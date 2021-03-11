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HPE ProLiant HPE ProLiant G HPE ProLiant Gen Серия серверов



11.03.2021 HPE представила открытую архитектуру Open RAN для построения и развертывания сетей 5G
12.08.2019 HPE ProLiant побил 37 мировых рекордов
16.11.2018 HPE откроет серверам Proliant, Apollo и Synergy доступ к облачному решению на базе искусственного интеллекта
29.02.2016 Новые HPE ProLiant: рост производительности в 1,5 раза
24.03.2015 HP представила башенные серверы ProLiant для малых предприятий
01.09.2014 HP представила девятое поколение серверов ProLiant
25.02.2014 HP расширила свою линейку серверов стандартной архитектуры
08.10.2012 HP представила новые модели 4-сокетных серверов ProLiant
06.08.2012 Verizon, Vodafone и МТС выбрали серверы HP ProLiant в качестве платформы стандартизации ИТ-инфраструктуры
21.05.2012 HP анонсировала новые модели серверов HP ProLiant Gen8
21.03.2012 HP выпустила восьмое поколение серверов ProLiant
15.03.2012 Новые серверы HP могут управляться со смартфона и защищаться от сисадминов
23.12.2011 НР и «Элвис-Плюс» протестировали работу «Заставы» 5.3 на серверах HP ProLiant
02.07.2010 HP представила новые модели серверов ProLiant G7
21.05.2010 HP обновила ПО для управления серверами и представила новые серверные платформы HP ProLiant G7
19.06.2009 HP пополнила портфель ProLiant G6 новыми энергосберегающими серверами
01.04.2009 НР представила новое поколение серверов НР ProLiant G6
23.07.2008 HP расширила портфель серверов для телекоммуникационной отрасли
17.03.2008 Гипервизор VMware ESX 3i будет устанавливаться на серверы HP
05.02.2008 HP расширила линейку серверов начального уровня
14.09.2007 HP представила новые серверы на базе четырехъядерных процессоров
03.07.2007 Решения HP помогут управлять ВЦ без риска и сбоев
05.04.2005 HP расширила линейку серверов ProLiant
10.09.2004 HP выпустил новое поколение серверов ProLiant и дисковых массивов Storage Works
09.09.2004 HP обновила линейку серверов и дисковых массивов
07.06.2004 HP выпускает новое семейство недорогих серверов для предприятий малого и среднего бизнеса
14.05.2004 HP выпускает новое семейство недорогих серверов для предприятий малого и среднего бизнеса
18.12.2003 HP займет новую нишу в серверном рынке России
10.10.2003 У HP появился клуб для продавцов серверов
17.10.2002 Hewlett-Packard представил усовершенствованные серверы на базе Xeon
11.10.2002 Впервые в Санкт- Петербурге прошла демонстрация кластерной системы Oracle9i Real Application Cluster на оборудовании HP Proliant
22.07.2002 HP расширяет спектр продуктов и решений для Oracle9i Real Application Clusters
04.03.2002 Сервер Compaq ProLiant ML370 преодолел четырехдолларовый рубеж отношения цена/производительность
14.02.2002 Серверы Compaq ProLiant поставили новые рекорды по цене и производительности
07.02.2002 Compaq представила тонкие модульные серверы ProLiant BL e-Class
30.01.2002 Compaq выпустила ПО ProLiant Essentials Value Pack для серверов ProLiant
24.01.2002 Compaq реализовала новые средства отказоустойчивости в кластерах серверов ProLiant и хранения данных
10.08.2001 Compaq обновил продуктовые линейки
19.07.2001 Compaq выпустил первый 64-разрядный сервер ProLiant
19.06.2001 Корпорация Compaq выпустила первые корпоративные серверы ProLiant с поддержкой PCI-X

Публикаций - 258, упоминаний - 375

HPE ProLiant упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HP Inc. 5313 128
HP Compaq Computer Corp 1905 75
Intel Corporation 11262 71
HP - Hewlett-Packard 3567 45
IBM - International Business Machines Corp 8941 33
Microsoft Corporation 22497 31
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 26
Oracle Corporation 6035 22
AMD - Advanced Micro Devices 3661 19
VMware 2025 17
Dell EMC 4736 17
SAS Institute 854 11
Oracle - Sun Microsystems 2176 10
Red Hat 1183 9
Айтеко - iTeco 915 8
Cisco Systems 4720 8
HP Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 113 8
Citrix Systems 744 6
SAP SE 4595 6
HPE Financial Services - HPEFS 43 6
Micro Focus - Novell 856 5
Открытые технологии 600 5
Dell Technologies - Dell Computer 984 5
Комплит - Complete 63 4
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 4
Nvidia Corp 3118 4
Крок - Croc 1616 3
Google LLC 10352 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 495 3
Samsung Electronics 9333 3
Apple Inc 10683 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 3
Micron Technology - Crucial 293 3
Huawei 3222 3
Dealine - Дилайн ДЦ - Дистрибуторский центр 66 3
SUSE 323 2
Sabre Corporation 149 2
Seagate Technology 685 2
Nutanix 83 2
Softline - Софтлайн 1870 2
DreamWorks Animation LLC 57 4
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 3
Открытие ФК 2713 2
Starbucks 78 2
Ford Motor 166 1
AdWatch Isobar 44 1
Новатэк Новафининвест 36 1
Priceline.com - online travel agency 137 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Sela 16 1
Huggies - Хаггис 8 1
Merrill Lynch 427 1
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 59 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 10 1
Cantor Fitzgerald 10 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 16 1
Black & Decker 16 1
Deutsche Lufthansa AG 106 1
Volvo Cars 243 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 82 1
EPIC Telecom Invest 180 1
OR Group - Обувь России 28 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
Walt Disney Company 556 1
Аэрофлот - Aeroflot 648 1
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 1
Алроса АК 118 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 1
LinkedIn 558 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
Счётная палата РФ 628 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Администрация Президента РФ 904 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français 9 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия 47 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 81
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 40
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 28
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 16
Масштабируемость - Scalability 1702 16
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 12
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1027 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 12
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 10
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 477 10
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 549 10
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 359 9
DDR - Double data rate 2422 8
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 7
Виртуализация - Virtualization 2373 7
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 94 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 6
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы 586 6
Отказоустойчивость - свойство технической системы 1145 5
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 258 5
OpenStack 376 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 5
Big Data - Большие данные 3520 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 714 5
SCSI Ultra320 54 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 866 5
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 364 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2110 5
Linux OS 7669 48
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 33
Intel Itanium 612 31
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 81 24
Intel x86 - архитектура процессора 1391 23
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 23
Microsoft Windows 2000 2856 23
HPE Integrity - серия серверов 118 22
Microsoft Windows 10 11713 18
Microsoft Windows 2104 17
HPE Compaq ProLiant 44 17
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 13
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 13
Intel Pentium III 718 12
HP UX - Hewlett Packard Unix 225 11
HPE GreenLake 50 11
HPE ProLiant DL - Серия серверов 25 11
HPE MSA - HPE Modular Smart Array 36 10
HPE 3PAR 98 10
HP Tru64 UNIX - 64-разрядная операционная система для процессоров Alpha 59 9
HPE Superdome - серия серверов 75 9
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 8
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks 24 8
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 197 8
Microsoft Windows NT 737 7
HPE iLO - HPE Integrated Lights Out 13 7
HP PA-RISC - HP Precision Architecture RISC 57 6
Microsoft Exchange 1222 6
HPE InfoSight 22 6
Microsoft SQL Server 1416 6
HPE Apollo 12 6
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes 28 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 524 6
HPE SimpliVity 26 5
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 218 5
HPE OneView 19 5
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 165 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 4
Intel Celeron - Серия процессоров 924 4
HPE Synergy 46 4
Городничий Виктор 8 4
Слинько Владимир 6 3
Пенязь Дмитрий 17 3
Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 3
Neri Antonio - Нери Антонио 18 3
Тараба Вероника 27 2
Наволокин Алексей 16 2
Hotard Justin - Хотард Джастин 2 2
Сафронов Виктор 3 2
Елагин Вячеслав 14 2
Макаров Иван 29 2
Зезюлинский Николай 23 2
Паршин Константин 49 2
Мухортов Александр 5 2
Тарасов Сергей 33 1
Осокина Полина 25 1
Микоян Александр 43 1
Гудым Денис 19 1
Филимонов Сергей 45 1
Рахманов Максим 47 1
Кудрявцев Алексей 35 1
Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 1
Chambers John - Чемберс Джон 116 1
Кравченко Александр 10 1
Кузовкин Алексей 154 1
Гурова Вера 13 1
Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 1
Лобов Сергей 27 1
Мартиросян Ваагн 38 1
Фролов Алексей 16 1
Телевинов Сергей 10 1
Олинов Владислав 8 1
Семенов Андрей 16 1
Крылов Всеволод 6 1
Палладин Александр 6 1
Савин Геннадий 11 1
Полевой Николай 4 1
Гаспарян Арман 4 1
Дунаев Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 8
Европа 12319 8
Германия - Федеративная Республика 8903 6
США - Калифорния 3381 6
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 6
Франция - Французская Республика 5665 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 5
Европа Восточная 2927 4
Европа Западная 1329 4
Америка Северная 2650 4
Ближний Восток 2549 4
Африка - Африканский регион 2928 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 3
США - Техас 813 3
Япония 10069 3
Австралия - Австралийский Союз 2791 2
США - Калифорния - Санта-Клара 175 2
США - Техас - Хьюстон 240 2
Земля - планета Солнечной системы 7427 2
Америка 2011 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
Казахстан - Республика 4467 2
Америка Латинская 1413 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 2
Великобритания - Лондон 2031 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 2
США - Колумбия - Вашингтон 1169 2
Таиланд - Королевство 671 1
Малайзия 744 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 1
Сингапур - Республика 1574 1
Канада 3319 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 44
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 31
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 30
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 4
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Человеческий фактор - Human factor 1099 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 165 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 120 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
Cellular News 231 2
ZDnet 584 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
DigiTimes - Издание 1284 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
EWeek 179 1
Computer Weekly 370 1
VNUNet.com 201 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
PCPro 53 1
IDC - International Data Corporation 4671 25
Gartner - Гартнер 3301 8
Fortune Global 100 138 6
Gartner - Dataquest 340 3
Mercury Research 61 2
Juniper Research 468 1
Fortune Global 500 280 1
Forrester Research 810 1
IDC EMEA 22 1
Net Applications 114 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 1
CeBIT 454 1
LinuxWorld 53 1
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
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