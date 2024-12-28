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Индексная книга (каталог) CNews*
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Газпромнефть Снабжение Isource Айсорс Isource Inspector ранее ЦЗС Цифровые Закупочные Сервисы

Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы


28.12.2024 Импортозамещение: CNews Analytics опубликовал 4 карты отечественных решений 1
23.12.2024 Спрос на собственные e-commerce продукты «Корус Консалтинг» на базе платформы «Бустрейд» вырос в два раза 1
09.12.2024 Промышленная автоматизация: как перейти на открытую АСУ ТП 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
13.11.2024 Element Isource получил премию CNews Awards за нормализацию справочников 1
08.11.2024 Isource возглавил рейтинг крупнейших поставщиков рынка цифровизации промышленности по версии CNews 1
06.11.2024 Isource запускает новое решение для управления транспортом и спецтехникой Vector 1
05.11.2024 Выручка топ-50 поставщиков ИТ в промышленность в 2023 г. выросла на 75% 1
05.11.2024 Для создания полноценного промышленного ПО потребуется до 7 лет 1
31.10.2024 Inspector Isource включен в реестр российского ПО 1
01.10.2024 Isource и «Лаборатория Касперского» будут сотрудничать в области информационной безопасности АСУ ТП 1
13.09.2024 Цифровые решения Isource пополнят продуктовую линейку «КОРУС Консалтинг» 2
10.09.2024 Isource и ЛИИС совместно будут развивать цифровые решения для строительства 1
20.08.2024 Isource запускает новое решение для управления складом Graphiс 1
24.07.2024 Isource вошел в топ-10 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews 1
19.07.2024 CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 1
17.04.2024 Как рынок SRM-систем реагирует на внешние вызовы 1
07.03.2024 «Газпромнефть-Снабжение» и «Инлайн Груп» тестируют нейросети для контроля качества деталей и оборудования 1
21.12.2023 Выручка поставщиков ИТ в промышленность растет рекордными темпами 1
21.12.2023 От разработчиков ИТ-решений для промышленности ждут прыжка на новый качественный уровень 1
09.11.2023 Isource подписал соглашение с Sitronics Group 1
08.11.2023 Isource подписала соглашение с Sitronics Group 1
10.08.2023 CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 2
05.07.2023 CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 1
16.03.2023 Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто 1
09.12.2022 «Лента» представила стратегию развития своих ИТ-систем и масштабную программу импортозамещения 1
02.12.2022 РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт 1
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
17.11.2022 «Росатом» наймет тысячи молодых ИТ-специалистов 1
15.11.2022 Замглавы Минцифры Александр Шойтов обсудил на CNews FORUM трансформацию ИБ-стратегий крупнейших компаний 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
14.11.2022 CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации 1
11.11.2022 «Уралсиб» отказался от американской Salesforce в пользу ее заклятого врага из Китая 1
10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 3
02.11.2022 Самая знаменитая российская СУБД прекращает поддерживать Windows: Она больше не популярна 1

Публикаций - 44, упоминаний - 50

Газпромнефть Снабжение и организации, системы, технологии, персоны:

8213 24
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 18
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 18
Т1 Иннотех 178 17
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 16
Газинформсервис - ГИС 272 16
ММК Информсервис 51 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 16
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 16
Oracle Corporation 6688 7
Softline - Софтлайн 2810 7
SAP SE 5277 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 6
Microsoft Corporation 24625 6
Корус Консалтинг ГК 1217 5
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 5
Ростелеком 9700 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
ИКС 318 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 4
Цифра ГК 2426 4
Telegram Group 1983 3
Biocad - Биокад 78 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 3
Прогноз 1650 3
Ingenix Group 6 2
Ramax - Рамакс 115 2
Adobe Systems 1549 2
Intel Corporation 12197 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 18
РЖД - Российские железные дороги 1903 17
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 17
Лента - Сеть розничной торговли 2080 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 16
Газпром нефть 618 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 2
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 57 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 2
Газпромнефть Снабжение 13 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 2
ВкусВилл - Избёнка 156 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Абсолют Банк 230 2
LEGO 244 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 2
Газпромнефть Снабжение - Isource - Reserve Isource - Центр импорта промышленных товаров 2 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
ФосАгро 126 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Почта России ПАО 2112 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 20
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 26
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 23
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 21
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 20
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 19
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 18
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 8
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 7
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Mango Cloud Systems - Mango Office 225 18
НКТ - Р7-Офис 380 17
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 10
Linux OS 9936 5
Microsoft Windows 15656 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 13 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
Microsoft Office 3734 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 2
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 100 2
FreePik 980 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
Directum Ario 43 1
Biocad Botanique 2 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
ВТБ Бизнес 48 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Шадаев Максут 1008 18
Александров Александр 70 17
Трофимов Дмитрий 41 17
Чурсин Дмитрий 61 17
Натрусов Артем 284 17
Верисов Михаил 22 17
Тятюшев Максим 97 17
Сотин Денис 205 17
Кубарев Алексей 52 17
Меденцев Константин 97 16
Теплицкий Дмитрий 73 16
Пустарнаков Роман 45 16
Харитонов Дмитрий 50 16
Свиридов Владимир 28 16
Слесаренко Марина 23 16
Солопов Вячеслав 37 16
Феоктистов Вадим 35 16
Абакумов Евгений 205 16
Чаркин Владимир 16 16
Богданов Андрей 41 16
Свинцов Андрей 45 16
Сергеев Сергей 138 16
Бабкин Николай 24 16
Ильина Наталья 18 16
Порошин Тимур 30 16
Шаев Виталий 43 16
Тихонова Божена 16 16
Королёв Дмитрий 18 16
Шойтов Александр 78 16
Жигалов Олег 19 16
Щепалин Олег 22 16
Хуснутдинов Ильяс 16 16
Скачков Дмитрий 18 16
Ивницкий Дмитрий 16 16
Чаркин Евгений 296 15
Юдина Ольга 8 8
Редько Сергей 4 4
Панченко Иван 138 3
Семенов Алексей 82 3
Колесов Александр 54 2
Россия - РФ - Российская федерация 144197 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 5
Турция - Турецкая республика 2351 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Европа 21767 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Украина 7608 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 2
Индия - Bharat 5432 2
Ближний Восток 2943 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Египет - Арабская Республика 1004 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Африка - Африканский регион 3478 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 562 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
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Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
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Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Сербия - Республика 336 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 24
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 23
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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