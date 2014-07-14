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Индексная книга CNews*
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Airbus EADS European Aeronautic Defence and Space Company Европейский аэрокосмический и оборонный концерн Европейский аэрокосмический консорциум

Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум


14.07.2014 Базовая карта Airbus Defense and Space появится в ArcGIS Online
11.11.2010 Dassault Systèmes и EADS расширяют сотрудничество в области PLM-технологий
17.08.2010 EADS запускает сеть стандарта TETRA в Румынии
22.07.2010 Продолжается борьба EADS и Boeing за разработку самолета-заправщика для ВВС США
01.04.2010 Пентагон продлил для EADS срок тендера на поставку самолетов
24.02.2010 EADS развернёт сеть TETRA на всей территории Болгарии
15.02.2010 EADS Defence & Security построит радиосеть TETRA для Гуанчжоу
19.01.2010 EADS грозит заморозить разработку разведывательного беспилотника Talarion
05.11.2009 EADS разрабатывает военный картографический интерфейс
19.10.2009 EADS расширит сеть мобильной связи c геопривязкой
05.08.2008 EADS выбрал решение PTC для создания единой PLM-среды
07.07.2008 EADS модернизирует авиабазы Люфтваффе
04.02.2008 EADS Secure Networks развернет первую в Индии радиосеть Tetra
06.11.2007 EADS испытал систему обнаружения пусков ракет для F-16
15.06.2007 EADS строит туристический космолайнер
18.05.2006 Европа купит у Индии новейший спутник связи
18.05.2006 Европа купит у Индии новейший спутник связи
07.09.2005 EADS приобрела подразделение Nokia Professional Mobile Radio
16.08.2005 "МиГ" и EADS подписали соглашение о совместной разработке беспилотного аппарата
16.08.2005 EADS и "Иркут" подписали документы о регистрации СП по продвижению самолета-амфибии Be-200
05.04.2005 Nokia готова продать часть своего подразделения EADS
24.11.2003 EADS работает над новым Concorde
24.11.2003 EADS работает над новым Concorde
24.10.2003 EADS построит для Минобороны Великобритании 2 спутника за €3,6 млрд.
15.10.2003 EADS открыл отделение в Москве
18.03.2002 АРПО и EADS провели переговоры в рамках целевой программы "Силиконовая тайга"
22.01.2002 EADS приобрела 5% акций испанского оператора спутниковой связи Hispasat

Публикаций - 171, упоминаний - 179

Airbus EADS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 10
Thales Group 116 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 6
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 4
Eutelsat 151 4
Cisco Systems 4873 4
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 4
IBM - International Business Machines Corp 9192 4
OneWeb Satellites 4 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 194 3
Ростех - Автоматика Концерн 1484 3
OneWeb - WorldVU 30 3
Dassault Systemes 209 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 3
Microsoft Corporation 23487 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 211 3
Inmarsat - Инмарсат 103 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 2
Элемент ГК - Elementec 25 2
iNavSat consortium - Galileo positioning system - Thales, EADS, Inmarsat 3 2
HP - Hewlett-Packard 3600 2
Honeywell 255 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 180 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 97 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6934 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5589 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 142 2
Intel Corporation 11666 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9423 2
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company 69 2
SAP SE 4880 2
SSTL - Surrey Satellite Technology - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 36 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 100 2
Siemens AG - Siemens Group 2541 2
Qualcomm Technologies 1700 2
Amazon Inc - Amazon.com 2801 2
Роскосмос - Сфера - Космические информационные технологии - ранее Уанвеб, OneWeb в России 10 1
Toshiba Corporation 2887 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 122 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 549 1
Airbus Group - Airbus Industries 221 42
Boeing 987 30
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 165 27
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 180 12
Lockheed Martin 750 11
BAE Systems 169 11
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 152 11
Northrop Grumman 201 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 7
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 7
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 215 7
Arianespace 85 7
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 4
Air France 52 4
British Airways - British Midland International 124 4
Точка 3795 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 3
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 56 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 2
QinetiQ Group 58 2
Газпром ПАО 1151 2
Tesla Motors 337 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 2
Leonardo - Finmeccanica 25 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 61 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК 35 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1888 2
SoftBank Group 247 2
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 222 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 707 2
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - Экспериментальный Машиностроительный Завод имени В.М. Мясищева - ОКБ-23 12 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 1
Grundig 29 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
Beko 66 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 376 1
Volvo Cars 249 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2376 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 17
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 12
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17949 10
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 10
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10370 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 6
Президент Российской Федерации 3709 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1648 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9085 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 682 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 559 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 3
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 88 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 721 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 149 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1309 2
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 23 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 480 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2335 1
Правительство Москвы 1990 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 133 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 63 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 23 1
German Federal Office of Defence Technology and Procurement - Немецкое управление оборонных технологий и поставок - Немецкого федеральное ведомство оборонных технологий и закупок 1 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 1
УВО - Управление вневедомственной охраны 22 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 1
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии 13 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 240 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2692 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 431 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6389 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53187 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38910 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79155 16
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3516 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17420 14
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3363 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10145 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8733 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11781 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10024 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8630 8
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IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9040 3
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8549 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые модели 830 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5997 3
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Microsoft Windows 2000 12668 14
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2508 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 3
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 3
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 3
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 3
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 89 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 26 2
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 303 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1226 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 228 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 2
ADS Concorde - сверхзвуковой пассажирский самолёт 13 2
Advent International - Maxar Technologies - SSL Amazonas 6 2
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 2
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 52 2
Airbus EADS Phenix 6 2
CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 20 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 22 2
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 210 2
Microsoft Office 3434 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АН-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 67 2
Amazon Kuiper 6 2
Veeam Backup&Replication 102 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 181 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 1
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 49 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 105 1
Nutanix AHV - Acropolis Hypervisor 11 1
HPE ArcSight ESM 87 1
Camus Philippe - Камю Филипп 5 5
Путин Владимир 2728 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 248 3
Перминов Анатолий 130 2
Федоров Алексей 68 2
Духовницкий Олег 91 2
Медведев Дмитрий 1629 2
Демченко Олег 24 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 147 2
Леонов Алексей 20 2
Рогозин Дмитрий 94 2
Левкевич Михаил 60 1
Якунин Александр 48 1
Прохоров Юрий 49 1
Кулешов Александр 19 1
Михайлов Евгений 18 1
Chambers John - Чемберс Джон 118 1
Valroff Laurent - Вальрофф Лоран 7 1
Коптев Юрий 27 1
Христенко Виктор 42 1
Власов Вадим 2 1
Ковалев Андрей 17 1
Чурук Сергей 1 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Бернштейн Александр 1 1
Устинов Игорь 5 1
Дворкович Аркадий 210 1
Иванов Александр 91 1
Кайгородов Михаил 4 1
Прохоров Сергей 21 1
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 897 1
Собянин Сергей 239 1
Чемезов Сергей 137 1
Макаров Валентин 193 1
Merkel Angela - Меркель Ангела 35 1
Богачев Игорь 178 1
Морозов Сергей 56 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 48 1
Европа 21301 88
Россия - РФ - Российская федерация 122701 66
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50153 50
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17048 46
Германия - Федеративная Республика 12009 42
Франция - Французская Республика 7084 39
Земля - планета Солнечной системы 9700 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12809 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39307 16
Испания - Королевство 3600 16
Япония 12876 13
Индия - Республика 5068 12
Канада 4709 11
Франция - Иль-де-Франс - Париж 993 11
Солнце - звезда Солнечной системы 4905 9
Африка - Африканский регион 3267 9
Италия - Итальянская Республика 4223 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15070 8
Южная Корея - Республика 6283 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2616 7
Украина 7266 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 5
Америка 2155 5
Финляндия - Финляндская Республика 3468 5
Великобритания - Лондон 2364 5
Израиль 2606 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 5
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Луна - спутник Земли 1316 5
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 176 5
Россия - СФО - Иркутская область 917 5
Бельгия - Королевство 858 4
Азия - Азиатский регион 4657 4
Арктика - Арктический регион 481 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14932 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2322 4
Япония - Токио 920 4
США - Колумбия - Вашингтон 1366 4
Бельгия - Брюссель 191 3
Нидерланды 3303 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4930 66
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9384 57
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7668 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41641 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23957 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41932 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15045 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 3065 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4997 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14007 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3805 7
Топливо - Контроль топлива 1473 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8864 6
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3415 6
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1212 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4046 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5161 5
Энергетика - Energy - Energetically 4201 4
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4548 4
Кредитование - Сrediting 5102 4
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 983 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9917 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19987 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8271 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал 1336 3
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2663 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10248 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2596 3
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4468 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10658 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация - Стихийные бедствия 569 2
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 97 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1449 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6860 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3300 2
Общественный транспорт - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2184 2
Английский язык 6156 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3935 2
Финансовые показатели 2072 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10999 18
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 12
Flight International 64 7
Thomson Reuters - Рейтер 5773 3
Flight Global 78 3
AP - Associated Press 1994 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
The Register 1400 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 2
New Scientist 1447 2
MSNBC - телеканал 89 1
РБК Daily 91 1
F-16.net 126 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 1
MIT Technology Review 64 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 1
РИА Новости 804 1
Bloomberg 1109 1
Forbes - Форбс 630 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7455 5
Gartner - Гартнер 3474 2
Fortune Global 500 283 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2117 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
Forbes Global 2000 32 1
РАН - Российская академия наук 1800 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 198 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 118 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 107 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 28 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 20 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 87 1
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 1
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 16 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 203 8
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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