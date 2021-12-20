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Сбер Dialog Диалог

Сбер - Dialog - Диалог


20.12.2021 «Сберкорус» и «Диалог» перенесли кадровый документооборот в мессенджер
17.03.2021 Разработчик мессенджера Dialog Enterprise представил платформу для создания коммуникационных инструментов
10.11.2020 ГК InfoWatch и «Диалог» представили решение для коммуникаций и защиты корпоративных данных от утечек
21.11.2019 «Диалог ИТ» перевел «Росводоканал» на актуальную редакцию системы «1С:Зарплата и управление персоналом»
04.07.2019 Главой разработчика мессенджера «СберЧат» назначена выходец из АФК «Система»
14.06.2019 «Диалог»: Российский бизнес переходит на отечественные корпоративные коммуникации
28.01.2019 «Диалог» и «Росплатформа» протестировали совместимость своих продуктов
16.04.2018 PROMT запустила к ЧМ-2018 режим «Диалог» для общения с иностранцами
30.03.2018 Сбербанк инвестировал в российскую компанию «Диалог»
08.06.2017 Мобильные приложения PROMT для iOS научились переводить фразы в режиме «Диалога»
10.12.2013 Банк «Тройка Диалог» начал прием платежей по системе «Город»
27.11.2013 Банк «Тройка Диалог» внедрил систему интернет-банкинга для физических лиц
06.11.2013 Банк «Тройка Диалог» усилил состав правления ИТ-руководителем
16.07.2012 Клиенты «Тройки Диалог» теперь могут приобретать и погашать инвестиционные паи фондов через интернет
18.07.2011 Softline поставила Red Hat Enterprise MRG для «Тройки Диалог»
08.07.2011 Стать совладельцами Apple и Google смогут простые граждане России
08.07.2011 «Тройка Диалог» открыла паевый фонд, который будет инвестировать в интернет-компании
01.07.2011 «Инфосистемы Джет» внедрили систему мониторинга и управления событиями ИБ для «Тройки Диалог»
29.03.2011 «Тройка Диалог» автоматизировала управление ИТ-активами на базе LANDesk Asset Lifecycle Manager
24.12.2010 «Тройка Диалог» создала платформу для интеграции данных на базе Oracle GoldenGate 11g
19.11.2010 «Тройка Диалог» модернизировала систему бюджетирования с помощью IBM Cognos Planning
14.12.2009 «Тройка Диалог»: потенциал роста МТС выше, чем у «ВымпелКома»
03.04.2009 «Росэл» автоматизировала учет на базе «1С:Предприятия 8»
19.01.2009 IBS автоматизировала управление персоналом в «Тройке Диалог»
10.11.2008 «Калининградский морской торговый порт» автоматизировал учет на базе «1С:Предприятия 8»
15.07.2008 «Диалог ИТ» внедрил СаrgоРrimе в «Третьей стивидорной компании»
02.07.2008 «Крок» построил систему аудиоконференцсвязи для ИК «Тройка Диалог»
30.05.2008 «Диалог ИТ» автоматизировала склад «Предприятия ДВК»
02.07.2007 Тройка Диалог: инновационные технологии для финансовой компании
28.06.2007 ЦОД ГК "Тройка Диалог" запущен на полную мощность
06.06.2007 "Тройка Диалог": новые информационные технологии для совершенного трейдинга
10.05.2007 Спамеры «достали» «Тройку Диалог»
28.03.2006 "Тройка Диалог" построила единую систему безопасности
16.11.2005 "Тройка Диалог": новый инвестиционный фонд в России
28.10.2005 "Диалог Наука" и "Смарт Лайн" стали партнерами
11.05.2005 "Тройка Диалог" автоматизирует документооборот
03.02.2004 "Диалог ИТ" прорубает окно в Европу
15.07.2003 "БелСел" начал "Диалог" с 3G
20.07.2001 "Фирма Диалог-Сети" начала поставки в Россию новых моделей SDSL-модемов Alcatel
19.04.2000 "Совинтел" снизила тарифы на услуги телефонной связи по карте "Диалог"

Публикаций - 864, упоминаний - 924

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 91
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 87
Yandex - Яндекс 5015 65
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 61
Telegram Group 805 58
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 54
IBM - International Business Machines Corp 8941 53
Apple Inc 10683 48
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 40
Meta Platforms - Facebook 4267 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 26
Элемент ГК - Elementec 1523 25
SAP SE 4595 24
Крок - Croc 1616 23
Intel Corporation 11262 22
Amazon Inc - Amazon.com 2650 22
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 20
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 20
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 18
Samsung Electronics 9333 17
Huawei 3222 16
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 14
Softline - Софтлайн 1870 14
6072 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 11
Cisco Systems 4720 11
Диалог ИТ 14 10
Новые облачные технологии (НОТ) 277 9
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 9
Red Hat 1183 9
VK - Mail.ru Group 3057 9
Google LLC 10352 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 9
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 94 8
Oracle Corporation 6035 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 8
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 96
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 32
РЖД - Российские железные дороги 1458 28
Почта России ПАО 1853 22
Альфа-Банк 1476 16
Лента - Сеть розничной торговли 912 13
ПСБ - Промсвязьбанк 682 11
Газпром ПАО 1008 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 9
Открытие ФК - Росгосстрах 266 7
Самолёт ГК 216 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 7
X5 Group 709 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 4
Avito - Авито 237 4
LEGO 202 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 3
LinkedIn 558 3
OTP Group - ОТП Банк 157 3
Росводоканал 69 3
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 55 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 3
Северсталь ПАО - Severstal 308 3
Ренессанс Страхование 83 2
X5 Group - Перекрёсток 340 2
Спортмастер 134 2
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 2
eBay Inc 1576 2
Роснефть НК 434 2
Связной ГК 1190 2
Открытие ФК 2713 2
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 31 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
Wildberries - Вайлдберриз 185 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 266
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 155
Президент Российской Федерации 3770 53
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 43
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 40
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 38
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 34
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 33
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 28
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 27
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 21
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 16
Администрация Президента РФ 904 14
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 9
Таможня - Таможенная служба 421 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 7
Счётная палата РФ 628 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 6
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 6
Федеральное казначейство России 1345 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 4
Верховный суд Российской Федерации 709 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 3
Правительство Москвы 1640 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 26
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
Демократическая политическая партия США 91 1
Знание - Российское общество 1 1
Web development - Веб-разработка 0 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
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Superjob 217 5
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 362
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 254
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 120
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 84
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 83
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 43
Юриспруденция 1629 42
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 37
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 36
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 27
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 17
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 16
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 15
Торговая марка - Товарный знак 1107 11
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 11
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 11
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 11
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 9
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 7
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 7
Физика - область естествознания 889 6
Эргономика 840 6
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 6
Инвестиции венчурные 850 6
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
Образование в России 460 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 3
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 30
Коммерсантъ - Издательский дом 888 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 8
Thomson Reuters - Рейтер 5731 8
Forbes - Форбс 591 6
TAdviser - Центр выбора технологий 243 4
Ведомости 375 3
РИА Новости 766 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
ZDnet 584 1
Bloomberg 1009 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
Reddit 221 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
Business Insider 192 1
FT - Financial Times 1118 1
23ABC News 152 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Network World 32 1
Ananova 249 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 50 1
Медуза - Meduza 24 1
KazanFirst 2 1
Discovery Networks 0 1
Gartner - Гартнер 3301 6
Juniper Research 468 2
Forrester Research 810 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
EY Барометр роста 1 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
Tagline - Тэглайн 7 1
CNews Инновация года - награда 41 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 2
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 7 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 19 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 21 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 25 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 35 1
Skyeng - Образовательные технологии 60 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
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Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 61 2
Directum Открытые бизнес-дни 8 2
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Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 17 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Tagline Awards 5 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 48 1
СКБ Контур ПРО ЭДО - премия 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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