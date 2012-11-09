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Xerox Russia Ксерокс Россия Xerox СНГ

Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox СНГ


Российское подразделение Xerox было открыто в 1974 году. Штаб-квартира расположена в Москве. В России компания Xerox реализует  спектр услуг и решений для домашнего, офисного и промышленного использования. Партнёрская сеть по продвижению и обслуживанию оборудования «Ксерокс Россия» насчитывает более 3000 партнёров по продажам и более 170 авторизованных сервисных партнёров, которые обеспечивают 100%-е сервисное покрытие всех регионов России.


09.11.2012 Xerox упрощает перевод документов в электронный вид в промышленных масштабах

хранилище, — считает Ольга Ефимова, руководитель сектора отраслевых решений и системной интеграции Xerox Россия. — Сегодня мы предлагаем рынку именно такое решение — новый программный продукт

15.02.2011 В Департаменте дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия» новый директор

о назначении Марианны Именохоевой новым директором Департамента дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия». Основной задачей Марианны Именохоевой на новой должности станет разработка и р
17.09.2009 В руководстве «Xerox Россия» произошли кадровые изменения

Компания Xerox объявила о произошедших изменениях в руководстве компании «Xerox Россия». Так, с 1 сентября 2009 г. Алексей Плотников, занимавший пост директора департамента дистрибуции малой офисной техники «Xerox Россия», сменил на должности директора по марк
20.03.2008 В «Xerox Россия» ряд кадровых назначений

Компания «Xerox Россия» объявила о новых назначениях. Александр Корнеев назначен директором по маркетин
24.03.2006 "Ксерокс Россия" увеличила доход на 28%

Компания «Ксерокс Россия» подвела итоги 2005 года и объявила об увеличении совокупного дохода за год на 28% по сравнению с 2004 годом. В течение 2005 года был реализован ряд проектов, в частности, по уст
18.02.2005 Рост оборота "Ксерокс Евразия" составил 27%

Компания «Ксерокс Евразия» объявила об итогах за 2004 год. Так, в 2004 году рост ее оборота составил 27%. Компания 5 лет «прибавляет в весе» на 20-30% в год, заявили ее представители. Созданная в январе

12.02.2003 "Ксерокс" в России: новый финансовый рекорд

х наград и персонального внимания первых лиц штаб-квартиры корпорации. Основной тенденцией 2002 года, которая уже в ближайшем будущем может изменить облик российского рынка периферийных устройств, в “Ксерокс (Россия и СНГ)” считают начавшийся переход пользователей на многофункциональные устройства (МФУ), совмещающие в одном корпусе принтер, факс, сканер и копир. Согласно оценкам американско
23.05.2002 "Ксерокс (Россия и СНГ)" представила решение для архива инженерной и конструкторской документации

В ходе работы научно-технической конференции-выставки по электронному документообороту и автоматизации управления DOCFLOW 2002 компании "Ксерокс (Россия и СНГ) " и "Лоция Софт" представили совместное решение по управлению технической документацией на базе инженерных систем Xerox и программного обеспечения PartY ARC компании "Лоц
17.05.2002 Компания "Ксерокс (Россия и СНГ)" поставила печатный комплекс уфимской типографии Digital Press Center

В городе Уфе (Республика Башкортостан) состоялась инсталляция цифрового печатного комплекса Xerox. Клиентом компании "Терем", партнера "Ксерокс (Россия и СНГ)" по продажам цифровых печатных машин, стала молодая типография города Уфы Digital Press Center, производственную базу которой и составит инсталлированный печатный комплек
13.03.2002 "Ксерокс (Россия и СНГ)" объявила результаты программ "Лучший сервисный партнер" и "Лучший сервисный менеджер" в 2001 году

Компания "Ксерокс (Россия и СНГ)" объявила о результатах программ "Лучший сервисный партнер 2001 года" и "Лучший сервисный менеджер 2001 года". Второй год подряд компания "Ксерокс (Россия и СНГ)"

10.10.2001 "Ксерокс" представила в России новые сетевые лазерные принтеры Phaser

Компания "Ксерокс" объявила о начале продаж на российском рынке новых офисных сетевых лазерных принтеров Phaser, разработанных подразделением Xerox Office Printing Business, созданным в 2000 году после п
04.10.2001 "Ксерокс" и партнеры подвели промежуточные итоги первого полугодия 2001 года

Представители "Ксерокс" объявили о росте продаж цифрового оборудования на 54 процента, а аналогового - на 45 процентов. Оборот "Ксерокс" в первом полугодии составил $52 млн. Компания "Ксерокс" п
14.09.2001 "Ксерокс" представила в России новые лазерные многофункциональные устройства

Компания "Ксерокс" объявила о начале продаж на рынке стран СНГ новых лазерных многофункциональных устройств для малого офиса: копи-принтеров формата А3 WorkCentre Pro 315 и 320 и аппарата класса "Все в о
31.01.2001 "Ксерокс (СНГ)" объявила результаты финансового 2000 года

По результатам 2000 года обороты компании "Ксерокс(СНГ)" возросли на 15%. Одновременно увеличилась доля компании на рынке офисной техники. Высокие темпы развития "Ксерокс (СНГ)" были обусловлены выводом на рынок нового оборудован
31.07.2000 "Ксерокс СНГ" профинансирует телевизионные трансляции чемпионата России по футболу

Компания "Ксерокс СНГ" выступит Генеральным спонсором телевизионной трансляции Чемпионата России по футболу. Соответствующее соглашение подписано с коммерческим агентом Российского Футбольного Союза комп
09.02.2000 "Ксерокс" в СНГ начала сотрудничество с компанией DPI Group

В феврале 2000 г. компания "Ксерокс" в СНГ объявила о запуске программы по сотрудничеству с официальным эксклюзивным дистрибутором цветных принтеров Tektronix в России компанией DPI Group. Разработка специальной программы

Публикаций - 106, упоминаний - 106

Xerox Russia упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Xerox 1120 145
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 9
Microsoft Corporation 23868 7
SAP CIS - САП СНГ 830 6
IBM - International Business Machines Corp 9206 6
Samsung Electronics 9874 6
HP Inc. 5559 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 5
Visioneer Inc 20 5
Dropbox 463 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 5
SAP SE 4898 5
Canon 1374 4
Seiko Epson Corporation 822 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 3
Apple Inc 11211 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 3
ViewSonic 309 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 3
HP - Hewlett-Packard 3508 3
OpenText - Hummingbird 22 3
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 50 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 934 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 387 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 418 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 325 2
Intel Corporation 11750 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 2
Sony 6428 2
Schneider Electric 509 2
Diasoft - Диасофт 648 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 274 2
Fujitsu 1909 2
Toshiba Corporation 2856 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1098 2
Olympus 467 2
Yahoo! 3556 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5629 2
TerraLink - ТерраЛинк 212 2
Cisco Systems 4914 2
Россети Ленэнерго 68 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 3
Лента - Сеть розничной торговли 1745 3
Белый Ветер 350 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 43 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1794 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 2
Интеррос - Росбанк АКБ 551 2
Альфа-Банк 1550 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 227 2
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 14 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 36 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество 31 1
Ukraine International Airlines - Международные авиалинии Украины - авиакомпания 1 1
Гранит 49 1
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 25 1
Лукойл Нефтохим Бургас 1 1
Мастер-Банк 1 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 76 1
Pridex Group - Прайдекс констракшн 2 1
Седьмой Континент 60 1
Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - Русская газовая центрифуга ИЦ - УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг - УЭХК, Уральский электрохимический комбинат 2 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 45 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 136 1
Градиент 83 1
Volvo Trucks 9 1
Ингосстрах СПАО 359 1
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 1 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 2 1
Тяжмаш - Сызранский завод тяжелого машиностроения 13 1
Roust - Руст ГК 1 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 21 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - ПетроАльянс 4 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 97 1
Цифра ГК - Станкосервис ИЦ - Производственное предприятие 3 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 7 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 171 1
Государственное Собрание Республики Марий Эл 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 483 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 372 1
Кабинет министров Украины 40 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 25 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 49 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 49 1
Совета министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 13 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 11 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 45 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
Федеральное казначейство России 1592 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 319 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 1
Мосгордума - Московская городская Дума 78 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 123 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 510 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 97 1
Правительство Москвы 1871 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 349 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 197 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 49 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 110 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 25 1
Коммунизм - Коммунистические партии 52 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 21 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 1734 80
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 59
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1012 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 42
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 41
Оцифровка - Digitization 262 40
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 34
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 30
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 826 27
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 23
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 369 22
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 870 22
Принтер - скорость печати 576 21
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 1204 20
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 7647 17
Копир - копировальный аппарат - копировально-множительный аппарат - электрографический станок 156 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 16
Монохромное изображение - Monochrome image 253 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 15
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 12
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 498 12
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10546 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1629 11
Аналоговые технологии 1057 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 664 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8153 11
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 108 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 10
Принтер лазерный 345 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 2694 8
EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - electronic archive - цифровое сохранение - автоматизированный электронный архив документов 89 8
Xerox WorkCentre - серия МФУ 64 21
Microsoft Windows 2000 940 19
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 3 18
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1499 13
Xerox ConnectKey 39 13
Apple AirPrint 58 12
Xerox DocuMate 16 11
Xerox Print Service - Xerox Print Back - Xerox Print Portal 23 10
Google Android 12999 10
Xerox DocuColor - ЦПМ - цифровая печатная машина 12 8
Xerox App Gallery - Xerox App Studio 19 8
Xerox VersaLink 19 8
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 47 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 0 7
Xerox DocuPrint 1 7
Apple iPhone 6 597 6
Age of Kings 3459 5
Xerox DocuCentre - Xerox Document Centre - серия МФУ 3 5
Xerox ColorQube 1 5
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 285 5
Apple iOS 6908 5
Visioneer OneTouch 10 5
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 215 5
Xerox EIP - Xerox Extensible Interface Platform 7 5
Xerox AltaLink 12 5
Xerox Nuvera ЦПМ - Цифровая печатная машина 11 5
Microsoft Windows BitLocker 64 4
Visioneer Acuity 6 4
Xerox DocuShare 13 4
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 61 4
Xerox Color - Xerox Colour - ЦПМ - цифровая печатная машина 9 4
Nuance PaperPort 2 4
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 328 4
Xerox iGen Press ЦПМ - Цифровая печатная машина 3 4
Nuance OmniPage 3 4
YSoft SafeQ 20 3
Microsoft Office 365 866 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1572 3
Microsoft Windows 14705 3
Apple macOS 1792 3
Богачев Игорь 178 6
Темиров Дени 6 6
Кузьмич Валерий 7 6
Арзуманян Екатерина 5 5
Топтун Виктория 4 4
Плотников Алексей 4 4
Корнеев Александр 11 4
Родюков Алексей 6 4
Симонов Игорь 102 4
Павлова Наталья 7 3
Кулешов Алексей 29 3
Рудаков Павел 4 3
Румянцева Мария 3 3
Поликаркин Владимир 3 3
Клейн Константин 8 2
Дубов Борис 5 2
Степанов Антон 62 2
Щенникова Жанна 11 2
Шиянова Елена 3 2
Готовцев Алексей 5 2
Зайцев Владимир 52 2
Фомичев Андрей 63 2
Вдовыко Михаил 5 2
Малышев Алексей 9 2
Куликов Юрий 2 2
Тюрин Сергей 2 2
Мартынов Владислав 113 2
Чернов Дмитрий 12 2
Минченко Сергей 4 2
Мокин Дмитрий 5 2
Филимонов Сергей 46 2
Попова Надежда 2 2
Миронов Сергей 61 1
Аксаков Анатолий 135 1
Мегрелишвили Георгий 25 1
Золотых Кирилл 16 1
Волков Никита 67 1
Македонский Сергей 47 1
Туркина Ольга 1 1
Antinora Terri - Антинора Терри 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 110
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 12
Европа 11993 11
Россия - СФО - Новосибирск 3787 11
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 9
Казахстан - Алматы 525 8
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 207 7
Беларусь - Минск 575 7
Украина 6786 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 7
Украина - Киев 943 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2624 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2643 5
Япония 10469 5
Азия - Азиатский регион 4269 5
Америка Северная 2631 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1263 4
Евразия 310 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2097 3
Россия - Сибирь 1787 3
Финляндия - Финляндская Республика 1621 3
Канада 3013 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2582 3
Казахстан - Республика 4926 3
Европа Восточная 3026 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1899 2
США - Нью-Йорк 2790 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1152 2
Индия - Bharat 4474 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 721 2
Беларусь - Белоруссия 4435 2
Бразилия - Федеративная Республика 1965 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1341 2
Германия - Федеративная Республика 8772 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 3113 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 2692 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1119 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2743 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4462 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 2101 6
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 419 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1101 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1933 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 599 6
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 3916 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 1926 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 912 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 5
Образование в России 816 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 2979 4
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости 10 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1692 4
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 376 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 192 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 534 4
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 431 4
Логистика сбытовая - Сбыт 1905 4
Английский язык 3945 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 1621 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5264 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2332 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 616 4
Прайм - Агентство экономической информации 797 1
TAdviser - Центр выбора технологий 319 1
Bloomberg 1116 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1175 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 860 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 596 1
CNews - ZOOM.CNews 1466 1
PC Magazine - PCMag 43 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
Открытые системы ИД 173 1
СК Пресс 19 1
Радио России - радиостанция 49 1
Sputnik 57 1
MSNBC - телеканал 69 1
USA Today 125 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 9
IDC - International Data Corporation 4775 4
Gartner - Гартнер 3316 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 266 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 60 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 212 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 23 1
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 7 1
Медиалогия 0 1
TAdviser Profit 50 3 1
Harris Interactive 83 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 52 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 196 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 270 2
МГЛУ имени Мориса Тореза - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 18 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 12 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 3 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 112 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 8 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 11 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 15 1
НГУ имени П.Ф. Лесгафта - Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 1 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 23 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 1 1
ЦГПБ имени А.П. Чехова - Центральная городская публичная библиотека имени А.П. Чехова 1 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 4 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 43 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 7 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 28 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 12 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 201 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 9 1
МЭИ - Московский энергетический институт 70 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 240 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 127 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 53 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 165 1
Docflow 131 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 160 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
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