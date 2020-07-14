Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ITPS Группа компаний
Парма-Телеком
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Публикаций - 34, упоминаний - 52
ITPS Группа компаний упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тихомиров Леонид 9 8
|Семенова Ирина 36 4
|Путин Владимир 1831 3
|Заединов Руслан 40 2
|Карпинский Алексей 37 2
|Таран Сергей 38 2
|Соколов Артем 28 2
|Бобровников Борис 86 2
|Орлик Сергей 66 2
|Холин Игорь 1 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Федорочев Дмитрий 1 1
|Бызов Дмитрий 31 1
|Марушкевич Андрей 7 1
|Назипов Дмитрий 66 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Питолин Евгений 5 1
|Макаров Станислав 111 1
|Хрупов Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Шмелев Павел 12 1
|Никифоров Игорь 24 1
|Забродин Алексей 5 1
|Исхаков Альберт 1 1
|Козырев Игорь 1 1
|Ласый Александр 5 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 22 1
|Иодковский Станислав 1 1
|Корнилов Алексей 8 1
|Нанеишвили Георгий 3 1
|Хабибуллин Азат 1 1
|Соломин Алексей 1 1
|Богданов Валентин 7 1
|Лисицин Евгений 13 1
|Соколов Кирилл 5 1
|Ткачук Лариса 44 1
|Сытин Дмитрий 50 1
|Майстренко Игорь 44 1
|Макаров Алексей 49 1
|Воронин Станислав 5 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 1
|Wired - Издание 121 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 275 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
|ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771889, в очереди разбора - 675571.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771889, в очереди разбора - 675571.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru