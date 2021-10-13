Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Valve
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 123, упоминаний - 196
Valve упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Qiwi 783 1
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
|Вертолеты России 114 1
|Транснефть 159 1
|Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
|Starbucks - Старбакс 47 1
|Связьтранснефть 15 1
|Транснефть-Диаскан 1 1
|Транснефть-Балтика 2 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 2
|ZDnet 381 1
|Liliputing 27 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|Rusbase 15 1
|Valve News Network 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763367, в очереди разбора - 667054.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763367, в очереди разбора - 667054.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru