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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тюрин Сергей


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Устройство ученых Пермского Политеха обеспечит стабильный интернет в отдаленных районах страны 1
09.03.2011 Xerox выпустила роботизированные сканеры Kirtas Kabis I-III для перевода бумажных библиотечных фондов в цифровые 1
04.03.2011 Xerox выпустила на российский рынок новую фальцевальную машину MBO 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Тюрин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox 1145 2
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 194 2
Kirtas Technologies 4 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32135 2
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 287 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7603 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3553 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1340 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3503 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12628 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 951 1
Оцифровка - Digitization 4725 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1719 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1701 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5552 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5781 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 1
Kirtas Kabis 1 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 301 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 772 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2121 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 841 1
Россия - РФ - Российская федерация 149964 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1672 1
Ergonomics - Эргономика 1631 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3649 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52915 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6036 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30400 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366903, в очереди разбора - 751210.
Создано именных указателей - 177084.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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