Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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TDP
Thermal Design Power
Требования к системе охлаждения процессора
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 109, упоминаний - 164
TDP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Intel Corporation 4180 28
|AMD - Advanced Micro Devices 1672 15
|Microsoft Corporation 11095 9
|Nvidia Corp 2024 7
|Samsung Electronics 5677 6
|Lenovo Group 1637 6
|TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 4
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
|Dell EMC 2405 2
|Qualcomm Technologies 1003 2
|Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 2
|IBM 3544 2
|HP Inc. 2914 2
|Google LLC 7154 2
|AnandTech 48 2
|Ampere Computing 16 2
|Cisco Systems 2040 1
|Tuxedo Computers 4 1
|Altera 21 1
|Nutanix 70 1
|Intel CCG - Intel Client Computing Group 17 1
|Supermicro 65 1
|Newegg 11 1
|Blender 26 1
|Cray 50 1
|Twitter 2204 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
|Крок 1220 1
|Dell Technologies 133 1
|Fortnite 47 1
|Xiaomi 904 1
|Huawei 2730 1
|Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 5
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 103 1
|CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 1
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 4
|James Renee - Джеймс Рене 16 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Soqui Frank - Соки Франк 2 1
|Матвеенко Андрей 1 1
|OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
|G7 - The Group of Seven - Клуб - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 26 1
|Tom’s Hardware 86 6
|CNews - ZOOM.CNews 1095 3
|WCCFTech - Издание 32 2
|Fanless Tech 2 2
|The Verge - Издание 448 1
|ZDnet 381 1
|DigiTimes - Издание 506 1
|The Inquirer 27 1
|Gizmodo 98 1
|Internet Retailer Magazine 1 1
|TechQuila 1 1
|FanlessTech 1 1
|Golem.de 3 1
|PCWorld - PC World 36 1
|VideoCardz 12 1
|Electronista 139 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763321, в очереди разбора - 667009.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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