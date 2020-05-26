Сбербанк АСТ

МВД по всей России закупает ПО для взлома смартфонов 1

Тендерные гарантии Сбербанка начали выдавать онлайн 1

Проданы помещения в историческом здании Центрального телеграфа 1

Сбербанк запустил сервис банковского сопровождения госзакупок 1

Электронная площадка Сбербанка перекрыла ВТБ доступ на аукцион по госконтракту 2

За доступ к госзакупкам площадкам придется заплатить 300 миллионов 1

Сбербанк поможет защитить сделки от непредвиденных рисков 1