Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle Cloud Infrastructure
OCI
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Публикаций - 55, упоминаний - 171
Oracle Cloud Infrastructure упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
|Пентагон - Министерство обороны США 279 1
|The Wall Street Journal 710 1
|The Register 349 1
|Bloomberg 785 1
|Tom’s Hardware 86 1
|Business Insider 182 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767204, в очереди разбора - 670889.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767204, в очереди разбора - 670889.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru