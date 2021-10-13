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Valve


13.10.2021 Apple станет конкурентом Microsoft и Nintendo на рынке игровых приставок 3
23.06.2021 AMD представила технологию FidelityFX Super Resolution с поддержкой игр и игровых студий 1
23.04.2021 HP представляет обновленные ИТ-решения для профессиональных пользователей 1
05.10.2020 «Билайн Бизнес» обеспечил высокоскоростной доступ к зарубежному контенту жителям Дальнего Востока 1
01.10.2020 Автор «библии СПО»: Windows переедет на ядро Linux 1
13.07.2020 Выпущен дистрибутив Linux, идеально воспроизводящий Windows 10. Видео 1
29.05.2020 HP, Valve и Microsoft представили гарнитуру виртуальной реальности нового поколения 6
14.05.2020 Microsoft положила конец эпохе 32-битных ПК 2
27.04.2020 В интернет утекли исходники легендарной игры Counter-Strike. ПК по всему миру в опасности 7
28.01.2020 Самые ожидаемые игры 2020 года: выбор ZOOM 1
02.12.2019 Аренда игровых серверов 1
22.08.2019 Создатели Dota 2 и Counter-Strike забанили россиянина, сообщившего им об уязвимости 10
20.03.2019 Google угрожает Microsoft и Sony захватом власти на новом для себя рынке 1
22.02.2019 ФСБ нагрянула с проверкой в офис ИТ-компании, основанной в России и переехавшей в США 1
17.01.2019 Российский Linux для гостайны превратили в игровую платформу 1
14.11.2018 Разработчик Half-Life, Counter-Strike, Dota 2 проморгал дыру. Из-за нее все игры стали бесплатными 3
17.09.2018 Майнинг под прикрытием: на что идут люди ради криптовалюты 1
21.08.2018 «Яндекс» покажет крупнейший турнир по Dota 2 1
04.06.2018 В игровой платформе разработчика Half-Life и Counter-Strike 10 лет скрывался опаснейший баг. Видео 2
02.10.2017 Власти запретили россиянам покупать оружие в игре Counter-Strike 1
26.09.2017 Вышла ОС для Mac на новой файловой системе 1
30.06.2017 Лучшие устройства для VR: Выбор ZOOM 1
06.06.2017 Россияне обвинили в пиратстве своих конкурентов - разработчиков антипиратского ПО 1
05.12.2016 Microsoft реализовала «телепортацию» 1
13.09.2016 Husqvarna выпустила игру, посвященную обрезке сучьев цепной пилой 1
14.08.2015 «Касперского» обвинили в «порче» файлов ОС ради сбоев в работе антивирусов-конкурентов 1
13.04.2015 Самые перспективные шлемы виртуальной реальности: Oculus Rift и другие 2
18.12.2014 SearchInform назвала самые громкие утечки информации уходящего года 1
03.12.2014 «Ростелеком» нашел разработчика для своего Steam 1
13.10.2014 «Ростелеком» решил создать «убийцу» Steam 1
11.09.2014 Новый троян ворует игровые предметы в Steam 2
26.03.2014 Facebook внезапно купила разработчика виртуальной реальности за $2 млрд 1
10.02.2014 Всемирный банк выделит $1 млрд на создание карты полезных ископаемых Африки 1
08.04.2013 Left 4 Dead 2 и Resident Evil 6 подружились 1
20.12.2012 Скандал вокруг The War Z 1
17.09.2012 Borderlands 2 в России 1
17.08.2012 Counter-Strike: Global Offensive уже в магазинах 1
10.07.2012 Counter Strike: Global Offensive в России 3
23.04.2012 Запущен облачный Photoshop в обвязке других флагманов Adobe 1
16.12.2011 10 миллионов The Elder Scrolls V: Skyrim 1

