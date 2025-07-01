Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Минцифры РФ Стратегия развития телекоммуникационной отрасли Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации


УПОМИНАНИЯ


Телеком 2024 1
01.07.2025 Власти объявили, какие частоты для 5G продадут, и как конкретно их будут продавать 1
12.05.2025 Российским промышленникам и энергетикам не дали частоты для 4G: Против выступил «Мегафон» 1
09.04.2025 Власти проведут аукцион 5G-частот, но покупатели могут не заинтересоваться 1
05.11.2024 Россия создает собственную инфраструктуру интернета. Теперь для проверки маршрутизации IP-адресов 1
07.10.2024 В России построят сверхбыстрые магистральные сети для «тактильного интернета» 1
02.10.2024 Российский телеком-рынок растет благодаря нетелекоммуникационным услугам 1
17.09.2024 В России создадут собственный стандарт радиосвязи для силовиков 1
02.09.2024 Российский интернет вещей можно будет использовать для управления БПЛА 1
06.08.2024 Путин поручил дать льготы операторам при создании сетей 5G 1
29.07.2024 Россия в мировой гонке интернет-скоростей (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) 1
04.07.2024 Россиянам усложняют использование IP-телефонии и виртуальных АТС. Zoom под ударом 1
07.06.2024 В нацпроект по беспилотникам добавят «цифровое бесшовное небо» 1
26.04.2024 В России хотят освободить операторов связи от платы за частоты 5G 1
23.04.2024 «Ростелеком» создал российское оборудование для спутникового интернета 1
09.04.2024 В России начал работу суверенный «убийца» важнейшего сервиса интернета 1
29.03.2024 Россия займется объединением сотовой и спутниковой связи 1
07.03.2024 Женщины года в отрасли ИТ 2024. Список CNews 1
09.02.2024 Московские интернет-провайдеры обратились в прокуратуру: Им подняли цену за доступ в дома 1
21.12.2023 В России создается единая база данных IP-адресов: «Нужно охранять цифровой периметр страны» 1
10.11.2023 Мегабит не хватило на всех. Мобильный интернет в регионах деградирует, потому что хорошее «железо» увезли в Москву 1
23.10.2023 России предлагают отказаться от 3G и профессиональной радиосвязи в пользу 4G 1
10.10.2023 Дмитрий Чернышенко: в 2023 г. в России ожидается 20% прирост производства электроники 1
12.09.2023 В России найден источник финансирования отечественного телеком-оборудования 1
28.08.2023 «Ростелеком» поддержал идею создания сети связи для управления БПЛА 1
22.08.2023 Чиновники спорят, можно ли повышать сотовые тарифы выше уровня инфляции 1
14.08.2023 Победа силовиков: в России запретят использовать основной диапазон частот для 5G 1
26.05.2023 Россияне вводят санкции против своих мобильных операторов в ответ на рост тарифов. В стране массовый отказ от мобильного интернета в пользу Wi-Fi 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9587 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 13
Ростелеком 10106 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3037 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 861 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2066 3
Telegram Group 2390 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 292 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 685 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 578 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 188 2
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 124 2
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 2
Globalstar - Глобалстар 184 2
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 44 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 2
Флай дрон - Fly Drone 21 2
Беспилотные авиационные системы 67 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 314 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1402 1
Samsung Electronics 10490 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 1
ИКС 359 1
InfoWatch - Инфовотч 1064 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 374 1
Oracle Corporation 6803 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 581 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1539 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4340 1
Lenovo Motorola 3511 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 80 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 932 1
ГЛОНАСС АО 224 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1379 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 177 1
СИНХ - Таттелеком 212 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 238 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 425 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 2
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 289 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 483 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 100 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 97 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 22 1
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 20 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 429 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 186 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2880 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3263 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 696 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3080 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5676 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1883 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3296 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 690 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3477 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2091 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2225 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1427 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 891 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 333 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 269 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 136 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 63 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3407 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 271 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1396 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1442 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 300 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 221 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 61 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 168 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 345 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 414 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6335 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 717 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 368 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 20 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 10 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 15
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8954 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 13
5G - пятое поколение мобильной связи 2297 12
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7117 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9536 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 6
Gen V - кибератаки пятого поколения 1242 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6559 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8467 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3853 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3194 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 4
6G - IMT-2030 - Шестое поколение мобильной связи 103 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12545 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4287 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1576 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4788 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2914 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1573 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4031 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6601 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4257 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1778 3
FreePik 1284 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1932 6
Pixabay 170 3
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 186 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 272 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2840 2
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 103 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 324 1
Linux OS 10625 1
Apple macOS 2180 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 1
Intel x86 - архитектура процессора 1948 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 54 1
Apple iPhone 6 4863 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 503 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 639 1
Ростелеком - РТКомм.РУ SenSat 17 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 112 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 40 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 62 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 183 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 6 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 238 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 42 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 64 1
МегаФон - Nexign Nord СУБД 13 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 161 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 80 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - САРУС СПЖЦ (PLM) - система полного жизненного цикла 11 1
РЖД Единая опорная транспортная сеть 1 1
SR Space - SR Drones - Богомол 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 6 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut DRA - Bercut Diameter Routing Agent 1 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1107 1
Rubetek Cosmos RSCM - Rubetek Cosmos RSCT - Rubetek Cosmos RSCH - оборудование для спутникового интернета 1 1
Шадаев Максут 1102 5
Путин Владимир 3296 3
Мишустин Михаил 710 2
Чернышенко Дмитрий 574 2
Рыль Иван 7 2
Касперская Наталья 299 1
Хасьянова Гульнара 148 1
Осеевский Михаил 329 1
Матвеева Татьяна 105 1
Белоусов Андрей 144 1
Скоробогатова Ольга 56 1
Кулин Филипп 52 1
Солнцева Екатерина 58 1
Орешкин Максим 30 1
Голодец Ольга 23 1
Петров Дмитрий 67 1
Наумов Евгений 38 1
Салов Антон 38 1
Пехтерев Сергей 55 1
Новикова Елена 94 1
Анисимов Константин 39 1
Анкилов Константин 111 1
Кайгородов Михаил 5 1
Алексеев Антон 35 1
Галушко Дмитрий 20 1
Прохоров Сергей 24 1
Тюкачев Игорь 5 1
Абрамова Елена 14 1
Родин Александр 7 1
Ваньков Вадим 21 1
Матюшин Михаил 16 1
Семенов Максим 25 1
Савватин Максим 64 1
Данилов Никита 17 1
Смирнова Юлия 11 1
Бурков Дмитрий 15 1
Коник Леонид 7 1
Якименко Ирина 3 1
Нартов Максим 25 1
Нестеров Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 973 4
Европа 24508 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 3
Земля - планета Солнечной системы 10565 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 3
Украина 7733 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3102 2
Южная Корея - Республика 6791 2
Финляндия - Финляндская Республика 3641 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 2
Сингапур - Республика 1890 2
Германия - Федеративная Республика 12857 2
Казахстан - Республика 5729 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1119 1
Азия - Азиатский регион 5684 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Норвегия - Королевство 1823 1
Индия - Bharat 5607 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1804 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 1
Канада 4953 1
Израиль 2776 1
Ближний Восток 3010 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1772 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1768 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 395 1
Турция - Турецкая республика 2456 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 956 1
Саудовская Аравия - Королевство 623 1
Узбекистан - Республика 1828 1
Россия - СФО - Омская область 717 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 800 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1276 1
Кипр - Республика 575 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 429 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 19
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3643 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 4
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1417 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 6975 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1549 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 3
Энергетика - Energy - Energetically 5392 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3614 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3621 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6665 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3242 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2596 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1784 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 749 2
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 98 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 230 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 61 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2216 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 766 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1309 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 56 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 261 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1323 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 720 1
ВДС - валовая добавленная стоимость 7 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1077 4
Ведомости 1146 3
Известия ИД 683 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2067 2
Forbes - Форбс 887 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1049 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 651 1
НГС - Новости Новосибирска 13 1
ComNews - Медиа-бизнес 131 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 127 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 239 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 14 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 52 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 92 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 94 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 279 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1052 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 66 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 257 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 929 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 163 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 246 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 250 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 60 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 107 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
Международный женский день - 8 марта 364 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще