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ТЭК-торг


05.10.2021 Bi.zone провела анализ защищенности «Тэк-торг» 1
27.09.2021 «Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ 1
09.09.2021 «ТЭК-торг» и НК «Роснефть» выпустили вторую версию мобильного приложения «Закупки Роснефть» 2
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года 1
12.07.2021 «ТЭК-Торг» и «Росморпорт» подписали соглашение о сотрудничестве 5
25.06.2021 «ТЭК-Торг» и «Алмаз-Антей» будут сотрудничать в области электронных закупок малого объема 3
21.06.2021 Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» запускает аутсорсинг закупок 3
27.05.2021 На «ТЭК-Торг» заработал сервис по обоснованию НМЦ для закупок медицинских изделий 1
18.05.2021 «ТЭК-Торг» запустила сервис уведомлений в Telegram 3
12.05.2021 Bi.Zone протестировала федеральную электронную площадку «ТЭК-торг» на устойчивость к DDoS-атакам 1
22.04.2021 На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ 3
08.04.2021 Федеральная электронная площадка «ТЭК-торг» разработала сервис для подбора и проверки поставщиков «Цифровой помощник» 2
25.03.2021 «ТЭК-Торг» и «Перспективные системы» заключили соглашение о сотрудничестве 2
15.03.2021 «ТЭК-Торг» и «Интер РАО» упростили доступ поставщиков к закупкам группы 1
19.02.2021 Итоги ковидного года: ИТ-закупки в госорганах заметно выросли, в госкомпаниях сократились 3
18.02.2021 «ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей 1
26.01.2021 «ТЭК-Торг» запустила систему автоматизированного подбора поставщиков 1
30.12.2020 «ТЭК-Торг» и Финансовый университет подвели итоги Всероссийской программы повышения квалификации 1
25.12.2020 На федеральной площадке «ТЭК-Торг» будут размещаться закупки Петербургского метрополитена 1
21.12.2020 «ТЭК-Торг» интегрировала портал закупок малого объема Чувашии с порталом поставщиков Москвы 1
17.12.2020 «ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем 2
24.11.2020 «ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей 1
16.11.2020 «ТЭК-Торг» завершил интеграцию с региональными информационными системами по закупкам в 80 регионах России 1
27.10.2020 АО «ТЭК-Торг» вошло в перечень операторов ЭТП для проведения открытых закупок Концерна «Алмаз-Антей» 1
22.10.2020 Исследование: объем госзакупок по 44-ФЗ снизился на 15% 1
20.10.2020 НК «Роснефть» и «ТЭК-Торг» разработали мобильное приложение для оперативной работы с закупочными процедурами компании 1
19.08.2020 ТЭК-Торг автоматизировал закупки государственных и муниципальных заказчиков Чувашской Республики 2
11.08.2020 «ТЭК-Торг» внедряет сервис цифрового факторинга 1
31.07.2020 «ТЭК-Торг» и ФРДВ займутся цифровым проектом по управлению лесным хозяйством Дальнего Востока 1
22.07.2020 Объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ вырос почти на 70% за I полугодие 2020 г. 1
17.01.2020 ДИТ Москвы потратит почти миллиард на иностранные ПК и ПО 1
20.08.2019 МКБ и электронная площадка «ТЭК-торг» договорились о сотрудничестве 3
14.08.2019 Bell Integrator создал единый веб-сервис для сбора данных электронной площадки «ТЭК-торг» 1
08.10.2018 Альфа-банк предоставил малому и среднему бизнесу инфраструктуру для участия в госзакупках 1
24.05.2018 «ТЭК-Торг» внедряет аналитику закупок на платформе Visiology 2
15.06.2016 Cognitive Technologies автоматизировала закупочные процедуры дочерних предприятий «Роснефти» 1
22.01.2014 «Фабрикант.ру» за 440 млн руб. купил площадку Московской биржи для госторгов 1
21.01.2014 Fabrikant.ru купил «ММВБ-ИТ» — оператора ЭТП ММВБ «Госзакупки» 1

Публикаций - 38, упоминаний - 60

ТЭК-торг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Bell Integrator - Бэлл Интегратор 72 1
Visiology - Визиолоджи 31 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Polymedia - Полимедиа 73 1
Код Безопасности 365 1
Microsoft Corporation 11226 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 7
Роснефть НК 367 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 2
Интер РАО ПАО 159 2
Росморпорт ФГУП 17 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Газпром центрэнергогаз 1 1
Газпром бурение 9 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Россети ПАО 168 1
Альфа-Банк 1128 1
Открытие ФК 538 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Почта России ПАО 1580 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 3
Правительство РФ 2209 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
Google Android 10752 2
Apple iOS 5742 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 80 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 1
Microsoft Excel 440 1
Visiology ИАС 2 1
Cisco CP - серия IP-телефонов 4 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 22 1
Сытин Дмитрий 50 10
Осин Денис 18 1
Смирнов Александр 44 1
Новикова Елена 50 1
Покровский Кирилл 7 1
Берман Кирилл 4 1
Трутнев Юрий 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 3
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - Волгоградская область 402 1
Россия - Иркутская область 551 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 437 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 11
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 4
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 3
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771633, в очереди разбора - 675315.
Создано именных указателей - 46354.
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