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Первый ОФД
Оператор фискальных данных


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.06.2020 «Первый ОФД» и «Честный знак» провели эксперимент по маркировке велосипедов 4
03.06.2020 «Первый ОФД» и «Честный знак» провели эксперимент по передаче данных о маркированных велосипедах 3
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 2
30.12.2019 ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января 1
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
27.11.2019 Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты 3
22.11.2019 Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов 1
14.11.2019 «Первый ОФД» – победитель премии CNews AWARDS в номинации «Большие данные. Проект года» 3
30.10.2019 «Первый ОФД» готов к передаче данных в национальную систему «Честный знак» 2
27.09.2019 Tele2 создаст martech-платформу с крупнейшими операторами фискальных данных 2
07.08.2019 ВТБ купил одного из крупнейших операторов фискальных данных России 8
07.08.2019 ВТБ купил «Первый ОФД» 7
04.06.2019 ВТБ и «Первый ОФД» запустили комплексный продукт для СМБ 3
15.05.2019 Данные онлайн-касс стали предметом научных исследований 3
15.04.2019 ОФД объединяются для работы с большими данными 3
10.04.2019 CNews подготовил свежий рейтинг ОФД 4
08.04.2019 CNews выпустил первый обзор рынка онлайн-касс 1
01.04.2019 MD Audit и «Первый ОФД» займутся совместным продвижением сервисов 2

Публикаций - 90, упоминаний - 208

Первый ОФД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 23
Такском - Taxcom 119 23
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 15
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 14
Cinimex - Синимекс 160 14
Ситилабс 25 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
Schneider Electric 408 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Rimini Street 38 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
Центр2М - Center2М 47 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 12
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 8
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 7
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 7
Veeam Software 250 5
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 5
Дримкас - Dreamkas 14 5
ОФД-Я - Ярус 18 5
АТОЛ ГК 168 4
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Naumen - Наумен 342 3
Элемент ГК - Elementec 49 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
Dynatrace 46 3
Электронный экспресс 10 3
ИнитПро 6 3
3753 2
Telegram Group 702 2
Diasoft - Диасофт 354 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Эвотор - Evotor 105 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 24
Газпромбанк - ГПБ 693 22
РЖД - Российские железные дороги 1081 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 19
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 17
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 15
Аэрофлот 493 14
Ингосстрах СПАО 210 14
МТС банк 254 14
X5 Group 599 14
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 14
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Уралсиб Банк 390 13
X5 Group - Пятерочка 559 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
PepsiCo - Пепсико 95 13
Интер РАО ПАО 158 13
ПГК - Первая грузовая компания 98 13
OKS Group 31 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Траско - Trasko 27 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Альфа-Банк 1126 8
Магнит - Сеть магазинов 269 7
Почта России ПАО 1574 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Газпром нефть 382 3
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 16
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 3
Правительство РФ 2206 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Правительство Москвы 653 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Президент Российской Федерации 1440 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 21
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 21
Big Data - Большие данные 1136 18
e-Commerce - Электронная коммерция 299 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 18
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 15
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 14
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 9 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 73 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 5 1
3D-печать 135 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
1С:ERP Управление предприятием 203 13
АТОЛ Онлайн-кассы 54 8
Google Android 10751 5
ВТБ Мультикарта 147 4
Apple iOS 5742 4
Контур.ОФД 6 2
Первый ОФД Yupana - Юпана 2 2
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 16 2
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 2
OFD.RU Venda 5 2
OFD.RU Ferma 8 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Rakuten Viber 429 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Apache HTTP Server 223 1
Essity - Libresse 1 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Первый ОФД mCassa 2 1
MD Audit 3 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 1
Simtech CS-Cart 13 1
PeopleTarget 1 1
Калуга Астрал.ОФД 2 1
Такском ОФД 4 1
Яндекс.ОФД 5 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - ОФД Билайн 3 1
Microsoft Office 1942 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
UMI.CMS 48 1
WordPress 169 1
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 27 1
1С:Касса 5 1
Prognoz Platform 74 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
Емелин Александр 25 16
Ямщиков Владимир 32 15
Москальков Дмитрий 23 14
Соловьев Алексей 60 14
Карпов Иван 41 14
Урьяс Вадим 76 14
Портной Михаил 23 14
Клепиков Алексей 77 14
Нестеров Алексей 79 14
Сыкулев Андрей 57 14
Мискевич Евгений 29 14
Сороченков Алексей 23 14
Смык Виталий 27 14
Каюмов Шамиль 34 14
Степченков Максим 36 14
Васильев Владислав 39 13
Слышкин Василий 54 13
Егоров Владимир 52 13
Антонов Александр 73 13
Путятинский Сергей 53 13
Сирота Юрий 38 13
Вахнин Павел 51 13
Семенихин Игорь 37 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Рубин Адар 28 13
Сотин Денис 102 13
Рыстенко Михаил 57 13
Лебедев Антон 28 13
Генкина Екатерина 24 13
Федечкин Сергей 19 13
Халматов Максим 45 13
Абакумов Евгений 103 13
Дьяченко Валерий 66 13
Шевченко Владимир 135 13
Богданов Кирилл 91 13
Шадура Максим 17 13
Чаркин Евгений 182 13
Прохорова Алла 45 13
Трофимова Людмила 31 13
Платонов Михаил 38 13
Россия - Российская федерация - РФ 57483 62
Восточная Европа 1682 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 8
Казахстан - Республика 2637 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 6
Грузия 691 5
Беларусь - Белоруссия 2093 4
Украина 3374 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - Калужская область 574 2
Россия - Калининград 670 1
Румыния 344 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Россия - Хабаровск 623 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
Хорватия - Республика 118 1
Словакия - Словацкая Республика 213 1
Россия - Краснодарский край 915 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Венгрия 293 1
Россия - Севастополь 420 1
Швеция - Королевство 756 1
Южная Корея - Республика 1463 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 19
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 6
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 6
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
ЕСН - Единый социальный налог 66 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ПСН - Патентная система налогообложения 15 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Человеческий фактор 126 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
23ABC News 55 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 10
CNews Мишень ОФД 4 4
Медиалогия 37 1
CNews Мишень 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 25
CNews AWARDS 291 21
CNews Баттл 34 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Приоритет - Национальная премия в области импортозамещения 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763900, в очереди разбора - 667587.
Создано именных указателей - 46354.
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