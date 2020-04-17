Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс)
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 72
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1831 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Рустамов Рустам 169 2
|Вольпе Борис 70 2
|Василенко Александр 64 2
|Авербах Владимир 121 2
|Меднов Сергей 115 2
|Звягина Наталья 64 2
|Кузнецов Дмитрий 40 2
|Козырев Алексей 270 2
|Малышев Александр 31 2
|Массух Илья 192 2
|Евраев Михаил 222 2
|Гуральников Сергей 161 2
|Гаттаров Руслан 117 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Липич Григорий 51 1
|Строкович Антон 45 1
|Чулапов Александр 1 1
|Буянов Максим 3 1
|Комлев Николай 46 1
|Кураш Антон 32 1
|Паришева Александра 1 1
|Мещерякова Анна 3 1
|Блинова Татьяна 4 1
|Севостьянов Василий 3 1
|Щербаков Сергей 14 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Клементьев Андрей 18 1
|Шмид Александр 18 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Дьяков Петр 9 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Алешин Александр 4 1
|Леви Гавриил 17 1
|Сиваков Руслан 4 1
|Федоров Алексей 40 1
|Парфентьев Алексей 33 1
|Панченко Иван 43 1
|Васильев Роман 10 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
|CNews Analytics 1992 3
|ИРИ - Институт развития интернета 94 3
|НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 66 2
|НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771433, в очереди разбора - 675115.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771433, в очереди разбора - 675115.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru