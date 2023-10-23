Техноэволаб Xerox Russia Ксерокс Россия Xerox CIS Xerox СНГ Xerox Eurasia Ксерокс Евразия

Российского «Ксерокса» больше нет. Название изменили, связи с американским Xerox разорвали яя Российская «дочка» американской компании Xerox официально отказалась от своего старого названия «Ксерокс (СНГ)», сообщили CNews ее представители. Теперь она именуется как ООО «Техноэволаб» –

Xerox попрощался с Россией. Местная «дочка» продана топ-менеджменту. Людей увольнять не будут рм, покинувших российский рынок. Она избавилась от своего российского представительства в лице ООО «Ксерокс (СНГ)», но не путем закрытия или банкротства, как в случае Google. Xerox пошла по дру

Xerox упрощает перевод документов в электронный вид в промышленных масштабах хранилище, — считает Ольга Ефимова, руководитель сектора отраслевых решений и системной интеграции Xerox Россия. — Сегодня мы предлагаем рынку именно такое решение — новый программный продукт

В Департаменте дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия» новый директор о назначении Марианны Именохоевой новым директором Департамента дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия». Основной задачей Марианны Именохоевой на новой должности станет разработка и р

В руководстве «Xerox Россия» произошли кадровые изменения Компания Xerox объявила о произошедших изменениях в руководстве компании «Xerox Россия». Так, с 1 сентября 2009 г. Алексей Плотников, занимавший пост директора департамента дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия», сменил на должности директора по марк

В «Xerox Россия» ряд кадровых назначений Компания «Xerox Россия» объявила о новых назначениях. Александр Корнеев назначен директором по маркетин

"Ксерокс Россия" увеличила доход на 28% Компания «Ксерокс Россия» подвела итоги 2005 года и объявила об увеличении совокупного дохода за год на

Рост оборота "Ксерокс Евразия" составил 27% Компания «Ксерокс Евразия» объявила об итогах за 2004 год. Так, в 2004 году рост ее оборота составил 27

"Ксерокс" в России: новый финансовый рекорд , которая уже в ближайшем будущем может изменить облик российского рынка периферийных устройств, в “Ксерокс (Россия и СНГ)” считают начавшийся переход пользователей на многофункциональные устро

"Ксерокс (Россия и СНГ)" представила решение для архива инженерной и конструкторской документации В ходе работы научно-технической конференции-выставки по электронному документообороту и автоматизации управления DOCFLOW 2002 компании "Ксерокс (Россия и СНГ) " и "Лоция Софт" представили совместное решение по управлению технической документацией на базе инженерных систем Xerox и программного обеспечения PartY ARC компании "Лоц

Компания "Ксерокс (Россия и СНГ)" поставила печатный комплекс уфимской типографии Digital Press Center В городе Уфе (Республика Башкортостан) состоялась инсталляция цифрового печатного комплекса Xerox. Клиентом компании "Терем", партнера "Ксерокс (Россия и СНГ)" по продажам цифровых печатных машин, стала молодая типография города Уфы Digital Press Center, производственную базу которой и составит инсталлированный печатный комплек

Xerox открыла информационно-развлекательный ресурс DocuPrint.Ru Компания "Ксерокс (Россия и СНГ)" представила новый информационно-развлекательный ресурс DocuPrint.Ru, посвященный продукции компании Xerox. DocuPrint.Ru посвящен принтерам корпорации Xerox - одного из л

"Ксерокс (Россия и СНГ)" объявила результаты программ "Лучший сервисный партнер" и "Лучший сервисный менеджер" в 2001 году Компания "Ксерокс (Россия и СНГ)" объявила о результатах программ "Лучший сервисный партнер 2001 года" и "Лучший сервисный менеджер 2001 года". Второй год подряд компания "Ксерокс (Россия и СНГ)"

Современные CALS-технологии внедряются в российское судостроение Компании "Ксерокс СНГ" и ОАО "Балтийский завод" объявили сегодня о начале совместного пилотного проекта

"Ксерокс" представила в России новые сетевые лазерные принтеры Phaser Компания "Ксерокс" объявила о начале продаж на российском рынке новых офисных сетевых лазерных принтеров Phaser, разработанных подразделением Xerox Office Printing Business, созданным в 2000 году после п

"Ксерокс" и партнеры подвели промежуточные итоги первого полугодия 2001 года Представители "Ксерокс" объявили о росте продаж цифрового оборудования на 54 процента, а аналогового - на 45 процентов. Оборот "Ксерокс" в первом полугодии составил $52 млн. Компания "Ксерокс" п

"Ксерокс" представила в России новые лазерные многофункциональные устройства Компания "Ксерокс" объявила о начале продаж на рынке стран СНГ новых лазерных многофункциональных устройств для малого офиса: копи-принтеров формата А3 WorkCentre Pro 315 и 320 и аппарата класса "Все в о

"Ксерокс (СНГ)" объявила результаты финансового 2000 года По результатам 2000 года обороты компании "Ксерокс(СНГ)" возросли на 15%. Одновременно увеличилась доля компании на рынке офисной техник

"Ксерокс СНГ" профинансирует телевизионные трансляции чемпионата России по футболу Компания "Ксерокс СНГ" выступит Генеральным спонсором телевизионной трансляции Чемпионата России по фут

В первой половине 2000 года оборот компании Ксерокс СНГ составил около $35 млн. Компания Ксерокс СНГ объявила об итогах своей деятельности за первую половину 2000 года. Оборот компании составил около $35 млн., рост продаж по сравнению с аналогичным периодом 1999 года составил 14%,

На Светогорском комбинате запущено производство новой бумаги Xerox Office Компания "Ксерокс СНГ" объявила о начале производства на Светогорском комбинате нового сорта офисной бу