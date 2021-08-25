Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Полюс ПАО
Полюс Золото
Polyus Gold
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 99
Полюс ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гурко Денис 11 9
|Петров Михаил 88 9
|Лоевский Илья 12 9
|Тетерина Элла 13 9
|Гребельный Антон 14 9
|Шевченко Владимир 135 9
|Четвернин Алексей 651 9
|Беляев Владислав 65 9
|Болотюк Дмитрий 12 9
|Осоченко Евгений 7 5
|Вексельберг Виктор 97 2
|Моряков Павел 4 2
|Низомиддинов Олег 12 2
|Коконов Андрей 2 2
|Рубин Дмитрий 39 2
|Крысина Ольга 109 2
|Фурсин Алексей 100 1
|Мишин Глеб 46 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Мацук Игорь 3 1
|Schwab Klaus Martin - Шваб Клаус Мартин 2 1
|Бондаренко Лев 2 1
|Минц Борис 4 1
|Еловиков Игорь 2 1
|Малафеев Алексей 9 1
|Левитин Леонид 1 1
|Мраморнова Татьяна 1 1
|Маева Влада 1 1
|Волож Анна-Эстер Аркадьевна 1 1
|Левитин Игорь 3 1
|Худокормов Игорь 1 1
|Щербаков Дмитрий 3 1
|Тимашов Алексей 8 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Голованов Александр 1 1
|Баканов Александр 1 1
|Бунто Алексей 5 1
|Викторов Алексей 9 1
|Рыльников Алексей 1 1
|Мочальников Алексей 10 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763914, в очереди разбора - 667601.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763914, в очереди разбора - 667601.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru