Индексная книга CNews*
HPE ProLiant HPE ProLiant G HPE ProLiant Gen Серия серверов
Публикаций - 258, упоминаний - 375
HPE ProLiant упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Городничий Виктор 8 4
|Слинько Владимир 6 3
|Пенязь Дмитрий 17 3
|Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 3
|Neri Antonio - Нери Антонио 18 3
|Тараба Вероника 27 2
|Наволокин Алексей 16 2
|Hotard Justin - Хотард Джастин 2 2
|Сафронов Виктор 3 2
|Елагин Вячеслав 14 2
|Макаров Иван 29 2
|Зезюлинский Николай 23 2
|Паршин Константин 49 2
|Мухортов Александр 5 2
|Тарасов Сергей 33 1
|Осокина Полина 25 1
|Микоян Александр 43 1
|Гудым Денис 19 1
|Филимонов Сергей 45 1
|Рахманов Максим 47 1
|Кудрявцев Алексей 35 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
|Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 1
|Chambers John - Чемберс Джон 116 1
|Кравченко Александр 10 1
|Кузовкин Алексей 154 1
|Гурова Вера 13 1
|Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 1
|Лобов Сергей 27 1
|Мартиросян Ваагн 38 1
|Фролов Алексей 16 1
|Телевинов Сергей 10 1
|Олинов Владислав 8 1
|Семенов Андрей 16 1
|Крылов Всеволод 6 1
|Палладин Александр 6 1
|Савин Геннадий 11 1
|Полевой Николай 4 1
|Гаспарян Арман 4 1
|Дунаев Евгений 1 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
|Cellular News 231 2
|ZDnet 584 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|DigiTimes - Издание 1284 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|EWeek 179 1
|Computer Weekly 370 1
|VNUNet.com 201 1
|Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
|PCPro 53 1
|IDC - International Data Corporation 4671 25
|Gartner - Гартнер 3301 8
|Fortune Global 100 138 6
|Gartner - Dataquest 340 3
|Mercury Research 61 2
|Juniper Research 468 1
|Fortune Global 500 280 1
|Forrester Research 810 1
|IDC EMEA 22 1
|Net Applications 114 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.