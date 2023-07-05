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Docrobot Э-Ком Электронные коммуникации E-Com Экомдок

Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок


05.07.2023 Docrobot запустил роуминговый обмен электронными перевозочными документами с операторами «Такском» и Ediweb

вали базовый сценарий обмена электронной транспортной накладной, который включает в себя четыре обязательных титула. Тестирование роуминга проходило между тремя операторами попарно: «Такском»-Ediweb, Docrobot-Ediweb, Docrobot-«Такском». В рамках пилота Docrobot последовательно отправил, а затем получил от Ediweb титулы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подпи
28.06.2023 Docrobot обновил модуль интеграции для электронной транспортной накладной

ментов (ИС ЭПД), выпустил новую версию модуля «1С», который позволяет бесшовно интегрировать электронную транспортную накладную (ЭТрН) в учетную систему. Об этом CNews сообщили представители компании Docrobot. Версия 1.0.3 модуля стала быстрее и производительнее. Теперь формирование электронной транспортной накладной занимает не больше минуты, а обработка входящих документов сократилась до

11.04.2023 Docrobot упростил работу с электронной транспортной накладной в веб-версии сервиса

тная компания (перевозчик). В 2023 г. бизнес будет переходить на ЭТрН добровольно, а в 2024 г. электронная транспортная накладная может стать обязательной для отдельных сфер. Евгений Шелковников, CEO Docrobot, сказал: «Цифровизация транспортных накладных, которая началась в 2020 г. с эксперимента Минтранса, перешла в активную фазу. На 2024 г. анонсирован отраслевой императив. Сейчас наша за
04.04.2023 Оператор ЭДО Docrobot обновил личный кабинет пользователя

Оператор электронного документооборота Docrobot обновил личный кабинет пользователя. Теперь пользователи могут управлять всеми сервисами через единое окно авторизации и подписывать документы с использованием машиночитаемой доверенно
04.04.2023 Оператор ЭДО Docrobot обновил личный кабинет пользователя

Оператор электронного документооборота Docrobot обновил личный кабинет пользователя. Теперь пользователи могут управлять всеми сервисами через единое окно авторизации и подписывать документы с использованием машиночитаемой доверенно
03.04.2023 СТЛ запустили передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН»

СТЛ («Системы и технологии в логистике») запустил передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН». В компании отметили, что обмен электронными транспортными накладными (ЭТрН) о
31.01.2023 Docrobot выпустила бесплатное мобильное приложение Docrobot.Logistics

Docrobot разработала мобильное приложение Docrobot.Logistics, чтобы упростить грузоперевозки, сопровождаемые электронными перевозочными
03.11.2022 E-com и фудтех «Яндекса» - итоги III квартала и девяти месяцев 2022 года

маркетплейсе в отдельных категориях с помощью импортных закупок. Количество активных покупателей на маркетплейсе выросло в 1,5 раза, до 12,5 млн на конец III квартала 2022 г. Юнит-экономика сегмента e-com «Яндекса» существенно улучшилась год к году. «Яндекс маркет» улучшил маржинальность юнит-экономики на 16 п.п. год к году. В сегменте по доставке продуктов из магазинов в Яндекс Еде (без у
27.10.2022 Docrobot обновил платформу ЭДО

28.09.2022 Docrobot вошел в реестр операторов электронных перевозочных документов

Оператор электронного документооборота Docrobot (ООО «Э-КОМ) подтвердил соответствие требованиям Минтранса и вошел в реестр оператор
15.08.2022 Docrobot обновили платформу электронного документооборота

В последней версии платформы Docrobot пользователи смогут осуществлять поиск сразу нескольких документов, а также массово фильтровать и подписывать прайс-листы. Новые возможности платформы делают работу более удобной и эфф
07.04.2022 «1С» и Docrobot выпустили модуль для обмена EDI-сообщениями и документами прямо из программ «1С»

из системы “1С”», – отметил генеральный директор Docrobot Евгений Шелковников. *** Docrobot (ранее E-COM) —разработчик SaaS сервисов, Enterprise-решений, провайдер электронного документооборот
07.09.2020 «Магнолия» начала работать с маркированным табаком с помощью решения «E-Com.Маркировка»

«Магнолия», торговая сеть из 200 магазинов у дома в Москве и Московской области, внедрила решение «E-Com.Маркировка». Решение компании E-Com, разработчика SaaS-сервисов для B2B- и B2G-взаимодействия, было выбрано, как наиболее подходящее для задач торговой сети. Для «Магнолии» была ре
11.09.2019 «Системный софт» обеспечил E-COM инструментами для разработчиков

«Системный софт» осуществила поставку продуктов Atlassian компании E-COM, провайдеру услуг электронного документооборота и разработчику многопрофильных SaaS-сервисов для B2B и B2G-интеграции. В рамках проекта заказчик получил лицензии ПО для отслеживания Agile
23.05.2017 «Консист Бизнес Групп» и E-Com объединили усилия в проектной реализации электронного документооборота

Компания «Консист Бизнес Групп» заключила соглашение о сотрудничестве с провайдером электронного документооборота E-Com. Партнерская программа будет работать в рамках разработки, внедрения и сервисного обслуживания ИТ-решений по электронному документообороту, в том числе по технологии EDI, сообщили CNews в
20.04.2017 E-Com присоединилась к ассоциации по внедрению стандартных решений для электронных закупок

Компания E-Com, разрабатывающая е-сервисы для бизнеса на основе EDI-технологий, стала членом международной ассоциации OpenPEPPOL, которая занимается внедрением стандартизированных решений для электронны
15.02.2017 Объем профинансированных поставок через FactorEx вырос за год в 70 раз

Компания E-Com подвела итоги работы в течение года сервиса электронного факторинга FactorEx. Так, объем профинансированных поставок через сервис за год увеличился в 70 раз, с одной тысячи в январе 2016

31.01.2017 E-Com за год увеличил базу интеграционных решений в полтора раза

В 2016 г. провайдер электронного документооборота E-Com участвовал в разработке более чем 40 интеграционных проектов крупных розничных сетей. Это в полтора раза больше, чем в 2015 г. В основе проектов — внедрение системы обмена EDI-сообщениями
28.12.2016 E-Com присоединился к Европейской ассоциации провайдеров е-инвойса

Международный оператор электронного документооборота E-Com присоединился к Европейской ассоциации провайдеров е-инвойса (EESPA — European e-invoicing service providers association). Об этом CNews сообщили в E-Com. EESPA была основана в 201
12.12.2016 Россельхознадзор и E-Com переведут ветеринарную сертификацию в электронный вид

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и компания E-Com подписали соглашение, направленное на внедрение ветеринарной сертификации в электронном виде. Об этом CNews сообщили в E-Com. Заявление о соглашении на сайте ведомства опубликовал

05.12.2016 Более 20% поставщиков X5 в системе Evolution 3.0 готовы к УПД

Компания E-Com провела опрос среди поставщиков X5 Retail Group на предмет внедрения универсального передаточного документа (УПД). По предварительным данным системы Evolution 3.0, которая используется по
27.10.2016 «Пятерочка» и Coca-Cola ускорили согласование поставок с помощью E-Com

» (X5 Retail Group) и компания Coca-Cola HBC Russia оптимизировали обмен данными по графику поставок с помощью платформы электронного документооборота Evolution 3.0. Об этом CNews сообщили в компании E-Com, разработчике платформы. «На пути оптимизации цепочки поставок в Coca-Cola добились максимальной синергии в двустороннем обмене данными за счет внедрения сервиса “Электронный график поста
24.10.2016 E-Com — доверенный оператор ФНС по новым правилам

Компания E-Com («Электронные коммуникации») получила паспорт доверенного оператора ФНС России по новым правилам. Об этом CNews сообщили в E-Com. Федеральная налоговая служба обязала с 1 июля 2016
19.10.2016 E-Com вошел в РЦ ЭДО и увеличил базу партнеров-операторов до 64

Международный провайдер E-Com увеличил базу роуминговых партнеров в полтора раза. Это произошло благодаря участию компании в «Роуминговом центре для операторов электронного документооборота» (РЦ ЭДО) «Ростелекома», со
03.10.2016 Evolution 3.0 оснащена поддержкой ViPNet CSP

В платформе электронного документооборота Evolution 3.0 компании E-Com реализована поддержка криптографической защиты информации на базе сертифицированного ФСБ России криптопровайдера ViPNet CSP 4.2. Об этом CNews сообщили в E-Com. «Теперь пользовател
22.09.2016 Selgros преобразовала в SAP схему работы с электронными счетами-фактурами

та в компании Selgros Cash&Carry была преобразована базовая схема E-invoicing под российские стандарты документооборота и внедрен алгоритм конвертации Invoice в ЭСФ. Об этом CNews сообщили в компании E-Com. По словам руководителя отдела контроля расчетов компании Selgros Cash&Carry Артура Дзлиева, основной проблемой межкорпоративного взаимодействия по обмену данными стала двойная проверка Э
26.08.2016 UFG Private Equity Fund III вложился в E-Com

Фонд прямых инвестиций UFG Private Equity Fund III стал крупным миноритарным акционером в группе компаний E-Com. Об этом CNews сообщили в E-Com. Сумма сделки и доля фонда в компании не разглашаются. E-Com специализируется на программных решений и услугах обмена электронными документам
27.07.2016 E-Com продолжает расширять карту роумингового покрытия

Компания E-Com протестировала роуминг с шестью операторами электронного документооборота (ЭДО), работающими с юридически значимыми документами. Так, по данным РОСЭУ, в этот список входят «СКБ Контур», «
19.07.2016 «Альфа-Банк» и E-Com интегрировали электронные факторинговые платформы

«Альфа-Банк» и Е-Com, оператор электронного документооборота наладили прямой обмен данными между электронной площадкой банка «Альфа-Finance» и сервисом электронного документооборота FactorEX (E-Com). Цель интеграции — открыть доступ клиентам E-Com к факторинговому финансированию, сообщили CNews в «Альфа-Банке». Отказ от «бумаги» при факторинге уменьшает операционные расходы к
12.07.2016 E-Com запустил новый сервис по отправке данных в ведомственные органы

Компания E-Com, предоставляющая услуги электронного обмена данными (EDI) под торговой маркой Exite, запустила новый сервис на базе своей платформы Exite-Evolution — отправку электронной отчетности в вед
24.05.2016 «Модуль интеграции ЭДО» от E-Com получил сертификат «1С:Совместимо!»

Продукт «Модуль интеграции ЭДО» компании E-Com (Exite) получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили в компании E-Com. Действие сертификата продлится до 18 мая 2018 г. Модуль был предс
10.05.2016 E-Com предложила онлайн-ритейлерам «Портал электронных коммуникаций»

Компания E-Com, предоставляющая услуги электронного обмена данными (EDI) под торговой маркой Exite, представила проект электронного документооборота для онлайн-ритейлеров — «Портал электронных коммуника
01.04.2016 OpenCertificate совместим с новым электронным сервисом по контролю безопасности продукции и ее качества

В сервисе сертификатов OpenCertificate компании E-Com реализована поддержка нового электронного сервиса по регистрации деклараций ГОСТ Р (Декларация о соответствии продукции). Об этом CNews сообщили в E-Com. Разработкой и запуском сер
30.03.2016 E-Com и «Корус Консалтинг СНГ» настроили бесплатный роуминг по факторингу

Операторы электронного документооборота E-Com и «Корус Консалтинг СНГ» на конференции «Факторинг России 2016: диалог профессионалов» объявили об открытии бесплатного роуминга по факторинговым операциям между своими клиентами. Об этом
17.03.2016 В OpenCertificate реализовано интеграционное решение для федерального реестра ГИС «Меркурий»

В сервисе сертификатов OpenCertificate (разработка провайдера E-Com) реализовано интеграционное решение для синхронизации с системой по оформлению ветеринарных сопроводительных документов ГИС «Меркурий». Таким образом, любой пользователь OpenCertificate м
26.02.2016 Обслуживание клиентов в E-Com разделили по сегментам бизнеса

Компания E-Com, предоставляющая услуги электронного обмена данными (EDI) под торговой маркой Exite, в связи со значительным увеличением клиентских запросов в 2015 г. приняла решение изменить подход к об
11.02.2016 E-Com подсчитала, как на EDI сэкономить 4 млн руб. в год

Компания E-Com оценила бизнес-процессы в ритейле за 2015 г. и выделила два основных направления, которые непосредственно влияют на процесс оптимизации: количество отправляемых заказов и количество поста
08.02.2016 В X5 Retail Group объем электронных документов за 2015 г. вырос более чем на 50%

В X5 Retail Group объем электронных документов за 2015 г. вырос на 52%, что подтверждают отчеты торговой сети и статистика данных системы Exite-Evolution компании E-Com. Руководитель направления проектов (EDI) X5 Retail Group Вячеслав Поликарпов причину роста объяснил полученными выгодами бизнеса от оптимизации и автоматизации процессов за счет внедрения
12.01.2016 E-Com унифицировал стандарты EDI под ЕГАИС

Компания E-Com, предоставляющая услуги электронного обмена данными (EDI) под торговой маркой Exite, для своих клиентов включила в EDI-документ для алкогольной поставки (ALCDES) информацию об ID отгрузки
13.11.2015 E-Com повышает прозрачность факторинговых сделок с «Русской Факторинговой Компанией»

Компания E-Com, провайдер электронного документооборота, заключила соглашение о сотрудничестве с «Русской Факторинговой Компанией». Об этом CNews сообщили в E-Com. «Благодаря услугам электронного

Публикаций - 110, упоминаний - 113

Docrobot упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 747 12
Yandex - Яндекс 6144 12
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 94 11
Корус Консалтинг ГК 1120 9
7348 9
Такском - Taxcom 222 7
Тензор 74 7
SAP SE 4900 7
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 51 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8842 6
КриптоПРО - Крипто-ПРО 268 5
1С-Битрикс - Bitrix 478 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 5
Softline - Софтлайн 2213 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1946 4
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 221 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10074 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 195 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 240 3
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 54 3
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 76 3
Google LLC 11114 3
TerraLink - ТерраЛинк 212 3
iiko - айко 40 3
Электронный экспресс 13 2
Directum - Директум 922 2
Аргос НПФ 7 2
АФК Система ПАО 1743 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2548 2
Microsoft Corporation 23874 2
Ланит - Норбит - Norbit 317 2
3data - 3дата 63 2
Ланит Омни 45 2
LanCloud - ЛанКлауд 49 2
Roistat 11 2
Mindbox - Майндбокс 15 2
Крок - Croc 1706 2
Ситроникс - Sitronics 813 2
Цифра ГК 2223 2
Прогноз 1232 2
X5 Group 791 16
Лента - Сеть розничной торговли 1747 7
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 43 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 6
Coca-Cola Company 247 5
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 140 5
Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 18 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 373 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 374 4
Открытие ФК - Банк Открытие 448 4
Альфа-Банк 1551 3
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 171 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5648 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 204 3
Союзпищепром - КХП им. Григоровича - Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича - Варна ОП - Чебаркульская птица - Павловское Агрофирма 1 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 196 2
Мираторг Агропромышленный Холдинг 25 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 238 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 44 2
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 6 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1891 2
Деловые Линии ГК 49 2
Магнолия - сеть супермаркетов 15 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 98 2
МСП Факторинг 11 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 142 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 97 2
Айсберри ТД - Iceberry 4 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2367 2
Дикси - Сеть магазинов 123 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 57 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 421 2
RTB House 4 2
Mixit - Миксит 2 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 3 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 39 1
Hermes - PickPoint - сеть постаматов 43 1
Сбер - СберЛогистика 53 1
НСПК - Национальная система платежных карт 328 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2445 22
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 347 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7945 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 5
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 101 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 302 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 121 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 73 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3879 1
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 1 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 312 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 230 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 135 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2807 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2565 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 371 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2015 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 80 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 5 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 5 1
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 3 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 36 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 3
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 3 3
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 20 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 71 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3975 82
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 230 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21820 33
Проверка контрагентов 355 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20382 29
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6098 24
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 997 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 47 18
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10253 17
Электронный документ - Electronic document 1229 15
Оповещение и уведомление - Notification 642 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 960 14
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 963 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2033 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2336 10
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1042 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 3558 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10179 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4392 9
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 575 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3761 9
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 68 8
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 82 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8052 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4128 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4762 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1825 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 7
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 105 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1476 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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