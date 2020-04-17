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Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс)


17.04.2020 «Лазерсервис» защитил данные с помощью Zecurion DLP 1
18.12.2019 Подтверждена совместимость DLP-системы «Серчинформ КИБ» и «Ред ОС» 1
19.04.2019 Dr.Web сертифицирован на совместимость с отечественной ОС «Гослинукс» 1
04.12.2018 Zecurion выпустил систему защиты от утечек для Linux 1
28.11.2018 «Гослинукс» после многолетних попыток признан отечественным ПО 2
20.08.2018 Zecurion приглашает к участию в бета-тестировании DLP-системы для Linux 1
13.06.2018 Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко 1
25.05.2018 НЦП «КСБ» и «Ред Софт» объявили о совместимости своих продуктов 1
23.05.2018 СУБД Postgres Pro подтвердила совместимость с ОС «РЕД ОС» и «Гослинукс» 2
17.01.2018 НПЦ «КСБ», ФССП РФ и «Ред Софт» объявили о совместимости своих продуктов 3
30.11.2017 «МойОфис» научился работать с макросами 1
30.03.2017 Россияне достигли совместимости со Skype «вопреки желанию Microsoft» 1
20.02.2017 Инвестор госмессенджера купил разработчика GosLinux и российской СУБД 1
10.01.2017 Solar Security и Kraftway представили совместное защищенное решение 1
10.01.2017 В 2017 г. на GosLinux мигрируют почти все ПК судебных приставов 12
07.12.2016 Линуксоиды объяснили Минкомсвязи, почему в России плохо внедряется Linux 1
29.11.2016 Решается судьба GosLinux: Его не хотят брать в Реестр российского ПО 1
07.11.2016 Российский «мессенджер для чиновников» не должен работать с MacOS 1
25.08.2016 «Глобус-Телеком» и «Ред Софт» завершили испытания ОС «Гослинукс» 2
28.07.2016 Российских чиновников на местах пересаживают на GosLinux 2
29.04.2016 Сколько стоит российская ОС: Рассекречена цена GosLinux. Опрос 7
17.03.2016 Solar Security выпустила DLP-агент для контроля рабочих станций на Linux 2
08.12.2015 Замгубернатора Ярославской области об ИТ-приоритетах региона 1
20.10.2015 Путину предлагают к 2020 г. перевести все госорганы с Windows на Linux 1
29.09.2015 Счетная палата: Судебные приставы без разрешения потратили 9 млрд на ИТ. Видео 1
23.09.2015 В ИТ-отрасли России новый раскол: Разработчики хотят обмануть «закон о запрете иностранного ПО» 1
06.08.2015 CNews AWARDS 2015: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
28.05.2015 CNews AWARDS 2015: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
15.04.2015 У Службы судебных приставов не хватает денег на GosLinux 3
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 1
02.12.2014 Wi-Fi заработал во всем московском метро 1
21.11.2014 Состоялась церемония награждения CNews AWARDS 2014 1
21.11.2014 Люди года 2014 в отрасли ИКТ по версии CNews. Голосование 1
21.11.2014 Вручены награды CNews AWARDS 2014: Лучшие ИТ-проекты и технологии года 1
28.10.2014 Госсектор опять пытается перейти на СПО 2
15.09.2014 ФССП России внедрила дистрибутив GosLinux в управлениях по Пензенской и Костромской областям 4
04.04.2014 Судебные приставы разработали GosLinux. Готовится масштабное внедрение 5
03.04.2014 ФСТЭК России сертифицировала GosLinux для службы судебных приставов 1

Публикаций - 38, упоминаний - 72

Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ред Софт - Red Soft 246 12
Microsoft Corporation 11226 11
АйТи 754 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Dr.Web - Доктор Веб 980 3
VK - Mail.ru Group 2490 3
Восход ФГБУ НИИ 367 3
ALT Linux - Альт Линукс 138 3
Zecurion - Зекурион 148 3
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 2
МаксимаТелеком 102 2
Инфосистемы Джет 677 2
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 13 2
Abbyy 800 2
Panasonic 1181 2
Ciena 40 2
3799 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Кейсистемс-Безопасность НПЦ КСБ 6 2
Cisco Systems 2069 1
Нейронные сети ООО 1 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 1
Docsvision - ДоксВижн 783 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
Глобус-телеком 152 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 12 1
Verysell - Верисел 95 1
IBM 3575 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Brocade Communications Systems 144 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 257 1
Прогноз 197 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
ЛазерСервис 1 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
iDecide - АйДесайд 25 1
Мосводоканал 44 2
Сухой - Авиационный холдинг 65 1
Уралсиб Банк 390 1
Мегаполис ТК 91 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 25 1
Фонд информационной демократии 27 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
ЕС-лизинг 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 431 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 3
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 2
Федеральное казначейство России 766 2
Администрация Президента РФ 271 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 2
Президент Российской Федерации 1443 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Рособоронэкспорт 34 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
МКС - Международная космическая станция 101 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Счётная палата РФ 462 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 105 1
Руссофт - Russoft 254 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 5
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
UDP - User Datagram Protocol 85 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 7 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 139 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 48 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 45 1
Безопасный город 348 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
Linux OS 4288 19
Microsoft Windows 10 6691 9
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 7
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 303 6
Ред ОС 239 6
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 4
Apple iOS 5742 4
Google Android 10752 4
Microsoft Windows 864 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
Zecurion DLP 38 2
Red Hat RPM - Package Manager 61 2
НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ 8 2
Кейсистемс-Безопасность НПЦ КСБ - АльфаДок (AlfaDoc) 7 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Microsoft Exchange 685 2
MobilityLab MobileSputnik 22 2
Microsoft Lync 272 2
WhatsApp Messenger 654 2
Zecurion DLP Linux Agent 5 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Brocade ADX 1 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
Apple macOS 935 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Opera - Браузер 640 1
Apple macOS X 909 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Cisco Webex 109 1
Microsoft Dynamics CRM 392 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
1С:Бухгалтерия 398 1
Ред Софт - Ред Платформа Документооборота 8 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
Esri ArcGIS 108 1
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Смирнов Алексей 142 3
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Вольпе Борис 70 2
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Звягина Наталья 64 2
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Массух Илья 192 2
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Строкович Антон 45 1
Чулапов Александр 1 1
Буянов Максим 3 1
Комлев Николай 46 1
Кураш Антон 32 1
Паришева Александра 1 1
Мещерякова Анна 3 1
Блинова Татьяна 4 1
Севостьянов Василий 3 1
Щербаков Сергей 14 1
Чучелов Андрей 44 1
Клементьев Андрей 18 1
Шмид Александр 18 1
Рудычева Наталья 81 1
Дьяков Петр 9 1
Деянышев Вадим 19 1
Алешин Александр 4 1
Леви Гавриил 17 1
Сиваков Руслан 4 1
Федоров Алексей 40 1
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Панченко Иван 43 1
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Украина 3417 2
Россия - Пензенская область 350 2
Россия - Владимирская область 370 2
Россия - Челябинская область 665 2
Россия - Белгородская область 371 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 658 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Франция - Французская Республика 2150 1
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Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
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