Telstra Corporation Limited Bigpond

Ericsson, Telstra и The Fox Innovation Lab представили решение для трансляции фильмов в сотовой сети Ericsson, Telstra и The Fox Innovation Lab (входит в 21st Century Fox) на Всемирном мобильном конгрессе представили решение для опережающей доставки персонализированного контента на мобильные устройства.

Telstra, Ericsson и Ciena продемонстрировали новую технологию оптического шифрования для защиты данных «на лету» Ericsson и Telstra впервые в мире продемонстрировали работу решения WaveLogic Encryption компании Ciena с поддержкой когерентного оптического шифрования данных «на лету» в условиях сетей с высокой нагрузк

Infinera и Telstra успешно продемонстрировали работу модуляции PM-8QAM в подводном кабельном соединении между Японией и Южной Кореей Компания Infinera, поставщик решений для интеллектуальных транспортных сетей, и Telstra, оператор телекоммуникационных и ИТ-сервисов, сообщили об успешной демонстрации технологии суперканалов следующего поколения для подводных магистральных сетей, которая способна увеличит

Ericsson и Telstra осуществили первый в мире звонок в коммерческой сети LTE-Advanced 900/1800 Мгц Ericsson совместно с австралийским поставщиком телекоммуникационных услуг, компанией Telstra объявили об успешной реализации технологии агрегации несущих частот в коммерческой сети LTE Advanced (LTE-A) в диапазоне 900/1800 МГц. Австралийский оператор первым в мире осуществил пе

Ericsson и Telstra завершили испытания оптической передачи данных со скоростью 1 Тбит/с Компания Ericsson объявила об успешном завершении испытаний оборудования для сети оптической передачи данных со скоростью 1 Тбит/с на оптико-волоконной сети австралийского мобильного оператора Telstra. Успешные испытания на участке оптической линии связи протяженностью более 995 км между Сиднеем и Мельбурном продемонстрировали возможность передачи данных со скоростью 1 Тбит/с в услов

Провайдер по ошибке выложил в Сеть личные данные тысяч клиентов Австралийский телекоммуникационный гигант Telstra недавно был вынужден временно закрыть свои сервисы электронной почты и онлайн-биллинга после того, как в Сети появилась информация о крупной утечке личных данных клиентов компании. В пя

Австралийский оператор Telstra запустил конвергентную опорную сеть 2G/3G/4G на основе решения Ericsson Компания Ericsson и австралийский оператор Telstra запустили конвергентную опорную сеть, позволяющую передавать и обрабатывать трафик из мобильных сетей трех поколений - 2G, 3G и 4G. Решение Ericsson Evolved Packet Core (EPC) позволяет

Оператор связи Telstra разослал по почте личные данные своих клиентов ичных данных 570 своих клиентов из-за того, что сотрудник компании по ошибке отправил эту информацию по неверным адресам. Как сообщает Softpedia, сотрудник, ответственный за данную утечку, работает в Telstra Country Wide, подразделении австралийского телекоммуникационного гиганта, которое предоставляет услуги интернета и мобильной связи для жителей регионов страны и сельской местности. По с

Telstra и Huawei продемонстрировали в Австралии сеть LTE на частоте 1800МГц Впервые в Австралии компании Telstra и Huawei успешно продемонстрировали технологию LTE, работающую в диапазоне 1800 МГц. Во всем мире частота 1800 МГц используется для предоставления услуг 2G GSM и может применяться для п

Австралийский оператор Telstra выбрал решение Huawei для тестовой реализации мобильной сети LTE Компания Huawei объявила, что австралийский оператор связи Telstra выбрал Huawei для тестовой реализации мобильной сети LTE. В рамках испытаний на работающей сети планируется достичь максимальной скорости передачи по прямому каналу 150 Мбит/с. Это позв

Nortel и Telstra завершили тестирование оптоволоконной сети стандарта 100 Гбит/сек Компания Telstra, поставщик телекоммуникационных услуг в Австралии, успешно завершила первое тестирование оптоволоконной сети стандарта 100 Гбит/сек (100G), построенной с помощью высокоскоростной оптиче

Австралийский оператор Telstra развивает сеть Next G с помощью решения «Эрикссон» Компания «Эрикссон» поставила австралийскому оператору Telstra первую в мире систему программной коммутации на базе блейд-технологии. В сети оператора Next G уже используется серверный кластер MSC Server Blade Cluster. Коммутационный сервер Mobile

Telstra увеличила чистую прибыль на 2,9% Чистая прибыль крупнейшей австралийской телекоммуникационной компании Telstra в 2006-2007 финансовом году выросла на 2,9% - до 3,28 млрд австралийских долл. ($2,83 млрд.) по сравнению с 8,18 млрд австралийский долл. ($2,73 млрд.) за аналогичный период прошлого го

Ericsson увеличил скорость по оптоволокну в 4 раза Ericsson и Telstra успешно завершили беспрецедентный пробный сеанс сетевой связи по оптической технологии следующего поколения с пропускной способностью 40 Гбит/сек в Австралии. Технологические испытания

Ericsson и Telstra впервые установили базовую станцию с радиусом действия 200 км Ericsson и австралийский оператор связи Telstra совместно достигли знаменательной вехи — запуск в эксплуатацию первого в мире покрытия коммерческой широкополосной сети с радиусом действия 200 км. Об этом заявил президент и исполнител

Правительство Австралии увеличило цену продаваемой доли Telstra до $11,9 млрд. Правительство Австралии заявило о намерении увеличить ожидаемую цену продажи своей доли в Telstra до 15,5 млрд. австралийский долларов ($11,9 млрд.), что почти в два раза превышает изначальную сумму в 8 млрд. австралийских долларов. Решение было принято после того, как предложение о

Австралия намерена продать пакет акций Telstra на $6 млрд. Правительство Австралии официально обнародовало план продажи пакета акций крупнейшей в стране телекоммуникационной компании Telstra Corp. на сумму 8 млрд австралийских долл. ($6 млрд), сообщает РБК. Правительство намерено продать около трети имеющегося в его распоряжении 51,8-процентного пакета акций компании. Акции

Австралийская Telstra запустила сеть 3G Австралийская телекоммуникационная компания Telstra запустила в эксплуатацию сеть третьего поколения. Сервис предложит беспроводной доступ в интернет для 98% населения страны. Она будет самой крупной национальной 3G-сетью по охвату терри

Австралийская Telstra попала под расследование умагам и инвестициям (Australian Securities and Investments Commission), главный регулирующий орган рынка страны, объявила во вторник о начале расследования в отношении крупнейшей телефонной компании Telstra. Компания заявила в понедельник о снижении годового прогноза прибыли на 7–10% в случае усиления регулирования, чем поставила под сомнение компетентность руководства и систему управ

Австралийскую Telstra могут приватизировать за $30 млрд. Австралийская телекоммуникационная компания Telstra будет полностью приватизирована к концу 2005 года, если политическому образованию «Коалиция» удастся получить большинство голосов в Сенате страны. Продажа контрольного пакета акций стои

Telstra усовершенствует CDMA-сеть Австралийский оператор сотовой связи Telstra объявил о планах увеличить емкость CDMA-сети и ввести в крупнейших городах страны услуги высокоскоростного обмена данными стандарта CDMA2000 1xEV-DO. Будет использовано оборудование, пр

Telstra готовится к приобретению Orange Австралийский оператор Telstra начал переговоры с консорциумом Hutchison Telecommunications о покупке подразделения мобильной связи Orange, сообщает издание Australian IT News. Сумма сделки оценивается примерно в $20

Telstra планирует крупную покупку в Индонезии Австралийская государственная телекоммуникационная компания Telstra планирует покупку одного из крупнейших игроков на рынке связи Индонезии - компании Excelcomindo Pratama. На эту покупку Telstra готова потратить порядка $2,3 млрд. Глава компании

Telstra сообщил о возобновлении роста широкополосных подключений Австралийский оператор Telstra сообщил о возобновившемся росте популярности широкополосных подключений к интернету. По данным компании, в первом квартале через оптовых продавцов услуг к ее сети подключились 275 тыс.

Telstra не ждет финансовых чудес от скоростной CDMA-сети Австралийская телекоммуникационая компания Telstra не питает надежд на резкое увеличение дохода за счет недавнего усовершенствования своей CDMA-сети до стандарта скоростного обмена данными CDMA 1xRTT, - заявил на конференции в Сиднее уп

Telstra и PCCW списывают активы совместного предприятия Австралийская телекоммуникационная компания Telstra и гонконгский оператор Pacific Century Cyberworks объявили о списании активов их совместного предприятия Reach на сумму $1,6 млрд. Компания была создана в 2000 г. для продажи услуг широ

Telstra обещает уволить еще несколько сотен сотрудников Австралийский оператор Telstra объявил о намерении уволить еще несколько сотен сотрудников в рамках масштабной реструктуризации. Это будет третья волна увольнений за последние четыре года. Объявление о предстоящих ув

Telstra завершила приобретение SkyNetGlobal Австралийскя телекоммуникационная компания Telstra сообщила о завершении приобретения SkyNetGlobal, работающего на территории Австралии и Новой Зеландии провайдера услуг связи в беспроводных сетях стандарта Wi-Fi. Стоимость сделки соста

Правительство Австралии рассмотрит возможность приватизации Telstra Министр связи Австралии Ричард Олстон (Richard Alston) отдал распоряжение о проведении исследования вопроса o разделении крупнейшего оператора страны - Telstra - на две части и продаже правительственного пакета акций в сервисном бизнесе для приватизации компании. Лейбористы предложили разделение как первый шаг по приватизации компании - продаж

Telstra официально открывает 3G в Австралии Австралийский сотовый оператор Telstra объявил об открытии первой в стране сети мобильной связи 3-го поколения стандарта CDMA2000 1X. Пока услуга будет доступна только корпоративным пользователям. Как заявил управляющий дире

Telstra сообщил об успехах в борьбе с кражами телефонов Австралийский оператор Telstra сообщил об успехах технологии, не позволяющей использовать в сети краденые или найденные телефоны. За три месяца (с 15 августа) система привела к уменьшению количества краж на 23%. Всег

Nokia поставит MMS-решение австралийскому оператору Telstra Австралийский сотовый оператор Telstra заказал у финской Nokia сетевые компоненты, необходимые для ввода в действие сервиса мультимедийных сообщений (MMS). По контракту Nokia установит в австралийской сети сервис-центр (MMSC

Telstra закупит у Alcatel оборудование для увеличения емкости своей DSL-сети Австралийский оператор Telstra подписал контракт с Alcatel на покупку оборудования для расширения емкости своей DSL-сети, сообщила французская фирма. Компании подписали "многомиллионный" контракт cроком на три года.

Telstra эвакуирует персонал из Индонезии Австралийский оператор Telstra, опасаясь возможного продолжения терактов в Индонезии, начал отзывать из страны своих сотрудников, чье отсутствие там не повредит работе компании. Частичная эвакуация началась после тог

Австралийской Telstra не страшны европейские и американские кризисы Управляющий директор австралийского оператора и интернет-провайдера Telstra Тэд Притти (Ted Pretty) заявил, что его компания собирается добиться миллиардного годового дохода от услуг широкополосной связи к 2006 году, несмотря на мировой экономический спад."Я ду

Австралийская Telstra установит систему блокировки звонков с краденых телефонов орогостоящей системе определения идентификационного номера аппарата (IMEI - International Mobile Equipment Identity). Система будет введена в действие через несколько месяцев. Директор по менеджменту Telstra Дэвид Тоди (David Thodey) выразил уверенность в том, что другие операторы поддержат инициативу. По данным недавнего исследования МВД Великобритании (Home Office), за год в стране украли

Telstra включилась в программу утилизации сотовых телефонов Австралийский оператор мобильной связи Telstra намерена поддержать инициативу переработки мобильных телефонов, разместив корзины для сбора старых мобильников в 143 магазинах торговой сети Telstra по всей Австралии. Кампания п

Прибыли австралийской Telstra за год увеличились на 10% Австралийский оператор Telstra представил отчет за финансовый год, окончившийся 30 июня, в котором объявлена прибыль в $2,15 млрд. $31,5 за акцию), что на 10,4% выше показателя прошлого года. Доходы от продаж за этот

Telstra предложила своим клиентам возможность покупать прохладительные напитки с помощью мобильных телефонов Австралийская компания Telstra, оператор мобильной связи, и Coca-Cola Amatil начали в экспериментальном порядке предоставлять клиентам Telstra услуги по приобретению напитков Coca-Cola в торговых автоматах при