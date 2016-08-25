Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Иркут НПК Конструкторское бюро Российская авиастроительная корпорация Иркутское авиационное производственное объединение
Публикаций - 127, упоминаний - 223
Иркут НПК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
|ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 69 1
|Мусич Роман 21 21
|Контемиров Юрий 32 21
|Демидов Сергей 56 20
|Горбатько Александр 95 20
|Демченко Олег 23 20
|Курбатов Владимир 25 19
|Нуйкин Андрей 31 18
|Цыганов Вячеслав 63 16
|Борисов Илья 26 16
|Калинкин Алексей 16 16
|Путин Сергей 41 15
|Суровец Дмитрий 44 15
|Остапенко Григорий 27 15
|Гущин Александр 15 15
|Палей Лев 35 14
|Трояновский Владимир 38 13
|Лысенко Юрий 31 13
|Чулков Олег 11 11
|Соколов Алексей 129 10
|Варназов Лев 10 9
|Дилбарян Павел 17 8
|Сычев Артем 50 7
|Скородумов Анатолий 64 7
|Деточкин Андрей 6 6
|Мешков Александр 6 6
|Яковлев Сергей 35 6
|Шевченко Александр 9 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Чемериский Максим 6 6
|Мельников Максим 19 6
|Воробьев Артем 19 6
|Севостьянов Александр 7 6
|Маслов Олег 10 6
|Ильин Алексей 23 5
|Гадарь Дмитрий 16 5
|Бенгин Владимир 10 5
|Костров Дмитрий 26 5
|Королев Максим 9 5
|Ерин Андрей 13 5
|Корзун Александр 5 5
|Gartner 3269 11
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 6
|CNews Инновация года - награда 35 5
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2887 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 645 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176017, в очереди разбора - 987243.
Создано именных указателей - 71121.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176017, в очереди разбора - 987243.
Создано именных указателей - 71121.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru