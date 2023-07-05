Docrobot Э-Ком Электронные коммуникации E-Com Экомдок
|05.07.2023
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Docrobot запустил роуминговый обмен электронными перевозочными документами с операторами «Такском» и Ediweb
вали базовый сценарий обмена электронной транспортной накладной, который включает в себя четыре обязательных титула. Тестирование роуминга проходило между тремя операторами попарно: «Такском»-Ediweb, Docrobot-Ediweb, Docrobot-«Такском». В рамках пилота Docrobot последовательно отправил, а затем получил от Ediweb титулы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подпи
|28.06.2023
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Docrobot обновил модуль интеграции для электронной транспортной накладной
ментов (ИС ЭПД), выпустил новую версию модуля «1С», который позволяет бесшовно интегрировать электронную транспортную накладную (ЭТрН) в учетную систему. Об этом CNews сообщили представители компании Docrobot. Версия 1.0.3 модуля стала быстрее и производительнее. Теперь формирование электронной транспортной накладной занимает не больше минуты, а обработка входящих документов сократилась до
|11.04.2023
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Docrobot упростил работу с электронной транспортной накладной в веб-версии сервиса
тная компания (перевозчик). В 2023 г. бизнес будет переходить на ЭТрН добровольно, а в 2024 г. электронная транспортная накладная может стать обязательной для отдельных сфер. Евгений Шелковников, CEO Docrobot, сказал: «Цифровизация транспортных накладных, которая началась в 2020 г. с эксперимента Минтранса, перешла в активную фазу. На 2024 г. анонсирован отраслевой императив. Сейчас наша за
|04.04.2023
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Оператор ЭДО Docrobot обновил личный кабинет пользователя
Оператор электронного документооборота Docrobot обновил личный кабинет пользователя. Теперь пользователи могут управлять всеми сервисами через единое окно авторизации и подписывать документы с использованием машиночитаемой доверенно
|04.04.2023
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Оператор ЭДО Docrobot обновил личный кабинет пользователя
Оператор электронного документооборота Docrobot обновил личный кабинет пользователя. Теперь пользователи могут управлять всеми сервисами через единое окно авторизации и подписывать документы с использованием машиночитаемой доверенно
|03.04.2023
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СТЛ запустили передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН»
СТЛ («Системы и технологии в логистике») запустил передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН». В компании отметили, что обмен электронными транспортными накладными (ЭТрН) о
|31.01.2023
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Docrobot выпустила бесплатное мобильное приложение Docrobot.Logistics
Docrobot разработала мобильное приложение Docrobot.Logistics, чтобы упростить грузоперевозки, сопровождаемые электронными перевозочными
|03.11.2022
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E-com и фудтех «Яндекса» - итоги III квартала и девяти месяцев 2022 года
маркетплейсе в отдельных категориях с помощью импортных закупок. Количество активных покупателей на маркетплейсе выросло в 1,5 раза, до 12,5 млн на конец III квартала 2022 г. Юнит-экономика сегмента e-com «Яндекса» существенно улучшилась год к году. «Яндекс маркет» улучшил маржинальность юнит-экономики на 16 п.п. год к году. В сегменте по доставке продуктов из магазинов в Яндекс Еде (без у
|27.10.2022
|Docrobot обновил платформу ЭДО
|28.09.2022
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Docrobot вошел в реестр операторов электронных перевозочных документов
Оператор электронного документооборота Docrobot (ООО «Э-КОМ) подтвердил соответствие требованиям Минтранса и вошел в реестр оператор
|15.08.2022
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Docrobot обновили платформу электронного документооборота
В последней версии платформы Docrobot пользователи смогут осуществлять поиск сразу нескольких документов, а также массово фильтровать и подписывать прайс-листы. Новые возможности платформы делают работу более удобной и эфф
|07.04.2022
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«1С» и Docrobot выпустили модуль для обмена EDI-сообщениями и документами прямо из программ «1С»
из системы “1С”», – отметил генеральный директор Docrobot Евгений Шелковников. *** Docrobot (ранее E-COM) —разработчик SaaS сервисов, Enterprise-решений, провайдер электронного документооборот
|07.09.2020
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«Магнолия» начала работать с маркированным табаком с помощью решения «E-Com.Маркировка»
«Магнолия», торговая сеть из 200 магазинов у дома в Москве и Московской области, внедрила решение «E-Com.Маркировка». Решение компании E-Com, разработчика SaaS-сервисов для B2B- и B2G-взаимодействия, было выбрано, как наиболее подходящее для задач торговой сети. Для «Магнолии» была ре
|11.09.2019
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«Системный софт» обеспечил E-COM инструментами для разработчиков
«Системный софт» осуществила поставку продуктов Atlassian компании E-COM, провайдеру услуг электронного документооборота и разработчику многопрофильных SaaS-сервисов для B2B и B2G-интеграции. В рамках проекта заказчик получил лицензии ПО для отслеживания Agile
|23.05.2017
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«Консист Бизнес Групп» и E-Com объединили усилия в проектной реализации электронного документооборота
Компания «Консист Бизнес Групп» заключила соглашение о сотрудничестве с провайдером электронного документооборота E-Com. Партнерская программа будет работать в рамках разработки, внедрения и сервисного обслуживания ИТ-решений по электронному документообороту, в том числе по технологии EDI, сообщили CNews в
|20.04.2017
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E-Com присоединилась к ассоциации по внедрению стандартных решений для электронных закупок
Компания E-Com, разрабатывающая е-сервисы для бизнеса на основе EDI-технологий, стала членом международной ассоциации OpenPEPPOL, которая занимается внедрением стандартизированных решений для электронны
|15.02.2017
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Объем профинансированных поставок через FactorEx вырос за год в 70 раз
Компания E-Com подвела итоги работы в течение года сервиса электронного факторинга FactorEx. Так, объем профинансированных поставок через сервис за год увеличился в 70 раз, с одной тысячи в январе 2016
|31.01.2017
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E-Com за год увеличил базу интеграционных решений в полтора раза
В 2016 г. провайдер электронного документооборота E-Com участвовал в разработке более чем 40 интеграционных проектов крупных розничных сетей. Это в полтора раза больше, чем в 2015 г. В основе проектов — внедрение системы обмена EDI-сообщениями
|28.12.2016
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E-Com присоединился к Европейской ассоциации провайдеров е-инвойса
Международный оператор электронного документооборота E-Com присоединился к Европейской ассоциации провайдеров е-инвойса (EESPA — European e-invoicing service providers association). Об этом CNews сообщили в E-Com. EESPA была основана в 201
|12.12.2016
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Россельхознадзор и E-Com переведут ветеринарную сертификацию в электронный вид
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и компания E-Com подписали соглашение, направленное на внедрение ветеринарной сертификации в электронном виде. Об этом CNews сообщили в E-Com. Заявление о соглашении на сайте ведомства опубликовал
|05.12.2016
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Более 20% поставщиков X5 в системе Evolution 3.0 готовы к УПД
Компания E-Com провела опрос среди поставщиков X5 Retail Group на предмет внедрения универсального передаточного документа (УПД). По предварительным данным системы Evolution 3.0, которая используется по
|27.10.2016
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«Пятерочка» и Coca-Cola ускорили согласование поставок с помощью E-Com
» (X5 Retail Group) и компания Coca-Cola HBC Russia оптимизировали обмен данными по графику поставок с помощью платформы электронного документооборота Evolution 3.0. Об этом CNews сообщили в компании E-Com, разработчике платформы. «На пути оптимизации цепочки поставок в Coca-Cola добились максимальной синергии в двустороннем обмене данными за счет внедрения сервиса “Электронный график поста
|24.10.2016
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E-Com — доверенный оператор ФНС по новым правилам
Компания E-Com («Электронные коммуникации») получила паспорт доверенного оператора ФНС России по новым правилам. Об этом CNews сообщили в E-Com. Федеральная налоговая служба обязала с 1 июля 2016
|19.10.2016
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E-Com вошел в РЦ ЭДО и увеличил базу партнеров-операторов до 64
Международный провайдер E-Com увеличил базу роуминговых партнеров в полтора раза. Это произошло благодаря участию компании в «Роуминговом центре для операторов электронного документооборота» (РЦ ЭДО) «Ростелекома», со
|03.10.2016
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Evolution 3.0 оснащена поддержкой ViPNet CSP
В платформе электронного документооборота Evolution 3.0 компании E-Com реализована поддержка криптографической защиты информации на базе сертифицированного ФСБ России криптопровайдера ViPNet CSP 4.2. Об этом CNews сообщили в E-Com. «Теперь пользовател
|22.09.2016
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Selgros преобразовала в SAP схему работы с электронными счетами-фактурами
та в компании Selgros Cash&Carry была преобразована базовая схема E-invoicing под российские стандарты документооборота и внедрен алгоритм конвертации Invoice в ЭСФ. Об этом CNews сообщили в компании E-Com. По словам руководителя отдела контроля расчетов компании Selgros Cash&Carry Артура Дзлиева, основной проблемой межкорпоративного взаимодействия по обмену данными стала двойная проверка Э
|26.08.2016
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UFG Private Equity Fund III вложился в E-Com
Фонд прямых инвестиций UFG Private Equity Fund III стал крупным миноритарным акционером в группе компаний E-Com. Об этом CNews сообщили в E-Com. Сумма сделки и доля фонда в компании не разглашаются. E-Com специализируется на программных решений и услугах обмена электронными документам
|27.07.2016
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E-Com продолжает расширять карту роумингового покрытия
Компания E-Com протестировала роуминг с шестью операторами электронного документооборота (ЭДО), работающими с юридически значимыми документами. Так, по данным РОСЭУ, в этот список входят «СКБ Контур», «
|19.07.2016
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«Альфа-Банк» и E-Com интегрировали электронные факторинговые платформы
«Альфа-Банк» и Е-Com, оператор электронного документооборота наладили прямой обмен данными между электронной площадкой банка «Альфа-Finance» и сервисом электронного документооборота FactorEX (E-Com). Цель интеграции — открыть доступ клиентам E-Com к факторинговому финансированию, сообщили CNews в «Альфа-Банке». Отказ от «бумаги» при факторинге уменьшает операционные расходы к
|12.07.2016
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E-Com запустил новый сервис по отправке данных в ведомственные органы
Компания E-Com, предоставляющая услуги электронного обмена данными (EDI) под торговой маркой Exite, запустила новый сервис на базе своей платформы Exite-Evolution — отправку электронной отчетности в вед
|24.05.2016
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«Модуль интеграции ЭДО» от E-Com получил сертификат «1С:Совместимо!»
