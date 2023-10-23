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Техноэволаб Xerox Russia Ксерокс Россия Xerox CIS Xerox СНГ Xerox Eurasia Ксерокс Евразия


Ранее - российское подразделение Xerox, открыто в 1974 году. Штаб-квартира расположена в Москве. В России компания Xerox реализует  спектр услуг и решений для домашнего, офисного и промышленного использования. Партнёрская сеть по продвижению и обслуживанию оборудования «Ксерокс Россия» насчитывает более 3000 партнёров по продажам и более 170 авторизованных сервисных партнёров, которые обеспечивают 100%-е сервисное покрытие всех регионов России.


23.10.2023 Российского «Ксерокса» больше нет. Название изменили, связи с американским Xerox разорвали

яя Российская «дочка» американской компании Xerox официально отказалась от своего старого названия «Ксерокс (СНГ)», сообщили CNews ее представители. Теперь она именуется как ООО «Техноэволаб» –
11.10.2023 Xerox попрощался с Россией. Местная «дочка» продана топ-менеджменту. Людей увольнять не будут

рм, покинувших российский рынок. Она избавилась от своего российского представительства в лице ООО «Ксерокс (СНГ)», но не путем закрытия или банкротства, как в случае Google. Xerox пошла по дру
09.11.2012 Xerox упрощает перевод документов в электронный вид в промышленных масштабах

хранилище, — считает Ольга Ефимова, руководитель сектора отраслевых решений и системной интеграции Xerox Россия. — Сегодня мы предлагаем рынку именно такое решение — новый программный продукт

15.02.2011 В Департаменте дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия» новый директор

о назначении Марианны Именохоевой новым директором Департамента дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия». Основной задачей Марианны Именохоевой на новой должности станет разработка и р
17.09.2009 В руководстве «Xerox Россия» произошли кадровые изменения

Компания Xerox объявила о произошедших изменениях в руководстве компании «Xerox Россия». Так, с 1 сентября 2009 г. Алексей Плотников, занимавший пост директора департамента дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия», сменил на должности директора по марк
20.03.2008 В «Xerox Россия» ряд кадровых назначений

Компания «Xerox Россия» объявила о новых назначениях. Александр Корнеев назначен директором по маркетин
24.03.2006 "Ксерокс Россия" увеличила доход на 28%

Компания «Ксерокс Россия» подвела итоги 2005 года и объявила об увеличении совокупного дохода за год на
18.02.2005 Рост оборота "Ксерокс Евразия" составил 27%

Компания «Ксерокс Евразия» объявила об итогах за 2004 год. Так, в 2004 году рост ее оборота составил 27
12.02.2003 "Ксерокс" в России: новый финансовый рекорд

, которая уже в ближайшем будущем может изменить облик российского рынка периферийных устройств, в “Ксерокс (Россия и СНГ)” считают начавшийся переход пользователей на многофункциональные устро
23.05.2002 "Ксерокс (Россия и СНГ)" представила решение для архива инженерной и конструкторской документации

В ходе работы научно-технической конференции-выставки по электронному документообороту и автоматизации управления DOCFLOW 2002 компании "Ксерокс (Россия и СНГ) " и "Лоция Софт" представили совместное решение по управлению технической документацией на базе инженерных систем Xerox и программного обеспечения PartY ARC компании "Лоц
17.05.2002 Компания "Ксерокс (Россия и СНГ)" поставила печатный комплекс уфимской типографии Digital Press Center

В городе Уфе (Республика Башкортостан) состоялась инсталляция цифрового печатного комплекса Xerox. Клиентом компании "Терем", партнера "Ксерокс (Россия и СНГ)" по продажам цифровых печатных машин, стала молодая типография города Уфы Digital Press Center, производственную базу которой и составит инсталлированный печатный комплек
28.03.2002 Xerox открыла информационно-развлекательный ресурс DocuPrint.Ru

Компания "Ксерокс (Россия и СНГ)" представила новый информационно-развлекательный ресурс DocuPrint.Ru, посвященный продукции компании Xerox. DocuPrint.Ru посвящен принтерам корпорации Xerox - одного из л
13.03.2002 "Ксерокс (Россия и СНГ)" объявила результаты программ "Лучший сервисный партнер" и "Лучший сервисный менеджер" в 2001 году

Компания "Ксерокс (Россия и СНГ)" объявила о результатах программ "Лучший сервисный партнер 2001 года" и "Лучший сервисный менеджер 2001 года". Второй год подряд компания "Ксерокс (Россия и СНГ)"

11.10.2001 Современные CALS-технологии внедряются в российское судостроение

Компании "Ксерокс СНГ" и ОАО "Балтийский завод" объявили сегодня о начале совместного пилотного проекта
10.10.2001 "Ксерокс" представила в России новые сетевые лазерные принтеры Phaser

Компания "Ксерокс" объявила о начале продаж на российском рынке новых офисных сетевых лазерных принтеров Phaser, разработанных подразделением Xerox Office Printing Business, созданным в 2000 году после п
04.10.2001 "Ксерокс" и партнеры подвели промежуточные итоги первого полугодия 2001 года

Представители "Ксерокс" объявили о росте продаж цифрового оборудования на 54 процента, а аналогового - на 45 процентов. Оборот "Ксерокс" в первом полугодии составил $52 млн. Компания "Ксерокс" п
14.09.2001 "Ксерокс" представила в России новые лазерные многофункциональные устройства

Компания "Ксерокс" объявила о начале продаж на рынке стран СНГ новых лазерных многофункциональных устройств для малого офиса: копи-принтеров формата А3 WorkCentre Pro 315 и 320 и аппарата класса "Все в о
31.01.2001 "Ксерокс (СНГ)" объявила результаты финансового 2000 года

По результатам 2000 года обороты компании "Ксерокс(СНГ)" возросли на 15%. Одновременно увеличилась доля компании на рынке офисной техник
31.07.2000 "Ксерокс СНГ" профинансирует телевизионные трансляции чемпионата России по футболу

Компания "Ксерокс СНГ" выступит Генеральным спонсором телевизионной трансляции Чемпионата России по фут
19.07.2000 В первой половине 2000 года оборот компании Ксерокс СНГ составил около $35 млн.

Компания Ксерокс СНГ объявила об итогах своей деятельности за первую половину 2000 года. Оборот компании составил около $35 млн., рост продаж по сравнению с аналогичным периодом 1999 года составил 14%,

17.05.2000 На Светогорском комбинате запущено производство новой бумаги Xerox Office

Компания "Ксерокс СНГ" объявила о начале производства на Светогорском комбинате нового сорта офисной бу
09.02.2000 "Ксерокс" в СНГ начала сотрудничество с компанией DPI Group

В феврале 2000 г. компания "Ксерокс" в СНГ объявила о запуске программы по сотрудничеству с официальным эксклюзивным дист

Публикаций - 189, упоминаний - 223

Техноэволаб замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Xerox 1127 163
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6521 9
Microsoft Corporation 23943 8
HP Inc. 5601 7
SAP SE 5040 6
Samsung Electronics 9894 6
IBM - International Business Machines Corp 9295 6
SAP CIS - САП СНГ 840 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 799 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1152 5
Visioneer Inc 20 5
Dropbox 468 5
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 53 4
HP - Hewlett-Packard 3625 4
Canon 1382 4
Apple Inc 11502 4
Seiko Epson Corporation 889 4
OpenText - Hummingbird 50 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1955 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1564 3
Терем 63 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8281 3
ViewSonic 312 3
TerraLink - ТерраЛинк 268 2
Philips 2059 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10490 2
Intel Corporation 11815 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 2
Olympus 467 2
Cisco Systems 4968 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 328 2
Компьюлинк ГК - Compulink 436 2
Toshiba Corporation 2906 2
Schneider Electric 541 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5633 2
Diasoft - Диасофт 658 2
Fujitsu 2047 2
Sony 6497 2
Yahoo! 3694 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1159 2
Россети Ленэнерго 2334 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6037 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2557 3
Лента - Сеть розничной торговли 1831 3
Альфа-Банк 1650 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 449 2
Интеррос - Росбанк АКБ 566 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 439 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 627 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6771 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 2
Акрихин - Фармацевтическая компания 32 2
Белый Ветер 353 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 54 2
Heidelberg 10 2
Ингосстрах СПАО 375 1
Почта России ПАО 1966 1
ГПБ - Газпромбанк 995 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 123 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 743 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 359 1
Дикси - Сеть магазинов 135 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 96 1
Татнефть 215 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 220 1
Возрождение - Коммерческий банк 333 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
Мосэнерго ПАО 125 1
Открытие ФК - Бинбанк 193 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 245 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 378 1
Bayer AG - Байер 81 1
РЖД - Российские железные дороги 1720 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 388 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 188 1
Открытие ФК - Банк Открытие 520 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2573 1
НСПК - Национальная система платежных карт 666 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2632 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2585 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4798 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4009 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3199 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3132 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2523 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 696 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 733 2
Государственное Собрание Республики Марий Эл 1 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1093 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 40 1
Совета министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 21 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 726 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1090 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 554 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 100 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 79 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 11 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 66 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
Кабинет министров Украины 96 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 39 1
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 89 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2080 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 248 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1094 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1001 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 856 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 349 1
Правительство Москвы 2142 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 123 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 592 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 620 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6167 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 201 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 36 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 83 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 167 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5639 88
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42480 65
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1068 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56990 46
Оцифровка - Digitization 4048 43
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11496 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27405 40
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1245 32
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 6022 32
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17931 27
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1281 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8561 24
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1001 24
Принтер - скорость печати 575 23
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3206 23
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13077 23
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12012 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27010 18
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок 428 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9517 18
Монохромное изображение - Monochrome image 570 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14105 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18459 16
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3106 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9623 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10562 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11578 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21793 12
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3077 12
Аналоговые технологии 2686 12
Принтер лазерный 580 12
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 109 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15395 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5781 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11867 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8797 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19691 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11409 10
EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - electronic archive - цифровое сохранение - автоматизированный электронный архив документов 891 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4284 8
Microsoft Windows 2000 12693 23
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 98 23
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 111 21
Xerox ConnectKey 41 14
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1840 13
Xerox DocuMate 22 12
Apple AirPrint 113 12
Google Android 13130 10
Xerox DocuColor - ЦПМ - цифровая печатная машина 56 10
Xerox Print Service - Xerox Print Back - Xerox Print Portal 26 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4748 10
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 71 9
Xerox App Gallery - Xerox App Studio 20 9
Xerox VersaLink 24 9
Xerox DocuPrint 34 8
Xerox AltaLink 18 6
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 277 6
Nuance PaperPort 15 6
Apple iPhone 6 6176 6
Xerox ColorQube 9 5
Age of Kings 3398 5
Xerox Nuvera ЦПМ - Цифровая печатная машина 26 5
Apple iOS 7169 5
Xerox Color - Xerox Colour - ЦПМ - цифровая печатная машина 50 5
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 308 5
Xerox DocuCentre - Xerox Document Centre - серия МФУ 12 5
Visioneer OneTouch 12 5
Xerox EIP - Xerox Extensible Interface Platform 12 5
Xerox DocuShare 19 5
Visioneer Acuity 7 4
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 61 4
Xerox iGen Press ЦПМ - Цифровая печатная машина 20 4
Nuance OmniPage 10 4
Microsoft Windows BitLocker 1267 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 447 4
Microsoft Windows 14864 4
Xerox Emulsion Aggregation - EA-тонер 23 3
YSoft SafeQ 25 3
Microsoft Office 365 889 3
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 54 3
Кузьмич Валерий 7 7
Богачев Игорь 178 6
Темиров Дени 6 6
Арзуманян Екатерина 5 5
Симонов Игорь 102 4
Плотников Алексей 4 4
Родюков Алексей 6 4
Топтун Виктория 4 4
Корнеев Александр 11 4
Поликаркин Владимир 3 3
Кулешов Алексей 29 3
Рудаков Павел 4 3
Клейн Константин 8 3
Румянцева Мария 3 3
Павлова Наталья 7 3
Филимонов Сергей 46 2
Фомичев Андрей 69 2
Зайцев Владимир 52 2
Готовцев Алексей 5 2
Мартынов Владислав 113 2
Степанов Антон 62 2
Щенникова Жанна 13 2
Попова Надежда 2 2
Овчинников Роман 6 2
Дубов Борис 5 2
Вдовыко Михаил 5 2
Минченко Сергей 4 2
Тюрин Сергей 2 2
Малышев Алексей 9 2
Мокин Дмитрий 5 2
Новгородцев Сергей 2 2
Терентьев Алексей 23 2
Куликов Юрий 2 2
Чернов Дмитрий 12 2
Шиянова Елена 3 2
Паршин Константин 63 2
Волков Никита 70 1
Агарков Алексей 11 1
Миронов Сергей 61 1
Некрасов Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 129514 123
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13544 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40502 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15878 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50954 15
Россия - СФО - Новосибирск 3895 14
Европа 21590 11
Казахстан - Алматы 547 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3497 10
Беларусь - Минск 582 8
Евразия 610 8
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 249 8
Украина - Киев 1115 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13897 7
Украина 7423 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6652 7
Азия - Азиатский регион 5232 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2925 6
Япония 13069 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1340 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2718 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15724 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2662 4
Россия - Сибирь 2195 4
Америка Северная 3134 4
Европа Восточная 3034 4
Германия - Федеративная Республика 12324 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 3
Канада 4759 3
Финляндия - Финляндская Республика 3515 3
Казахстан - Республика 5173 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1925 2
США - Нью-Йорк 3106 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3461 2
Индия - Bharat 5203 2
Беларусь - Белоруссия 4793 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 736 2
Бразилия - Федеративная Республика 2267 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1347 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1461 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46670 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43939 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9776 22
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25584 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21748 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11526 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6320 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4924 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6858 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5359 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5451 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11664 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4417 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5868 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14693 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5372 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6830 6
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1533 6
Образование в России 1797 6
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4859 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4641 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4865 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2023 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7285 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4826 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10284 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 937 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2662 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2079 5
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 456 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9144 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5772 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3010 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости 809 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2823 4
Английский язык 6301 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2176 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1969 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7070 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8774 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 871 2
Прайм - Агентство экономической информации 866 1
TAdviser - Центр выбора технологий 329 1
Bloomberg 1165 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1193 1
Ведомости 690 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 636 1
CNews - ZOOM.CNews 1801 1
PC Magazine - PCMag 82 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 1
Открытые системы ИД 173 1
СК Пресс 19 1
Радио России - радиостанция 49 1
Sputnik 57 1
MSNBC - телеканал 89 1
USA Today 125 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7639 10
IDC - International Data Corporation 4882 4
Gartner - Гартнер 3516 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2556 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 60 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 276 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 556 1
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 1
Медиалогия 21 1
TAdviser Profit 50 3 1
Harris Interactive 81 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 61 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 208 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 286 2
МГЛУ имени Мориса Тореза - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 27 2
НГУ имени П.Ф. Лесгафта - Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 3 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 12 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 48 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
ЦГПБ имени А.П. Чехова - Центральная городская публичная библиотека имени А.П. Чехова 2 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 10 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 26 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 514 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 21 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 70 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 51 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 3 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 41 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 301 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 409 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1349 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 44 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 46 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 254 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 16 1
МЭИ - Московский энергетический институт 100 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 137 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 62 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 180 1
Docflow 146 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11451 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2195 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1139 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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