Индексная книга CNews*
Чайник Teapot
Публикаций - 138, упоминаний - 157
Чайник упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Судебная власть - Judicial power 2075 4
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 850 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 1
|Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
|Головин Даниил 34 1
|Бирюков Константин 9 1
|Гостев Дмитрий 22 1
|Помбухчан Хачатур 18 1
|Ноготков Максим 47 1
|CNews - ZOOM.CNews 1757 3
|Cosmopolitan 25 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 1
|UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210359, в очереди разбора - 894708.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210359, в очереди разбора - 894708.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.