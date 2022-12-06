Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 105250
ИКТ 8707
Организации 6771
Ведомства 1328
Ассоциации 702
Технологии 3020
Системы 18871
Персоны 40736
География 1675
Статьи 1277
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1692
Мероприятия 825

Чайник Teapot



06.12.2022 Беженцы из Redmond выпустили собственный бренд бытовой техники 1
05.12.2022 «Мегафон» избавился от своей доли в «Связном» 1
04.12.2022 9 главных мифов об умном доме 1
08.11.2022 Hyundai замещает LG и Samsung 1
27.10.2022 В приложении «Умный дом с Алисой» появились камеры 1
16.10.2022 Техника для кухни с голосовым управлением: выбор ZOOM 1
21.09.2022 «Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения 1
19.09.2022 Европейцы остаются без удаленной работы. Бешеные счета за электричество и газ гонят их обратно в офисы 1
12.09.2022 Покупатели «М.видео-Эльдорадо» сдали на переработку 50 грузовых вагонов старой техники 1
26.08.2022 «Мегафон» готовится продавать ТВ и бытовую технику под собственными брендами 1
23.08.2022 «Яндекс» регистрирует бренды для выпуска холодильников и чайников 1
17.08.2022 «Алиса» доступна во всех моделях умных телевизоров LG 2022 года 1
05.08.2022 «М.видео-Эльдорадо» запустила круглосуточную экспресс-доставку техники 1
04.08.2022 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи «умных» колонок в России за полгода выросли более чем на 70%, до рекордных 780 тыс. штук 1
30.06.2022 DiHouse стал официальным дистрибьютором бренда KissKissFish 1
30.06.2022 Лучшие настольные плиты для дачи: хиты продаж 1
25.04.2022 «М.Видео-Эльдорадо» возвращает рассрочку и снижает цены 1
30.03.2022 «М.видео-Эльдорадо»: две трети россиян сдают или планируют сдавать ненужную технику на утилизацию 1
07.02.2022 Лучшие умные чайники с Wi-Fi и Bluetooth: выбор ZOOM 1
01.02.2022 «М.видео-Эльдорадо» внедрила новые принципы в управлении отходами 1
09.12.2021 Фантомное электропотребление — 7 приборов, которые потребляют электроэнергию, даже когда выключены 2
27.08.2021 Техника для дачи: помощники для настоящего отдыха 1
17.08.2021 Как работают атомные часы и можно ли поставить их дома 1
21.06.2021 Инверторы для авто — нужна ли в машине розетка напряжением 220 В 1
11.05.2021 10 умных розеток для управления техникой: выбор ZOOM 1
03.05.2021 Как выбрать электрогенератор для дома и дачи: советы ZOOM 1
28.04.2021 Как не умереть от голода в лесу: лучшая портативная техника для готовки 1
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
22.03.2021 Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно? 2
18.01.2021 Как работают контроллеры в умном доме? 1
30.11.2020 «Яндекс.Маркет» подвел первые итоги «черной пятницы» 1
20.11.2020 В «М.Видео» и «Эльдорадо» стартовала «Черная пятница» 1
19.11.2020 «Алиса» появилась в телевизорах на платформе «Яндекса» 1
16.09.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи умных колонок в России в 2020 году выросли в 7 раз 1
09.09.2020 Компания BQ объявила о выходе на рынок бытовой техники 1
11.08.2020 По образу и подобию: почему ИИ не заменит мозг 1
09.04.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» зафиксировали розничные цены на социально значимую технику 1
01.04.2020 Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку 1
17.03.2020 13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить 2
15.01.2020 Самая бесполезная техника для кухни, которую не стоит покупать 1

Публикаций - 138, упоминаний - 157

Чайник упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9670 16
Элемент ГК - Elementec 25 15
Redmond - Инновационные решения 102 14
Yandex - Яндекс 5563 9
LG Electronics 3530 9
Siemens AG - Siemens Group 2531 9
Xiaomi 1259 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9327 5
Merlion - Мерлион 485 5
Apple Inc 11108 5
Intel Corporation 11625 4
IBM - International Business Machines Corp 9169 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2539 3
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 386 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2403 3
Merlion iRU - Деловой офис 256 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9996 2
Huawei 3461 2
Microsoft Corporation 23399 2
VK - Mail.ru Group 3185 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1311 2
Philips 2047 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
Accenture plc 615 1
Quantum-A 4 1
Квантера 3 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1748 1
HP Inc. 5500 1
Dell EMC 4893 1
Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
BBK Electronics Corp 277 1
HiPER - High Perfomance 42 1
Nvidia Corp 3203 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 1
Lenovo Group 2153 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 135 1
Amazon Inc - Amazon.com 2779 1
Supra 34 1
Ezviz 10 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1799 18
Лента - Сеть розничной торговли 1667 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 845 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 3
Связной ГК 1329 2
Hansa - Ханса 101 2
Swarovski AG 69 2
LEGO 219 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 176 1
DTSRetail Ltd 5 1
Евросеть 1397 1
Альфа-Банк 1580 1
Совкомбанк ПАО 194 1
Связной сервис 4 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
Gorenje 87 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 1
Hyundai Motor 332 1
Daikin 44 1
Groupe SEB - Tefal 83 1
Braun 76 1
Dyson 109 1
Porsche Design GmbH 23 1
Miele - Миле 133 1
UMA - United Music Agency 38 1
Whirlpool 80 1
Судебная власть - Judicial power 2075 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 850 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11455 24
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1294 21
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6676 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9621 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7676 10
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2092 10
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19127 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9284 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7682 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 13081 7
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3620 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8639 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11455 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8399 6
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 694 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5618 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7944 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21925 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6253 4
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10816 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3952 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2572 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3826 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3786 3
Пылесос - Vacuum cleaner 419 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9408 3
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1215 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3831 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21169 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5778 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6821 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3897 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1356 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь 853 2
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 471 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5921 2
Google Android 12438 11
Microsoft Windows 2000 12614 6
Apple iOS 6725 4
Linux OS 8158 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4340 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 107 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 2
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 183 2
Microsoft Windows 7 1875 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 102 2
Apple - App Store 2566 2
Google Play - Google Store - Android Market 2900 2
Apple iPod 1531 2
Merlion iRU Intro 19 1
NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 95 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 1
Microsoft DirectX 692 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
Яндекс.Плюс 104 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 644 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 292 1
Интерфакс СПАРК 151 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 75 1
Google Chrome - браузер 1375 1
Xiaomi Mi Smart Kettle - электрочайник 4 1
Redmond SkyKettle - электрочайник 9 1
Polaris IQ Home 12 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 13 1
Krups FEM - тостер 1 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 374 1
Avast Smart Life 12 1
Asus ROG Strix 19 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 105 1
Bosch AxxencePersonal Analysis PPW - Microsoft Analysis Services 2 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 1
Groupe SEB - Rowenta EP 2 1
Groupe SEB - Moulinex HV 1 1
Groupe SEB - Moulinex Lyris 1 1
Microsoft Office 3406 1
LG Kompressor Follow Me 20 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
Головин Даниил 34 1
Бирюков Константин 9 1
Гостев Дмитрий 22 1
Помбухчан Хачатур 18 1
Ноготков Максим 47 1
Германия - Федеративная Республика 11762 12
Япония 12848 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39025 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49978 7
Земля - планета Солнечной системы 9677 6
Солнце - звезда Солнечной системы 4893 6
Россия - РФ - Российская федерация 121552 5
Германия - Берлин 697 5
Италия - Итальянская Республика 4211 3
Сатурн - Титан (спутник) 424 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1763 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12779 3
Азия - Азиатский регион 4635 2
Нидерланды 3289 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14738 2
Швеция - Королевство 3449 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 264 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1097 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 263 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3286 1
Китай - Тайвань 3662 1
Румыния 709 1
Таиланд - Королевство 720 1
Беларусь - Белоруссия 4170 1
Сатурн - Энцелада (спутник) 120 1
Африка - Африканский регион 3257 1
Солнечная система - Solar system 2449 1
Россия - СФО - Кемеровская область 713 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14932 1
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 54 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 215 1
Южная Корея - Сеул 325 1
Великобритания - Лондон 2360 1
Франция - Французская Республика 7068 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2371 1
Словения - Республика 201 1
Дания - Королевство 909 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2605 1
Южная Корея - Республика 6253 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16989 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1587 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14889 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 4
Ergonomics - Эргономика 1488 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3372 3
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 117 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10022 3
Орехи - Nuts 46 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8851 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 271 2
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 111 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 103 2
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9319 2
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 2
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 155 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 461 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10563 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3622 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2978 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1791 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7392 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8818 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 275 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19589 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 286 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9886 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4366 1
CNews - ZOOM.CNews 1757 3
Cosmopolitan 25 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10986 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 149 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 1
Международный женский день - 8 марта 272 2
Red Dot Design Award 54 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 225 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210359, в очереди разбора - 894708.
Создано именных указателей - 105250.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор ТВ-приставки Movix Go: вторая жизнь старого телевизора

Зимний транспорт: лучшие электрические снегокаты для взрослых

9 главных мифов об умном доме

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще