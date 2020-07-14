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ITPS Группа компаний
Парма-Телеком


14.07.2020 ITPS построит комплексные системы на базе SAP в Узбекистане 2
15.10.2019 ГК ITPS провела трансформацию системы управления УК «Татбурнефть» 2
12.09.2019 Лидеры рынка аналитики продолжают уверенно расти 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
19.12.2018 В ГК «Лукойл» внедрена автоматизированная система отчетности на SAP HANA 1
03.12.2018 ITPS внедрила системы АСУПИМ и АСУМО в «Лукойле» 2
22.01.2018 Новый взгляд: как проектировать ИТ-системы будущего 1
14.09.2017 ИТ-специалисты Прикамья представили Президенту РФ решения в области IIoT 1
13.05.2016 Softline модернизировала систему объединенных коммуникаций в ITPS 3
15.12.2015 Рынок ИТ-услуг: Объем в рублях сохранится, рентабельность снизится 1
17.09.2015 Назван топ-20 поставщиков ИТ-услуг в России. В 2015 г. этот рынок упадет на 25 млрд рублей 1
22.07.2015 «Парма-Телеком» перешла на бренд ITPS 6
09.02.2015 Начинается сбор данных для рейтинга CNews100 1
29.01.2015 ITPS внедрила компоненты «интеллектуального месторождения» для «Лукойл Оверсиз» в Ираке 4
27.06.2014 Интернет и ТВ: как операторы взаимодействуют с пользователями 1
28.05.2014 Реструктуризация ИТ меняет отрасли 1
28.05.2014 В следующем году ИТ-рынок ожидает падение 1
26.05.2014 Информатизация государства: количество начинает переходить в качество 1
23.05.2014 Рейтинг CNews100 2013: стагнация с плохим прогнозом 1
24.04.2014 CIO необходима стратегия мобилизации 1
22.04.2014 Проблема выбора: функциональность приложения против легкости портала 1
22.04.2014 Россия мобилизируется с помощью бесконтрольного BYOD 1
19.02.2014 Инженерные знания без практики 1
12.02.2014 Системные интеграторы увлеклись видеоаналитикой 1
07.11.2013 Российские СЭД стали самыми популярными 3
21.06.2013 Виртуальные системы: иллюзия безопасности или беспричинный страх? 1
21.06.2013 Бизнес эволюционирует от частных к гибридным облакам 1
07.06.2013 Российский рынок ИТ-сервисов поддержат мобильность и облака 1
05.03.2013 Рынок СЭД 2013: правила диктуют разработчики 2
25.09.2012 «Парма-Телеком» перешла на Microsoft Lync 1
23.04.2012 «ЭР-Телеком» подал заявку в Минэкономразвития на создание телеком и ИТ-кластера 1
26.05.2009 21 мая в Москве прошел семинар по типовому решению ТОРО на базе SAP ERP 1
15.05.2009 21 мая в Москве пройдет семинар по типовому решению ТОРО на базе SAP ERP 3
24.02.2009 Что нужно ИТ-отрасли от власти? Результаты исследования 1

Публикаций - 34, упоминаний - 52

ITPS Группа компаний упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Softline - Софтлайн 1482 10
Крок 1223 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 8
NVision Group - Энвижн Груп 548 7
3806 5
АйТи 755 5
SAP SE 3230 5
Ланит ГК 1165 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 4
Maykor - Мэйкор 259 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация 158 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 3
Галактика - Корпорация 254 3
Астерос - Asteros 531 3
Oracle Corporation 3389 3
iCore 45 3
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 3
VMware 1832 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Samsung Electronics 5759 2
Siemens AG - Сименс Россия 688 2
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 2
ФОРС - Центр разработки 182 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 2
IBM 3586 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 379 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 2
Микротест 179 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 2
Microsoft Corporation 11253 2
NortonLifeLock (Symantec) 805 2
Онланта 75 2
Leta IT-company 91 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 218 7
Газпром нефть 382 2
Почта России ПАО 1580 2
Hyundai Motor 146 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
Новатэк 27 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Утконос 99 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Деловые Линии ГК 36 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
МСП банк 24 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
Schlumberger - Шлюмберже 16 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
КазМунайГаз 7 1
ТаграС-Холдинг 4 1
ТаграС Татбурнефть УК 2 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Роснефть НК 367 1
Газпром ПАО 525 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Согласие СК 44 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 1
X5 Group 601 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
Открытие ФК 539 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 2
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 86 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 1
Верховный суд Российской Федерации 175 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 433 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 16
Big Data - Большие данные 1136 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 5
ИТ-аутсорсинг 674 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 3
Collaboration - Совместная работа 14 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 242 2
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
Безопасный город 348 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 13 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 179 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 42 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 70 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 90 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Private Cloud - Частные облака 44 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1150 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 139 1
3D-печать 135 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 225 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1013 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 833 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 3
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 2
Java - Язык программирования 1186 2
Apple iOS 5742 2
Google Android 10752 2
Microsoft Lync 272 2
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 2 2
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 18 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 350 1
SAP Mobile Platform 28 1
Microsoft Silverlight 138 1
ЭОС Дело СЭД 629 1
OpenText Documentum 194 1
Alfresco 114 1
OSIsoft PI System 6 1
Хоулмонт - Тезис 76 1
Microsoft Outlook 652 1
Microsoft Skype for Business 116 1
Код Безопасности - vGate 42 1
Google Gmail 613 1
Apple - App Store 2199 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows 10 6707 1
Apple iPad 3263 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5150 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Comindware Business Application Platform 14 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Тихомиров Леонид 9 8
Семенова Ирина 36 4
Путин Владимир 1831 3
Заединов Руслан 40 2
Карпинский Алексей 37 2
Таран Сергей 38 2
Соколов Артем 28 2
Бобровников Борис 86 2
Орлик Сергей 66 2
Холин Игорь 1 1
Сушкевич Антон 56 1
Федорочев Дмитрий 1 1
Бызов Дмитрий 31 1
Марушкевич Андрей 7 1
Назипов Дмитрий 66 1
Бейлезон Олег 32 1
Питолин Евгений 5 1
Макаров Станислав 111 1
Хрупов Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Шмелев Павел 12 1
Никифоров Игорь 24 1
Забродин Алексей 5 1
Исхаков Альберт 1 1
Козырев Игорь 1 1
Ласый Александр 5 1
Farish Robert - Фариш Роберт 22 1
Иодковский Станислав 1 1
Корнилов Алексей 8 1
Нанеишвили Георгий 3 1
Хабибуллин Азат 1 1
Соломин Алексей 1 1
Богданов Валентин 7 1
Лисицин Евгений 13 1
Соколов Кирилл 5 1
Ткачук Лариса 44 1
Сытин Дмитрий 50 1
Майстренко Игорь 44 1
Макаров Алексей 49 1
Воронин Станислав 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 4
Ирак - Республика 85 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 3
Россия - Сочи 914 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 2
Европа Центральная 107 2
Ближний Восток 1487 2
Узбекистан - Республика 831 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 2
Россия - Хабаровск 626 1
Россия - Пермь 750 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Челябинская область 665 1
Эстония - Эстонская Республика 422 1
Россия - Тюменская область 593 1
Америка 469 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 437 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Казахстан - Республика 2665 1
Камбоджа - Королевство 89 1
ЮАР - Кейптаун 19 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Кандым - газоконденсатное месторождение Узбекистана 1 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Азия - Азиатский регион 1534 1
Россия - ПФО - Казань 1529 1
Африка 1508 1
Северная Америка 1422 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Узбекистан - Ташкент 107 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 659 1
Украина 3431 1
Япония 2832 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
Индия - Республика 2188 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 456 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Человеческий фактор 129 1
Банковский сектор 21 1
КПД - Коэффициент полезного действия 65 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 303 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 1
Wired - Издание 121 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 275 1
CNews Analytics 1996 9
IDC - International Data Corporation 2743 5
Gartner 2201 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 387 3
CNews Fast рейтинг 31 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 511 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771889, в очереди разбора - 675571.
Создано именных указателей - 46354.
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