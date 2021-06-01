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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Золотая Корона
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 280, упоминаний - 719
Золотая Корона упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Федорова Олеся 60 28
|Ситнов Иван 10 6
|Висящев Андрей 52 2
|Смоленская Виктория 4 2
|Мизулина Елена 16 1
|Свинцицкий Антон 2 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Иванкин Роман 2 1
|Шалина Мария 13 1
|Батин Борис 13 1
|Кудряшов Владимир 6 1
|Латыпов Роман 8 1
|Мазур Артём 3 1
|Муканова Мадина 14 1
|Молчанов Алексей 1 1
|Любченко Алексей 1 1
|Мурычев Александр 2 1
|Камалов Александр 1 1
|Ивакин Роман 49 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Черкас Юрий 14 1
|Болышев Максим 15 1
|Путин Владимир 1820 1
|Бойко Елена 151 1
|Скворцова Вероника 51 1
|Орловский Виктор 229 1
|Порошенко Петр 17 1
|Шибанов Кирилл 12 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Гузев Иван 12 1
|Жириновский Владимир 10 1
|Чурсин Дмитрий 7 1
|Деменюк Юлия 11 1
|Сурков Владислав 59 1
|Попов Алексей 310 1
|Голопяткин Алексей 4 1
|Ликсутов Максим 32 1
|Воробьев Михаил 44 1
|Точилов Мария 9 1
|CNews Analytics 1988 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754521, в очереди разбора - 658222.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754521, в очереди разбора - 658222.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru