Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Stack Group
M1Cloud
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 76, упоминаний - 131
Stack Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Горохов Евгений 27 11
|Лебедев Владимир 41 10
|Данильянц Алексей 20 9
|Соловьев Дмитрий 51 5
|Денеко Владимир 3 3
|Данилин Александр 12 2
|Хажинский Михаил 2 2
|Вислоцкий Илья 8 2
|Файн Александр 9 2
|Ленцнер Ирина 2 2
|Мотовилов Олег 58 2
|Хала Илья 21 2
|Железнов Видия 4 1
|Урбанович Александр 1 1
|Колесник Евгений 1 1
|Самоукин Сергей 7 1
|Котов Сергей 15 1
|Боровиков Иван 2 1
|Попов Илья 2 1
|Малявкин Александр 22 1
|Поляков Евгений 14 1
|Адеев Николай 5 1
|Другалев Станислав 8 1
|Севастьянов Алексей 23 1
|Ерин Сергей 14 1
|Токовинин Михаил 4 1
|Шаман Александр 3 1
|Вахрушев Илья 7 1
|Рудникова Мария 3 1
|Зарьянов Алексей 11 1
|Молин Александр 1 1
|Казьмин Алексей 7 1
|Березин Максим 60 1
|Любимов Олег 16 1
|Бойко Андрей 37 1
|Соколова Ольга 20 1
|Обухов Александр 17 1
|Коростелев Павел 5 1
|Новиков Юрий 6 1
|Щербина Александр 5 1
|CNews Analytics 1991 7
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|CNews SaaS рейтинг 15 2
|CNews IaaS рейтинг 8 2
|Juniper Research 278 1
|Gartner 2194 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru