Минцифры РФ Стратегия развития телекоммуникационной отрасли Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации
УПОМИНАНИЯ
Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1102 5
|Путин Владимир 3296 3
|Мишустин Михаил 710 2
|Чернышенко Дмитрий 574 2
|Рыль Иван 7 2
|Касперская Наталья 299 1
|Хасьянова Гульнара 148 1
|Осеевский Михаил 329 1
|Матвеева Татьяна 105 1
|Белоусов Андрей 144 1
|Скоробогатова Ольга 56 1
|Кулин Филипп 52 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Орешкин Максим 30 1
|Голодец Ольга 23 1
|Петров Дмитрий 67 1
|Наумов Евгений 38 1
|Салов Антон 38 1
|Пехтерев Сергей 55 1
|Новикова Елена 94 1
|Анисимов Константин 39 1
|Анкилов Константин 111 1
|Кайгородов Михаил 5 1
|Алексеев Антон 35 1
|Галушко Дмитрий 20 1
|Прохоров Сергей 24 1
|Тюкачев Игорь 5 1
|Абрамова Елена 14 1
|Родин Александр 7 1
|Ваньков Вадим 21 1
|Матюшин Михаил 16 1
|Семенов Максим 25 1
|Савватин Максим 64 1
|Данилов Никита 17 1
|Смирнова Юлия 11 1
|Бурков Дмитрий 15 1
|Коник Леонид 7 1
|Якименко Ирина 3 1
|Нартов Максим 25 1
|Нестеров Евгений 2 1
