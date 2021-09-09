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Stack Group
M1Cloud


09.09.2021 В 2020 году емкость систем хранения данных M1Cloud выросла на 75% 1
19.08.2021 Доля защищенных сервисов в портфеле M1Cloud возросла до 40% в 2020 году 1
10.08.2021 M1Cloud предоставил DRaaS для крупного и среднего бизнеса 1
23.07.2021 M1Cloud запустил облачный VDI для геораспределенного бизнеса 1
20.05.2021 М1Cloud запустил услугу двухфакторной аутентификации 1
12.04.2021 Рост объема инфраструктуры Stack Group в 2020 году составил 66% 1
31.03.2021 M1Cloud представил VDI для удаленной работы с виртуальной графикой в облачной среде 1
26.03.2021 M1Cloud представил VDI для ИТ-емкого и распределенного бизнеса в облаке 1
18.02.2021 Прогноз развития облачного рынка на 2021 год от M1Cloud 1
31.01.2021 Что нового предлагает VMware для управления большим парком разных виртуальных машин? 1
23.12.2020 Облачный сервис-провайдер M1Cloud подвел итоги 2020 года 3
16.12.2020 M1Cloud представила облако OpenStack 3
11.11.2020 «Буарон» использует сервисы восстановления критичных данных в облаке M1Cloud 1
30.09.2020 Stack Group и Virtuozzo подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
24.09.2020 M1Cloud представляет сервисы послеаварийного восстановления облачной ИТ-инфраструктуры 6
09.09.2020 Stack Group запустила VDI для крупного бизнеса в облаке M1Cloud 1
12.08.2020 M1Cloud представил сервис Hybrid Infrastructure для крупного и среднего бизнеса 1
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
06.05.2020 M1Cloud расширил сервисы восстановления критичных данных в облаке на базе Veeam 1
29.04.2020 M1Cloud представила прогноз развития облачного рынка после кризиса 2
15.04.2020 M1Cloud зафиксировал рост спроса на облачные ресурсы 1
24.03.2020 M1Cloud представил VDI для удаленной работы в облачной среде 1
31.01.2020 Облачный сервис-провайдер M1Cloud представил итоги 2019 года 1
30.07.2019 CNews выпустил рейтинг облачных сервисов. Рынок бьет рекорды по темпам роста 1
24.07.2019 Крупнейшие поставщики IaaS выросли в полтора раза 1
24.06.2019 «Мобайл парк» разместил данные в объектном хранилище M1Cloud 1
27.05.2019 M1cloud представил объектное хранилище для медиаконтента и больших данных ИТ-сервисов 1
10.04.2019 Wectech разместила информационные системы в облаке M1Cloud 4
14.03.2019 M1Cloud развернул объектное хранилище на базе Cloudian Hyperstore 2
17.12.2018 Поставки IaaS и SaaS установили новые рекорды 1
07.12.2018 M1Cloud и «Код Безопасности» анонсировали облачные решения для ГИС и ИСПДн, а также облачные возможности для защиты КИИ 2
30.11.2018 M1Cloud представил прогноз развития облачного ИТ-рынка на 2019 год 5
19.11.2018 M1Cloud развернул кластеры Kubernetes на базе VMware CSE 1
31.10.2018 M1Cloud усовершенствовал ПО для автоматизации бизнес-процессов 1
12.09.2018 «Медиагруппа Актион-МЦФЭР» разместила информационные системы в защищенном облаке M1Cloud 1
20.08.2018 «ГЭОТАР-Медиа» размещает информационные системы в облаке M1Cloud 1
06.08.2018 Специалисты M1Cloud и Veeam Software проведут вебинар о надежности работы приложений в облаке 2
23.07.2018 Компания «Инносети» размещает ИС в облаке M1Cloud 3
12.07.2018 M1Cloud и Hewlett Packard Enterprise представили партнерам профессиональные корпоративные облачные решения 3
28.06.2018 «Мобайл парк» разместила информационные системы в облаке M1Cloud 1

Публикаций - 76, упоминаний - 131

Stack Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Stack Group - Стек Групп 109 35
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 16
VMware 1829 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 7
Код Безопасности 365 6
Крок 1221 6
Veeam Software 250 5
Selectel - Селектел 137 4
Microsoft Corporation 11127 4
Softline - Софтлайн 1474 4
Virtuozzo - Parallels Holding 42 3
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
Google LLC 7161 2
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 2
iTeco - Ай-Теко 718 2
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Caravan - Караван 13 2
Wectech - Вектек 2 2
Red Hat 667 2
Сервионика - Servionica 164 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Yandex - Яндекс 4101 2
3data - 3дата 32 2
Huawei 2732 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Virtu Systems - Вирту Системс 4 1
Comindware - Колловэар 51 1
Онланта 75 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
DataPro - ДатаПро 56 1
Equinix 32 1
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 10 1
VideoMatrix - ВидеоМатрикс 5 1
Мобайл Парк 3 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Роснефть НК 367 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Открытие ФК 538 1
Альфа-Банк 1127 1
Альфа-Капитал УК 45 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
АвтоВАЗ 119 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 18
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 13
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
OpenStack 347 5
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 24 5
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 3
Kubernetes 307 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 2
DevOps - Development и Operations 297 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 19 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 386 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
Stack Group Automate 9 6
Veeam Cloud Connect 34 5
Microsoft Azure 1171 4
Stack Group - M1Cloud Object Storage 9 4
Caravan Aero 9 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
Virtuozzo Hybrid Infrastructure 4 3
Cloudian Hyperstore 3 3
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
VMware vCloud Director - VMware vCD 97 3
Nvidia GRID vGPU 37 2
HPE SimpliVity 25 2
amoCRM 39 2
Онланта OnCloud.ru 34 2
VMware Horizon 55 2
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 2
Nvidia VDI GRID 3 2
Veeam Backup&Replication 90 2
CloudМТS 19 2
VMware vSphere Replication 5 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
SAP Business One - SAP B1 58 1
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 1
SAP HANA Data Platform 1 1
SAP Leonardo System of Innovation 1 1
Veeam NAS Backup 3 1
Google Calendar - Google Календарь 43 1
VMware vCloud Availability 4 1
VMware vCloud Suite 24 1
Apache Hadoop 339 1
VMware Container Service Extension 1 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 1
AWS S3 - Amazon S3 REST API 9 1
Equinix Cloud Exchange 3 1
DataLine Nord ЦОД 15 1
Rakuten Viber 429 1
VMware vCloud Air Network 34 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Nvidia Maxwell Architecture 5 1
Горохов Евгений 27 11
Лебедев Владимир 41 10
Данильянц Алексей 20 9
Соловьев Дмитрий 51 5
Денеко Владимир 3 3
Данилин Александр 12 2
Хажинский Михаил 2 2
Вислоцкий Илья 8 2
Файн Александр 9 2
Ленцнер Ирина 2 2
Мотовилов Олег 58 2
Хала Илья 21 2
Железнов Видия 4 1
Урбанович Александр 1 1
Колесник Евгений 1 1
Самоукин Сергей 7 1
Котов Сергей 15 1
Боровиков Иван 2 1
Попов Илья 2 1
Малявкин Александр 22 1
Поляков Евгений 14 1
Адеев Николай 5 1
Другалев Станислав 8 1
Севастьянов Алексей 23 1
Ерин Сергей 14 1
Токовинин Михаил 4 1
Шаман Александр 3 1
Вахрушев Илья 7 1
Рудникова Мария 3 1
Зарьянов Алексей 11 1
Молин Александр 1 1
Казьмин Алексей 7 1
Березин Максим 60 1
Любимов Олег 16 1
Бойко Андрей 37 1
Соколова Ольга 20 1
Обухов Александр 17 1
Коростелев Павел 5 1
Новиков Юрий 6 1
Щербина Александр 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Германия - Франкфурт-на-Майне 215 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Нидерланды - Амстердам 259 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - Тверская область 248 1
Казахстан - Республика 2641 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Россия - Удомля 41 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Федеральное законодательство 254 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
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