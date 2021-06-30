Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Таттелеком
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 103, упоминаний - 185
Таттелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 4
|Осеевский Михаил 221 3
|Ройтман Евгений 34 3
|Кирюшин Геннадий 33 2
|Wu Aiden - У Эйден 22 2
|Голомолзин Анатолий 52 2
|Нурутдинов Айрат 3 2
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 2
|Юсуфов Виталий 24 2
|Жаров Александр 165 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Рейман Леонид 411 2
|Белик Дмитрий 10 1
|Зятьков Юрий 6 1
|Зырьянов Сергей 3 1
|Мякишева Марина 84 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Аксенов Сергей 6 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Ротенберг Борис 5 1
|Улесов Денис 2 1
|Громов Ростислав 7 1
|Глейм Артур 3 1
|Горянский Павел 15 1
|Путин Владимир 1824 1
|Таврин Иван 83 1
|Левин Леонид 83 1
|Свердлов Денис 163 1
|Иванов Олег 124 1
|Лящ Михаил 32 1
|Усманов Алишер 241 1
|Костин Андрей 45 1
|Минниханов Рустам 89 1
|Ахметов Ринат 52 1
|Фролов Алексей 11 1
|Шайхутдинов Роман 107 1
|Миронов Сергей 41 1
|Тамодин Николай 45 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Эрнст Константин 11 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru