Oracle открывает бесплатный доступ к учебным программам и сертификационным экзаменам Oracle Cloud Infrastructure 10

Oracle представила MySQL Autopilot для MySQL Heatwave 3

Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 18

Compass Plus провела тестирование платформы Oracle Cloud Infrastructure 3

Schneider Electric использует Oracle Cloud для сбора и анализа данных о вторичных продажах 2

В облаке Oracle теперь можно развертывать полнофункциональные среды VMware 6

Oracle объявила результаты первого квартала 2021 финансового года 2

Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure 6

Oracle объявляет о выпуске Oracle Dedicated Region Cloud at Customer 2

Oracle анонсировал посекундную тарификацию для вычислительных ресурсов и автономной базы данных 1

Zoom развернула сервис в облаке Oracle 4

Oracle выпустила облачную платформу Oracle Cloud Data Science Platform 1

Представлена новая версия Oracle Enterprise Manager 1

Oracle набирает сотрудников для поддержки бизнеса Oracle Cloud Infrastructure 4

Oracle добавила автоматическую защиту критически важных нагрузок в Oracle Cloud 1

Oracle и VMware стали партнерами для поддержки стратегий гибридных облаков клиентов 4

Oracle представила автономную операционную систему 6

Oracle предлагает бесплатные облачные сервисы Always Free для Autonomous Database и Oracle Cloud Infrastructure 4

Oracle купила у своего директора компанию и уволила всех работников 3

Faberlic создаст микросервисную архитектуру учетной системы второго поколения на базе Oracle Cloud 1

Oracle представила цифрового помощника Oracle Digital Assistant 1

В Oracle Cloud анонсированы новые сервисы для обеспечения комплексной безопасности 5

AMD и Oracle создают облачные предложения на базе процессоров AMD Epyc 3

Red Hat выпустила новую версию Red Hat Enterprise Linux 1

Oracle покупает разработчика решений для сетевой безопасности Zenedge 3

Oracle представила расширенные и дополненные SLA корпоративного уровня 3

Red Hat приобретает компанию CoreOS 1