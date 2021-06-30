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Таттелеком


30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 1
21.05.2021 В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора 1
16.04.2021 Группа компаний «Таттелеком» представила результаты деятельности за 2020 год 5
19.03.2021 Группа компаний «Таттелеком» представила результаты деятельности в 2020 году 11
11.02.2021 «Таттелеком» досрочно погасил всю задолженность по банковским кредитам на сумму около 3 млрд рублей 2
30.12.2020 Минцифры России увеличило число учреждений в Татарстане с ШПД по нацпрограмме «Цифровая экономика» 1
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 1
12.11.2020 Оператор Севастополя покидает Крым перед приходом созданной «Ростелекомом» компании 2
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» 3
14.10.2020 «Таттелеком» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» построил «оптику» еще до 613 социальных объектов 2
16.09.2020 «Таттелеком» завершает установку 678 новых камер видеонаблюдения в Нижнекамском районе 2
26.06.2020 «Казахтелеком» обошел российских сотовых операторов по уровню кредитного рейтинга Fitch Ratings 1
05.06.2020 «Таттелеком» подключит к интернету по оптике более тысячи татарстанских школ 3
04.03.2020 Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма 1
04.12.2019 «Таттелеком» установит до конца 2020 года более 200 новых базовых станций 3
25.09.2019 В России протестировали квантовое шифрование на ВОЛС с рекордным расстоянием 2
25.09.2019 В России заработала самая длинная в мире ВОЛС с квантовым шифрованием 2
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1
12.09.2019 Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов 1
12.07.2019 Tele2 развернет 5G около Кремля, «Билайн» в Лужниках, «Мегафон» в МГУ 1
18.12.2018 В России полностью отменили роуминг. В Крыму и Севастополе тоже 1
03.10.2018 «Билайн», МТС и Tele2 оказались в шаге от получения частот для 5G 1
21.05.2018 В Иннополисе открыли опытную зону сети 5G 4
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 1
08.11.2017 В Иннополисе создадут опытную зону мобильной сети 5G 3
23.10.2017 «Октелл» внедрила омниканальность в «Таттелекоме» 2
25.05.2017 В Татарстане будет создана опытная зона сети нового поколения 5G 2
13.09.2016 CNews создал первую карту распределения радиочастот между сотовыми GSM-операторами России 2
08.08.2016 В России запущен «квантовый интернет» 1
15.06.2016 В Крыму заработал четвертый сотовый оператор 2
24.03.2016 Власти обвинили первого крымского сотового оператора в злоупотреблениях 1
18.02.2016 «Билайн», «Мегафон», МТС и другие операторы раскупили у государства частот на 8,3 млрд. Таблица 1
18.02.2016 Распродажа 4G: мелкие операторы дали бой «Билайну» и «Мегафону» 1
09.02.2016 МТС заплатила 4 млрд за 4G-частоты 1
05.02.2016 МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 поборются за 4G-частоты ценой в 6 млрд 1
07.10.2015 Крупный зарубежный сотовый оператор собрался работать в Крыму 1
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
18.06.2015 «Мегафону» угрожают из-за возможной покупки СМАРТС 1
24.04.2015 В Крыму и Севастополе будут разные сотовые операторы 2

Публикаций - 103, упоминаний - 185

Таттелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 26
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 18
Мотив - Екатеринбург-2000 105 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 7
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 7
Microsoft Corporation 11077 7
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 6
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 6
Синтерра - Synterra 565 6
Крымтелеком 41 5
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 5
Миранда-Медиа 20 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
Киевстар 260 4
Укртелеком 127 4
К Телеком 44 4
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 4
АФК Система ПАО 994 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 4
Ростелеком Связьинвест 696 4
К-Телеком - Win Mobile 22 4
Vodafone Group 379 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Вайнах Телеком 42 3
Элемтэ-Инвест 5 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Huawei 2730 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Воентелеком 134 2
Интертелеком - Intertelecom 31 2
Google LLC 7148 2
ВолгаТелеком 217 2
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 2
КНИТУ-КАИ ККЦ - Казанский квантовый центр Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева 2 2
СМАРТС Пенза-GSM 9 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 4
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
Сконтел 7 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
Гипросвязь ПАО 44 1
Связьтранснефть 15 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
Альфа-Банк 1123 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
eBay Inc 529 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 11
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 47 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 1
Президент Республики Татарстан 4 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 11
3G - Стандарт мобильной связи 3731 9
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 482 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 2
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 2
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 1
Безопасный город 347 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ЭОС Дело СЭД 621 7
МТС SIM-карты 35 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Azure Stack 56 1
Microsoft Azure 1171 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
WhatsApp Messenger 654 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Apple - App Store 2198 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система 4 1
NVision Барьер 8 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Yota LTE-сеть 2 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Никифоров Николай 1126 4
Осеевский Михаил 221 3
Ройтман Евгений 34 3
Кирюшин Геннадий 33 2
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Голомолзин Анатолий 52 2
Нурутдинов Айрат 3 2
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 2
Юсуфов Виталий 24 2
Жаров Александр 165 2
Щеголев Игорь 676 2
Рейман Леонид 411 2
Белик Дмитрий 10 1
Зятьков Юрий 6 1
Зырьянов Сергей 3 1
Мякишева Марина 84 1
Рубцов Сергей 27 1
Аксенов Сергей 6 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Ротенберг Борис 5 1
Улесов Денис 2 1
Громов Ростислав 7 1
Глейм Артур 3 1
Горянский Павел 15 1
Путин Владимир 1824 1
Таврин Иван 83 1
Левин Леонид 83 1
Свердлов Денис 163 1
Иванов Олег 124 1
Лящ Михаил 32 1
Усманов Алишер 241 1
Костин Андрей 45 1
Минниханов Рустам 89 1
Ахметов Ринат 52 1
Фролов Алексей 11 1
Шайхутдинов Роман 107 1
Миронов Сергей 41 1
Тамодин Николай 45 1
Шойгу Сергей 59 1
Эрнст Константин 11 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 78
Россия - Российская федерация - РФ 57350 52
Россия - ПФО - Казань 1515 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 11
Украина 3365 9
Россия - Республика Крым 626 7
Россия - Севастополь 420 7
Россия - ПФО - Самара 1288 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Россия - СФО - Новосибирск 1967 5
Россия - Краснодарский край 914 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 3
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 3
Россия - Ростовская область 862 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 2
Россия - Забайкальский край 356 2
Россия - Новосибирская область 815 2
Россия - Нижнекамск 38 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Россия - Республика Мордовия 387 2
Армения - Республика 688 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 2
Россия - Иркутская область 543 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - Калининградская область 537 1
Восточная Европа 1678 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - Республика Ингушетия 188 1
Европа 3752 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 499 1
Казахстан - Республика 2629 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Россия - Республика Адыгея 241 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Антитеррор 62 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Комсомольская правда в Крыму 2 1
CNews Analytics 1988 8
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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