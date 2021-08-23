Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OpenGL
Язык программирования
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Публикаций - 126, упоминаний - 146
OpenGL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1095 3
|Tom’s Hardware 86 2
|9to5Google 19 2
|Reddit 198 1
|Bloomberg 785 1
|Engadget - Блог о технологиях 336 1
|Ars Technica 227 1
|CNX Software 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762946, в очереди разбора - 666634.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762946, в очереди разбора - 666634.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru