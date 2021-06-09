Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VHS
Video Home System
кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 62
VHS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Sony 2453 3
|JVC Kenwood 116 2
|Twitter 2204 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7761 1
|Toshiba Corporation 1114 1
|Fujitsu 751 1
|NEC 436 1
|Microsoft Corporation 11253 1
|Eastman Kodak 103 1
|Sanyo Electric 80 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 6
|Япония 2832 4
|Россия - Российская федерация - РФ 57914 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 1
|США - Техас 231 1
|США - Орегон 58 1
|США - Северная Каролина 60 1
|США - Оклахома 17 1
|Европа 3804 1
|The Verge - Издание 448 1
|NYT - The New York Times 511 1
|CNews - ZOOM.CNews 1113 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772309, в очереди разбора - 675991.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772309, в очереди разбора - 675991.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru