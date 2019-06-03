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Ростелеком Сибирьтелеком
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Ростелеком Сибирьтелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 977 13
|Юрченко Евгений 94 11
|Изосимов Александр 188 8
|Путин Владимир 2157 7
|Щеголев Игорь 677 7
|Иванов Сергей 241 6
|Здаров Андрей 17 6
|Селиванов Дмитрий 51 6
|Брюквин Юрий 253 6
|Курилов Дмитрий 10 6
|Кудрявцев Максим 37 5
|Киселев Александр 86 5
|Кочетков Владислав 222 5
|Гоков Дмитрий 31 4
|Колпаков Антон 46 4
|Хасьянова Гульнара 115 4
|Резникович Алексей 52 4
|Левин Дмитрий 35 3
|Медведев Дмитрий 1477 3
|Греф Герман 330 3
|Кузнецов Сергей 118 3
|Слизень Виталий 220 3
|Горбунов Александр 44 3
|Приданцев Сергей 115 3
|Steve Jobs - Стив Джобс 943 2
|Гольцов Александр 25 2
|Провоторов Александр 146 2
|Махорин Алексей 14 2
|Шевчук Александр 7 2
|Малофеев Константин 98 2
|Савельев Виталий 39 2
|Родионов Иван 53 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 2
|Нащекин Алексей 111 2
|Фридман Михаил 89 2
|Лопатин Александр 13 2
|Морозов Андрей 36 2
|Ситников Сергей 56 2
|Панкратова Оксана 42 2
|Овчинников Борис 116 2
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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