Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IBM System X
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 76
IBM System X упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 2
|Хасьянова Гульнара 85 1
|Носков Константин 201 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Бочарникова Татьяна 78 1
|Филатов Андрей 99 1
|Тихонова Кристина 44 1
|Бойко Елена 151 1
|Дергунова Ольга 58 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Скоробогатова Ольга 33 1
|Солнцева Екатерина 29 1
|Чернякова Елена 26 1
|Лопатин Артем 7 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766922, в очереди разбора - 670607.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766922, в очереди разбора - 670607.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru