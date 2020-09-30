Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 62074
ИКТ 5609
Организации 3749
Ведомства 1365
Ассоциации 427
Технологии 2222
Системы 13338
Персоны 22542
География 1113
Статьи 740
Пресса 642
ИАА 445
НИИ, ВУЗы и библиотеки 824
Мероприятия 671

ФЦИ При ЦИК России
Федеральный центр информатизации



30.09.2020 ИТ-директор Центризбиркома уволился после скандала вокруг «капчи» 3
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.08.2019 Избиркомы проверят профобразование кандидатов на выборы 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
26.07.2018 На Едином портале госуслуг заработала услуга «Мобильный избиратель» 1
16.03.2018 «Ростелеком» и «РТЛабс» составили «портрет Мобильного избирателя». Инфографика 1
15.03.2018 «Ростелеком» составил «портрет» типичного «Мобильного избирателя» 1
18.12.2015 ЦИК выбрала подрядчиков для ГАС «Выборы» на неконкурентной основе 1
17.09.2014 Минкомсвязь: В единый день голосования ГАС «Выборы» работала стабильно 1
15.08.2014 Менять Windows XP на Windows 7 в Центризбиркоме будет НИИ «Восход» 2
23.07.2014 «Ростелеком» подготовит крымские избиркомы к выборам всего за 10 дней 1
21.07.2014 Центризбирком переходит с Windows XP на Windows 7 за 48,5 млн рублей 1
02.07.2014 На создание ГАС «Выборы» в Крыму и Севастополе потратят более 100 млн рублей 1
22.10.2012 Евгений Жигунов: Перспективы карьерного роста в аутсорсинговой компании выше 1
23.08.2012 Все ИТ-проекты ЦИК будут согласовываться с политическими партиями 1
07.08.2012 Под главным конструктором ГАС «Выборы» пошатнулось кресло 2
07.08.2012 «Россервис» обеспечит работу средств автоматизации ГАС «Выборы» в Дальневосточном федеральном округе 2
06.08.2012 ЦИК отменил аукцион на новую видеостену 3
20.07.2012 Мультимедийный ЦИК: В здании избиркома появится видеостена за 100 млн рублей 1
21.02.2012 Вышел 59-й номер журнала CNews. Скачать PDF-версию 1
16.09.2011 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к «информационному обществу» 1
06.09.2011 Конференция CNews: ИКТ в госсекторе: на пути к информационному обществу 1
29.08.2011 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе: на пути к «информационному обществу» 1
26.08.2011 «Ай-Теко» требует от чиновников 173 млн руб., не выплаченные по контракту 1
21.01.2011 Рынок ИТ-аутсорсинга дает новые возможности 1
24.11.2009 ФЦИ при ЦИК РФ требуются услуги по комплексной поддержке ПО ГАС «Выборы» 1
02.11.2009 ФЦИ при ЦИК РФ закупит программно-технические средства для ГАС «Выборы» на 92 млн руб. 2
13.10.2009 «А1 Агрегатор» подвёл итоги «мобильного голосования» в г. Кингисеппе 1
12.10.2009 В Единый день голосования с помощью ГАС «Выборы» проведено более 6 тыс. избирательных кампаний 1
21.09.2009 ФЦИ при ЦИК РФ ищет ИТ-поставщика 1
20.07.2009 ФЦИ при ЦИК РФ обновит средства электронной почты ГАС «Выборы» 1
15.05.2009 ФЦИ при ЦИК России выбирает поставщика ИТ-услуг 1

Публикаций - 69, упоминаний - 85

ФЦИ При ЦИК России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Восход ФГБУ НИИ 451 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 4
Yandex - Яндекс 4614 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 423 3
ГКС - Группа компаний Систематика 275 3
Cisco Systems 4640 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Совзонд - Sovzond 111 3
SAP SE 4379 3
Software AG & IDS Scheer 196 3
Ростелеком - РТЛабс 147 3
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 157 2
Google LLC 9440 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 504 2
Центр2М - Center2М 50 2
HP Compaq Computer Corp 1875 2
Ростелекомом Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 55 2
Россервис 51 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 439 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 139 2
Информзащита 616 2
Dell EMC 4472 2
Meta - Facebook 4129 2
VK - Mail.ru Group 2814 2
Diasoft - Диасофт 500 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1829 2
Oracle Corporation 5811 2
Крок 1560 2
Microsoft Corporation 21014 2
IBM - International Business Machines Corp 8701 2
Ред Софт - Red Soft 268 2
Ericsson 2284 1
Программный продукт ГК 112 1
Ниеншанц 91 1
HP Inc. 5104 1
Deloitte - Делойт 272 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 1
Интеллект Телеком 36 1
5034 1
Siemens AG - Сименс Россия 2222 1
РЖД - Российские железные дороги 1331 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 1
МДМ Банк 195 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 275 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1141 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1174 9
Правительство РФ 2659 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1122 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 9
Федеральное казначейство России 867 9
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 9
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 8
Счётная палата РФ 556 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1515 8
Президент Российской Федерации 1731 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2039 6
Главгосэкспертиза России ФАУ 40 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 6
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 22 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7395 6
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 224 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 952 4
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 44 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 112 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2037 4
Правительство Москвы 819 4
Правительство Московской области 62 4
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 3
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК 3 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 102 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2368 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 104 3
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 3
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 50 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1168 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 68 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 3
Правительство и губернатор Ярославской области 27 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 357 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 220 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12369 13
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 154 8
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 60 7
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12176 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 931 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2253 2
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 166 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4123 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 27 1
ИТ-аутсорсинг 860 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 663 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 51 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5246 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 94 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4036 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 864 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6344 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 6
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1142 3
Microsoft Windows 10 10129 2
Oracle СУБД 47 2
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 27 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 512 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1016 2
Microsoft Windows 7 1755 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 728 1
Google Android 11673 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 507 1
Apple iOS 6248 1
Microsoft Dynamics CRM 519 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 25 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 64 1
Попов Михаил 52 12
Акимов Максим 169 9
Шинкарук Елена 13 9
Рымар Максим 40 9
Турчак Евгений 23 9
Ципорин Павел 57 9
Скляр Алексей 51 9
Семенов Алексей 70 9
Паршин Максим 174 9
Раков Ярослав 49 9
Шипов Савва 74 9
Лысенко Эдуард 221 9
Малков Павел 40 8
Кудрин Алексей 89 7
Албычев Александр 78 6
Горский Николай 9 6
Белов Кирилл 14 6
Семенова Марина 9 6
Зубанов Андрей 9 6
Фридштанд Андрей 11 6
Корчивой Станислав 14 6
Анисимов Михаил 13 6
Пущаков Сергей 10 6
Зорин Александр 49 6
Терещенко Денис 39 6
Матвеева Татьяна 83 5
Наумов Олег 15 5
Краснов Александр 50 4
Казак Максим 159 4
Хайруллин Айрат 40 4
Серова Елена 317 4
Исаев Алексей 12 4
Горбунов Сергей 17 4
Казарин Станислав 111 3
Соловьев Игорь 45 3
Симаков Олег 107 3
Ганиева Ирина 3 3
Бушуев Алексей 9 3
Попов Алексей 329 3
Песчанских Георгий 38 3
Россия - Российская федерация - РФ 82514 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 17
Россия - ЦФО - Тульская область 927 10
Арктика 328 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1994 6
Россия - ПФО - Самарская область 780 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 805 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3811 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1776 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1862 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 193 3
Россия - СФО - Республика Алтай 884 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34049 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1219 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 629 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 968 2
Россия - УФО - Челябинская область 848 2
Казахстан - Республика 4139 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 609 2
Германия - Федеративная Республика 7790 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1069 2
Россия - УФО - Свердловская область 1024 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 975 2
Беларусь - Белоруссия 3207 2
Украина 5529 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 584 1
Европа Северная - Скандинавия 449 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 223 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисепп 18 1
Россия - ДФО - Магаданская область 299 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1855 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1011 1
Европа Восточная 2815 1
Латинская Америка 1377 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 396 1
Россия - ЦФО - Калужская область 726 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1470 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 83 1
Норвегия - Королевство 1049 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1481 10
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 107 3
Информационное общество - Государственная программа 305 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 56 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4131 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 175 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 199 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 431 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 183 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5072 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1502 1
Коррупция 31 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 4
IDC - International Data Corporation 4527 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 83 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 13
Единый день голосования 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях

Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM

Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров

Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне

Самые важные космические открытия 2021 года
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022