Продукт «Модуль интеграции ЭДО» компании E-Com (Exite) получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили в компании E-Com. Действие сертификата продлится до 18 мая 2018 г. Модуль был предс
|10.05.2016
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E-Com предложила онлайн-ритейлерам «Портал электронных коммуникаций»
Компания E-Com, предоставляющая услуги электронного обмена данными (EDI) под торговой маркой Exite, представила проект электронного документооборота для онлайн-ритейлеров — «Портал электронных коммуника
|01.04.2016
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OpenCertificate совместим с новым электронным сервисом по контролю безопасности продукции и ее качества
В сервисе сертификатов OpenCertificate компании E-Com реализована поддержка нового электронного сервиса по регистрации деклараций ГОСТ Р (Декларация о соответствии продукции). Об этом CNews сообщили в E-Com. Разработкой и запуском сер
|30.03.2016
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E-Com и «Корус Консалтинг СНГ» настроили бесплатный роуминг по факторингу
Операторы электронного документооборота E-Com и «Корус Консалтинг СНГ» на конференции «Факторинг России 2016: диалог профессионалов» объявили об открытии бесплатного роуминга по факторинговым операциям между своими клиентами. Об этом
|17.03.2016
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В OpenCertificate реализовано интеграционное решение для федерального реестра ГИС «Меркурий»
В сервисе сертификатов OpenCertificate (разработка провайдера E-Com) реализовано интеграционное решение для синхронизации с системой по оформлению ветеринарных сопроводительных документов ГИС «Меркурий». Таким образом, любой пользователь OpenCertificate м
|26.02.2016
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Обслуживание клиентов в E-Com разделили по сегментам бизнеса
Компания E-Com, предоставляющая услуги электронного обмена данными (EDI) под торговой маркой Exite, в связи со значительным увеличением клиентских запросов в 2015 г. приняла решение изменить подход к об
|11.02.2016
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E-Com подсчитала, как на EDI сэкономить 4 млн руб. в год
Компания E-Com оценила бизнес-процессы в ритейле за 2015 г. и выделила два основных направления, которые непосредственно влияют на процесс оптимизации: количество отправляемых заказов и количество поста
|08.02.2016
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В X5 Retail Group объем электронных документов за 2015 г. вырос более чем на 50%
В X5 Retail Group объем электронных документов за 2015 г. вырос на 52%, что подтверждают отчеты торговой сети и статистика данных системы Exite-Evolution компании E-Com. Руководитель направления проектов (EDI) X5 Retail Group Вячеслав Поликарпов причину роста объяснил полученными выгодами бизнеса от оптимизации и автоматизации процессов за счет внедрения
|12.01.2016
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E-Com унифицировал стандарты EDI под ЕГАИС
Компания E-Com, предоставляющая услуги электронного обмена данными (EDI) под торговой маркой Exite, для своих клиентов включила в EDI-документ для алкогольной поставки (ALCDES) информацию об ID отгрузки
|13.11.2015
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E-Com повышает прозрачность факторинговых сделок с «Русской Факторинговой Компанией»
Компания E-Com, провайдер электронного документооборота, заключила соглашение о сотрудничестве с «Русской Факторинговой Компанией». Об этом CNews сообщили в E-Com. «Благодаря услугам электронного
Docrobot упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кишковский Эдуард 17 17
|Рязанова Юлия 12 12
|Шевченко Антон 13 8
|Шелковников Евгений 7 7
|Мухарлямов Рашид 6 4
|Шифман Эдуард 16 4
|Шулейко Даниил 16 4
|Смирнов Александр 58 3
|Аксенов Алексей 9 3
|Юрченко Константин 4 3
|Фокин Денис 7 2
|Багров Георгий 2 2
|Лапина Ольга 5 2
|Поликарпов Вячеслав 3 2
|Умряева Татьяна 17 2
|Ефанова Мария 2 2
|Попченкова Анастасия 2 2
|Зарина Сафиуллина 0 2
|Янгибаева Наталья 2 2
|Дзлиев Артур 2 2
|Иванов Александр 92 2
|Рощин Алексей 8 2
|Мельникова Елена 7 2
|Востриков Юрий 40 2
|Козлов Сергей 34 2
|Агапов Иван 7 1
|Киричек Алексей 66 1
|Румянцев Антон 47 1
|Калинин Александр 144 1
|Захир Максим 22 1
|Кириченко Игорь 46 1
|Зеленко Дмитрий 3 1
|Бойко Андрей 39 1
|Цветаев Сергей 1 1
|Лебедев Сергей 36 1
|Комаров Евгений 6 1
|Асратян Петр 34 1
|Галкин Дмитрий 25 1
|Гегамов Николай 18 1
|Боциев Александр 14 1
|Ведомости 666 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10517 1
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