Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

МСЦ РАН
Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук


19.07.2021 VideoMost используется для цифровой трансформации образования и науки России 4
05.07.2021 Четыре системы хранения данных РСК представляют Россию в мировом рейтинге IO500 5
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы 1
11.11.2020 РСК представила интеллектуальные СХД «по требованию» с поддержкой DAOS 1
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 6
31.03.2020 РСК лидирует в рейтинге Top50 российских производителей суперкомпьютеров 2
26.03.2020 Суперкомпьютер МСЦ РАН поможет российским ученым в борьбе с COVID-19 8
19.04.2018 РСК лидирует среди российских производителей суперкомпьютеров в рейтинге Top50 1
03.04.2018 Российские суперкомпьютеры рванули вверх 1
28.03.2018 РСК представила новый суперкомпьютер в Объединенном институте ядерных исследований 1
07.02.2018 Главный по суперкомпьютерам в РАН возглавил разработчика российских процессоров для армии, космоса и нефтегаза 4
05.10.2017 РСК вновь возглавила рейтинг тoп50 российских производителей суперкомпьютеров 4
21.09.2017 Между МСЦ РАН и ССКЦ СО РАН создан высокопроизводительный защищенный канал передачи данных 3
20.06.2017 РСК представила «РСК Торнадо» и компоненты для HPC с охлаждением «горячей водой» 4
26.04.2017 В ФАНО России проведена масштабная модернизация суперкомпьютерных ресурсов 14
31.01.2017 У главного суперкомпьютера РАН появился шанс не вылететь из мирового Топ 500 6
23.01.2017 РСК получила высший статус Elite в программе Intel Solutions for Lustre Reseller 1
17.11.2016 Российский суперкомпьютер поставил мировой рекорд вычислительной плотности 1
16.04.2015 РСК установила в МСЦ РАН массивно-параллельный суперкомпьютер на основе архитектуры RSC PetaStream и сопроцессоров Xeon Phi 7120D 7
01.10.2014 На суперкомпьютерном рынке России импортозамещения не наблюдается 1
25.06.2014 20 лет ИТ-рынка России: как отрасль стала цивилизованной 1
21.05.2014 Ученые РАН переходят в «облако» Microsoft 6
09.09.2013 Глава Минкомсвязи: информирование клиентов «Почты России» о поступлении посылки должно происходить автоматически по SMS 1
05.04.2013 В России строится самый мощный суперкомпьютер в Европе 4
12.11.2012 Российский суперкомпьютер-«призрак» вошел в мировой рейтинг Топ-500 3
21.08.2012 РАН строит мощнейший суперкомпьютер вслед за МГУ 6
28.11.2011 Российские суперкомпьютеры провалились в рейтинге энергоэффективности 1
30.09.2011 Российская суперкомпьютерная "коалиция" объединилась в одну техплатформу 1
22.04.2011 Как россияне используют суперкомпьютеры: замена мертвых птиц, бронежилеты, ВИЧ 6
21.09.2010 Суперкомпьютеры в России перешагнули петафлопсный рубеж 3
23.04.2010 Microsoft присоединилась к программе «Университетский кластер» 1
09.04.2010 В Казанском государственном университете открылся Центр «Технологий HP» 1
25.11.2009 Медведеву показали главный суперкомпьютер страны 1
11.09.2009 «Университетский кластер» открылся в Казанском государственном университете 2
07.07.2009 «Т-Платформы» установили суперкомпьютер в МИСиС 2
06.07.2009 МСЦ РАН потратит 120 млн руб. на модернизацию макета суперкомпьютера 1
01.07.2009 РАН присоединилась к программе по облачным вычислениям Open Cirrus 1
23.01.2009 Россия: HP дарит суперкомпьютеры дюжинами 3
01.12.2008 Суперкомпьютер на базе Sun займется оптимизацией управления 1
28.11.2008 Суперкомпьютер HP в МСЦ РАН РФ - самый мощный в России 2

Публикаций - 53, упоминаний - 147

МСЦ РАН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 4198 6
Синтерра - Synterra 569 4
IBM 3554 3
Microsoft Corporation 11143 3
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 4 2
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 6 2
Lenovo Professional Services 5 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Nvidia Corp 2036 1
Merlion - Мерлион 275 1
Ростелеком Связьинвест 704 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Lenovo Group 1641 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Комдив 20 1
Cray 50 1
Т-Платформы 274 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Лаборатория цифровых управляемых лекарств и тераностики 1 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 4
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 46 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 89 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 12
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 4
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 81 4
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 21 4
PUE - Power usage effectiveness 47 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 148 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
Gigabit Ethernet 360 1
RDMA - Remote direct memory access - Удалённый прямой доступ к памяти 24 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 301 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 604 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 17 1
Intel Xeon Phi 31 7
РСК Торнадо - RSC Tornado AFS 34 7
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 6
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 5
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 11 4
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 4
РСК БазИС - интегрированный программный стек 17 4
Intel x86 - Архитектура процессора 994 3
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 8 3
Linux OS 4272 3
Intel SSD DC 6 2
ИВМИМГ СО РАН - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 2
Intel Optane SSD 16 2
Intel SSD 23 2
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 2
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 4 2
ОИЯИ Говорун - суперкомпьютер 3 2
Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 16 1
Jureca - Суперкомпьютер 7 1
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 8 1
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 7 1
Урал-1 ЭВМ 4 1
Intel Enterprise Edition for Lustre 4 1
РСК Торнадо - RSC Tornado HS - гиперконвергентная система хранения данных 2 1
Intel Omni-Path Edge Switch 7 1
Intel Memory Drive Technology - IMDT 3 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Багет ББДРВ - Операционная система реального времени 9 1
Sunway TaihuLight 14 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 4 1
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 1
Intel Solutions for Lustre 24 1
Google Android 10751 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 27 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Савин Геннадий 2 2
Шмелев Алексей 20 2
Московский Александр 3 1
Котюков Михаил 7 1
Говорун Николай 1 1
Бетелин Владимир 6 1
Кореньков Владимир 4 1
Федоров Дмитрий 16 1
Матвеев Виктор 1 1
Бобков Сергей 1 1
Трубников Григорий 2 1
Кичкайло Анна 1 1
Абрамов Алексей 27 1
Шабанов Борис 6 1
Андреев Сергей 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 8
Россия - СФО - Новосибирск 1977 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 3
Россия - ПФО - Казань 1521 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Казахстан - Республика 2646 2
Европа 3781 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Восточная Европа 1688 2
Россия - Дубна 134 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 2
Россия - Красноярск 853 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Канада 1309 1
Украина 3389 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Япония 2808 1
Европа Западная 618 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 215 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
Наука - Национальный проект 3 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 165 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 2
Markets&Markets Research 78 1
CNews Analytics 1991 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 5
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 4
РАН - Российская академия наук 317 3
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 1 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
Академия наук СССР - АН СССР 12 1
ИВМИМГ СО РАН - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 1 1
AIST - National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Национальный институт передовых промышленных наук и технологий 3 1
CD-FMat - Research Center for Computational Design of Advanced Functional Materials 1 1
ФИЦ КНЦ СО РАН ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 3 1
ИБХФ РАН - Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 3 1
ИБХФ РАН - Лаборатория компьютерного моделирования биомолекулярных систем и наноматериалов 1 1
КрасГМУ - Красноярский государственный медицинский университет 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
SC20 - Всемирная виртуальная суперкомпьютерная выставка 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767803, в очереди разбора - 671488.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще