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CleverDATA


13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
20.08.2020 CleverDATA подключила платформу Segmento к продуктам 1DMC и DMPkit 1
08.07.2020 Rambler Group подключила рекламную платформу к продуктам CleverDATA 3
08.07.2020 Rambler Group обогатила свою рекламную платформу данными CleverDATA 1
19.06.2019 CleverDATA разработала 120 моделей машинного обучения для обработки онлайн-чеков 1
23.01.2019 Cleverdata разместила собственную платформу DMPkit на ресурсах Amazon Web Services 1
05.12.2018 Филипп Генс собрал в своих руках 100% «Ланита» и «Дихауса» 1
07.09.2018 Cleverdata выходит на рынок Турции 2
26.07.2018 Директором по разработке ПО в «Ланите» стал главный по госпорталам 1
08.05.2018 «Ланит» возглавил сын скончавшегося Георгия Генса 1
26.09.2017 Cleverdata подключила платформу Getintent к бирже данных 1DMC 1
08.09.2017 Как реклама превращает данные в деньги 1
15.05.2017 CleverDATA разработала новый модуль статистики биржи данных 1DMC 1
28.12.2016 CleverData разработала новый компонент платформы 1DMP для автоматической сегментации аудитории сайтов 2
30.11.2016 CleverDATA представила Tag Manager 1DMP.TM для маркетинговых интернет-кампаний 2
28.11.2016 Большие данные превратились из модной технологии в товар повседневного спроса 2
25.11.2016 CleverDATA вошла в состав IAB Russia 2
07.11.2016 Компании группы «Ланит» представят на CNews Forum 2016 ГИС ЖКХ и решения собственной разработки 1
24.10.2016 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 1
18.03.2016 Интернет вещей даст новую жизнь PaaS 1
18.02.2016 Новые карьерные возможности в ИТ: Спрос на «информационных директоров» вырос за год в 2,5 раза 1
17.02.2016 CleverData будет обслуживать клиентов Teradata Marketing Applications в России 7
02.02.2016 CleverData внедрила платформу управления данными 1DMP в «Инстам» 1
26.11.2015 У банков две перспективы: вывести ИТ на аутсорсинг или превратиться в ИТ-компанию 1
10.11.2015 CleverData представит на CNews Forum платформу управления данными клиентов 1DMP для целевого маркетинга 2
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 2
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
09.09.2015 CleverData представит платформу управления данными о клиентах для целевого маркетинга 2
04.06.2015 CleverDATA провела аудит архитектуры Data Management платформы Virool 3
28.05.2015 Большие данные закрепились в России 1
24.03.2015 CleverData предлагает протестировать новый сервис сбора и анализа данных 1
28.01.2015 «Ланит» и Teradata займутся разработкой и внедрением маркетинговых облачных решений 2
27.01.2015 «Ланит» создаст исследовательский центр в «Сколково» и вложит в НИОКР 250 млн руб. 1

Публикаций - 54, упоминаний - 84

CleverDATA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1160 33
Microsoft Corporation 11168 12
Сбербанк Технологии - СберТех 203 9
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 9
VK - Mail.ru Group 2487 8
Instabank - Инстабанк 12 8
IBM 3557 8
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
SAP CIS - САП СНГ 757 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Fibrum 7 3
АйТи 753 3
diHouse - Дихаус 39 3
Samsung Electronics 5730 3
Ланит Treolan - Треолан 95 3
Inventive Retail Group 63 3
Rambler Group - Рамблер ГК 487 3
Teradata 166 2
Крок 1221 2
Google LLC 7177 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Accenture - Аксенчер 533 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 2
Ланит Терком 22 1
Jive Software 19 1
Sciener - Сайнер 19 1
Flocktory 12 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
Консист Бизнес Групп - LC Europe 3 1
ФОРС Дистрибуция 14 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 14 1
Ланит Консалтинг 4 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
Пробизнесбанк АКБ 109 9
Газпромбанк - ГПБ 693 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Новард Управляющая компания - Novard 67 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 8
ВТБ Банк Москвы 372 8
МДМ Банк 150 8
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 6
Башнефть ПАО АНК 90 5
Открытие ФК 538 5
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 6 3
Альфа-Банк 1127 2
ВТБ Страхование 52 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Mazda Motor Corporation 31 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Почта Банк 289 1
РусГидро ПАО 129 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Почта России ПАО 1579 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
AdTech Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы 17 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 29 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
OpenStack 347 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
DMA - Data Marketing Assistant - Автоматизация маркетинговых коммуникаций и онлайн-рекламы 1 1
CleverDATA 1DMC - Data Monetization Center 8 4
CleverDATA DMPkit - Data Management Platform 4 4
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 3
Teradata Marketing Applications 5 2
ДИЦ - Турбо Казначейство 1 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Крок Live - многофункциональная деловая соцсеть 2 1
Teradata Analytics 2 1
Teradata Integrated Marketing Cloud 4 1
Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес 3 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
CleverDATA 1DMP - Data Marketing Platform 9 1
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
Microsoft Lync 272 1
IBM Watson 105 1
Microsoft Dynamics CRM 390 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Oracle Cloud Platform 151 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
ДИЦ - Турбо Бюджетирование 5 1
ДИЦ - Турбо ТОРО 6 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Смирнов Александр 44 9
Атанесов Саргис 13 9
Кравченко Денис 24 8
Мухин Максим 18 8
Хрусталев Александр 31 8
Пшиченко Дмитрий 19 8
Базалей Наталья 14 8
Потёмкин Роман 20 8
Скородумов Олег 17 8
Чекель Павел 15 8
Воробьев Артем 14 8
Сафронов Юрий 61 8
Клеев Владимир 9 8
Шалимов Александр 9 8
Леоничев Алексей 14 8
Муравлев Александр 15 8
Тищенко Юрий 14 8
Николаев Евгений 13 7
Алябьев Андрей 27 7
Румянцева Ольга 45 7
Патрин Максим 31 7
Свердлов Михаил 29 7
Грибанов Юрий 24 7
Серебряков Виктор 42 6
Разгуляев Валерий 18 6
Герасимов Александр 40 5
Калюжный Игорь 24 5
Игнатов Виктор 12 5
Сергеев Александр 21 5
Афанасьев Денис 29 5
Козлов Александр 54 5
Генс Георгий 62 4
Строкович Антон 45 4
Стуров Дмитрий 25 4
Быстров Константин 19 4
Козырь Сергей 30 4
Генс Филипп 29 4
Бетсис Павел 84 4
Тихонов Андрей 33 3
Елистратов Николай 90 3
Россия - Российская федерация - РФ 57680 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 11
Казахстан - Республика 2650 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 7
Россия - Ростовская область 864 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Восточная Европа 1691 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 16 2
Россия - Белгород 245 1
Кипр - Республика 248 1
Индия - Республика 2181 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Европа 3788 1
Белиз 38 1
Венгрия - Будапешт 35 1
Венгрия 295 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 18
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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