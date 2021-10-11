Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РСА
Российский союз автостраховщиков
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 61, упоминаний - 173
РСА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
|AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Путин Владимир 1828 3
|Носков Константин 201 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Лазаричев Александр 1 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Волчков Павел 5 1
|Короткий Павел 3 1
|Козлова Елена 17 1
|Михайлов Артем 7 1
|Спинул Артем 3 1
|Кошкина Юлия 11 1
|Смышляева Елена 2 1
|Алутин Игорь 2 1
|Тюлькин Евгений 2 1
|Панкрушев Дмитрий 2 1
|Касьяненко Никита 2 1
|Козловская Ирина 3 1
|Барсова Мария 1 1
|Катрич Алексей 39 1
|Козак Алексей 2 1
|Самошин Алексей 1 1
|Римский Александр 3 1
|Крайник Александр 3 1
|Коваленко Александр 2 1
|Лосев Сергей 43 1
|Никулин Игорь 21 1
|Шадаев Максут 384 1
|Черненко Андрей 37 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Паршин Максим 142 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Краснов Александр 48 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Манджиков Очир 45 1
|Артемьев Игорь 66 1
|Клименко Герман 31 1
|Швецов Сергей 6 1
|Никитин Андрей 26 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
|НТВ - Телекомпания 164 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
|CNews Analytics 1991 5
|CNews Mobile - рейтинг 10 1
|Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766193, в очереди разбора - 669879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766193, в очереди разбора - 669879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru