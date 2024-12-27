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SNDGroup СНДГруп



27.12.2024 В России разработан единый стандарт для серверов и ПК. В последний раз такой документ обновлялся почти 40 лет назад 1
16.12.2024 Половина электроники, покупаемой госсектором и госкомпаниями, — иностранная 1
18.11.2024 Производитель: Мы переделываем готовую разработку под иностранные чипы. На российские очередь на год вперед 1
23.10.2024 В России создают аналоги иностранного софта для проверки микроэлектроники 1
04.10.2024 SNDGroup вошла в Реестр малых технологических компаний России 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

SNDGroup и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 2
Softline - Софтлайн 2811 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
Google LLC 11775 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 16 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 45 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 4
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
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Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
FreePik 980 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Шпак Василий 223 2
Мишустин Михаил 676 1
Николаев Дмитрий 19 1
Бойко Алексей 51 1
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КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 295 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Ведомости 996 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 10 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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