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A/B-тестирование


Термин “A/B тестирование” подразумевает проведение специального эксперимента на каком-либо сайте, в мобильном приложении или определенной площадке. Цель этого эксперимента — подтвердить гипотезы относительно оптимизации потенциальных улучшений на стороне площадки при сравнении с ее исходным (первоначальным) видом.

При помощи A/B тестирования можно понять, что лучше работает конкретно с вашей целевой аудиторией, как сказываются те или иные решения в плане оформления, расположения кнопок и прочих элементов на эффективность площадки.

Часто A/B тестирование называют сплит-тестом (или Split URL testing), но это ошибка. В классическом A/B тестировании оба варианты исследуемого объекта (страницы) находятся по одному адресу (ссылке), а в сплит-тесте вариант B располагается по иной ссылке (хотя посетители сайта этой разницы не видят).

Принцип работы A/B тестирования

A/B тестирование позволяет вам сравнивать одну версию страницы на сайте (например, старую) с другой (которая имеет новые элементы, заголовки, расположение кнопок и т. д.). В процессе A/B тестирования посетители сайта будете разделены на отдельные группы (равные части), и каждой из них будет показываться разных вариант страницы (A или B).

В ходе такого тестирования можно будет понять, какая версия страницы будет эффективнее в плане конверсии, поведенческих факторов, увеличения продаж и прочих важных процессов бизнеса.

Разумеется, после A/B тестирования необходимо проделать не менее важную и трудоемкую работу — анализ полученной информации с ее дальнейшим сравнением с предыдущими показателями страницы.

Преимущества A/B тестирования

Перед тем, как принять решение о начале A/B тестирования, нужно четко понять, насколько эффективно используется ваш трафик. При помощи A/B тестирования можно получить максимально наглядный ответ на этот вопрос.

A/B тестирование поможет владельцу площадки:

  • Больше узнать о своих посетителях (целевой аудитории) и определить, как те или иные элементы на сайте влияют на потребности, привычки, поведение людей.
  • Избавиться от рисков, которые связаны с субъективностью в принятии решений, а не основанные на практике, опыте или различных исследованиях.
  • Сконцентрироваться на своих задачах и сберечь деньги, которые можно бесконечно тратить на улучшение сайта без проведения A/B тестирования с «гаданием», в чем заключается проблема.

Благодаря A/B тестированию можно получить ответы на многие важные вопросы. Вот лишь некоторые из них:

  • Какие визуальные элементы на страницах сайта напрямую влияют на продажи, поведение посетителей, конверсию?
  • Какое оптимальное число полей должно быть в форме обратной связи или покупки товара?
  • Нужно ли внедрять в проект какую-либо новую функцию, которая сейчас тестируется?
  • Какие тексты и заголовки на страницах отличаются наибольшей эффективностью?
  • На каком этапе воронки продаж возникают проблемы и «сливается» большая часть потенциальных клиентов?
     

19.12.2024 «Дикси» внедрит платформу Rubbles Planning Force для прогнозирования спроса и оптимизации запасов 1
29.11.2024 Hybrid разработал Creative Craft — продукт для генерации креативов с помощью технологий ИИ 1
22.11.2024 Hybrid разработал технологию для определения наиболее конверсионных креативов с помощью ML — Creative Optimization 1
03.05.2023 «Сбермаркет» тестирует новый формат главной страницы в приложении 1
13.07.2021 Facebook объявил об изменениях в функционале WhatsApp Business API 1
22.04.2021 «Перекрёсток» и GlowByte завершили проект по аналитике впечатлений посетителей в магазине 1
14.03.2018 Hitachi Vantara Labs представила решения по управлению моделями машинного обучения 1
01.02.2018 Addreality вывела на рынок решение Addreality Face по распознаванию лиц 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

A/B-тестирование и организации, системы, технологии, персоны:

Addreality - Эддреалити 45 1
Pentaho 59 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 1
Rubbles - Раблз 33 1
Edna - ОСК - ранее mfms 27 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Ant Financial Services Group 5 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 14 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 9 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 215 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 450 1
AdTech - CTR - Click-Through Rate - показатель кликов 99 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 249 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Аксессуары 3881 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Оповещение и уведомление - Notification 4608 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Trigger - Триггер - триггерная система 271 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 277 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
Hybrid Creative Craft 2 2
Pentaho Data Integration 14 1
Amazon Go 11 1
Addreality Face 1 1
Rubbles Planning Force 4 1
Hybrid Platform 11 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
WhatsApp Messenger 1082 1
WhatsApp Business 21 1
Другова Светлана 6 2
Галеев Сергей 32 1
Богданов Геннадий 1 1
Magee John - Маджи Джон 2 1
Братцев Иван 2 1
Вольфсон Борис 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 324 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 138 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
CPV - cost per view - оплата за просмотр 9 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 26 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
Торговля - FMCG&Retail - Зоотовары 58 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Ventana Research 7 1
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