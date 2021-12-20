Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Dialog
Диалог
Публикаций - 62, упоминаний - 71
Dialog упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Настасенко Марина 9 8
|Козлов Дмитрий 22 5
|Кузнецов Андрей 46 4
|Путин Владимир 2450 3
|Меджитов Тимур 58 2
|Буянов Владислав 2 2
|Макаров Валентин 166 2
|Сельский Андрей 21 2
|Катамадзе Анна 72 2
|Кузьмин Павел 15 2
|Акопов Андрей 4 2
|Толпышкин Михаил 5 2
|Херсонцев Алексей 48 2
|Голдсмит Никита 3 2
|Кулешов Алексей 29 2
|Огуряев Дмитрий 56 2
|Заманов Дмитрий 6 2
|Семенов Анатолий 15 2
|Слышкин Василий 60 2
|Шадаев Максут 426 2
|Хасис Лев 99 2
|Седов Артем 5 2
|Ашманов Игорь 37 1
|Каика Зоя 1 1
|Колесников Павел 5 1
|Феоктистова Елена 1 1
|Шойхет Борис 6 1
|Хасанов Василий 1 1
|Яшкин Вячеслав 5 1
|Bush George - Буш Джордж 297 1
|Одиноков Алексей 7 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 1
|Богданов Максим 20 1
|Репин Николай 14 1
|Дешевых Степан 4 1
|Шубин Иван 5 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Хизова Ксения 1 1
|Гореславский Алексей 5 1
|Бойко Олег 2 1
|Forbes - Форбс 564 2
|Ведомости 281 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10336 1
|Reddit 215 1
|Business Insider 186 1
|Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 169 1
|Network World 30 1
|Gartner 3203 4
|IDC - International Data Corporation 4540 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2708 1
|Forrester Research 788 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 607 1
|EY Барометр роста 1 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 336 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 510 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1073 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru