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МВД РФ УБЭП
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции



05.06.2008 УБЭП закрыло торговлю «пираткой»
14.03.2008 Операция ОБЭП вызвала рост продаж ПО в Архангельске
20.02.2004 УБЭП изымает контрафактную продукцию в Москве
22.01.2002 УБЭП начала проверки торговых точек
22.01.2002 УБЭП начинает проверки торговых точек
04.12.2001 УБЭП начинает проверки компьютерных клубов Москвы и Подмосковья
22.05.2001 Visa International и ГУБЭП МВД объединились в борьбе против мошенничества
01.02.2001 УБЭП ГУВД г. Москвы и Комиссия по безопасности информационного рынка Совета Предпринимателей Москвы провели очередной антипиратский рейд
26.01.2001 Комиссией по безопасности информационного рынка при Мэре и Правительстве Москвы и сотрудниками УБЭП проведен антипиратский рейд
17.05.2000 При УБЭП ГУВД Москвы будет создан отдел по борьбе с преступлениями в области интеллектуальной собственности

Публикаций - 138, упоминаний - 194

МВД РФ УБЭП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22012 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6383 8
5500 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7602 6
1С-ИжТиСи 4907 5
Бука - Buka 468 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8611 5
Corel Corporation 331 4
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 541 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7913 3
IBM - International Business Machines Corp 8811 3
InfoWatch - Инфовотч 827 3
Vertu 114 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2539 3
Adobe Systems 1396 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5373 3
Verysell - Верисел 306 3
Philips 1924 2
Xerox 1082 2
VK - Mail.ru Group 2930 2
Информзащита 634 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1537 2
Альфа-Телеком ГК - Megacom 193 2
HP Inc. 5239 2
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 122 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1629 2
Аскон - Ascon 280 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2283 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 372 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 2
BSA - Business Software Alliance 219 2
Питерская группа связистов 211 1
1С-СофтКлаб - SoftClub 1101 1
Специальные технологии 55 1
Дамаск 32 1
Associates Distribution 11 1
Аквафон 14 1
Radware 50 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 524 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 63 1
Beiten Burkhardt 62 4
Уралсиб Банк 467 4
Visa International 1672 3
Universal Pictures 54 3
Лабиринт - книжный интернет-магазин 26 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 178 3
ГПБ - Газпромбанк 815 3
Газпром ПАО 869 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5022 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1645 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 2
Евросеть 1368 2
ОРБИ 11 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2012 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 345 2
IPOC 121 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 42 2
РОСНО СК 169 1
Paramount Pictures Corporation 116 1
Latham & Watkins 8 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 1
РЖД Москва - Курский вокзал 7 1
Белый Ветер 340 1
ЧТК - Челябинский текстильный комбинат 3 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 73 1
Dixis - Диксис 343 1
Беталинк 102 1
Евросеть Техмаркет 76 1
Daewoo 81 1
Исток-реал 2 1
АСК 27 1
Swarovski AG 69 1
Microsoft Press Knowledge Center 9 1
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 16 1
Metallica - американская метал-группа 34 1
Volvo Cars 217 1
American Express - Amex 306 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 59 1
Бином 18 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2230 56
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 137 21
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 785 6
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 604 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2400 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1046 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 864 4
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 56 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 3
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел 94 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1368 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2910 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 302 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6832 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 336 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1037 2
Президент Российской Федерации 3003 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2086 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2171 2
ПФР Региональные отделения 45 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7547 2
Правительство РФ 6983 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2316 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 562 2
Администрация Президента РФ 861 2
Районный суд Санкт-Петербурга 22 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 594 2
ТФОМС Красноярского края - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края 4 1
Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 42 1
Президент Украины 69 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 212 1
Верховный суд Российской Федерации 626 1
МВД Татарстан - Министерство внутренних дел по Республике Татарстан 4 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 37 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 305 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 243 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 281 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2075 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 47 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1823 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 165 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 205 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 71 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2489 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
4CIO 16 1
ФАИР - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 12 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 7
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MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3346 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2360 3
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 682 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4130 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2978 2
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CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 84 1
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SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 135 1
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Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 78 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1385 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 57 1
Clone - Клонирование 49 1
Carding - Кардинг - Кардер - Мошенничество с платежными картами 4 1
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 462 1
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Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1330 1
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1906 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6385 1
Autodesk AutoCAD 267 3
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 106 3
Microsoft Windows 10 11199 3
Microsoft Office 3179 2
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 303 2
Microsoft Skype 1891 2
Microsoft Windows 2000 1061 2
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1693 1
Trend Micro OfficeScan 21 1
Adobe Photoshop 662 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 932 1
Microsoft Windows 95 368 1
Microsoft Windows 98 343 1
Trend Micro Mobile Network Security 9 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 444 1
Forcepoint - Websense Content Protection Suite (CPS) 1 1
Microsoft Office XP 74 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1355 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 313 1
SQL - Язык программирования 568 1
Microsoft Windows XP 2379 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 135 1
Google YouTube - Видеохостинг 2196 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1283 1
ЭОС Дело СЭД 1697 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 109 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 894 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 234 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 749 1
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Страх Александр 41 5
Кондрикова Алена 6 5
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Яшин Олег 8 4
Михалевич Леонид 6 4
Наумов Виктор 124 3
Костыгин Дмитрий 23 3
Васинкевич Михаил 17 3
Скигин Михаил 8 3
Федоринов Сергей 24 3
Краснов Михаил 77 3
Морозов Олег 20 3
Зуденков Виктор 7 3
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Маевский Леонид 57 2
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Осеевский Михаил 256 1
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Осадчая Екатерина 47 1
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