Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МСЦ РАН
Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 147
МСЦ РАН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Intel Corporation 4198 6
|Синтерра - Synterra 569 4
|IBM 3554 3
|Microsoft Corporation 11143 3
|ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 4 2
|ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 6 2
|Lenovo Professional Services 5 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
|Nvidia Corp 2036 1
|Merlion - Мерлион 275 1
|Ростелеком Связьинвест 704 1
|VideoMost - ВидеоМост 191 1
|Lenovo Group 1641 1
|Восход ФГБУ НИИ 366 1
|Комдив 20 1
|Cray 50 1
|Т-Платформы 274 1
|ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
|Лаборатория цифровых управляемых лекарств и тераностики 1 1
|Савин Геннадий 2 2
|Шмелев Алексей 20 2
|Московский Александр 3 1
|Котюков Михаил 7 1
|Говорун Николай 1 1
|Бетелин Владимир 6 1
|Кореньков Владимир 4 1
|Федоров Дмитрий 16 1
|Матвеев Виктор 1 1
|Бобков Сергей 1 1
|Трубников Григорий 2 1
|Кичкайло Анна 1 1
|Абрамов Алексей 27 1
|Шабанов Борис 6 1
|Андреев Сергей 40 1
|IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 2
|Markets&Markets Research 78 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767803, в очереди разбора - 671488.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767803, в очереди разбора - 671488.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru