Индексная книга CNews*
Сбер Dialog Диалог
Публикаций - 864, упоминаний - 924
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 38
|Мишустин Михаил 376 13
|Комлев Николай 55 11
|Настасенко Марина 9 8
|Чернышенко Дмитрий 320 7
|Козлов Дмитрий 22 5
|Массух Илья 202 5
|Кузнецов Андрей 47 4
|Гришин Дмитрий 185 4
|Демидов Сергей 57 4
|Хинштейн Александр 68 4
|Савицкий Андрей 12 3
|Рахметов Руслан 34 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 3
|Акимов Максим 170 3
|Исанин Антон 9365 3
|Шадаев Максут 460 3
|Жуковский Юрий 6 3
|Афанасьев Денис 32 3
|Толпышкин Михаил 5 2
|Сельский Андрей 21 2
|Макаров Валентин 173 2
|Голдсмит Никита 3 2
|Кулешов Алексей 29 2
|Катамадзе Анна 74 2
|Акопов Андрей 4 2
|Слышкин Василий 66 2
|Седов Артем 5 2
|Галимов Максим 31 2
|Ананьев Дмитрий 70 2
|Артамонова Анна 182 2
|Нуйкин Андрей 34 2
|Бакутеев Владимир 18 2
|Меджитов Тимур 63 2
|Огуряев Дмитрий 56 2
|Кузьмин Павел 15 2
|Бабинцев Василий 22 2
|Касперская Наталья 248 2
|Носков Константин 221 2
|Заманов Дмитрий 6 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190480, в очереди разбора - 947694.
Создано именных указателей - 86417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190480, в очереди разбора - 947694.
Создано именных указателей - 86417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.