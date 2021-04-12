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IBM System X


12.04.2021 Lenovo начала без предупреждения привязывать процессоры к «железу». Отвязать их невозможно 1
07.03.2019 Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование 1
20.11.2018 IBM в России возглавила женщина 1
08.08.2017 Lenovo вывела на российский рынок новую линейку продуктов для ЦОД 1
29.06.2017 Lenovo представила линейку новых продуктов для ЦОД 1
19.08.2016 Выручка Lenovo по итогам 1 квартала 2016-2017 финансового года снизилась на 6% 1
01.04.2016 Lenovo предложила новые серверы, обновленное ПО и набор эталонных архитектур 1
25.08.2015 Lenovo начала поставку решений Brocade в составе встроенных коммутаторов для сетей хранения данных 1
22.05.2015 Выручка Lenovo по итогам 2014-2015 финансового года выросла на 20% 1
17.12.2014 КУДИЦ расширил географию оказания услуг 1
29.10.2014 SolarWinds поможет управлять сетевой инфраструктурой 1
01.10.2014 На суперкомпьютерном рынке России импортозамещения не наблюдается 1
18.08.2014 Глава Минкомсвязи: Китай расширит поставки серверов и СХД в Россию 1
23.05.2014 IBM представила новые решения для хранения данных, облачных вычислений и обработки «Больших данных» 1
23.01.2014 Официально: Lenovo покупает тысячи сотрудников IBM и бизнес по выпуску серверов 1
21.01.2014 Lenovo собралась купить у IBM серверный бизнес за $2,5-2,9 млрд 1
16.01.2014 IBM представила серверы нового поколения 2
25.12.2013 IBM и Bechtle поставят свыше 6 тыс. серверов System x и Flex Systems организациям Европейского союза 2
17.10.2013 Выручка IBM упала на $1 млрд 1
11.09.2013 IBM представила NeXtScale System — высокопроизводительную вычислительную платформу для ЦОД 1
11.10.2012 Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева консолидирует ИТ-инфраструктуру на основе аппаратных решений IBM 1
13.09.2012 IBM расширяет портфель хостинговых сервисов в России 1
20.07.2012 IBM во втором квартале 2012 г. снизила выручку, но повысила прибыль 1
05.07.2012 «Радио Спорт» выбрал платформу IBM для хранения и обработки аудиозаписей спортивных программ 2
08.06.2012 Администрация Ростова-на-Дону создает ИТ-платформу для предоставления государственных сервисов 1
10.05.2012 Комплексные ИС на базе технологий IBM созданы в медучреждениях Владимирской области и Карелии 1
20.04.2012 IBM привезла в Россию «серверы со встроенным сисадмином» 1
16.03.2012 Новые решения IBM открывают возможности Smarter Computing для пользователей x86-серверов 2
15.03.2012 Аппаратные решения IBM стали основой ИТ-инфраструктуры школы нового поколения города Новокузнецка 1
24.01.2012 Решения IBM для СМБ: новый раздел CNews 1
14.11.2011 IBM впервые объединяет мэйнфрейм и Windows 1
28.10.2011 IBM покупает разработчика системного ПО для сложных технических вычислений Platform Computing 1
26.10.2011 IBM представила 55 новых и улучшенных технологий для серверов и СХД 1
17.08.2011 Club.CNews (мнение): IBM Web Content Syndication Platform: звучит страшно и бесполезно 1
21.07.2011 IBM зовет россиян писать ПО для новых мейнфреймов 1
08.04.2011 IBM анонсирует новые серверные системы, оптимизированные для рабочих нагрузок клиентов 4
18.02.2011 Новые решения IBM для zEnterprise System упрощают разработку корпоративного ПО 1
19.01.2011 Темпы роста IBM в России - одни из самых высоких в мире 1
19.11.2010 Почти 400 клиентов перешли на системы IBM в третьем квартале 2010 г. 1
27.10.2010 IBM пополнила семейство платформ для развертывания «облачных» сред CloudBurst устройством на базе Power 750 2

Публикаций - 63, упоминаний - 76

IBM System X упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3554 13
Lenovo Group 1641 9
Microsoft Corporation 11143 4
Lenovo Motorola 1018 2
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 2
Nokia Networks 54 1
SAP SE 3218 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Brocade Communications Systems 143 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Startobaza - Стартобаза 33 1
Скай Линк - Skylink 506 1
NetApp 486 1
Автодория 37 1
NEC 428 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
Микрон - Micron 365 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ESW Capital 5 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 2
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 401 1
OpenStack 347 1
Microsoft Windows 854 4
Intel x86 - Архитектура процессора 994 4
SQL - Язык программирования 434 3
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 27 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 2
Java - Язык программирования 1179 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Lenovo ThinkAgile - гиперконвергентная инфраструктура 10 2
Lenovo ThinkServer - серия стоечных серверов 3 2
IBM PureSystems - expert integrated systems 13 2
SAP Sybase 77 1
Lenovo Motorola Moto Mods 16 1
Lenovo Storage - SAN-массив - серия СХД 4 1
IBM Cognos BI 143 1
Brocade Fabric Vision 5 1
Brocade G Fibre Channel - серия коммутаторов 5 1
Brocade SAN Fabric 7 1
HPE ProLiant - Серия серверов 100 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Google Android 10751 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 1
Microsoft Exchange 684 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Lenovo Motorola Moto Z - Motorola Moto Z - серия смартфонов 33 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 2
Хасьянова Гульнара 85 1
Носков Константин 201 1
Никифоров Николай 1126 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Филатов Андрей 99 1
Тихонова Кристина 44 1
Бойко Елена 151 1
Дергунова Ольга 58 1
Никифорова Светлана 33 1
Скоробогатова Ольга 33 1
Солнцева Екатерина 29 1
Чернякова Елена 26 1
Лопатин Артем 7 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Европа 3781 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 3
Восточная Европа 1688 3
Индия - Республика 2181 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Европа Западная 618 2
Казахстан - Республика 2646 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Сербия - Республика 129 2
Азия - Азиатский регион 1525 2
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Япония 2808 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Украина 3389 1
Китай - Тайвань 595 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 842 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766922, в очереди разбора - 670607.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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