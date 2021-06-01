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Золотая Корона


01.06.2021 «МТС банк» запустил переводы по номеру телефона в терминалах самообслуживания 1
16.09.2020 Банк «Национальный стандарт» подключился к СБП на базе комплекса решений ЦФТ 2
19.08.2020 Банк МФК подключился к СБП 2
30.10.2019 СДМ-банк подключился к Системе быстрых платежей при технологической поддержке ЦФТ 2
31.07.2019 Банк «Восточный» запустил сервис онлайн-переводов, которые можно получить без карты в 26 странах мира 2
12.03.2019 «Билайн» запустил сервис «Денежные переводы онлайн» 2
13.02.2019 Экспертиза: как внедрить биометрическую идентификацию в банке 1
05.02.2019 «Метрополитен» строит ИТ-систему с зональной оплатой. Где в Москве зоны будут, а где нет 1
04.01.2019 Директор ИТ-департамента Минздрава стала замминистра 1
25.10.2018 «Золотая Корона» представила сервис дистанционного пополнения карт «Мир» 2
09.08.2018 Партнеры ITD Group рассказали о решениях по ИБ в контексте новых трендов и угроз 1
12.03.2018 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в салонах «Мегафона» 4
10.03.2017 Регионфинансбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 5
07.03.2017 В общественном транспорте Пскова запустили систему «Электронный проездной» 2
03.03.2017 «Джаба Кредит» — новый партнер сервиса денежных переводов «Золотая Корона» в Грузии 5
07.02.2017 Проект по приему бесконтактной оплаты банковскими картами стартовал в наземном транспорте Новосибирска 1
27.01.2017 «Золотая Корона» и Money Express (Латвия) заключили соглашение о сотрудничестве 7
25.01.2017 Оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» по итогам 2016 г. вырос на 12% 4
26.12.2016 Трансстройбанк запустил сервис денежных переводов «Золотая Корона» 2
09.12.2016 Кубаньторгбанк — новый участник сервиса денежных переводов «Золотая Корона» 3
08.12.2016 «Алма Банк» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 4
21.10.2016 Клиенты MoneyMan могут погашать займы в точках обслуживания «Связной» 1
20.10.2016 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился Unibank 6
18.10.2016 На Украине запретили «Золотую корону», «Юнистрим» и другие российские платежные системы 1
13.10.2016 64% клиентов сервисов онлайн-кредитования погашают займы с помощью банковских карт 2
05.10.2016 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился «Казкоммерцбанк Таджикистан» 5
21.07.2016 «Золотая Корона» запустила сервис онлайн-переводов 3
20.07.2016 Геобанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 4
15.07.2016 «Крокус-Банк» — новый участник сервиса денежных переводов «Золотая Корона» 3
08.07.2016 Процессинговый центр «Золотая Корона» сертифицирован на выпуск и обслуживание карт «Мир» 1
07.07.2016 Технобанк присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» 4
23.06.2016 Новым партнером сервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» стал Балтинвестбанк 2
21.06.2016 «БСБ Банк» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Беларуси 2
27.05.2016 В банке «Югра» можно отправлять денежные переводы «Золотая Корона» без комиссии 3
28.04.2016 Банк «Агропромкредит» запустил услугу пополнения карт и погашения кредитов других российских банков 2
28.04.2016 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны клиентам Спиритбанка 5
26.04.2016 В первом квартале 2016 г. оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» вырос на 18% 6
21.04.2016 Банк КОР — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 4
20.04.2016 «Дом.ru» запускает собственную платежную карту для пользователей программы лояльности 1
19.04.2016 Какие банковские системы можно отдавать на аутсорсинг 1

Публикаций - 280, упоминаний - 719

Золотая Корона упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 16
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 317 13
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 9
Microsoft Corporation 10997 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 2
Город ФСГ - Федеральная Система 27 2
Ingenico Group - Инженико 29 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 1
ITD Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 4 1
Skybox Security 19 1
Ангстрем-Т 95 1
INPAS - ИНПАС 107 1
ДиалогНаука 87 1
Технопром Инновационная корпорация 25 1
Accenture - Аксенчер 529 1
Расчетные решения АО 14 1
БПЦ Банковские технологии 85 1
SurfSecure 3 1
DEG - Digital Entertainment Group 6 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 1
Yandex - Яндекс 4098 1
Oracle Corporation 3331 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 1
Программный продукт ГК 92 1
МегаФон Ритейл 55 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Микрон - Micron 365 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
SAP SE 3207 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 15
Евросеть 882 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 10
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 10
Юнистрим - Unistream 166 9
Visa International 1343 9
Максимус 17 9
Цифроград 51 6
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Газпромбанк - ГПБ 692 5
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 5
Платежный Центр РНКО 26 5
Связной ГК 875 4
НСПК - Национальная система платежных карт 257 4
Qiwi 783 3
Почта России ПАО 1570 3
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 3
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 97 3
CyberPlat - КиберПлат 201 3
Альфа-Банк 1122 2
UnionPay - Платёжная система 75 2
МДМ Банк 150 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Восточный Банк 108 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 2
Банк Зенит 131 2
BasisBank - БазисБанк 1 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка 1 1
Связь-банк 78 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Александровский Банк 9 1
Ростелеком-Розничные Системы - РРС 20 1
Раунд 15 1
РосЕвроБанк 38 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 1
PNB Казахстан - Punjab National Bank 1 1
Связной Банк 75 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Президент Украины 14 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Рособоронэкспорт 34 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Мосгортранс ГУП 68 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 533 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 274 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 58 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 34 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 24
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 12
Google Android 10750 9
Apple iOS 5741 9
ЦФТ Faktura.ru 79 9
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 21 6
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 4
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
MasterCard Maestro 112 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Skybox Security Suite 2 1
ЦФТ Банк 42 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 1
Visa payWave 55 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Apple macOS 921 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 1
Aladdin JaCarta PKI 74 1
Aladdin JaCarta 147 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
VK - Mail.ru Одноклассники 848 1
Microsoft Windows 8 1228 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
Samsung Pay 238 1
Apple Pay 385 1
Федорова Олеся 60 28
Ситнов Иван 10 6
Висящев Андрей 52 2
Смоленская Виктория 4 2
Мизулина Елена 16 1
Свинцицкий Антон 2 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Иванкин Роман 2 1
Шалина Мария 13 1
Батин Борис 13 1
Кудряшов Владимир 6 1
Латыпов Роман 8 1
Мазур Артём 3 1
Муканова Мадина 14 1
Молчанов Алексей 1 1
Любченко Алексей 1 1
Мурычев Александр 2 1
Камалов Александр 1 1
Ивакин Роман 49 1
Чимиричкина Мария 30 1
Черкас Юрий 14 1
Болышев Максим 15 1
Путин Владимир 1820 1
Бойко Елена 151 1
Скворцова Вероника 51 1
Орловский Виктор 229 1
Порошенко Петр 17 1
Шибанов Кирилл 12 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Гузев Иван 12 1
Жириновский Владимир 10 1
Чурсин Дмитрий 7 1
Деменюк Юлия 11 1
Сурков Владислав 59 1
Попов Алексей 310 1
Голопяткин Алексей 4 1
Ликсутов Максим 32 1
Воробьев Михаил 44 1
Точилов Мария 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 204
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 106
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 67
Казахстан - Республика 2618 33
Украина 3344 32
Беларусь - Белоруссия 2079 31
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 23
Грузия 687 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 22
Таджикистан - Республика 433 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 19
Россия - СФО - Новосибирск 1954 19
Молдавия - Республика Молдова 427 18
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 17
Греция - Греческая Республика 313 16
Чехия - Чешская Республика 492 16
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 16
Турция - Турецкая республика 950 15
Израиль 716 15
Узбекистан - Республика 820 14
Монголия 172 14
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 13
Абхазия - Республика 103 12
Латвия - Латвийская Республика 450 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 9
Россия - ПФО - Казань 1507 7
Россия - Новосибирская область 810 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 7
Россия - Свердловская область 804 6
Кипр - Республика 247 6
Бельгия - Королевство 395 5
Италия - Итальянская Республика 1363 5
Франция - Французская Республика 2109 5
Испания - Королевство 1248 5
Грузия - Тбилиси 46 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 4
Болгария - Республика 306 4
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Private Banking 16 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 14 1
CNews Analytics 1988 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754521, в очереди разбора - 658222.
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