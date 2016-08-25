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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Иркут НПК Конструкторское бюро Российская авиастроительная корпорация Иркутское авиационное производственное объединение

Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение


25.08.2016 «Корус Консалтинг» внедрил систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning в «дочке» корпорации «Иркут»
14.06.2016 «Инфосистемы Джет» обеспечивают техподдержку ИБ-инфраструктуры корпорации «Иркут»
29.03.2016 Корпорация «Иркут» защитилась от утечек данных с помощью DeviceLock
02.04.2013 «Корус Консалтинг» модернизировал систему бюджетного управления для корпорации «Иркут»
14.09.2012 МТС организовала конвергентную сеть связи для корпорации «Иркут»
05.12.2011 Leta построила систему управления ИБ для корпорации «Иркут»
26.01.2011 «Инфосистемы Джет» модернизируют ИТ-инфраструктуру корпорации «Иркут»
19.10.2010 GMCS построила единую систему учета для «Иркут» на базе Infor ERP LN
01.07.2010 "Иркут" признан авиаэкспортёром минувшего года
27.05.2010 "Иркут" наращивает мощь инженерного центра имени Яковлева
26.03.2010 "Иркут" заимствует средства на фондовом рынке
08.02.2010 Олег Демченко стал председателем совета директоров ЗАО "Авиастар-СП"
23.12.2009 Корпорация "Иркут" стала лауреатом национальной премии "Золотая идея"
04.12.2009 Корпорация "Иркут" признана лучшей компанией ВПК РФ
03.11.2009 «Инталев» автоматизировал управление заказом в сетевой компании «Иркут»
17.08.2009 Корпорация "Иркут" продемонстрирует свои новейшие разработки на "МАКС-2009"
01.07.2009 Корпорация "Иркут" признана лучшим российским экспортером 2008 года
22.06.2009 "Иркут": итоги 2008 года по МСФО
01.06.2009 БПЛА "Иркут-10"
28.05.2009 "ОАК" и "Иркут": официальное заявление
25.05.2009 "Иркут" признан лучшим российским экспортёром авиатехники
29.04.2009 Корпорация "Иркут" признана лауреатом национальной Премии "ИТ-Лидер-2009"
09.04.2009 Корпорация "Иркут" осуществила погашение кредитных нот на сумму $125 млн.
19.02.2009 "Иркут" проводит мероприятия по повышению эффективности производства
19.02.2009 "Иркут": налоги на порядок больше прибыли
12.02.2009 AERO INDIA 2009: программа Су-30МКИ признана лучшей
09.02.2009 На авиасалоне "Аэро Индия-2009" будет представлен российский авиалайнер МС-21
27.01.2009 Корпорация "Иркут" представила БПЛА для мониторинга объектов транспортировки газа
05.12.2008 СУ-30МКИ признан лучшим в мире
03.12.2008 Корпорация "Иркут" признана лидером ВПК
12.11.2008 Корпорация "Иркут" будет сотрудничать с компанией Hellenic Aerospace Industry
10.10.2008 Проект конвертации А320 вступил в технологическую фазу
17.07.2008 Самолеты A-320 и А-321 конвертируют в грузовые версии
05.06.2008 "Иркут" подписывает пакет документов по конвертации самолетов А320/А321
27.05.2008 Корпорация "Иркут" получила международный сертификат системы менеджмента качества
25.01.2008 Новые российские БПЛА будут представлены в Москве
01.11.2007 Годовой отчет корпорации "Иркут" признан шедевром
25.10.2007 "Иркут" начинает производство комплектующих для Airbus A320
15.08.2007 МАКС-2007: новые российские самолеты
24.05.2007 "Иркут": финансовые аспекты деятельности

Публикаций - 127, упоминаний - 223

Иркут НПК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8660 12
GMCS 316 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 565 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3835 5
Infor 190 4
Программный продукт ГК 3704 4
Oracle Corporation 5914 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1542 4
Navitel - Навител Навигатор 284 3
Астерос - Asteros 602 3
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 3
Leta Group 263 3
1С-Битрикс - Bitrix 5318 3
АТОЛ ГК 182 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1137 3
1С-ИжТиСи 4966 3
Инталев - Intalev 268 3
5560 3
Корус Консалтинг ГК 1000 2
Восход ФГБУ НИИ 504 2
Microsoft Corporation 22089 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7945 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 85 2
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 21 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 507 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT 359 2
Галактика - Корпорация 1047 2
Ростех - Ростехнологии 2442 2
Компьюлинк ГК - Compulink 385 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 149 2
SAP SE 4447 2
Инфосистемы Джет 859 2
Элара НПП имени Г. А. Ильенко 15 2
Directum - Директум 815 2
Siemens AG - Siemens Group 2273 2
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 221 2
Top Systems - Топ Системы 28 1
Инфософт ВЦ 22 1
РДТЕХ 213 1
Hyundai Electronics 78 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 135 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 937 21
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 235 20
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 750 19
Металлинвестбанк 47 19
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 190 18
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 28 16
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 263 16
ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 24 16
Airbus Group 201 15
НСПК - Национальная система платежных карт 276 15
Росводоканал 69 14
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 54 11
Airbus Defence and Space - EADS 148 10
Донстрой - Дон-Строй Инвест 16 9
АТАК - сеть магазинов 882 9
ГПБ - Газпромбанк 825 7
Boeing 952 7
Ростех - Вертолеты России 129 7
Bayer AG - Байер 65 6
НС-Банк 6 6
АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 15 6
ВВС России - Военно-воздушные силы России - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 84 6
Алеф-Банк 12 6
ФосАгро 71 6
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 88 5
Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева 30 5
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 13 5
Технология здоровья 8 5
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 76 5
Segezha Group - Сегежа Групп 94 5
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 12 5
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 8 5
Аэрофлот 632 5
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade 22 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 815 4
Газпром ПАО 890 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5054 4
ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 19 4
ВТБ - ВТБ24 645 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2183 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1175 20
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 27 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7811 18
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1393 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 631 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3029 11
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1281 9
Президент Российской Федерации 3147 7
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 6
Московская безопасность ГКУ 7 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7690 6
Правительство Москвы - Департамент строительства 12 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 230 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1004 4
Правительство РФ 7153 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2417 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2106 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2315 3
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 782 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1418 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1285 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2301 2
Авиалесоохрана ФБУ 12 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 70 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2174 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 153 1
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 52 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 94 1
Рособоронэкспорт 88 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 55 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1904 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 668 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 250 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 42 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8078 25
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3602 1
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Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 32 14
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Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 70 6
Технология здоровья - Медкарта 24 6 5
Kaspersky OS 43 5
Ростех - Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 3
Airbus A320 - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 18 3
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 3
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 3
Oracle Hyperion Planning 115 3
АТОЛ Онлайн-кассы 54 3
МТС SmartMed - телемедицинский проект - МТС eHealth 26 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5164 3
Infor Baan ERP 4 3
МТС Cloud - CloudMTS 147 3
Oracle Hyperion 153 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 2
Siemens Teamcenter 51 2
Lufthansa Systems Sirax AirFinance 6 1
ОКБ О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 23 1
Amazon Scout 19 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1590 1
Infor Barcode 2 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 22 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 100 1
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 59 1
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 71 1
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Inform GroundStar 4 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 1
Астерос Контакт Авиа 18 1
GMCS VerEx - Платформа ВерЭкс 8 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 12 1
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 299 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 47 1
Microsoft Windows 7 1766 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 141 1
Kaspersky Internet Security 355 1
Мусич Роман 21 21
Контемиров Юрий 32 21
Демидов Сергей 56 20
Горбатько Александр 95 20
Демченко Олег 23 20
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Цыганов Вячеслав 63 16
Борисов Илья 26 16
Калинкин Алексей 16 16
Путин Сергей 41 15
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Остапенко Григорий 27 15
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Яковлев Сергей 35 6
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Ромашов Андрей 6 6
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Мельников Максим 19 6
Воробьев Артем 19 6
Севостьянов Александр 7 6
Маслов Олег 10 6
Ильин Алексей 23 5
Гадарь Дмитрий 16 5
Бенгин Владимир 10 5
Костров Дмитрий 26 5
Королев Максим 9 5
Ерин Андрей 13 5
Корзун Александр 5 5
Россия - Российская федерация - РФ 102419 91
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32055 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12299 12
Россия - СФО - Иркутская область 800 11
Индия - Республика 4180 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11984 9
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 197 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44575 8
Малайзия 743 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10949 5
Германия - Федеративная Республика 8315 5
Франция - Французская Республика 5421 5
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 730 4
Германия - Гамбург 167 3
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 75 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2585 3
Франция - Тулуза 64 3
Германия - Саксония - Дрезден 97 3
Арктика 345 3
Украина 5912 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12591 3
Сингапур - Республика 1559 3
Израиль 1713 2
Германия - Берлин 610 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1262 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1880 2
Ирак - Республика 661 1
Европа Западная 1325 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 321 1
Греция - Греческая Республика 712 1
Индия - Карнатака - Бангалор 174 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 317 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1945 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 138 1
Швейцария - Женева 315 1
Луна 1173 1
Украина - Киев 913 1
Казахстан - Республика 4385 1
США - Аризона 465 1
США - Колорадо 367 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2832 14
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1440 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2272 9
Бизнес-акселератор 199 9
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 6129 9
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 155 9
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 85 6
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1168 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6069 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 396 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 878 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1002 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 513 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 3
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 85 3
Транспорт 934 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3692 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 379 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 464 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 79 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 46 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1122 1
Банковский сектор экономики 2640 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5826 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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