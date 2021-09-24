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Болезнь Альцгеймера



24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 13
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 2
02.07.2021 В Москве протестируют программное обеспечение для диагностики вирусной пневмонии 1
28.06.2021 Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах 1
27.09.2020 Искусственный интеллект помогает выявить рак на ранней стадии 1
13.07.2020 Объявлены лауреаты премии «Инновация года 2020» 2
04.03.2020 Закрыт краудсорсинговый проект по поиску инопланетян. Результаты работы 6 млн добровольцев достались США 2
20.12.2019 Россияне запустили в облаке самый доступный на рынке анализ генома человека 1
23.09.2019 ИТ-дистрибьюторы создают новые услуги в традиционных областях 1
26.04.2019 Искусственный интеллект ускоряет диагностику глазных болезней 1
23.10.2017 Технологии для тела: 5 ИТ-трендов в области медицины 1
26.05.2017 Orange Business Services поможет Stonelin вывести на рынок трекинговые IoT-устройства для автоиндустрии и здравоохранения 1
05.12.2016 Путина попросили создать в России Web 4.0 1
10.07.2014 От электромобилей до телепортации: Названы 10 главных инноваций на ближайшие 10 лет 1
28.04.2014 Microsoft раздаст «облако» ученым 1
03.04.2013 США визуализируют работу человеческого мозга 1
01.06.2012 Лаборатория I-Scalare в МФТИ: результаты научных исследований с использованием суперкомпьютера на базе «РСК Торнадо» 1
26.08.2010 Мультирум система CasaTunes помогает людям, страдающим болезнью Альцгеймера 2
26.04.2010 Стартовало крупнейшее исследование вреда от мобильников 1
16.12.2009 Приоритеты Медведева: CNews издал гид по инновациям для Росмолодежи 1
11.12.2009 Названы победители Всероссийского Инновационного Конвента 1
21.08.2008 Роспотребнадзор по Москве рекомендует сократить использование мобильников детьми 1
18.04.2008 Мобильники все-таки опасны для детей 1
16.04.2008 Российские ученые: мобильные телефоны опасны для детей 1
23.01.2008 IBM привлекает российских ученых: проект в сфере охраны окружающей среды 1
05.11.2007 Sony PlayStation 3 помогла добиться рекордных мощностей 1
17.10.2007 Тайны Linux-скандала: суды, кражи и самоубийства 2
08.10.2007 Мобильник вызывает рак через 10 лет 1
27.10.2006 Механизм коммуникации клеток мозга: новое исследование 1
17.10.2006 Выявлен механизм, определяющий детальность воспоминаний 1
11.10.2006 "Отец" локальных сетей умер в возрасте 82 лет 1
13.09.2006 Поврежденные участки мозга восстанавливают с помощью нанотрубок 1
31.08.2006 Локализован "центр классификации изображений" мозга 1
28.08.2006 Открыта "молекула памяти" 1
16.08.2006 Разработан простой тест для ранней диагностики болезни Альцгеймера 2
11.08.2006 Раскрыта мнемоническая тайна 1
27.07.2006 Расшифрована структура белка-"телохранителя" 1
20.07.2006 "Свободная ячейка" диагностирует возрастные проблемы с памятью 1
07.07.2006 На будущее стоволовых клеток влияют среда и "воспитание" 1
01.06.2006 Древнейшее растение способно лечить последствия инсульта 1

Публикаций - 39, упоминаний - 57

Болезнь Альцгеймера упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 5038 3
NetApp 495 2
Yandex - Яндекс 4243 2
Microsoft Corporation 13411 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
Hikvision - Хиквижн 30 1
Oracle Corporation 3824 1
Google LLC 8328 1
Nvidia Corp 2304 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 1
Нейроком 4 1
Нейрокогнитивные технологии 2 1
Нейрософт 2 1
Нейропроект 1 1
НейроТех 1 1
Нейробудущее 1 1
Нейроматик 1 1
Технезис 3 1
Google DeepMind 15 1
AnalyticsHub - Аналитикс Хаб 8 1
Merlion iRU - Деловой офис 75 1
Merlion - Мерлион 297 1
AMD - Advanced Micro Devices 2010 1
IBM 4266 1
Commvault 150 1
Восход ФГБУ НИИ 386 1
Twitter 2208 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Dr.Web - Доктор Веб 1087 1
Alphabet 75 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7059 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4411 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 647 1
X5 Group - Пятерочка 570 1
X5 Group - Перекресток 212 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 149 1
Роснефть НК 394 1
X5 Group 604 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 264 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Conde Nast - Конде Наст 18 1
Башнефть ПАО АНК 91 1
НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы 11 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Avineuro - Авинейро 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6159 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 796 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 164 1
National Institutes of Health - NIH - Национальные институты здравоохранения США 2 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 954 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 1 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1220 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1779 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10891 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4370 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 983 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 139 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2276 1
УЗИ - Ультразвуковое исследование 21 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1277 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 114 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 156 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2670 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 44 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 345 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 1
Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 2 1
Нейрочип - Нейронный процессор - Neural Processing Unit, NPU - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 5 1
Microsoft Windows 10 7561 2
Linux OS 4770 2
Merlion MerliOnCloud 29 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 2
Nvidia Clara 7 1
BOINC - Открытая программная платформа университета Беркли для GRID вычислений 5 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 26 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2753 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 42 1
IBM SPSS Statistics 43 1
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 1
NetApp ONTAP AI 6 1
МРТ - Магнитно-резонансная томография 18 1
ResNet - Residual Neural Network 6 1
SETI@home 1 1
BOINC Einstein@Home - Проект добровольных вычислений проверки гипотезы Эйнштейна о существовании гравитационных волн 2 1
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 6 1
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 23 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 160 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 100 1
Google Pay - Google Android Pay 298 1
Folding@Home - Проект распределённых вычислений 7 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Apple Pay 386 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 80 1
Nvidia Tesla GPU 118 1
Apple macOS 983 1
Nvidia GeForce GTX 2347 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 607 1
Теплицкий Дмитрий 13 1
Полякова Раиса 2 1
Gedye David - Геди Дэвид 1 1
McNamara Mike - Макнамара Майка 1 1
Абрамов Алексей 27 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 5 1
Мирин Станислав 3 1
Мусиенко Сергей 1 1
Кочепасов Сергей 4 1
Бочарникова Татьяна 78 1
Голубев Антон 1 1
Радовский Николай 4 1
Перфильев Андрей 3 1
Виноградов Дмитрий 21 1
Путин Владимир 1976 1
Яхина Ирина 40 1
Морозов Сергей 48 1
Россия - Российская федерация - РФ 64176 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19971 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5015 4
Европа 4401 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17266 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6664 2
Азия - Азиатский регион 1777 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9061 2
США - Калифорния 1234 2
Германия - Федеративная Республика 4381 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8769 2
Земля - планета Солнечной системы 1414 1
Илишевское нефтяное месторождение 1 1
Южная Корея - Республика 1785 1
Австралия - Австралийский Союз 1326 1
Канада 1554 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 937 1
Нидерланды 1118 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 775 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 182 1
Москва - Зеленоград 39 1
Пуэрто-Рико - Puerto Rico 46 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1659 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1221 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1254 1
Россия - СФО - Новосибирск 2251 1
Япония 3598 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6656 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 335 1
Великобритания - Лондон 1035 1
США - Кремниевая долина 438 1
Европа Восточная 1995 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2757 1
Финляндия - Финляндская Республика 941 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1066 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 31 1
ESD - Electronic Software Distribution 10 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 682 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1063 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 148 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3532 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1130 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 409 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4263 1
Nature 59 1
IDC - International Data Corporation 3068 1
CNews Инновация года - награда 26 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 48 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 429 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 75 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 56 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 447 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 57 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
ИВНД РАН - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 2 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
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