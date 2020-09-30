Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФЦИ При ЦИК России
Федеральный центр информатизации
Публикаций - 69, упоминаний - 85
ФЦИ При ЦИК России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1331 1
|ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 1
|МДМ Банк 195 1
|Попов Михаил 52 12
|Акимов Максим 169 9
|Шинкарук Елена 13 9
|Рымар Максим 40 9
|Турчак Евгений 23 9
|Ципорин Павел 57 9
|Скляр Алексей 51 9
|Семенов Алексей 70 9
|Паршин Максим 174 9
|Раков Ярослав 49 9
|Шипов Савва 74 9
|Лысенко Эдуард 221 9
|Малков Павел 40 8
|Кудрин Алексей 89 7
|Албычев Александр 78 6
|Горский Николай 9 6
|Белов Кирилл 14 6
|Семенова Марина 9 6
|Зубанов Андрей 9 6
|Фридштанд Андрей 11 6
|Корчивой Станислав 14 6
|Анисимов Михаил 13 6
|Пущаков Сергей 10 6
|Зорин Александр 49 6
|Терещенко Денис 39 6
|Матвеева Татьяна 83 5
|Наумов Олег 15 5
|Краснов Александр 50 4
|Казак Максим 159 4
|Хайруллин Айрат 40 4
|Серова Елена 317 4
|Исаев Алексей 12 4
|Горбунов Сергей 17 4
|Казарин Станислав 111 3
|Соловьев Игорь 45 3
|Симаков Олег 107 3
|Ганиева Ирина 3 3
|Бушуев Алексей 9 3
|Попов Алексей 329 3
|Песчанских Георгий 38 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 4
|IDC - International Data Corporation 4527 1
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 83 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1027343.
Создано именных указателей - 62074.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru