Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CleverDATA
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 84
CleverDATA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Смирнов Александр 44 9
|Атанесов Саргис 13 9
|Кравченко Денис 24 8
|Мухин Максим 18 8
|Хрусталев Александр 31 8
|Пшиченко Дмитрий 19 8
|Базалей Наталья 14 8
|Потёмкин Роман 20 8
|Скородумов Олег 17 8
|Чекель Павел 15 8
|Воробьев Артем 14 8
|Сафронов Юрий 61 8
|Клеев Владимир 9 8
|Шалимов Александр 9 8
|Леоничев Алексей 14 8
|Муравлев Александр 15 8
|Тищенко Юрий 14 8
|Николаев Евгений 13 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Патрин Максим 31 7
|Свердлов Михаил 29 7
|Грибанов Юрий 24 7
|Серебряков Виктор 42 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Герасимов Александр 40 5
|Калюжный Игорь 24 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Сергеев Александр 21 5
|Афанасьев Денис 29 5
|Козлов Александр 54 5
|Генс Георгий 62 4
|Строкович Антон 45 4
|Стуров Дмитрий 25 4
|Быстров Константин 19 4
|Козырь Сергей 30 4
|Генс Филипп 29 4
|Бетсис Павел 84 4
|Тихонов Андрей 33 3
|Елистратов Николай 90 3
|CNews Analytics 1991 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768604, в очереди разбора - 672288.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768604, в очереди разбора - 672288.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru