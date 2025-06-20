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Тюрин Сергей
УПОМИНАНИЯ
Тюрин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Xerox 1145 2
|Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 194 2
|Kirtas Technologies 4 1
|Россети Ленэнерго 1700 1
|Kirtas Kabis 1 1
|Яндекс.Директ - Yandex Direct 301 1
|Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 772 1
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2121 1
|Microsoft Office Word - DOC-DOCX 841 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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