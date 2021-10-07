Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

TDP
Thermal Design Power
Требования к системе охлаждения процессора


07.10.2021 Новая Windows 11 заставляет «тормозить» мощные процессоры AMD 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
08.07.2021 Intel внезапно снимает с конвейера свои прорывные процессоры. Других таких у нее нет 1
16.06.2021 LG после многолетнего перерыва начала продавать в России сверхлегкие ноутбуки 1
10.06.2021 Intel хочет запретить менять процессоры в ПК 1
24.05.2021 Новый высокопроизводительный сервер Butterfly от Delta Solutions на базе платформы Intel Whitley 1
21.05.2021 Экс-президент Intel создала процессоры лучше, чем у самой Intel, на ядрах собственной разработки. Их купят Microsoft и создатели TikTok 2
18.05.2021 Delta Computers представила новый высокопроизводительный сервер Butterfly 1
16.03.2021 AMD выпустила «самые производительные в мире» серверные процессоры дешевле Intel 2
02.03.2021 Александр Бондаренко, R-Vision: Бинарная логика большинства систем мониторинга кибербезопасности безнадежно устарела 2
08.02.2021 Начались продажи первого в мире ноутбука с семью дисплеями. Фото 2
16.10.2020 Дешевые процессоры Intel получили «фишки» дорогих 1
09.10.2020 AMD выпустила уникальные процессоры на полностью новой архитектуре. Видео 1
29.09.2020 ARM изготовилась изгнать Intel с рынка серверных процессоров 3
07.09.2020 Intel готовит линейку наследников легендарных процессоров Atom. Рассекречены все их характеристики 1
11.06.2020 Xiaomi выпустила компактный и дешевый ноутбук «для параноиков». Видео 1
27.05.2020 Выпущен элитный компактный ноутбук на Linux с ультрасовременными процессорами Intel 1
22.04.2020 AMD выпустила сверхдешевые процессоры для настольных ПК. У Intel таких нет 1
15.04.2020 AMD создала «самые производительные» серверные процессоры в мире. Они дешевле аналогов Intel 2
10.03.2020 Intel выпустила сверхкомпактные компьютеры на секретных процессорах 1
04.03.2020 Экс-президент Intel создала процессор, способный уничтожить Intel Xeon и AMD Epyc 6
28.02.2020 Самый мощный настольный процессор Intel исчез из продажи. Он оказался никому не нужным 2
12.02.2020 Intel впервые показала свой необычный крошечный процессор. Фото 2
20.01.2020 Intel готовит сверхкомпактный и очень экономичный ПК 2
30.12.2019 Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD 2
01.11.2019 Intel отправила на свалку знаменитые крошечные ПК на базе своего первого 10-нм процессора 1
22.10.2019 Раскрыты характеристики первого в мире полностью модульного ПК 1
02.10.2019 Intel вдвое обрушила цены на свой новый 18-ядерный чип 1
02.10.2019 AMD начала продажи процессоров AMD Ryzen PRO 3000 серии 1
22.08.2019 Intel выпустила 8 новых процессоров для дешевых устройств 1
19.08.2019 Рухнули цены на новейшие процессоры AMD 3
09.08.2019 AMD выпустила процессоры с рекордным числом ядер. Они «быстрее и дешевле», чем у Intel 1
06.08.2019 Под видом нового 10 поколения процессоров Intel продаст устаревшие 14 нм чипы 1
19.06.2019 HP выпустила линейку бизнес-ноутбуков, в которой нет ни одного процессора Intel. Фото 1
28.05.2019 Intel завершил процессорный долгострой. Успевшая «устареть» планка в 10 нм взята 1
24.04.2019 В новых процессорах Intel появился разгон турборежима 1
18.03.2019 «Самый дорогой процессор в мире» продается в 100 раз дешевле официальной цены 1
31.01.2019 Начались продажи самого дорогого в мире процессора для ПК 1
16.01.2019 Рекордный процессор Intel получился «бесценным». Его можно купить только на аукционе 2
03.01.2019 AMD выпускает серию процессоров мощнее и дешевле, чем у Intel 4

Публикаций - 109, упоминаний - 164

TDP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 4180 28
AMD - Advanced Micro Devices 1672 15
Microsoft Corporation 11095 9
Nvidia Corp 2024 7
Samsung Electronics 5677 6
Lenovo Group 1637 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Dell EMC 2405 2
Qualcomm Technologies 1003 2
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 2
IBM 3544 2
HP Inc. 2914 2
Google LLC 7154 2
AnandTech 48 2
Ampere Computing 16 2
Cisco Systems 2040 1
Tuxedo Computers 4 1
Altera 21 1
Nutanix 70 1
Intel CCG - Intel Client Computing Group 17 1
Supermicro 65 1
Newegg 11 1
Blender 26 1
Cray 50 1
Twitter 2204 1
Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
Крок 1220 1
Dell Technologies 133 1
Fortnite 47 1
Xiaomi 904 1
Huawei 2730 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 2
Caseking 2 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 103 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 23
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 19
DDR - Double data rate 1069 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 16
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 12
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 8
USB Type-C - USB-C 901 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
Intel Turbo Boost Technology 181 4
SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 61 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 4
ARM64 - Архитектура процессора 1018 4
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 776 2
ARM - Advanced RISC Machine 225 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 208 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 2
Ультрабук - тонкий и лёгкий ноутбук 52 2
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - концепция всегда включенного ПК - постоянно подключенные устройства 4 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 41 1
Kensington lock 118 1
DivX - видеокодек 169 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 308 1
SMT - Simultaneous multi-threading - Одновременное многопоточное процессорное выполнение функций 11 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 230 1
IEEE - 802.3az Energy Efficient Ethernet 21 1
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 1
Intel Core i - Cерия процессоров 352 17
Intel Core - Семейство процессоров 863 16
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 14
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 13
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 105 13
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 12
Microsoft Windows 10 6645 10
Microsoft DirectX 327 10
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 10
VK - Mail.ru Atom - браузер 216 9
Nvidia GeForce GTX 2067 8
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 8
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 76 7
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 7
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 6
Intel Celeron - Серия процессоров 255 6
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 36 6
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 71 6
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 5
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 504 5
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 4
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 4
Intel x86 - Архитектура процессора 992 4
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 122 4
Intel Optane Memory 81 3
Intel Ice Lake-U - серия микропроцессоров 9 3
Linux OS 4260 3
Intel NUC - Next Unit of Computing - Мини-ПК 27 3
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 79 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 3
Intel Tiger Lake 38 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Intel Ice Lake-Y - серия микропроцессоров 5 3
AMD EPYC Rome - серия серверных процессоров 14 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 163 3
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 31 3
Intel NUC Crimson Canyon - Компактный ПК 5 3
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 167 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 4
James Renee - Джеймс Рене 16 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Soqui Frank - Соки Франк 2 1
Матвеенко Андрей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 2
Индия - Республика 2173 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Япония 2788 2
Украина 3372 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
США - Калифорния 974 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
G7 - The Group of Seven - Клуб - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 26 1
Tom’s Hardware 86 6
CNews - ZOOM.CNews 1095 3
WCCFTech - Издание 32 2
Fanless Tech 2 2
The Verge - Издание 448 1
ZDnet 381 1
DigiTimes - Издание 506 1
The Inquirer 27 1
Gizmodo 98 1
Internet Retailer Magazine 1 1
TechQuila 1 1
FanlessTech 1 1
Golem.de 3 1
PCWorld - PC World 36 1
VideoCardz 12 1
Electronista 139 1
Cinebench 16 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 120 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763321, в очереди разбора - 667009.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще