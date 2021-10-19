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РусБИТех
Astra Linux Common Edition


19.10.2021 «Транснефти» запретили потратить 600 миллионов на ПО Microsoft 1
30.09.2021 Очередное обновление Astra Linux Common Edition: актуальное ядро и новые возможности 3
23.09.2021 Студенты НИТУ «МИСиС» начинают изучать ПО Astra Linux 1
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 1
17.09.2021 «Транснефть» начала закупать российскую «Ред ОС» вместо Windows 1
26.08.2021 C3D Labs выпустила версию геометрического ядра C3D для ОС Astra Linux 2
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 2
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux 2
30.07.2021 Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux 2
23.07.2021 ИТ-система «Росатома» на 2 тыс. пользователей переезжает с ПО Microsoft на российские ОС и СУБД 1
19.07.2021 МойОфис и AstraLinux запустили комплексное решение для импортозамещения с обучением в Академии АйТи 1
09.07.2021 Подтверждена совместимость «Антивируса VR Protect для Linux» с ОС Astra Linux 1
02.07.2021 Россияне выпустили быстрый ноутбук для госсектора и вузов. Он производится в России. Цена 1
30.06.2021 Продукты Astra Linux и Baikal Electronics изучают в «Летней олимпиадной школе» МФТИ 1
25.06.2021 Медицинские организации Республики Алтай переходят на Astra Linux 2
01.06.2021 «Роснефть» обеспечила ноутбуками ICL с ОС Astra Linux многодетные семьи Красноярского края 2
29.04.2021 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 3
11.03.2021 РЖД переводят тысячи ПК на Astra Linux. Цена проекта засекречена 1
11.03.2021 «Гринатом» продолжает внедрение российского ПО в ИТ-систему РЖД 1
16.02.2021 Состоялся релиз новой версии диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск» 1
04.02.2021 Блокчейн-платформа Waves Enterprise совместима с ОС Astra Linux 3
29.01.2021 Подтверждена совместимость VPN-клиента «С-Терра Клиент А» с ОС Astra Linux 1
18.01.2021 Подтверждена совместимость источника бесперебойного питания СИПБ с ОС Astra Linux 1
29.12.2020 ГК Astra Linux выпустила крупное обновление Astra Linux Common Edition 1
22.12.2020 ОС Astra Linux стала платформой импортозамещения для госорганов Приморского края 1
15.12.2020 Как пандемия подстегнула процесс импортозамещения 1
14.12.2020 Шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation теперь совместим с операционными системами Astra Linux 1
09.12.2020 Подтверждена совместимость системы виртуализации zVirt 4.3 и решения для удаленного доступа Termit с ОС Astra Linux 2
02.12.2020 USB-токены ESMART подходят для работы в ОС Astra Linux 2
06.11.2020 «Росатом» переводит 90 тыс. сотрудников на отечественное ПО 1
02.11.2020 «Росатом» потратит 820 млн руб. на российскую ОС. Разработчик известен заранее 1
21.10.2020 УГПС республики Марий Эл переходит на ОС Astra Linux 3
13.10.2020 Компания, которую Мацоцкий увел из IBS, набрала госзаказа на 1 миллиард 1
28.09.2020 Органы власти Омской области переходят на ОС Astra Linux 1
22.09.2020 Подтверждена совместимость СДУ «Приоритет» и ОС Astra Linux 1
14.09.2020 Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux 2
18.08.2020 ПК ViPNet Client 4U for Linux сертифицирован ФСБ России 1
24.07.2020 Организации Ульяновска продолжают переход на ОС Astra Linux 2
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux 1
13.07.2020 Школы Тульской области переводят с Windows на Astra Linux 3

Публикаций - 62, упоминаний - 97

РусБИТех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РусБИТех - ГК Astra Linux 426 31
Microsoft Corporation 11127 7
Крипто-ПРО 200 3
Код Безопасности 365 3
Softline - Софтлайн 1474 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
Базальт СПО 206 2
Барс груп 402 2
Ланит ГК 1159 2
Oracle Corporation 3356 2
AMD - Advanced Micro Devices 1681 2
Intel Corporation 4192 2
Huawei 2732 2
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Softline - Софтлайн проекты 5 1
Zecurion - Зекурион 148 1
HP - Hewlett-Packard 895 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Bellsoft - БеллСофт 26 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 43 1
Русньютек - Rosnewtech 2 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Автограф 9 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG 22 1
Ланит Интеграция 101 1
Медицина ИТ - Medicine IT 2 1
РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 11 1
BE - Business Ecosystems - Бизнес Экосистемс 5 1
SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 1
Свемел МВП - Swemel 23 1
Philax - Филакс 7 1
Панорама КБ 43 1
Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 17 1
Infoland - Инфолэнд 3 1
Интеркорп 5 1
Спутник ПП - поисковый портал 4 1
Luxms 14 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Lenovo Group 1639 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 2
Volvo Cars 155 1
Роснефть НК 367 1
Транснефть 159 1
Зарубежнефть 27 1
КонсультантПлюс 41 1
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 7 1
МИАЦ ОО - Медицинский информационно-аналитический центр Омской области 2 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Президент Российской Федерации 1441 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Правительство РФ 2207 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 251 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 11
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 6
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 3
СЗИ - Средства защиты информации 140 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 2
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 14 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 399 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 609 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 2
Сервер - Серверные платформы 169 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
ARM64 - Архитектура процессора 1019 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Global LTE WWAN - Wireless Wide Area Network - стандарт беспроводной связи 35 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 1
RTK - Real Time Kinematic - Режим дифференциальной коррекции телеметрии 10 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 4 1
Syslog - system log - системный журнал - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 23 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 361 1
Офисные приложения 7 1
ГОСТ Р 56939 - Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения 3 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 19 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 29
Linux OS 4267 17
Microsoft Windows 10 6659 12
Microsoft Windows 854 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 301 4
Microsoft Office 1946 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 3
Мобайл Информ MIG T - Серия планшетные компьютеры 9 3
Linux - Debian GNU 273 3
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 3
КриптоПро СКЗИ CSP 96 3
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 2
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 2
Актив - Рутокен SCR 6 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
Microsoft Windows 8 1228 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 49 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 2
Chromium - Браузер 166 2
Aladdin JaCarta 147 2
Google Android 10751 2
Apple iOS 5742 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Linux LTSP - Linux Terminal Server Project 5 2
Intel x86 - Архитектура процессора 993 2
Ред ОС 239 2
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft Office 365 769 1
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 1
AlterOffice 16 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 1
Directum - DirectumRX 62 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Java - Язык программирования 1178 1
Мылицын Роман 79 17
Комиссаров Дмитрий 157 2
Смирнов Алексей 142 2
Тараканов Дмитрий 3 2
Бугрецов Антон 5 2
Кривенко Виталий 15 1
Пелькин Алексей 1 1
Младшев Анатолий 10 1
Лисицкий Павел 1 1
Зайчиков Илья 12 1
Ведехин Игорь 23 1
Орлов Виталий 18 1
Хлебородов Денис 4 1
Логинов Артем 3 1
Мещеряков Кирилл 22 1
Орловский Михаил 1 1
Турчановский Дмитрий 5 1
Дербенков Сергей 5 1
Шестаков Сергей 16 1
Окунь Дмитрий 16 1
Крутобережский Антон 1 1
Царегородцев Денис 1 1
Усс Александр 2 1
Путин Владимир 1828 1
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 1
Абакумов Евгений 103 1
Васильев Кирилл 13 1
Ахмеров Тимур 73 1
Гребенщиков Дмитрий 22 1
Белокрылов Александр 20 1
Лихачев Алексей 20 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Гутин Александр 11 1
Печенин Алексей 12 1
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 1
Дорофеев Дмитрий 4 1
Чеглаков Андрей 40 1
Цуприк Василий 7 1
Давидан Александр 14 1
Тимченко Александр 6 1
Россия - Орёл 216 23
Россия - Смоленск 238 21
Россия - Российская федерация - РФ 57544 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 3
Россия - Новороссийск 140 3
Россия - Севастополь 420 3
Россия - Керчь 35 2
Россия - Мурманск 258 2
Россия - Ставропольский край 461 2
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - Сургут 197 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - Брянск 216 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Республика Бурятия 285 1
Россия - Республика Марий Эл 203 1
Россия - Воронежская область 398 1
Россия - Нефтеюганск 33 1
Россия - Тамбовская область 323 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Ульяновск 296 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Дубна 134 1
Россия - Омская область 384 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Казахстан - Республика 2641 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Россия - Нижегородская область 741 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Земля - планета Солнечной системы 874 1
Россия - Тульская область 753 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Пиратство - Авторское право 209 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
Экономический эффект 20 1
РАН - Российская академия наук 317 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766298, в очереди разбора - 669984.
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