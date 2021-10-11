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РСА
Российский союз автостраховщиков


11.10.2021 «Инфосистемы Джет» вошла в топ-5 поставщиков ИТ-услуг России 1
02.08.2021 Скрытые траты на открытое ПО. Какие риски стоят денег? 1
26.07.2021 «Билайн» и «Сравни.ру» запустили электронное ОСАГО 2
05.07.2021 Беспилотное такси «Яндекса» появится на дорогах Москвы в ближайшее время 3
25.06.2021 ЦБ обвинили в краже названия первого в России суперсервиса. Его разочарованный автор покидает страну 15
31.05.2021 Служба ИТ-поддержки «Росгосстраха» перешла на платформу Naumen SMP 1
15.03.2021 «Инфосистемы джет» отвечает за работу комплекса ИТ-систем в основе АИС ОСАГО 7
19.01.2021 «Абсолют банк» запустил онлайн-сервис по оформлению ОСАГО 1
13.01.2021 Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца 1
22.12.2020 Спрос на ИТ-услуги восстановится во II полугодии 2021 года 1
21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов 1
27.11.2020 ВТБ начал онлайн-продажи полисов ОСАГО 1
23.11.2020 Суперсервис «Европротокол онлайн» стал доступен по всей России 3
02.11.2020 «Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО 1
22.10.2020 Сервис «Сберавто» запустил чат-бота для оформления полиса ОСАГО 1
22.10.2020 РСА и «Инфосистемы джет» обеспечили круглосуточную защиту новой АИС ОСАГО 3
17.09.2020 Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков возглавил биржу для компаний под санкциями 1
13.08.2020 Центробанк обвинили в краже первого в России суперсервиса у разработчика 13
16.07.2020 Появился бесплатный сервис для быстрого оформления ОСАГО, который «не навязывает дополнительные услуги» 6
10.07.2020 Выручка участников рейтинга CNewsMobile 2019 увеличилась более чем на 50% 2
29.06.2020 В России заработала инфосистема автостраховщиков, переписанная за 2 миллиарда «с нуля» 7
28.11.2019 «Маджента» приссоединилась к консорциуму «Автодата.рус» 1
01.11.2019 В России заработал первый суперсервис. Это оформление ДТП без полиции 3
04.10.2019 «ГЛОНАСС» сообщила об условиях оформления европротокола по новым правилам 3
02.09.2019 1 ноября заработает оформление европротокола на сайте госуслуг 4
19.06.2019 Вот-вот будут представлены 5 из 25 государственных суперсервисов. Какие из них будут первыми? 1
13.02.2019 «Лаборатория Умного Вождения» за год увеличила число клиентов в 10 раз 1
17.01.2019 ИИ «Лаборатории Умного Вождения» предупредит о риске возникновения ДТП 1
31.08.2018 «Техносерв консалтинг» сообщил о расширении возможностей системы автотестирования в «Ингосстрахе» 3
27.04.2018 Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета» 1
30.11.2017 «РТ Лабс» обеспечит автостраховщикам доступ к дополнительным сведениям СМЭВ 5
24.04.2017 IBS Datafort помогает «ELT-Поиску» выдавать 5 тыс. полисов ОСАГО в день 3
07.02.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за январь 2017 года 2
08.09.2016 РКС проведут испытания активного антенного модуля для космического радиолокатора «Касатка-Р» 2
14.01.2016 Медведев поддержал идею выдавать водительские права через МФЦ 1
04.12.2015 «ГЛОНАСС» и Российский союз страховщиков подписали соглашение о сотрудничестве 3
02.12.2015 Технологии в страховании: преобладают бумага и шариковая ручка 1
01.10.2015 Страховая группа «Уралсиб» запустила онлайн-продажи полисов ОСАГО 1
24.04.2015 Центробанк лишил водителей-новичков права оформлять ОСАГО в интернете 4
07.04.2015 «Ланит» модернизировал ИТ-систему Российского союза автостраховщиков 4

Публикаций - 61, упоминаний - 173

РСА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 6
Инфосистемы Джет 675 5
Ланит ГК 1159 5
Yandex - Яндекс 4101 4
Microsoft Corporation 11127 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Saprun - Сапран групп 38 2
Telegram Group 702 2
Крок 1221 2
Google LLC 7161 2
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 15 2
Sapiens solutions - Сапиенс 6 2
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
KODE 5 1
АйТи 752 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Ростелеком Связьинвест 702 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
Ланит Интеграция 101 1
Онланта 75 1
Payment Systems - Мультисервисная платёжная система - МПП 1 1
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 1
DigitalOcean 16 1
Сравни.ру 7 1
Agima 13 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Selectel - Селектел 137 1
Amazon Inc - Amazon.com 1472 1
Twitter 2204 1
Huawei 2732 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Facebook 3767 1
Commvault 148 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Согласие СК 44 3
Росгосстрах 182 3
АльфаСтрахование СГ 208 3
Ингосстрах СПАО 210 3
Открытие ФК 538 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Интер РАО ПАО 159 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
ВТБ Страхование 52 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Совкомбанк ПАО 147 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Тинькофф страхование 19 1
Уралсиб Страхование - Страховая компания 21 1
СберАвто 18 1
СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 4 1
Lifan 4 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Алроса АК 81 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Роснефть НК 367 1
РусГидро ПАО 129 1
Русагро Группа Компаний 139 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1127 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Газпром ПАО 524 1
Почта России ПАО 1574 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 9
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Федеральное казначейство России 766 2
Правительство РФ 2207 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 9 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 5
ИТ-аутсорсинг 670 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 2
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
Kubernetes 307 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 127 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
DevSecOps - Development Security Operations 30 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Java - Язык программирования 1178 5
РСА Помощник ОСАГО 6 4
Госуслуги - Суперсервисы 14 3
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple - App Store 2198 3
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Госуслуги - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 10 2
ЛУВ Crash AI 2 2
Госуслуги - Суперсервисы - Рождение ребенка 13 2
Госуслуги - Суперсервисы - Европротокол онлайн 9 2
АИС ОСАГО - Автоматизированная информационная система ОСАГО 11 2
Госуслуги - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 2
Госуслуги - Обжалование штрафов онлайн 5 2
Госуслуги - Суперсервисы - Переезд в другой регион 6 2
Госуслуги - Суперсервисы - Подача заявлений в правоохранительные органы 4 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
ЭОС Дело СЭД 622 1
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 1
HPE 3PAR 87 1
Linux OS 4267 1
SQL - Язык программирования 434 1
Aladdin JaCarta 147 1
Sapiens IDIT SoftwareSuite 1 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Apache Cassandra 31 1
ЦФТ Банк 42 1
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 1
Госуслуги - Суперсервисы - Утрата близкого человека 8 1
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 1
Payment Systems ShopPoints - программа лояльности 3 1
Google YouTube - Видеохостинг 1727 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
ByteDance TikTok 95 1
Apple iOS 5742 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Azure 1171 1
Медведев Дмитрий 1434 4
Путин Владимир 1828 3
Носков Константин 201 2
Никифоров Николай 1126 2
Лазаричев Александр 1 1
Кузьменко Валерия 58 1
Волчков Павел 5 1
Короткий Павел 3 1
Козлова Елена 17 1
Михайлов Артем 7 1
Спинул Артем 3 1
Кошкина Юлия 11 1
Смышляева Елена 2 1
Алутин Игорь 2 1
Тюлькин Евгений 2 1
Панкрушев Дмитрий 2 1
Касьяненко Никита 2 1
Козловская Ирина 3 1
Барсова Мария 1 1
Катрич Алексей 39 1
Козак Алексей 2 1
Самошин Алексей 1 1
Римский Александр 3 1
Крайник Александр 3 1
Коваленко Александр 2 1
Лосев Сергей 43 1
Никулин Игорь 21 1
Шадаев Максут 384 1
Черненко Андрей 37 1
Клепиков Алексей 77 1
Паршин Максим 142 1
Песков Дмитрий 65 1
Дворкович Аркадий 169 1
Краснов Александр 48 1
Вексельберг Виктор 97 1
Манджиков Очир 45 1
Артемьев Игорь 66 1
Клименко Герман 31 1
Швецов Сергей 6 1
Никитин Андрей 26 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Украина 3378 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Япония 2802 1
Казахстан - Республика 2641 1
Россия - Амурская область 321 1
Россия - Архангельская область 343 1
Россия - Тверская область 248 1
Турция - Турецкая республика 954 1
Франция - Французская Республика 2136 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 5
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 2
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 9 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
НТВ - Телекомпания 164 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
CNews Analytics 1991 5
CNews Mobile - рейтинг 10 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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