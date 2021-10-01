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Google Chromebook
Серия ноутбуков


01.10.2021 BlueStacks запускает BlueStacks X (Beta) — первый в мире облачный игровой сервис для мобильных игр 2
08.09.2021 Xerox выпустила принтер C230 и МФУ C235 с поддержкой цветной печати 1
01.09.2021 Xerox выпустила черно-белый сетевой принтер Xerox B310 1
23.06.2021 HP представляет новые мониторы для работы, обучения и развлечений 4
28.01.2021 Выручка Samsung достигла 236 триллионов вон по итогам 2020 года 1
16.12.2020 Обзор Logitech Swytch: одно устройство для подключения всего ВКС-оборудования 1
11.12.2020 Logitech Swytch: любые совещания в помещениях любого типа 1
21.10.2020 Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках» 2
21.10.2020 Parallels представила ПО для запуска Windows на Chromebook 12
24.09.2020 AMD выпускает первые мобильные процессоры для Chromebook на базе Zen-архитектуры 6
16.09.2020 Apple представила мощный iPad 8 поколения. Цены в России 1
12.08.2020 Разработчик Firefox увольняет каждого третьего сотрудника 1
13.07.2020 Acer отчиталась о рекордной за последние 2,5 года квартальной выручке 1
11.06.2020 HP представила два новых ноутбука семейства HP Chromebook 3
12.05.2020 HP представила защищенные устройства Chromebook и тонкие клиенты HP mt22 8
21.02.2020 Квартальная выручка Lenovo достигла рекордных $14,1 млрд 1
06.02.2020 Google втайне создает новую операционную систему 1
16.01.2020 Google «убивает» приложения Chrome 1
19.11.2019 HP представила новое портфолио продуктов и услуг Chrome Enterprise 2
04.09.2019 Acer представила линейку Chromebook. Фото 9
19.07.2019 У Microsoft рекордно выросли выручка и прибыль 1
12.07.2019 Весь мир закупается ПК в страхе перед будущим ростом цен 1
25.04.2019 Acer представила профессиональные устройства для создателей контента под брендом ConceptD 1
12.04.2019 На мировом рынке ПК сменился лидер 2
26.02.2019 Lenovo выпустила ноутбук с Windows 10 Pro по цене дешевого смартфона 2
25.01.2019 Acer представила новые Chromebook с диагональю 11,6-дюймов на образовательной выставке BETT 2019 10
23.01.2019 Acer представила прочные 12-дюймовые Chromebook для учебы 12
17.01.2019 Обзор планшета "2-в-1" Lenovo Yoga Book C930: ноутбук без клавиш 1
11.01.2019 На мировом рынке ПК сменился лидер 1
11.01.2019 Сверхтонкий ноутбук, игровой трансформер на GeForce RTX 2080 и другие новинки Acer на CES 2019 4
10.01.2019 Samsung выпустила ноутбук Notebook Flash по цене смартфона. Видео. Опрос 1
29.12.2018 Windows 10 впервые разрешают запускать на «хромбуках» 8
21.12.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продана в Канаду «без большой прибыли» 1
21.12.2018 Corel приобрела компанию Parallels 1
04.12.2018 Microsoft готовит новую ОС. Какой она будет? 1
22.10.2018 Acer объявила о росте консолидированной выручки на 7,8% 2
06.09.2018 VMware представила обновления VMware Workspace ONE 1
30.08.2018 Новинки Acer на выставке IFA 2018 в Берлине 1
14.08.2018 Acer сообщила о росте консолидированной выручки на 10,5% 1
31.07.2018 Обзор Huawei MediaPad M5 Pro: креативный компаньон 1

Публикаций - 86, упоминаний - 188

Google Chromebook упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7158 34
Samsung Electronics 5686 20
Microsoft Corporation 11110 20
Acer Group 1366 16
Apple Inc - Эппл Рус 7713 13
Intel Corporation 4186 12
HP Inc. 2920 11
Lenovo Group 1638 10
Dell EMC 2411 7
Nvidia Corp 2028 7
AMD - Advanced Micro Devices 1676 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 5
Parallels Holdings 471 4
Corel Corporation 124 3
2X Software 7 2
ModernGigabyte 8 2
Plesk 20 2
SWsoft - Standard & Western Software 20 2
Logitech 166 2
VMware 1829 2
Harman Kardon 167 2
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
Sphere 7 2
Bang&Olufsen 82 1
Crayon 10 1
Lenovo Intelligent Devices Group 8 1
Lenovo PCSD - Personal Computer and Smart Devices Group 10 1
VMware End-User Computing 25 1
Acer Cyber Security 3 1
Lookout 18 1
Odin 20 1
CodeWeavers 5 1
Box inc - box.com - box.net 76 1
FSLogix 2 1
Weblink International 3 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
Cisco Systems 2044 1
Facebook 3766 1
Accenture - Аксенчер 532 1
Check Point Software Technologies 447 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
BMW 250 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Almaz Capital Partners 118 1
Intel Capital 75 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Bessemer Venture Partners 28 1
Vector Capital 6 1
Sanavo Capital Partners 2 1
Maxifield Capital 2 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 24 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 18
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 13
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 8
USB Type-C - USB-C 901 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 210 4
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 3
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 3
Microsoft Windows приложения 105 3
USB Type-A - USB-A 148 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
DDR - Double data rate 1071 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
Kensington lock 118 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 196 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 397 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 339 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 2
PWA - Progressive Web Apps 9 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 439 1
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 1
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 16 1
Google Android 10751 35
Microsoft Windows 10 6652 32
Apple iOS 5742 18
Google Chrome OS 306 13
Linux OS 4265 10
Nvidia GeForce GTX 2071 10
Apple macOS 927 9
Google Chrome - браузер 1117 8
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 8
Microsoft Surface - Планшет 305 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 6
Intel Celeron - Серия процессоров 257 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 6
Microsoft Windows 853 5
Acer Chromebook Spin 6 5
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 5
Microsoft Windows 8 1228 5
HP Chromebook Enterprise 22 5
Apple iPad 3263 5
Apple Mac 1460 5
Microsoft Windows 7 1662 5
Acer Chromebook - Серия ноутбуков 12 5
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 323 4
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 4
Google Gmail 606 4
Corning Gorilla Glass 496 4
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 4
Microsoft Azure 1171 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 4
Microsoft Office 1942 4
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 82 4
Parallels Desktop 67 4
Apple macOS X 903 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 3
Acer Predator 60 3
HP Elite Dragonfly - Ноутбук 34 3
Microsoft Surface Pro X - Планшет 105 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Google Hangouts - Мессенджер 63 3
Lin James - Лин Джеймс 14 3
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 24 3
Solomon John - Соломон Джон 2 2
Pandya Maulik - Пандиа Маулик 2 2
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 11 2
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 3 2
Белоусов Сергей 217 2
Зубарев Илья 20 2
Wasmer Noah - Васмер Ноа 5 1
Hood Amy - Гуд Эми 11 1
Lockheimer Hiroshi - Локхаймер Хироши 7 1
Chou Jay - Чоу Джей 10 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
Baker Mitchell - Митчелл Бейкер 19 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 24 1
Зубарев Яков 23 1
Chen Jason - Чен Джейсон 9 1
Spencer Phil - Спенсер Фил 5 1
Mainelli Tom - Мейнелли Том 10 1
Fromont Emmanuel - Фромонт Эммануэль 3 1
Walker Chris - Уокер Крис 6 1
Добровольский Николай 13 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 25
Россия - Российская федерация - РФ 57483 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 5
Япония 2792 5
Северная Америка 1413 4
Африка 1491 3
Ближний Восток 1475 3
Индия - Республика 2175 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Испания - Королевство 1256 2
Европа 3766 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Европа Западная 615 1
Германия - Берлин 358 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 1
Америка 462 1
Нидерланды 976 1
Испания - Барселона 536 1
Китай - Тайвань 593 1
Франция - Французская Республика 2130 1
США - Нью-Йорк 1096 1
Южная Америка 313 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Сингапур - Республика 808 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 7
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
PTI - payment to income - Показатель долговой нагрузки 3 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 4
The Verge - Издание 448 1
Reddit 198 1
ZDnet 381 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
NYT - The New York Times 509 1
CNET - Издание 273 1
9to5Google 19 1
IDG - International Data Group 20 1
Petri.com 3 1
IDC - International Data Corporation 2723 4
Gartner 2193 4
NetMarketShare Web Analytics 29 1
IDC Devices&Displays 1 1
IDC Mobile Device Trackers 1 1
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 7 1
NPD Group 81 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 3
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 6 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
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