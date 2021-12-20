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Dialog
Диалог



20.12.2021 «Сберкорус» и «Диалог» перенесли кадровый документооборот в мессенджер
17.03.2021 Разработчик мессенджера Dialog Enterprise представил платформу для создания коммуникационных инструментов
10.11.2020 ГК InfoWatch и «Диалог» представили решение для коммуникаций и защиты корпоративных данных от утечек
21.11.2019 «Диалог ИТ» перевел «Росводоканал» на актуальную редакцию системы «1С:Зарплата и управление персоналом»
04.07.2019 Главой разработчика мессенджера «СберЧат» назначена выходец из АФК «Система»
14.06.2019 «Диалог»: Российский бизнес переходит на отечественные корпоративные коммуникации
28.01.2019 «Диалог» и «Росплатформа» протестировали совместимость своих продуктов
16.04.2018 PROMT запустила к ЧМ-2018 режим «Диалог» для общения с иностранцами
30.03.2018 Сбербанк инвестировал в российскую компанию «Диалог»
08.06.2017 Мобильные приложения PROMT для iOS научились переводить фразы в режиме «Диалога»
15.07.2003 "БелСел" начал "Диалог" с 3G
20.07.2001 "Фирма Диалог-Сети" начала поставки в Россию новых моделей SDSL-модемов Alcatel
19.04.2000 "Совинтел" снизила тарифы на услуги телефонной связи по карте "Диалог"
29.01.1999 "Синхролайн" и "Диалог" начали программу по совместному продвижению продуктов

Публикаций - 62, упоминаний - 71

Dialog упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7849 6
Promt - Промт 256 5
5074 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3768 3
Telegram Group 696 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 253 3
Google LLC 9512 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 443 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 204 2
VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 14 2
Код Безопасности 394 2
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 221 2
Intel Corporation 10802 2
Apple Inc 10176 2
Экспасофт - Expasoft 4 2
Новые облачные технологии (НОТ) 235 2
InfoWatch - Инфовотч 825 2
ОТР 168 2
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 102 2
Abbyy 1073 2
Yandex - Яндекс 4605 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 213 2
АФК Система ПАО 1630 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 2
Diasoft - Диасофт 506 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 311 2
App Annie 76 1
Газпром ГПМ RuTube - Рутьюб - видеохостинг 136 1
inDriver 12 1
Ситроникс - Sitronics 845 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 57 1
Fujitsu Laboratories 46 1
БайтЭрг 30 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 56 1
Ротек НПП 17 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1506 1
Ланит - Treolan - Треолан 102 1
Аскон - Ascon 274 1
Программный продукт ГК 843 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 564 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4894 15
РЖД - Российские железные дороги 1344 3
Почта России ПАО 1803 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 93 2
АДВ ГК - Коммуникационная группа 20 1
СПЧ - Совет по правам человека 13 1
РТС - Фондовая биржа 326 1
Ford 354 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 69 1
Росводоканал 42 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 212 1
Синара ГК 14 1
Audi 173 1
Локотех - Локомотивные технологии 41 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 1
Sollers - Соллерс 18 1
Honda Motor Company 213 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 381 1
Lexus 56 1
Stellantis PSA Opel 29 1
Denso Corporation 31 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
BMW 376 1
МКБ - Московский кредитный банк 299 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 886 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 182 1
Металлинвестбанк 44 1
Газпром нефть 403 1
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 94 1
Visa International 1645 1
НСПК - Национальная система платежных карт 273 1
Daimler AG 174 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1625 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 220 1
Renault - Рено Россия 124 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 403 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 1
PepsiCo - Пепсико 145 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 13 1
Газпром ПАО 805 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7453 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2052 6
Правительство РФ 3225 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2361 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 2491 2
Правительство Москвы 1022 2
Федеральное казначейство России 945 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1147 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 835 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1205 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 62 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2823 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 47 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по физической культуре и спорту города Санкт-Петербурга 1 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 99 1
Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики 1 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 12 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 158 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 56 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 150 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2077 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2043 1
Верховный суд Российской Федерации 372 1
Президент Российской Федерации 1902 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1255 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 746 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 959 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 156 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 160 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 938 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1781 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1860 1
Руссофт - Russoft 346 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 166 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 202 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 162 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2473 1
АФТ - Ассоциация Финтех 90 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 32 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 7 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4211 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12408 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3048 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5249 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 995 3
Мобильное приложение - Mobile app 1632 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 702 3
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 135 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1944 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 14884 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2523 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 552 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2742 2
Private Cloud - Частные облака 50 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2848 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 1495 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 568 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 2376 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 679 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 873 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 282 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 177 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1084 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2296 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 2153 1
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 427 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 77 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 123 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 650 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 216 1
DevSecOps - Development Security Operations 54 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 160 1
SCRUM - Методология совместной работы 66 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 229 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 30 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 460 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 646 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 126 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 77 1
Голосовые сообщения 36 1
Google Android 11581 16
Apple iOS 6253 16
Dialog Enterprise - мессенджер 8 8
Microsoft Windows 10 10131 7
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 368 7
Apple macOS 1241 6
Linux OS 7287 5
СберЧат - чат-бот 5 5
Новые облачные технологии - МойОфис 330 4
Promt.One - ранее Translate.Ru, Promt Онлайн 46 4
Dialog - Мессенджер 32 4
НКТ - Р7-Офис 94 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 138 2
PostLink - Мессенджер 4 2
Promt Master 3 2
Google YouTube - Видеохостинг 2179 2
Apple - App Store 2360 2
IQReserve VALO Cloud 7 2
Promt Professional Neural 12 2
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ 31 2
Promt Lite 4 2
Крок - Цифровой рабочий 47 2
Киберника Сибрус - мессенджер 26 2
Promt Offline 7 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 168 2
Google Play - Google Store - Android Market 2646 2
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 31 2
Google Chrome - браузер 1174 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 972 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 199 2
1С:ERP Управление предприятием 213 2
MobilityLab WorksPad 41 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 48 1
Flickr - Фотохостинг 239 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 365 1
GM Cadillac 27 1
Promt Online 1 1
Сбер - Jazz by Sber 3 1
Сберкорус Сфера EDI 4 1
InfoWatch Prediction - UEBA (User and Entity Behavior Analytics) 5 1
Настасенко Марина 9 8
Козлов Дмитрий 22 5
Кузнецов Андрей 46 4
Путин Владимир 2450 3
Меджитов Тимур 58 2
Буянов Владислав 2 2
Макаров Валентин 166 2
Сельский Андрей 21 2
Катамадзе Анна 72 2
Кузьмин Павел 15 2
Акопов Андрей 4 2
Толпышкин Михаил 5 2
Херсонцев Алексей 48 2
Голдсмит Никита 3 2
Кулешов Алексей 29 2
Огуряев Дмитрий 56 2
Заманов Дмитрий 6 2
Семенов Анатолий 15 2
Слышкин Василий 60 2
Шадаев Максут 426 2
Хасис Лев 99 2
Седов Артем 5 2
Ашманов Игорь 37 1
Каика Зоя 1 1
Колесников Павел 5 1
Феоктистова Елена 1 1
Шойхет Борис 6 1
Хасанов Василий 1 1
Яшкин Вячеслав 5 1
Bush George - Буш Джордж 297 1
Одиноков Алексей 7 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 339 1
Богданов Максим 20 1
Репин Николай 14 1
Дешевых Степан 4 1
Шубин Иван 5 1
Диденко Дмитрий 5 1
Хизова Ксения 1 1
Гореславский Алексей 5 1
Бойко Олег 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 86405 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27559 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11677 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34757 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1933 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12079 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11663 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9686 2
Европа 7418 2
Эквадор - Республика 83 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 652 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1097 2
Аргентина - Аргентинская Республика 474 2
Франция - Французская Республика 4957 2
Америка Северная 2605 2
Германия - Федеративная Республика 7798 2
Малайзия 740 2
Бразилия - Федеративная Республика 1898 2
Венгрия 610 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 534 2
Индия - Республика 4106 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 993 1
Эстония - Эстонская Республика 681 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 226 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1395 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 644 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 859 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 497 1
Исландия 206 1
Нидерланды - Амстердам 494 1
Швеция - Королевство 1879 1
Люксембург Великое Герцогство 358 1
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 339 1
Армения - Республика 1047 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 246 1
Россия - ЦФО - Костромская область 290 1
Греция - Греческая Республика 632 1
Швейцария - Женева 315 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 260 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 175 1
Русский язык 1861 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1217 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5085 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4644 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1986 3
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Всероссийская перепись населения 41 1
НПА - Нормативный правовой акт 53 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 126 1
Пиратство - Авторское право 299 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 37 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 14 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
Made in China - Сделано в Китае 8 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 22 1
Английский язык 424 1
Транспорт 163 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 396 1
Черкизон - Черкизовский рынок 65 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2255 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 64 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 433 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 203 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 57 1
Образование в России 709 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 118 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2757 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1294 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 794 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 79 1
Forbes - Форбс 564 2
Ведомости 281 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 556 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10336 1
Reddit 215 1
Business Insider 186 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 169 1
Network World 30 1
Gartner 3203 4
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 2708 1
Forrester Research 788 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 607 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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