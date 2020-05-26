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Сбербанк АСТ
Сбербанк Автоматизированная система торгов
Электронная торговая площадка


26.05.2020 «Сбербанк-АСТ» запустила сервис удаленного проведения собраний кредиторов 2
09.04.2020 Скандальную структуру Минкомсвязи, координирующую ИТ в госорганах, возглавил выходец из «Ростелекома» 1
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1
11.11.2019 МВД по всей России закупает ПО для взлома смартфонов 1
15.10.2019 Тендерные гарантии Сбербанка начали выдавать онлайн 1
11.09.2019 Легендарное здание «Центрального телеграфа» продано таинственному покупателю 1
11.09.2019 Проданы помещения в историческом здании Центрального телеграфа 1
06.06.2019 Пущено с молотка легендарное здание в двух шагах от Кремля, где квартирует Минкомсвязи 1
06.06.2019 «Сбербанк-АСТ» разместит закупки ключевого инфраструктурного проекта страны 2
19.02.2019 Прогноз CNews сбылся. Минкомсвязи избавилось от руководства своей структуры, координирующей ИТ в министерствах 2
29.12.2018 В структуре Минкомсвязи, координирующей ИТ в министерствах, меняется руководство. Что с ним было не так 1
12.10.2018 «Сбербанк лизинг» внедряет «Террасофт» bpm’online 1
08.10.2018 Альфа-банк предоставил малому и среднему бизнесу инфраструктуру для участия в госзакупках 1
26.09.2018 Сбербанк запустил сервис банковского сопровождения госзакупок 1
11.09.2018 Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов 1
23.08.2018 Выставлено на продажу здание «Центрального телеграфа», в котором стоит «железо» «Ростелекома» 1
16.07.2018 Сбербанк создал B2B-площадку для проведения закупок 2
16.07.2018 Вложение: Сбербанк запустил новый сервис быстрых расчетов между компаниями 2
12.07.2018 «Сбербанк-АСТ» запустил новый онлайн-сервис Sberb2b 2
12.03.2018 Электронная площадка Сбербанка перекрыла ВТБ доступ на аукцион по госконтракту 2
30.01.2018 За доступ к госзакупкам площадкам придется заплатить 300 миллионов 1
15.01.2018 Сбербанк поможет защитить сделки от непредвиденных рисков 1
10.05.2017 РОСЭУ: Не надо разрушать сложившуюся структуру удостоверяющих центров 1
13.07.2016 «Первый БИТ» выпустил новый сервис для работы с дебиторской задолженностью «БИТ.Инструменты для бизнеса» 1
06.04.2016 Спрос на планетарные сканеры растет, несмотря на кризис 1
18.02.2016 «Билайн», «Мегафон», МТС и другие операторы раскупили у государства частот на 8,3 млрд. Таблица 1
18.02.2016 Распродажа 4G: мелкие операторы дали бой «Билайну» и «Мегафону» 1
11.02.2016 «Билайн» и «Мегафон» скупили 4G-частоты на 2,1 млрд рублей 1
09.02.2016 МТС заплатила 4 млрд за 4G-частоты 1
08.02.2016 Сбербанк запустил «Сервис гарантированных расчетов» для СМБ 3
21.01.2016 Сбербанк и «Ростех» строят систему электронных торгов по гособоронзаказу 3
24.11.2015 Роскомнадзор: прием заявок на участие в электронном аукционе на радиочастоты в диапазоне 2570 -2620 МГц открывается 1 декабря 1
05.10.2015 Первый в истории России частотный аукцион окончен. Больше всех заплатил «Билайн» 2
05.10.2015 В обстановке строгой секретности Tele2 и «Билайн» закрыли «белые пятна» на карте России 1
02.10.2015 «Мегафон» выложил более миллиарда за 4G-частоты в Дагестане 1
01.10.2015 Торги по двум лотам первого электронного аукциона на радиочастоты превысили отметку в 1 млрд руб. 1
30.09.2015 МТС заплатила 750 млн руб. за 4G на первом в истории аукционе частот 1
29.09.2015 За первые пять часов первого электронного аукциона на радиочастоты совокупная цена лотов увеличилась в 3 раза 1
03.03.2015 Новые операторы электронных госторгов будут выбраны в апреле 2015 г. 2
12.12.2014 «Сбербанк-АСТ» и SAP намерены радикально сократить время проведения закупок 2

Публикаций - 67, упоминаний - 85

Сбербанк АСТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 8
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 6
АСТ - AST - Advanced System Technologies 51 5
Мотив - Екатеринбург-2000 105 4
Центел - Центральный телеграф 164 4
SAP SE 3216 3
Вайнах Телеком 42 3
Таттелеком 106 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 2
Ростелеком Связьинвест 702 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
SAP CIS - САП СНГ 755 2
Фабрикан - Fabrikant 31 2
3761 2
Yandex - Яндекс 4101 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 1
Nokia Corporation 2447 1
АйТи 752 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Oracle Siebel 130 1
Cellebrite 16 1
IBM 3551 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
MediaTek 315 1
Microsoft Corporation 11127 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
ЛАН-проект 8 1
Экспертэкспресс 5 1
ДИМИ-Центр - DIMI-Center 2 1
N-Systems - Эн-Системс 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 16
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 3
CBRE Group 5 2
Мария Ра - торговая сеть 19 2
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 2
JLL - Jones Lang LaSalle 4 2
Первый ООО 3 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 2
Cushman & Wakefield 5 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Knight Frank 10 2
Qiwi 783 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 12 1
Юника-инвест 3 1
Веста 15 1
Единая транспортная карта 12 1
ТЭК-торг 38 1
O1 Properties 5 1
ESW Capital 5 1
РТС - Фондовая биржа 168 1
Альфа-Банк 1127 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сбербанк Лизинг 23 1
Visa International 1346 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Почта России ПАО 1574 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 3 2
Правительство РФ 2207 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Федеральное казначейство России 766 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ГВСУ СК РФ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 3 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 34 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
МВД РФ Управление К 38 1
Счётная палата РФ 460 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 3
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 3
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 2
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 32 1
Проверка контрагентов 53 1
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 100 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
SMA - Service Manager Automation - Service Management Automation - Решение для автоматизации сервисных подразделений 8 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 399 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 4
Сбербанк АСТ SberB2B 4 3
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 2
Apple iOS 5742 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Cellebrite UFED 4PC Ultimate 6 1
Microsoft Dynamics 194 1
Microsoft Dynamics NAV 175 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Сбербанк Пульс рынка - онлайн-сервис 6 1
1С:Бухгалтерия 398 1
Сбербанк МегаЦОД 9 1
Сбербанк Моя торговля 9 1
Сбербанк Лизинг E-Leasing 4 1
Сбербанк Моя бухгалтерия онлайн 5 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Сбербанк Моя команда 8 1
Сбербанк Бизнес Аналитика 7 1
Rakuten Viber Cloud 1 1
MagiCube - специализированные программно-аппаратные комплексы 5 1
Эвотор Онлайн-касса 7 1
ЦЭКИ ИС УПК - Информационная система управления проектами и контрактами 2 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Rakuten Viber 429 1
Apple - App Store 2198 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Microsoft Office 365 769 1
SAP SuccessFactors 110 1
КриптоПро СКЗИ CSP 96 1
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Google Android 10751 1
Оксиджен Софтвер - Мобильный криминалист 5 1
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Microsoft Office 1946 1
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