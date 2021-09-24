Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Болезнь Альцгеймера
Публикаций - 39, упоминаний - 57
Болезнь Альцгеймера упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Intel Corporation 5038 3
|NetApp 495 2
|Yandex - Яндекс 4243 2
|Microsoft Corporation 13411 2
|Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 1
|Hikvision - Хиквижн 30 1
|Oracle Corporation 3824 1
|Google LLC 8328 1
|Nvidia Corp 2304 1
|Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 1
|Нейроком 4 1
|Нейрокогнитивные технологии 2 1
|Нейрософт 2 1
|Нейропроект 1 1
|НейроТех 1 1
|Нейробудущее 1 1
|Нейроматик 1 1
|Технезис 3 1
|Google DeepMind 15 1
|AnalyticsHub - Аналитикс Хаб 8 1
|Merlion iRU - Деловой офис 75 1
|Merlion - Мерлион 297 1
|AMD - Advanced Micro Devices 2010 1
|IBM 4266 1
|Commvault 150 1
|Восход ФГБУ НИИ 386 1
|Twitter 2208 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
|Dr.Web - Доктор Веб 1087 1
|Alphabet 75 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7059 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1130 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 409 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 4263 1
|Nature 59 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 865188, в очереди разбора - 768365.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 865188, в очереди разбора - 768365.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru