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Ростелеком Сибирьтелеком
Wellcom



03.06.2019 ИТ-департамент Минздрава возглавил выходец из Фонда соцстрахования 1
14.09.2015 Константин Ярыгов возглавил Кемеровский филиал «Ростелекома» 1
03.08.2015 Вячеслав Куц назначен директором по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» в Сибири 1
30.10.2014 Константин Мотлях назначен генеральным директором макрорегиона «Центр» Tele2 1
16.09.2014 Дмитрий Левин назначен новым директором филиала МТС в Алтайском крае 1
10.09.2014 Владимир Кубарев возглавил Кемеровский филиал «Ростелекома» 1
11.01.2013 Сергей Лавренюк возглавил Алтайский филиал «Ростелекома» 1
28.11.2012 «Синтерра» лишилась госконтракта, не сумев подключить таксофоны 1
07.11.2012 Тамара Бажанова назначена коммерческим директором «Енисейтелекома» 4
17.10.2012 Чиновники: По вине «Синтерры» ряд населенных пунктов остался без какой-либо связи 2
14.08.2012 Вице-президентом «Инфра инжиниринг» назначен бывший топ-менеджер «Ростелекома» 1
20.03.2012 В «Ростелеком-Сибирь» назначен заместитель директора по мобильному бизнесу 2
16.09.2011 Ухо «Ростелекома» будет стоить 750 млн рублей 1
29.08.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 1
22.08.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за неделю 3
18.08.2011 Заместителем директора «Ростелеком-Сибирь» назначен Яков Диркс 3
28.06.2011 Павел Каминский назначен директором филиала «Энвижн Груп» в Новосибирске 2
20.06.2011 Россиянину дали два года условно за незаконное подключение к Сети 1
20.04.2011 Россия: количество абонентов ШПД по итогам 2010 г. достигло 17,9 млн 1
06.04.2011 Акции: Mail.ru и "Ситроникс" с начала года подешевели на четверть 1
01.04.2011 «Ростелеком» объявил о юридическом завершении процесса создания объединенной компании 1
01.04.2011 МРК «Связьинвеста» подвели прощальные итоги 1
30.03.2011 Миноритарии выступают против выкупа «Ростелекомом» собственных акций 2
25.03.2011 Присоединяемые к «Ростелекому» операторы подали заявления о прекращении деятельности 1
18.03.2011 «Ростелеком» вступает в финальную стадию реорганизации 1
16.03.2011 Совет директоров «Ростелекома» принял решение о создании 73 региональных филиалов на базе МРК и «Дагсвязьинформа» 1
04.03.2011 Клиенты РЦТК смогут бесплатно воспользоваться защитой Dr.Web 1
03.03.2011 «Сибирьтелеком» завершил тестовый проект по организации видеонаблюдения с использованием технологии GPON в Новосибирске 1
14.02.2011 «Сибирьтелеком» запускает комплексную услугу «ТВист» в Республике Алтай 2
25.01.2011 «Дальсвязь» вложит 110 млн руб. в мобильный ЦОД 1
18.01.2011 «Сибирьтелеком» предоставит услуги связи отделению ПФР в Иркутской области 3
17.01.2011 «Связьинвесту» не удалось исключить Юрченко из СЗТ 1
17.01.2011 «Ростелеком» подал документы в ФСФР на регистрацию дополнительных выпусков акций 1
14.01.2011 «Сибирьтелеком» предоставит цифровые каналы связи Красноярской таможне 2
12.01.2011 «Сибирьтелеком» в 2010 г. одержал победу в 256 конкурсах госзаказов на сумму 508,55 млн руб. 4
29.12.2010 «Сибирьтелеком» вложил 1,35 млрд руб. в приобретение отечественного оборудования в 2010 г. 7
27.12.2010 Количество интернет-абонентов «Сибирьтелекома» превысило 800 тыс. 4
21.12.2010 «Сибирьтелеком» и «Энвижн Груп» реализовали совместный проект по модернизации головных станций IP-TV 4
13.12.2010 «Сибирьтелеком» предоставит каналы VPN-сети для ОПФР и УФНС Кузбасса 3
10.12.2010 Абоненты «Сибирьтелекома» могут оплатить услуги связи с помощью терминалов Qiwi 3

Публикаций - 667, упоминаний - 1412

Ростелеком Сибирьтелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1650 122
Ростелеком Уралсвязьинформ 536 104
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 103
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 102
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8353 81
Ростелеком Дальсвязь 424 68
ВолгаТелеком 408 66
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 61
Ростелеком ЦентрТелеком 502 59
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 392 55
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 47
ВымпелКом - Билайн УРС - Украинские радиосистемы 159 41
Telenor 681 37
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 86 36
Киевстар 431 32
Tele2 Байкалвестком 84 27
СМАРТС Компания 490 26
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2191 20
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1178 20
АФК Система ПАО 1580 16
NVision Group - Энвижн Груп 609 15
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1133 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1449 14
Синтерра - Synterra 732 12
UMC - United Microelectronics Corporation 269 12
Центел - Центральный телеграф 315 12
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 11
Ситроникс - Sitronics 765 10
Turkcell 309 9
Электросвязь 76 9
Мотив - Екатеринбург-2000 128 9
Huawei 3016 9
Nokia Alcatel-Lucent 1371 8
Открытые технологии 426 8
РТКомм.ру 296 7
Акадо Телеком - Комкор 770 7
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 161 7
Укртелеком 221 7
Siemens AG - Сименс Россия 2116 7
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 772 29
Альфа-Групп 579 15
РТС - Фондовая биржа 316 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 12
ВТБ Банк Москвы 428 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 8
Гипросвязь ПАО 69 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 6
Почта России ПАО 1741 4
Интер РАО ПАО 246 4
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 83 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1798 4
Связь-банк 103 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 228 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 357 4
IPOC 121 3
РЖД - Российские железные дороги 1261 3
Credit Suisse 104 3
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 322 2
Газпром ПАО 705 2
Евросеть 1310 2
UBS AG 281 2
МДМ Банк 161 2
Continental AG 50 2
Marshall Capital Partners 65 2
Merrill Lynch 425 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 2
Альфа-Банк 1279 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 392 2
ПСБ - Промсвязьбанк 627 2
Протон ООО 2 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 2
Мосэнерго ПАО 94 1
Сургутнефтегаз - СНГ 158 1
Bank of America - Банк Америки 207 1
Беталинк 98 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 22 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 184 1
Danone - Данон 56 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7155 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1706 19
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1904 10
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1868 9
Верховный суд Российской Федерации 284 8
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 142 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1894 5
ПФР Департамент информационных технологий 125 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1073 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 484 4
Президент Российской Федерации 1595 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 538 3
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 372 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 692 3
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 39 3
Правительство РФ 2467 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 478 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 456 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2606 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1404 2
World Bank Group - Всемирный банк 221 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2240 2
Правительство Москвы 782 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 377 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 296 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 2
Администрация Томской области 13 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 177 2
Счётная палата РФ 543 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 122 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 102 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 23 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 34 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 186 1
Конституционный суд РФ 76 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 40
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2459 9
TIA - Telecommunications Industry Association 64 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 859 22
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 17
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 15
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 655 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 8
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 60 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2017 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 563 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1418 6
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 265 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2311 6
3G - Стандарт мобильной связи 4903 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 4
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 91 4
Родительский контроль 159 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1941 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 4
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 225 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 562 4
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 477 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1385 3
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 794 3
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 159 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 595 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4043 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 570 2
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 59 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 764 2
Virtual office - Виртуальный офис 32 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 265 2
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 61 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 239 2
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 77 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2291 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 133 17
Oracle E-Business Suite - OEBS 469 8
Dr.Web Антивирус 199 2
Dr.Web AV-Desk 131 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash 476 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1174 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 510 1
Eastwind SMS Center - Eastwind SMS Gateway 9 1
ICQ 777 1
Java - Язык программирования 2333 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 9 1
NEC Display OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 29 1
VLC - VideoLan - медиаплеер 49 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 529 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 487 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 744 1
HPE ArcSight 51 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 1
Microsoft Skype 1747 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 92 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 172 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 172 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1082 1
Apple iPad 3269 1
Рейман Леонид 977 13
Юрченко Евгений 94 11
Изосимов Александр 188 8
Путин Владимир 2157 7
Щеголев Игорь 677 7
Иванов Сергей 241 6
Здаров Андрей 17 6
Селиванов Дмитрий 51 6
Брюквин Юрий 253 6
Курилов Дмитрий 10 6
Кудрявцев Максим 37 5
Киселев Александр 86 5
Кочетков Владислав 222 5
Гоков Дмитрий 31 4
Колпаков Антон 46 4
Хасьянова Гульнара 115 4
Резникович Алексей 52 4
Левин Дмитрий 35 3
Медведев Дмитрий 1477 3
Греф Герман 330 3
Кузнецов Сергей 118 3
Слизень Виталий 220 3
Горбунов Александр 44 3
Приданцев Сергей 115 3
Steve Jobs - Стив Джобс 943 2
Гольцов Александр 25 2
Провоторов Александр 146 2
Махорин Алексей 14 2
Шевчук Александр 7 2
Малофеев Константин 98 2
Савельев Виталий 39 2
Родионов Иван 53 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 2
Нащекин Алексей 111 2
Фридман Михаил 89 2
Лопатин Александр 13 2
Морозов Андрей 36 2
Ситников Сергей 56 2
Панкратова Оксана 42 2
Овчинников Борис 116 2
Россия - Российская федерация - РФ 76278 152
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 885 89
Россия - СФО - Красноярский край 841 83
Россия - Сибирь 1208 78
Россия - СФО - Республика Алтай 844 77
Россия - СФО - Новосибирская область 1017 76
Россия - СФО - Иркутская область 697 75
Россия - СФО - Новосибирск 2783 73
Россия - СФО - Кемеровская область 618 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 69
Россия - СФО - Хакасия Республика 320 60
Россия - СФО - Томская область 527 60
Украина 5153 50
Россия - ДФО - Бурятия Республика 369 50
Россия - СФО - Омская область 462 42
Россия - СФО - Омская область - Омск 821 40
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1128 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 38
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 421 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 23
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 658 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 21
Россия - СФО - Томская область - Томск 590 19
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 241 18
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 480 17
Россия - ДФО - Забайкальский край 367 16
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 184 15
Украина - Киев 862 15
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 233 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1755 11
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1042 10
Беларусь - Белоруссия 2933 9
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 128 9
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 72 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 9
Таджикистан - Республика 686 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 983 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1854 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1684 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 7
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 34
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1088 26
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 407 15
Образование в России 529 13
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 559 9
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 773 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 504 7
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 161 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 402 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 602 4
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 19 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 305 3
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1518 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4756 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1337 2
Информационное общество - Государственная программа 289 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3859 2
Великая Отечественная война 168 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 366 2
ЕСН - Единый социальный налог 97 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 63 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 122 1
Private Banking 16 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 945 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 104 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 57 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 288 1
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 20 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 170 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 332 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 103 1
СИЗО - Следственный изолятор 70 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 170 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 54 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 117 1
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