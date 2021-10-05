Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТЭК-торг
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Публикаций - 38, упоминаний - 60
ТЭК-торг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сытин Дмитрий 50 10
|Осин Денис 18 1
|Смирнов Александр 44 1
|Новикова Елена 50 1
|Покровский Кирилл 7 1
|Берман Кирилл 4 1
|Трутнев Юрий 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771633, в очереди разбора - 675315.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771633, в очереди разбора - 675315.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru