M1Cloud предоставил DRaaS для крупного и среднего бизнеса 1

M1Cloud запустил облачный VDI для геораспределенного бизнеса 1

М1Cloud запустил услугу двухфакторной аутентификации 1

M1Cloud представил VDI для удаленной работы с виртуальной графикой в облачной среде 1

Прогноз развития облачного рынка на 2021 год от M1Cloud 1

M1Cloud представила облако OpenStack 3

Stack Group и Virtuozzo подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1

Stack Group запустила VDI для крупного бизнеса в облаке M1Cloud 1

M1Cloud представил сервис Hybrid Infrastructure для крупного и среднего бизнеса 1

M1Cloud расширил сервисы восстановления критичных данных в облаке на базе Veeam 1

M1Cloud представила прогноз развития облачного рынка после кризиса 2

M1Cloud зафиксировал рост спроса на облачные ресурсы 1

M1Cloud представил VDI для удаленной работы в облачной среде 1

Крупнейшие поставщики IaaS выросли в полтора раза 1

Wectech разместила информационные системы в облаке M1Cloud 4

M1Cloud развернул объектное хранилище на базе Cloudian Hyperstore 2

Поставки IaaS и SaaS установили новые рекорды 1

M1Cloud развернул кластеры Kubernetes на базе VMware CSE 1

Специалисты M1Cloud и Veeam Software проведут вебинар о надежности работы приложений в облаке 2