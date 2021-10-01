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Google Chromebook
Серия ноутбуков
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 86, упоминаний - 188
Google Chromebook упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google LLC 7158 34
|Samsung Electronics 5686 20
|Microsoft Corporation 11110 20
|Acer Group 1366 16
|Apple Inc - Эппл Рус 7713 13
|Intel Corporation 4186 12
|HP Inc. 2920 11
|Lenovo Group 1638 10
|Dell EMC 2411 7
|Nvidia Corp 2028 7
|AMD - Advanced Micro Devices 1676 7
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 5
|Parallels Holdings 471 4
|Corel Corporation 124 3
|2X Software 7 2
|ModernGigabyte 8 2
|Plesk 20 2
|SWsoft - Standard & Western Software 20 2
|Logitech 166 2
|VMware 1829 2
|Harman Kardon 167 2
|Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
|Sphere 7 2
|Bang&Olufsen 82 1
|Crayon 10 1
|Lenovo Intelligent Devices Group 8 1
|Lenovo PCSD - Personal Computer and Smart Devices Group 10 1
|VMware End-User Computing 25 1
|Acer Cyber Security 3 1
|Lookout 18 1
|Odin 20 1
|CodeWeavers 5 1
|Box inc - box.com - box.net 76 1
|FSLogix 2 1
|Weblink International 3 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
|Cisco Systems 2044 1
|Facebook 3766 1
|Accenture - Аксенчер 532 1
|Check Point Software Technologies 447 1
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
|USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 24 1
|CNews - ZOOM.CNews 1096 4
|The Verge - Издание 448 1
|Reddit 198 1
|ZDnet 381 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|NYT - The New York Times 509 1
|CNET - Издание 273 1
|9to5Google 19 1
|IDG - International Data Group 20 1
|Petri.com 3 1
|IDC - International Data Corporation 2723 4
|Gartner 2193 4
|NetMarketShare Web Analytics 29 1
|IDC Devices&Displays 1 1
|IDC Mobile Device Trackers 1 1
|IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 7 1
|NPD Group 81 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764804, в очереди разбора - 668491.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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