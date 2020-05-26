Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк АСТ
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 67, упоминаний - 85
Сбербанк АСТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Андреев Николай 10 7
|Буяджи Павел 17 4
|Шуленков Петр 3 3
|Урнышев Роман 16 3
|Колбин Евгений 43 2
|Мельничук Дмитрий 2 2
|Ракишин Александр 2 2
|Попов Анатолий 98 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Рейман Леонид 413 2
|Соколов Алексей 121 1
|Осин Денис 18 1
|Шпак Василий 39 1
|Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 5 1
|Носков Константин 201 1
|Медведев Владислав 10 1
|Воробьев Александр 18 1
|Коренев Алексей 5 1
|Яцеленко Николай 12 1
|Лишенков Владимир 12 1
|Емельянов Антон 54 1
|Конявский Валерий 3 1
|Наумов Дмитрий 8 1
|Горелов Дмитрий 51 1
|Маслов Юрий 10 1
|Малинин Юрий 6 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Матвеев Сергей 5 1
|Морозова Анастасия 27 1
|Давыдова Анна 3 1
|Гриненко Артем 1 1
|Татаринов Кирилл 31 1
|Горбань Николай 2 1
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
|Новиков Федор 2 1
|Ершов Андрей 45 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Филатов Андрей 99 1
|Волож Аркадий 181 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 8
|Ведомости 259 1
|РосКомСвобода 75 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1991 4
|Future Workplace 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766347, в очереди разбора - 670033.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766347, в очереди разбора - 670033.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru