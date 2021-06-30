Таттелеком

Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма 1

В России протестировали квантовое шифрование на ВОЛС с рекордным расстоянием 2

В России заработала самая длинная в мире ВОЛС с квантовым шифрованием 2

Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 1

В Иннополисе открыли опытную зону сети 5G 4

Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 1

В Иннополисе создадут опытную зону мобильной сети 5G 3

В Татарстане будет создана опытная зона сети нового поколения 5G 2

В Крыму заработал четвертый сотовый оператор 2

Власти обвинили первого крымского сотового оператора в злоупотреблениях 1

Крупный зарубежный сотовый оператор собрался работать в Крыму 1