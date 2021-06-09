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VHS
Video Home System
кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи


09.06.2021 Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM 1
27.04.2021 Женщина чудом избежала ареста из-за задержанного на 20 лет возврата в прокат видеокассеты (которую она не брала) 2
03.01.2020 Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях 4
26.07.2016 Объявлено о выпуске «последнего в мире» видеомагнитофона 5
10.11.2015 Sony убивает легендарный формат 7
26.08.2015 Современная видеосъёмка в домашних условиях: советы ZOOM 1
23.06.2014 Виниловые пластинки: спасибо, что живой? 1
26.06.2013 Обзор фотокамеры моментальных снимков Fujifilm Instax Mini 8: как стать хипстером 1
23.03.2011 Pioneer показала два ресивера для домашнего использования 1
13.01.2011 Sony закрывает завод по выпуску компакт-дисков 1
12.01.2011 Penthouse запускает 3D-порноканал. ВИДЕО 1
28.12.2010 Телевизор IZUMI TLE19H300B — универсальные 19 дюймов 1
29.11.2010 TViX-HD S1 — лучший универсальный медиаплеер 1
16.12.2009 ASUS UL50Vt: утонченная натура с богатой функциональностью 1
14.12.2009 Запущена первая LTE-сеть 1
08.09.2009 Лучшие новинки IFA-2009: Часть 1, телевизоры и 3D-кино 1
02.04.2009 Nokia: технология WiMAX бесперспективна 2
02.04.2009 Nokia: технология WiMAX бесперспективна 2
26.12.2008 CNews TV. ИТ-Неделя: И. Щёголев, Ангстрем, ноутбуки, Билайн 1
26.12.2008 Формат VHS прекратил свое существование 6
25.12.2008 Формат VHS прекратил свое существование 2
18.08.2008 Toshiba анонсировала «убийцу» Blu-ray 1
24.07.2008 Epson B-500DN: революция в офисной печати 2
02.06.2008 DVD будет существовать еще долго 1
30.05.2008 Toshiba продолжит войну форматов с новым DVD-плеером 1
03.04.2008 Телевизор Panasonic TH-R42PY70 – 42 дюйма Full HD плазмы 1
28.03.2008 HD DVD Promotion Group распалась 1
18.02.2008 Война HD DVD и Blu-Ray окончена 2
18.02.2008 Toshiba откажется от HD DVD 2
21.01.2008 Мурат Алтуев: Рынкам ИТ и безопасности суждено слиться 1
11.10.2007 Выбираем цифровую видеокамеру 1
17.09.2007 Какие бывают DVD-проигрыватели? 1
21.06.2007 Первая любительская видеокамера Canon высокого разрешения 1
20.04.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие видеокамеры 2006 года 1
12.04.2007 Важнейшее из искусств теперь еще доступнее 1
06.02.2007 Московских пиратов не научили чтить закон? 1
18.01.2007 Самые продаваемые видеокамеры 2006 года 1

Публикаций - 37, упоминаний - 62

VHS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 2453 3
JVC Kenwood 116 2
Twitter 2204 1
Apple Inc - Эппл Рус 7761 1
Toshiba Corporation 1114 1
Fujitsu 751 1
NEC 436 1
Microsoft Corporation 11253 1
Eastman Kodak 103 1
Sanyo Electric 80 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 808 15
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1150 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2401 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 4
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 100 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 636 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 366 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 853 2
Xvid - видеокодек 106 2
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 225 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 321 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 218 1
Flash 481 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3010 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 398 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Linux OS 4296 1
Microsoft Windows 10 6707 1
VK - Mail.ru Одноклассники 863 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2130 1
Apple macOS 936 1
Battery Eater - notebook benchmark tool 73 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 6
Япония 2832 4
Россия - Российская федерация - РФ 57914 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 1
США - Техас 231 1
США - Орегон 58 1
США - Северная Каролина 60 1
США - Оклахома 17 1
Европа 3804 1
The Verge - Издание 448 1
NYT - The New York Times 511 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 1
NPD Group 84 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772309, в очереди разбора - 675991.
Создано именных указателей - 46354.
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