Публикаций - 123, упоминаний - 196

Valve упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 14
EA - Electronic Arts 910 5
SEC Consult Services 930 3
Oculus VR 48 3
Nvidia Corp 2024 3
Google LLC 7154 3
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Fortnite 47 2
AMD - Advanced Micro Devices 1672 2
HackerOne 14 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Canonical 168 2
PayPal 441 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Linuxfx Software 2 1
Microsoft More Personal Computing 8 1
Bethesda Softworks 201 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
Doom Eternal 6 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Ubisoft 544 1
Ubisoft Toronto 7 1
Ubisoft Montreal 37 1
Комдив 20 1
Akamai Technologies 50 1
HP Inc. 2914 1
Proton Technologies 17 1
Xsolla - Иксолла 6 1
Rockstar Games 201 1
Microsoft Developer Network - MSDN 49 1
Square Enix 159 1
BioWare 163 1
Google Russia - Гугл Россия 48 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Huawei 2730 1
Facebook 3766 1
Intel Corporation 4180 1
КНС Групп - Yadro 124 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Qiwi 783 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Вертолеты России 114 1
Транснефть 159 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Starbucks - Старбакс 47 1
Связьтранснефть 15 1
Транснефть-Диаскан 1 1
Транснефть-Балтика 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Совет Министров Республики Крым 10 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 45 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 2
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 2
Microsoft Windows API 68 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 87 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Bug Bounty - Программа оплаты поиска уязвимостей 25 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
ping - скорость отклика сети 30 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
ASLR - Address Space Layout Randomization - случайное распределение адресного пространства - рандомизация адресного пространства 24 1
Головная гарнитура - комплект из наушников и микрофона 27 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 104 1
WSL - Windows Subsystem for Linux 36 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 1
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 49 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 383 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
PnP - Plug&Play 92 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2079 16
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 257 10
Microsoft Windows 10 6645 8
Half-Life: Counter-Strike 62 6
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 5
Linux OS 4260 5
Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 46 4
Apple macOS 926 4
Nvidia GeForce GTX 2067 3
Microsoft Windows 853 3
Google Chrome - браузер 1117 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 354 2
Epic Games Unreal Engine 177 2
Microsoft DirectX 327 2
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 2
Valve Steam 4 2
Google YouTube - Видеохостинг 1719 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Office 1942 1
Apple - App Store 2198 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft Cortana 141 1
Microsoft Windows XP 890 1
Chromium - Браузер 166 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Microsoft Teams 214 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Microsoft Skype 1469 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
WordPress 169 1
Discord 32 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Московский Артем 3 2
Рушайло Владимир 1 1
Raymond Eric - Эрик Реймонд 3 1
Court Tom - Корт Том 1 1
Dinkin Noah - Динкин Ноа 1 1
Harrison Phil - Харрисон Фил 2 1
McVicker Tyler - Маквикер Тайлер 1 1
Raymond Jade - Рэймонд Джейд 5 1
Dovey Max - Довей Макс 1 1
Selan Jeremy - Селан Джереми 1 1
Кравец Василий 1 1
Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 1 1
Галушкин Олег 168 1
Тероев Михаил 1 1
Меркухин Алексей 1 1
Агапитов Александр 3 1
Быков Сергей 10 1
Савков Леонид 32 1
Гинятуллин Роман 61 1
Мылицын Роман 79 1
Зайцев Михаил 145 1
Солонин Сергей 82 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 5
Япония 2788 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Франция - Французская Республика 2126 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 2
Канада - Ванкувер 67 1
Россия - Керчь 35 1
Аргентина - Буэнос-Айрес 18 1
Украина - Киев 468 1
Россия - Мурманск 257 1
США - Лос-Анджелес 291 1
Южная Корея - Сеул 129 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Саров 92 1
Россия - Хабаровск 623 1
Япония - Токио 287 1
Россия - Пермь 739 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 1
Испания - Королевство 1255 1
Россия - Смоленск 235 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Италия - Итальянская Республика 1388 1
Канада 1304 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 833 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 1
The Pirate Bay 79 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 2
ZDnet 381 1
Liliputing 27 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Rusbase 15 1
Valve News Network 1 1
Superdata 9 1
MACS - Школа новой экономики 5 1
Microsoft Build - конференция 30 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763367, в очереди разбора - 667054.
Создано именных указателей - 46354.
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