Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РусБИТех
Astra Linux Common Edition
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 62, упоминаний - 97
РусБИТех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мылицын Роман 79 17
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Тараканов Дмитрий 3 2
|Бугрецов Антон 5 2
|Кривенко Виталий 15 1
|Пелькин Алексей 1 1
|Младшев Анатолий 10 1
|Лисицкий Павел 1 1
|Зайчиков Илья 12 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Орлов Виталий 18 1
|Хлебородов Денис 4 1
|Логинов Артем 3 1
|Мещеряков Кирилл 22 1
|Орловский Михаил 1 1
|Турчановский Дмитрий 5 1
|Дербенков Сергей 5 1
|Шестаков Сергей 16 1
|Окунь Дмитрий 16 1
|Крутобережский Антон 1 1
|Царегородцев Денис 1 1
|Усс Александр 2 1
|Путин Владимир 1828 1
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Васильев Кирилл 13 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Гребенщиков Дмитрий 22 1
|Белокрылов Александр 20 1
|Лихачев Алексей 20 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|Гутин Александр 11 1
|Печенин Алексей 12 1
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 1
|Дорофеев Дмитрий 4 1
|Чеглаков Андрей 40 1
|Цуприк Василий 7 1
|Давидан Александр 14 1
|Тимченко Александр 6 1
|РАН - Российская академия наук 317 1
|ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766298, в очереди разбора - 669984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766298, в очереди разбора - 669984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru