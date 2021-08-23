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OpenGL
Язык программирования


23.08.2021 Выпущен первый бюджетный ПК на «Эльбрусах» 1
23.08.2021 Концерн «Автоматика» представил прототип бюджетного ПК на базе процессора «Эльбрус-2С3» 1
18.05.2021 Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео) 1
21.12.2020 Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер 1
17.12.2020 На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео 1
04.12.2020 Процессоры AMD Epyc и Radeon Pro стали основой нового инстанса AWS 1
28.10.2020 Promwad разработал ТВ-платформу для видеоконференций и совместного просмотра видео 1
31.08.2020 Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure 1
23.06.2020 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К 9» 1
08.06.2020 Лучшие эмуляторы консолей для смартфона: ретро-гейминг на Android 1
11.05.2020 Американский производитель ПК выпустил компьютер на «враждебном» китайском чипе 1
13.04.2020 Подзабытый производитель процессоров пошел войной на Intel и AMD 1
13.02.2020 В России созданы компактные десктопы и моноблочный ПК на процессорах «Эльбрус» 1
25.10.2019 Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус» 1
13.09.2019 Трагически погиб ключевой разработчик Wine 2
14.08.2019 AMD обновила корпоративный драйвер Radeon Pro 1
14.08.2019 Выпущен сверхкомпактный конкурент знаменитого крошечного компьютера Raspberry Pi 1
18.01.2019 «Элтекс» запустил в серийное производство ТВ-приставки нового поколения 1
17.01.2019 Android переделали в «убийцу» Windows. Видео 1
04.01.2019 «Убийца» Android сможет запускать приложения для самой популярной ОС в мире 1
13.12.2018 Через 20 лет после исхода Intel возвращается на рынок видеокарт 1
12.11.2018 «Чипокалипсис» добрался до графических процессоров. Через чипы GPU можно следить за пользователями и нейросетями 3
24.09.2018 Vulkan SC выбран NASA для кабины «тихого» сверхзвукового лайнера X-59 QueSST 1
21.08.2018 Parallels Desktop 14 для Mac: быстрее, с поддержкой macOS Mojave 1
21.02.2018 Microsoft нечаянно слила в Сеть список ограничений Windows 10 для смартфонов и планшетов 1
05.02.2018 Названа дата, когда Google выпустит «убийцу Linux». Видео 1
29.01.2018 Выход российского аналога Intel Atom за 800 миллионов затягивается на полгода 1
03.01.2018 Таинственная новая ОС Google научилась устанавливаться на Pixelbook 1
18.10.2017 «Неубиваемый» ноутбук на «Эльбрусах» увидит свет до конца 2017 г. Не госзаказ 1
18.09.2017 Россияне создали «официальную» приставку для Android TV 2
13.07.2017 Лучшие домашние медиаплееры. Выбор ZOOM 1
26.06.2017 Утечка: Новые смартфоны Google лишатся проводных наушников 1
21.06.2017 Линуксоиды взбунтовались против отказа госорганов от закупок российского ПО 1
07.06.2017 Выпущена первая партия экономичных ПК «Эльбрус 101-РC» 1
19.05.2017 Российская САПР T-FLEX CAD обзавелась поддержкой VR-технологии 1
25.04.2017 Какими будут смартфоны Google Pixel 2: В Сеть попали технические подробности 1
07.04.2017 Nvidia представила новую флагманскую видеокарту Titan Xp. Фото, цена 1
30.03.2017 Детали и краски нового мира: телевизоры Sony BRAVIA осваивают технологию 4K HDR 1
23.09.2016 «РТСофт» создала встраиваемый безвентиляторный компьютер класса BoxPC 1
15.08.2016 Google создает новую ОС с загадочным предназначением 1

Публикаций - 126, упоминаний - 146

OpenGL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 10
Google LLC 7154 9
Nvidia Corp 2024 9
AMD - Advanced Micro Devices 1672 8
Intel Corporation 4180 8
Samsung Electronics 5677 7
Escher Technologies 4 3
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 23 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
GitHub 412 3
Xiaomi 904 2
Navitel - Навител Навигатор 253 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Zhaoxin 9 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
Khronos Group 5 2
HP Inc. 2914 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Qualcomm Technologies 1003 2
NXP Semiconductors 133 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 12 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр 8 1
VIA Technologies 48 1
AMD Graphics Product Group - ATI 333 1
Amlogic 16 1
Realtek Semiconductor 28 1
Promwad - дизайн-центр электроники 14 1
Shenzhen Xunlong Software 6 1
PandaBoard 5 1
BeagleBone 4 1
Gaijin Entertainment 49 1
Banana Pi 5 1
AMD Radeon Technology Group 12 1
ALT Linux Team 14 1
CenTaur 4 1
CodeWeavers 5 1
CubieBoard 4 1
Parallels Holdings 471 1
Eltex - Элтекс 71 1
Nissan - Японский автопроизводитель 137 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Lockheed Martin 47 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 28
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 21
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 21
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 12
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 6
DDR - Double data rate 1069 6
ARM64 - Архитектура процессора 1018 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 5
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 5
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 4
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 776 3
HD-аудио - Audio HDA - High Definition Audio 15 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 3
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 3
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 213 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 439 2
Flash 475 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 2
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 35 2
DivX - видеокодек 169 2
Microsoft Windows API 68 2
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 2
Gigabit Ethernet 358 2
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 64 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 2
Microsoft DirectX 327 32
Google Android 10751 26
Nvidia GeForce GTX 2067 15
Linux OS 4260 13
Microsoft Windows 10 6645 11
Microsoft Windows 7 1662 10
Intel x86 - Архитектура процессора 992 8
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 38 8
Apple macOS 926 8
Apple iOS 5742 7
JavaScript - Язык программирования 631 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 59 6
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 6
Java - Язык программирования 1177 6
BlackBerry PlayBook 85 5
Google Android TV 173 5
Google Nexus - Серия смартфонов 398 4
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 4
Google Fuchsia OS 16 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2079 4
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 11 3
Microsoft Windows 8 1228 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
LK - Little Kernel 6 3
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 3
Google Armadillo 8 3
Google Dart 21 3
Mesa - библиотека графических API OpenGL и Vulkan с открытым исходным кодом 9 3
Intel Core - Семейство процессоров 863 3
Apache HTTP Server 223 3
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 3
Microsoft Windows 853 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 3
Google Flutter 15 3
Intel Core i - Cерия процессоров 352 2
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 2
Нанософт nanoCAD 35 2
Александров Юрий 3 1
Рыбаков Алексей 1 1
Brown Dave - Браун Дэйв 5 1
Солохина Татьяна 1 1
Кутень Иван 4 1
Иванченко Сергей 3 1
Петричкович Ярослав 10 1
Тимофеев Олег 3 1
Максимов Владимир 1 1
Горшенин Максим 15 1
Кабанов Владимир 174 1
Зубарев Яков 23 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 56 1
Гинятуллин Роман 61 1
Куча Юзеф 1 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Новодворский Алексей 95 1
Трушкин Константин 43 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Смирнов Алексей 142 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 5
Япония 2788 4
Китай - Шанхай 244 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Польша - Республика 829 1
Россия - Владимирская область 368 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
Индия - Республика 2173 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Европа 3759 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 3
Tom’s Hardware 86 2
9to5Google 19 2
Reddit 198 1
Bloomberg 785 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
Ars Technica 227 1
CNX Software 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 3
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
CSU - Cal State - California State University - Университета штата Калифорния 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762946, в очереди разбора - 666634.
Создано именных указателей - 46354.
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