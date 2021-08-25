Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Полюс ПАО
Полюс Золото
Polyus Gold


25.08.2021 Количество поставщиков в SAP Ariba из России и СНГ превысило 100 тысяч 1
19.04.2021 «Полюс» сэкономит на закупках с помощью SAP 2
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 1
29.03.2021 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля 1
11.02.2021 Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла в два раза 1
05.02.2021 «ВИСТ Групп» подала иск на компанию бывшего топ-менеджера за кражу исходного кода 1
02.02.2021 Юлия Липатова, «Аэроклуб»: Автоматизация авансовых отчетов может ежегодно экономить компаниям до 35 млн рублей 1
10.12.2020 «Росэлектроника» поставит систему «Антисон» для установки на транспорт золотодобывающей компании 1
04.12.2020 Технопарк «Швабе» включили в национальный рейтинг 2
27.07.2020 США обвинили Россию в испытаниях «убийцы спутников» 1
28.04.2020 Минпромторг отобрал пять решений Naumen для организации удаленной работы предприятий промышленности 1
03.04.2020 Wiseadvice автоматизировал расчет зарплаты в «Полюсе» на базе «1С:ЗУП 8 КОРП» 2
25.02.2020 В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа» 2
23.10.2019 ABC Consulting автоматизировал управление персоналом в «Полюсе» 4
25.09.2019 «Вист групп» обеспечит безопасность горных работ компании «Полюс Магадан» 2
25.07.2019 Разработка Ростеха позволит Росгидромету точнее прогнозировать погоду 1
16.05.2019 «Швабе» создал систему для выявления утечек нефти и газа 2
13.05.2019 Новую российскую ERP-систему покажут 21 мая в Москве 1
22.04.2019 ТУРБО: Российские разработчики выводят на рынок новую ERP 1
08.04.2019 Решение Naumen Service Desk внедрено в золотодобывающей компании «Полюс» 2
04.04.2019 В реестр российского ПО внесена Naumen Service Management Platform 1
19.02.2019 «Крок» создал для «Полюса» сквозную систему мониторинга 5
19.02.2019 Американский разработчик ПО для анализа машинных данных спешно покинул Россию 1
13.02.2019 РВК объявила результаты Национального рейтинга быстрорастущих компаний «Техуспех-2018» 1
28.11.2018 Власти придумали миллиардные проекты, которые будут осуществлять на деньги ИТ-компаний 1
17.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
30.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
23.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
16.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
08.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
01.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
25.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.07.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
26.05.2018 Российская промышленность 4.0: как не опоздать на поезд в будущее 1
10.04.2018 Высокотехнологический обвал. За день санкций российские ИКТ-компании потеряли миллиарды 1
16.01.2018 В «Полюсе» будет создана система управления предприятием на базе SAP 3
10.01.2018 Глава «Яндекса» и топ-менеджеры «Касперского» получили мальтийское гражданство 1
08.06.2017 «Полюс» начал проводить закупки через электронную площадку «РТС-тендер» 3
18.01.2017 МТС обеспечит связью государственные и муниципальные структуры Красноярского края 1

Публикаций - 71, упоминаний - 99

Полюс ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 10
Robokassa - Робокасса 44 9
Сибур Диджитал - Сибур ИТ 37 9
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 7
SAP SE 3216 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Крок 1221 3
VK - Mail.ru Group 2484 3
Microsoft Corporation 11110 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
Naumen - Наумен 342 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
SAP CIS - САП СНГ 755 3
АФК Система ПАО 995 2
Вист Групп - Vist Group 32 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 2
Цифра ГК 116 2
АйТи 752 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 1
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
Custis 73 1
OpenText 160 1
Ростех Росэлектроника Импульс НПО 32 1
Вист Групп - Vist Robotics 6 1
Wiseadvice - Вайзэдвайс - Интелис-Автоматизация 10 1
Infosim 1 1
ЕАЕ-Консалт 8 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Stoneridge-Orlaco 2 1
Числовая механика 10 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Ланит ГК 1158 1
Cisco Systems 2044 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 10
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 10
Русагро Группа Компаний 139 10
Ингосстрах СПАО 210 10
Комус 25 9
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 9
Черкизово ГК 73 9
Сбербанк страхование 47 9
Sanofi - Санофи 33 9
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания 14 9
Инвар - Invar 10 9
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 9
РВК - Российская венчурная компания 476 9
ITM Group 12 9
Газпромтранс - Транспортная компания 12 9
Водоканал МУП 10 9
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг 9 8
Роснефть НК 367 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 3
Почта России ПАО 1574 3
Норникель - Норильский никель 178 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 2
БЕРГ - BERG 5 2
МФЦ Полюс 3 2
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 2
Gorenje 45 2
Акрон ГК - Akron Holding 19 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 2
Альфа-Банк 1126 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
O1 Properties 5 1
Cosapi Mineria 1 1
Связной ГК 881 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 10
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 10
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Пентагон - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 3 1
United States Space Force - U.S. Space Command - Космические силы США 1 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 39 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Федеральное казначейство России 766 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 9
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
3G - Стандарт мобильной связи 3742 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
Naumen Service Desk 103 3
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 2
SAP Ariba 71 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 16 1
Axelot Datareon ESB 11 1
Ростех Швабе БИНС-ВДП - Бесплатформенная инерциальная навигационная система в составе внутритрубного диагностического прибора 1 1
Naumen Inventory 4 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 13 1
Naumen ITAM - Naumen IT Asset Management 2 1
Naumen ITSM365 9 1
Ростех Росэлектроника Антисон 8 1
Splunk ES - Splunk Enterprise Security 4 1
IBM Cognos BI 143 1
Вист Групп Epiroc Pit Viper 2 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Naumen DAP - Naumen Data Aggregation Platform 4 1
Naumen SMIA - Naumen Service Management Intelligent Automation 4 1
Microsoft Dynamics CRM 389 1
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 1
Microsoft SQL Server 795 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Naumen Contact Center 71 1
SAP SuccessFactors 110 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Гурко Денис 11 9
Петров Михаил 88 9
Лоевский Илья 12 9
Тетерина Элла 13 9
Гребельный Антон 14 9
Шевченко Владимир 135 9
Четвернин Алексей 651 9
Беляев Владислав 65 9
Болотюк Дмитрий 12 9
Осоченко Евгений 7 5
Вексельберг Виктор 97 2
Моряков Павел 4 2
Низомиддинов Олег 12 2
Коконов Андрей 2 2
Рубин Дмитрий 39 2
Крысина Ольга 109 2
Фурсин Алексей 100 1
Мишин Глеб 46 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Мацук Игорь 3 1
Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 2 1
Бондаренко Лев 2 1
Минц Борис 4 1
Еловиков Игорь 2 1
Малафеев Алексей 9 1
Левитин Леонид 1 1
Мраморнова Татьяна 1 1
Маева Влада 1 1
Волож Анна-Эстер Аркадьевна 1 1
Левитин Игорь 3 1
Худокормов Игорь 1 1
Щербаков Дмитрий 3 1
Тимашов Алексей 8 1
Кузьменко Валерия 58 1
Голованов Александр 1 1
Баканов Александр 1 1
Бунто Алексей 5 1
Викторов Алексей 9 1
Рыльников Алексей 1 1
Мочальников Алексей 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Россия - СФО - Новосибирск 1971 3
Россия - Красноярский край 666 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
Индия - Республика 2175 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Казахстан - Республика 2637 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
США - Нью-Йорк 1096 1
Россия - Таймырский автономный округ - Таймыр 15 1
Марокко - Королевство 75 1
Украина 3374 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Мальта - Республика 69 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
Белиз 38 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Латинская Америка 725 1
Франция - Французская Республика 2130 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
Земля - планета Солнечной системы 868 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
Япония 2792 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 1
Австралия - Австралийский Союз 1127 1
Израиль 722 1
Россия - Красноярск 849 1
Перу - Республика 96 1
Арктика 141 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 13
Страховой брокер 13 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
NDS - National Defense Strategy USA - Стратегия национальной безопасности США 2 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Космодром Байконур 97 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 11
Эксперт ГК 13 9
Forbes - Форбс 442 1
РИА Новости 654 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
НИИ Полюс - Научно-исследовательский институт Полюс имени М. Ф. Стельмаха 9 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 9
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763914, в очереди разбора - 667601.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще