Docrobot Э-Ком Электронные коммуникации E-Com Экомдок

Docrobot запустил роуминговый обмен электронными перевозочными документами с операторами «Такском» и Ediweb вали базовый сценарий обмена электронной транспортной накладной, который включает в себя четыре обязательных титула. Тестирование роуминга проходило между тремя операторами попарно: «Такском»-Ediweb, Docrobot-Ediweb, Docrobot-«Такском». В рамках пилота Docrobot последовательно отправил, а затем получил от Ediweb титулы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подпи

Docrobot обновил модуль интеграции для электронной транспортной накладной ментов (ИС ЭПД), выпустил новую версию модуля «1С», который позволяет бесшовно интегрировать электронную транспортную накладную (ЭТрН) в учетную систему. Об этом CNews сообщили представители компании Docrobot. Версия 1.0.3 модуля стала быстрее и производительнее. Теперь формирование электронной транспортной накладной занимает не больше минуты, а обработка входящих документов сократилась до

Docrobot упростил работу с электронной транспортной накладной в веб-версии сервиса тная компания (перевозчик). В 2023 г. бизнес будет переходить на ЭТрН добровольно, а в 2024 г. электронная транспортная накладная может стать обязательной для отдельных сфер. Евгений Шелковников, CEO Docrobot, сказал: «Цифровизация транспортных накладных, которая началась в 2020 г. с эксперимента Минтранса, перешла в активную фазу. На 2024 г. анонсирован отраслевой императив. Сейчас наша за

Оператор ЭДО Docrobot обновил личный кабинет пользователя Оператор электронного документооборота Docrobot обновил личный кабинет пользователя. Теперь пользователи могут управлять всеми сервисами через единое окно авторизации и подписывать документы с использованием машиночитаемой доверенно

Оператор ЭДО Docrobot обновил личный кабинет пользователя Оператор электронного документооборота Docrobot обновил личный кабинет пользователя. Теперь пользователи могут управлять всеми сервисами через единое окно авторизации и подписывать документы с использованием машиночитаемой доверенно

СТЛ запустили передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН» СТЛ («Системы и технологии в логистике») запустил передачу данных в ГИС ЭПД с помощью веб-сервиса «Docrobot.ЭТрН». В компании отметили, что обмен электронными транспортными накладными (ЭТрН) о

Docrobot выпустила бесплатное мобильное приложение Docrobot.Logistics Docrobot разработала мобильное приложение Docrobot.Logistics, чтобы упростить грузоперевозки, сопровождаемые электронными перевозочными

E-com и фудтех «Яндекса» - итоги III квартала и девяти месяцев 2022 года маркетплейсе в отдельных категориях с помощью импортных закупок. Количество активных покупателей на маркетплейсе выросло в 1,5 раза, до 12,5 млн на конец III квартала 2022 г. Юнит-экономика сегмента e-com «Яндекса» существенно улучшилась год к году. «Яндекс маркет» улучшил маржинальность юнит-экономики на 16 п.п. год к году. В сегменте по доставке продуктов из магазинов в Яндекс Еде (без у

Docrobot вошел в реестр операторов электронных перевозочных документов Оператор электронного документооборота Docrobot (ООО «Э-КОМ) подтвердил соответствие требованиям Минтранса и вошел в реестр оператор

Docrobot обновили платформу электронного документооборота В последней версии платформы Docrobot пользователи смогут осуществлять поиск сразу нескольких документов, а также массово фильтровать и подписывать прайс-листы. Новые возможности платформы делают работу более удобной и эфф

«1С» и Docrobot выпустили модуль для обмена EDI-сообщениями и документами прямо из программ «1С» из системы “1С”», – отметил генеральный директор Docrobot Евгений Шелковников. *** Docrobot (ранее E-COM) —разработчик SaaS сервисов, Enterprise-решений, провайдер электронного документооборот

«Магнолия» начала работать с маркированным табаком с помощью решения «E-Com.Маркировка» «Магнолия», торговая сеть из 200 магазинов у дома в Москве и Московской области, внедрила решение «E-Com.Маркировка». Решение компании E-Com, разработчика SaaS-сервисов для B2B- и B2G-взаимодействия, было выбрано, как наиболее подходящее для задач торговой сети. Для «Магнолии» была ре

«Системный софт» обеспечил E-COM инструментами для разработчиков «Системный софт» осуществила поставку продуктов Atlassian компании E-COM, провайдеру услуг электронного документооборота и разработчику многопрофильных SaaS-сервисов для B2B и B2G-интеграции. В рамках проекта заказчик получил лицензии ПО для отслеживания Agile

«Консист Бизнес Групп» и E-Com объединили усилия в проектной реализации электронного документооборота Компания «Консист Бизнес Групп» заключила соглашение о сотрудничестве с провайдером электронного документооборота E-Com. Партнерская программа будет работать в рамках разработки, внедрения и сервисного обслуживания ИТ-решений по электронному документообороту, в том числе по технологии EDI, сообщили CNews в

E-Com присоединилась к ассоциации по внедрению стандартных решений для электронных закупок Компания E-Com, разрабатывающая е-сервисы для бизнеса на основе EDI-технологий, стала членом международной ассоциации OpenPEPPOL, которая занимается внедрением стандартизированных решений для электронны

Объем профинансированных поставок через FactorEx вырос за год в 70 раз Компания E-Com подвела итоги работы в течение года сервиса электронного факторинга FactorEx. Так, объем профинансированных поставок через сервис за год увеличился в 70 раз, с одной тысячи в январе 2016

E-Com за год увеличил базу интеграционных решений в полтора раза В 2016 г. провайдер электронного документооборота E-Com участвовал в разработке более чем 40 интеграционных проектов крупных розничных сетей. Это в полтора раза больше, чем в 2015 г. В основе проектов — внедрение системы обмена EDI-сообщениями

E-Com присоединился к Европейской ассоциации провайдеров е-инвойса Международный оператор электронного документооборота E-Com присоединился к Европейской ассоциации провайдеров е-инвойса (EESPA — European e-invoicing service providers association). Об этом CNews сообщили в E-Com. EESPA была основана в 201

Россельхознадзор и E-Com переведут ветеринарную сертификацию в электронный вид Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и компания E-Com подписали соглашение, направленное на внедрение ветеринарной сертификации в электронном виде. Об этом CNews сообщили в E-Com. Заявление о соглашении на сайте ведомства опубликовал

Более 20% поставщиков X5 в системе Evolution 3.0 готовы к УПД Компания E-Com провела опрос среди поставщиков X5 Retail Group на предмет внедрения универсального передаточного документа (УПД). По предварительным данным системы Evolution 3.0, которая используется по

«Пятерочка» и Coca-Cola ускорили согласование поставок с помощью E-Com » (X5 Retail Group) и компания Coca-Cola HBC Russia оптимизировали обмен данными по графику поставок с помощью платформы электронного документооборота Evolution 3.0. Об этом CNews сообщили в компании E-Com, разработчике платформы. «На пути оптимизации цепочки поставок в Coca-Cola добились максимальной синергии в двустороннем обмене данными за счет внедрения сервиса “Электронный график поста

E-Com — доверенный оператор ФНС по новым правилам Компания E-Com («Электронные коммуникации») получила паспорт доверенного оператора ФНС России по новым правилам. Об этом CNews сообщили в E-Com. Федеральная налоговая служба обязала с 1 июля 2016

E-Com вошел в РЦ ЭДО и увеличил базу партнеров-операторов до 64 Международный провайдер E-Com увеличил базу роуминговых партнеров в полтора раза. Это произошло благодаря участию компании в «Роуминговом центре для операторов электронного документооборота» (РЦ ЭДО) «Ростелекома», со

Evolution 3.0 оснащена поддержкой ViPNet CSP В платформе электронного документооборота Evolution 3.0 компании E-Com реализована поддержка криптографической защиты информации на базе сертифицированного ФСБ России криптопровайдера ViPNet CSP 4.2. Об этом CNews сообщили в E-Com. «Теперь пользовател

Selgros преобразовала в SAP схему работы с электронными счетами-фактурами та в компании Selgros Cash&Carry была преобразована базовая схема E-invoicing под российские стандарты документооборота и внедрен алгоритм конвертации Invoice в ЭСФ. Об этом CNews сообщили в компании E-Com. По словам руководителя отдела контроля расчетов компании Selgros Cash&Carry Артура Дзлиева, основной проблемой межкорпоративного взаимодействия по обмену данными стала двойная проверка Э

UFG Private Equity Fund III вложился в E-Com Фонд прямых инвестиций UFG Private Equity Fund III стал крупным миноритарным акционером в группе компаний E-Com. Об этом CNews сообщили в E-Com. Сумма сделки и доля фонда в компании не разглашаются. E-Com специализируется на программных решений и услугах обмена электронными документам

E-Com продолжает расширять карту роумингового покрытия Компания E-Com протестировала роуминг с шестью операторами электронного документооборота (ЭДО), работающими с юридически значимыми документами. Так, по данным РОСЭУ, в этот список входят «СКБ Контур», «

«Альфа-Банк» и E-Com интегрировали электронные факторинговые платформы «Альфа-Банк» и Е-Com, оператор электронного документооборота наладили прямой обмен данными между электронной площадкой банка «Альфа-Finance» и сервисом электронного документооборота FactorEX (E-Com). Цель интеграции — открыть доступ клиентам E-Com к факторинговому финансированию, сообщили CNews в «Альфа-Банке». Отказ от «бумаги» при факторинге уменьшает операционные расходы к

E-Com запустил новый сервис по отправке данных в ведомственные органы Компания E-Com, предоставляющая услуги электронного обмена данными (EDI) под торговой маркой Exite, запустила новый сервис на базе своей платформы Exite-Evolution — отправку электронной отчетности в вед

«Модуль интеграции ЭДО» от E-Com получил сертификат «1С:Совместимо!» Продукт «Модуль интеграции ЭДО» компании E-Com (Exite) получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews сообщили в компании E-Com. Действие сертификата продлится до 18 мая 2018 г. Модуль был предс

E-Com предложила онлайн-ритейлерам «Портал электронных коммуникаций» Компания E-Com, предоставляющая услуги электронного обмена данными (EDI) под торговой маркой Exite, представила проект электронного документооборота для онлайн-ритейлеров — «Портал электронных коммуника

OpenCertificate совместим с новым электронным сервисом по контролю безопасности продукции и ее качества В сервисе сертификатов OpenCertificate компании E-Com реализована поддержка нового электронного сервиса по регистрации деклараций ГОСТ Р (Декларация о соответствии продукции). Об этом CNews сообщили в E-Com. Разработкой и запуском сер

E-Com и «Корус Консалтинг СНГ» настроили бесплатный роуминг по факторингу Операторы электронного документооборота E-Com и «Корус Консалтинг СНГ» на конференции «Факторинг России 2016: диалог профессионалов» объявили об открытии бесплатного роуминга по факторинговым операциям между своими клиентами. Об этом

В OpenCertificate реализовано интеграционное решение для федерального реестра ГИС «Меркурий» В сервисе сертификатов OpenCertificate (разработка провайдера E-Com) реализовано интеграционное решение для синхронизации с системой по оформлению ветеринарных сопроводительных документов ГИС «Меркурий». Таким образом, любой пользователь OpenCertificate м

Обслуживание клиентов в E-Com разделили по сегментам бизнеса Компания E-Com, предоставляющая услуги электронного обмена данными (EDI) под торговой маркой Exite, в связи со значительным увеличением клиентских запросов в 2015 г. приняла решение изменить подход к об

E-Com подсчитала, как на EDI сэкономить 4 млн руб. в год Компания E-Com оценила бизнес-процессы в ритейле за 2015 г. и выделила два основных направления, которые непосредственно влияют на процесс оптимизации: количество отправляемых заказов и количество поста

В X5 Retail Group объем электронных документов за 2015 г. вырос более чем на 50% В X5 Retail Group объем электронных документов за 2015 г. вырос на 52%, что подтверждают отчеты торговой сети и статистика данных системы Exite-Evolution компании E-Com. Руководитель направления проектов (EDI) X5 Retail Group Вячеслав Поликарпов причину роста объяснил полученными выгодами бизнеса от оптимизации и автоматизации процессов за счет внедрения

E-Com унифицировал стандарты EDI под ЕГАИС Компания E-Com, предоставляющая услуги электронного обмена данными (EDI) под торговой маркой Exite, для своих клиентов включила в EDI-документ для алкогольной поставки (ALCDES) информацию об ID отгрузки