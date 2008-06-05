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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МВД РФ УБЭП
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
Публикаций - 138, упоминаний - 194
МВД РФ УБЭП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Золотницкий Филипп 10 8
|Страх Александр 41 5
|Кондрикова Алена 6 5
|Матвиенко Валентина 104 4
|Яшин Олег 8 4
|Михалевич Леонид 6 4
|Наумов Виктор 124 3
|Костыгин Дмитрий 23 3
|Васинкевич Михаил 17 3
|Скигин Михаил 8 3
|Федоринов Сергей 24 3
|Краснов Михаил 77 3
|Морозов Олег 20 3
|Зуденков Виктор 7 3
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 89 3
|Соколов Дмитрий 57 2
|Маевский Леонид 57 2
|Медведев Дмитрий 1594 2
|Рожецкин Леонид 46 2
|Зенкин Денис 262 2
|Богатов Антон 79 2
|Серго Антон 41 2
|Васильев Виктор 6 2
|Богданов Леонид 7 2
|Новосельский Сергей 4 2
|Приходько Виктор 5 2
|Юсупов Айдар 1 1
|Беляков Алексей 15 1
|Осеевский Михаил 256 1
|Колокольцев Владимир 21 1
|Шаров Борис 70 1
|Иванов Михаил 78 1
|Кравченко Олег 12 1
|Иванов Игорь 20 1
|Осадчая Екатерина 47 1
|Попов Юрий 11 1
|Финкельштейн Евгений 7 1
|Васильев Игорь 23 1
|Пономарёв Владимир 11 1
|Волк Ирина 11 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2745 3
|Gartner 3265 1
|RAEX - Эксперт РА 72 1
|Nielsen Holdings - NetRatings 362 1
|Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru