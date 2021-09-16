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Oracle Cloud Infrastructure
OCI


16.09.2021 Oracle представляет Java 17 – новейшую версию среды разработки 2
13.09.2021 Oracle открывает бесплатный доступ к учебным программам и сертификационным экзаменам Oracle Cloud Infrastructure 10
24.08.2021 Oracle представила MySQL Autopilot для MySQL Heatwave 3
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 18
16.03.2021 AMD выпустила «самые производительные в мире» серверные процессоры дешевле Intel 1
01.03.2021 Compass Plus провела тестирование платформы Oracle Cloud Infrastructure 3
27.11.2020 Schneider Electric использует Oracle Cloud для сбора и анализа данных о вторичных продажах 2
16.09.2020 В облаке Oracle теперь можно развертывать полнофункциональные среды VMware 6
11.09.2020 Oracle объявила результаты первого квартала 2021 финансового года 2
31.08.2020 Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure 6
07.08.2020 Oracle Cloud VMware доступно во всех ЦОД Oracle и частных регионах Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 9
05.08.2020 «Тетрон» выбрал Oracle Cloud Infrastructure в качестве отказоустойчивой платформы для управления транспортом 5
14.07.2020 Oracle представила Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 2
14.07.2020 Oracle объявила о размещении всех публичных облачных сервисов в дата-центрах заказчиков 1
14.07.2020 Oracle объявляет о выпуске Oracle Dedicated Region Cloud at Customer 2
12.05.2020 Oracle анонсировал посекундную тарификацию для вычислительных ресурсов и автономной базы данных 1
29.04.2020 Zoom развернула сервис в облаке Oracle 4
20.02.2020 Oracle выпустила облачную платформу Oracle Cloud Data Science Platform 1
20.01.2020 Представлена новая версия Oracle Enterprise Manager 1
05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 2
29.10.2019 ПЭК переводит геораспределенный ИТ-кластер в Oracle Cloud Infrastructure 7
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud 4
11.10.2019 Oracle набирает сотрудников для поддержки бизнеса Oracle Cloud Infrastructure 4
09.10.2019 Чонг Хенг Хан, Oracle: Главный ИТ-тренд — мультиоблачность. Гибридное облако дает клиентам больше свободы выбора 1
30.09.2019 Oracle добавила автоматическую защиту критически важных нагрузок в Oracle Cloud 1
25.09.2019 Oracle и VMware стали партнерами для поддержки стратегий гибридных облаков клиентов 4
19.09.2019 Oracle представила автономную операционную систему 6
18.09.2019 Oracle предлагает бесплатные облачные сервисы Always Free для Autonomous Database и Oracle Cloud Infrastructure 4
21.08.2019 Oracle купила у своего директора компанию и уволила всех работников 3
28.03.2019 Oracle увольняет сотни сотрудников, «чтобы сосредоточиться на облаках» 3
21.03.2019 «Форс» развернул центр управления облачными сервисами Oracle Cloud в России 1
13.02.2019 Faberlic создаст микросервисную архитектуру учетной системы второго поколения на базе Oracle Cloud 1
30.10.2018 Oracle представила цифрового помощника Oracle Digital Assistant 1
26.10.2018 В Oracle Cloud анонсированы новые сервисы для обеспечения комплексной безопасности 5
24.10.2018 AMD и Oracle создают облачные предложения на базе процессоров AMD Epyc 3
11.04.2018 Red Hat выпустила новую версию Red Hat Enterprise Linux 1
19.02.2018 Oracle покупает разработчика решений для сетевой безопасности Zenedge 3
15.02.2018 Oracle представила расширенные и дополненные SLA корпоративного уровня 3
01.02.2018 Red Hat приобретает компанию CoreOS 1
09.10.2017 Oracle Cloud Infrastructure предлагает высокую производительность корпоративных приложений 9

Публикаций - 55, упоминаний - 171

Oracle Cloud Infrastructure упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 3360 31
Microsoft Corporation 11143 4
VMware 1829 3
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 3
Ovum 55 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
OICT - Oman ICT Group 2 2
Oracle Solution Engineering 4 2
Google LLC 7168 2
Oracle Siebel 130 2
Cisco Systems 2054 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 727 2
Red Hat 668 2
IBM 3554 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Zenedge 1 1
IDenTV 1 1
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 5 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
Red Hat CoreOS 7 1
Hortonworks 24 1
Tetron - Тетрон 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Nvidia Corp 2036 1
MapR 8 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Oracle A&C 1 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
ФОРС ГК 22 1
Commvault 148 1
Cloudera 49 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Deloitte - Делойт 187 1
ФОРС - Центр разработки 180 1
Intel Corporation 4198 1
Canonical 168 1
Dell Technologies 133 1
Schneider Electric 409 1
AMD - Advanced Micro Devices 1684 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
AgroScout 1 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Мосводоканал 44 1
Еврохим МХК 43 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
РесурсТранс 16 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Спортмастер 116 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
Альфа-Банк 1127 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Открытие ФК 538 1
Почта Банк 289 1
Уралсиб Банк 390 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Пентагон - Министерство обороны США 279 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 8
Kubernetes 307 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 15 3
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
AICPA SOC - Service Organization Control - стандарт безопасности - аудит контрольных процедур 10 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
SDDC - Software Defined Data Center - Программно-определяемые ЦОД 44 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 64 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 38 1
NLU - Natural-language understanding - Обработка естественного языка 19 1
RDMA - Remote direct memory access - Удалённый прямой доступ к памяти 24 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
UFS - Universal Flash Storage - Универсальный флеш-накопитель - eUFS - Embedded Universal Flash Storage - Встраиваемый универсальный флэш-накопитель 14 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
Масштабируемость - Scalability 20 1
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 1
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 7 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 35 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 11 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
C2S - Customer-to-Services - соединения между потребителями и сервисами 2 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 3 1
RDBMS - Relational Database Management System - Реляционная СУБД 11 1
TDE - Transparent Data Encryption - Прозрачное шифрование баз данных 9 1
Oracle Cloud Platform 151 21
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 19
Linux OS 4272 6
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 6
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 5
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 14 5
AWS - Amazon Web Services 569 5
Oracle Universal Credits 9 4
Java - Язык программирования 1179 4
Oracle Cloud Applications 17 4
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 32 4
SQL - Язык программирования 434 4
Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 5 4
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 4
Microsoft Azure 1171 4
Oracle Fusion Cloud Applications 31 4
Docker - Платформа распределённых приложений 146 4
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 302 4
Intel x86 - Архитектура процессора 994 4
Oracle Generation 2 Cloud Infrastructure 5 4
VMware vSphere 281 3
VMware NSX Intelligence 103 3
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 3
Red Hat OpenShift Container Platform 31 3
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 3
Oracle Management Cloud 16 3
Oracle Database Cloud Service 16 3
Orecle Exadata Database Machine X 95 3
Oracle CASB Cloud Service - Oracle Cloud Access Security Broker Cloud Service 6 3
IBM Power Systems - Серия серверов 130 3
Oracle Cloud VMware Solution 5 3
Oracle Exadata Cloud Service 9 3
Microsoft Windows 10 6670 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux Atomic Host 8 3
Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service 5 2
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 14 2
Oracle Cloud Free Tier 7 2
Microsoft SQL Server 798 2
Oracle IaaS 10 2
Google Android 10751 2
Johnson Don - Джонсон Дон 6 5
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 139 4
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 3
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 2 2
Захаров Алексей 35 2
Catz Safra Ada - Кац Сафра 17 2
Mohan Deepak - Мохан Дипак 6 2
Жуков Олег 15 2
Кобец Алексей 4 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 3 1
Benner Erik - Беннер Эрик 1 1
Чумаков Алексей 3 1
Yuan Eric S. - Юань Эрик С. 2 1
Workman Mike - Уоркман Майк 3 1
Чонг Хенг Хан 2 1
Matteo Ramon - Матео Рамон Састре 1 1
Holt Maxine - Холт Максин 1 1
Chobanyan Gerard - Цобанян Джерард 2 1
Pawlik Greg - Павлик Грег 4 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
Turner Mary Johnston - Тернер Мэри Джонстон 6 1
Кашаев Алексей 2 1
Kodithala Kiran - Кодитала Киран 1 1
Фрайман Юрий 2 1
Юдин Дмитрий 7 1
Еремин Андрей 10 1
Голосов Алексей 8 1
Добровинский Александр 2 1
Сарнацкий Владислав 16 1
Капленко Валерий 9 1
Колесняк Сергей 6 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 37 1
Шоржин Валерий 32 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 14 1
Кушнир Леонид 16 1
Кулик Вадим 113 1
Русанов Сергей 44 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 3
Япония 2808 3
США - Калифорния 975 2
США - Сан-Франциско 696 2
Великобритания - Лондон 826 2
США - Сиэтл 138 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Оман 36 2
Султанат Оман 38 2
США - Редвуд-Сити 10 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Япония - Осака 14 1
Япония - Токио 290 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Чили - Республика 121 1
Южная Африка 159 1
США - Санта-Клара 72 1
Южная Корея - Сеул 130 1
Индия - Мумбаи 52 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 215 1
США - Торонто 65 1
Канада - Монреаль 30 1
Австралия - Сидней 54 1
Индия - Республика 2181 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Казахстан - Республика 2646 1
Европа 3781 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Сингапур - Республика 808 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Америка 465 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 761 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
Oracle SLA 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
The Wall Street Journal 710 1
The Register 349 1
Bloomberg 785 1
Tom’s Hardware 86 1
Business Insider 182 1
IDC - International Data Corporation 2728 6
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 1
IDC Research 5 1
Ovum’s Decision Matrix: Selecting an Enterprise Mobile Application Development Platform 1 1
Oracle Academy 8 2
Oracle OpenWorld 36 3
Oracle Modern Cloud Day 7 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767204, в очереди разбора - 670889.
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