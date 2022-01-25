Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 69577
ИКТ 6379
Организации 4377
Ведомства 1394
Ассоциации 493
Технологии 2472
Системы 14802
Персоны 24399
География 1302
Статьи 819
Пресса 720
ИАА 487
НИИ, ВУЗы и библиотеки 967
Мероприятия 726

Oracle Cloud Infrastructure
OCI
Oracle IaaS Cloud



25.01.2022 Oracle анонсировала интегрированные сервисы DevOps для платформы OCI
13.09.2021 Oracle открывает бесплатный доступ к учебным программам и сертификационным экзаменам Oracle Cloud Infrastructure
01.03.2021 Compass Plus провела тестирование платформы Oracle Cloud Infrastructure
27.11.2020 Schneider Electric использует Oracle Cloud для сбора и анализа данных о вторичных продажах
31.08.2020 Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure
07.08.2020 Oracle Cloud VMware доступно во всех ЦОД Oracle и частных регионах Oracle Dedicated Region Cloud@Customer
05.08.2020 «Тетрон» выбрал Oracle Cloud Infrastructure в качестве отказоустойчивой платформы для управления транспортом
20.02.2020 Oracle выпустила облачную платформу Oracle Cloud Data Science Platform
29.10.2019 ПЭК переводит геораспределенный ИТ-кластер в Oracle Cloud Infrastructure
25.10.2019 Oracle запустит в 2020 году 20 новых регионов с дата-центрами Oracle Cloud
11.10.2019 Oracle набирает сотрудников для поддержки бизнеса Oracle Cloud Infrastructure
30.09.2019 Oracle добавила автоматическую защиту критически важных нагрузок в Oracle Cloud
18.09.2019 Oracle предлагает бесплатные облачные сервисы Always Free для Autonomous Database и Oracle Cloud Infrastructure
14.05.2019 МЭИ при поддержке «Форс» перешел в облако Oracle
21.03.2019 «Форс» развернул центр управления облачными сервисами Oracle Cloud в России
13.02.2019 Faberlic создаст микросервисную архитектуру учетной системы второго поколения на базе Oracle Cloud
05.12.2018 «Форс» помог «ГС1 рус» освоить Oracle Cloud
12.11.2018 Узнайте на Oracle Cloud Day 2018 в Москве: как внедрить технологии будущего в российскую практику
26.10.2018 В Oracle Cloud анонсированы новые сервисы для обеспечения комплексной безопасности
18.07.2018 «Росгосстрах» перенес бюджетирование из Excel в облако Oracle Cloud
11.07.2018 «Пятерочка» и «Перекресток» перешли на облако Oracle одними из первых в России
23.04.2018 ESET обучит более 200 специалистов при помощи Oracle Cloud до конца 2018 года
21.03.2018 «Росгосстрах» выбрал Oracle Cloud для бюджетирования и планирования с детализацией
20.10.2017 Oracle приглашает на Oracle Cloud Day 2017 в Москве
09.10.2017 Виртуальная машина Fortinet FortiGate доступна на платформе Oracle Cloud Marketplace
09.10.2017 Oracle Cloud Infrastructure предлагает высокую производительность корпоративных приложений
16.05.2017 Oracle объявила о расширении европейского кластера дата-центров Oracle Cloud EU Region
13.04.2017 Faberlic выбрала Oracle Cloud для тестирования и разработки основной учетной системы
25.01.2017 Расширение Oracle Cloud Platform поможет создавать и развертывать высокопроизводительные приложения
12.08.2016 Российский стартап «Делаем дело» выбрал Oracle Cloud для разработки облачного B2B-приложения для полиграфии
28.07.2016 Compit Technologies использует Oracle Cloud для тестирования и разработки прикладных систем
28.08.2015 IBS DataFort получил право на перепродажу сервисов Oracle Cloud на территории РФ
01.10.2014 Oracle Cloud пополнился 6 новыми платформенными сервисами
21.04.2014 Oracle пополнила Oracle Cloud двумя облачными сервисами
21.10.2013 Oracle представила новые сервисы Oracle Cloud
05.10.2012 Oracle расширяет портфолио облачных сервисов Oracle Cloud
08.06.2012 Oracle анонсировала обширное портфолио облачных сервисов Oracle Cloud
07.06.2012 Ларри Эллисон представил "Облако Oracle"
16.02.2011 Oracle выпустила Oracle Cloud File System для хранения данных в частных «облаках»

Публикаций - 193, упоминаний - 463

Oracle Cloud Infrastructure упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5893 171
Microsoft Corporation 22012 11
VMware 1993 8
Red Hat 1161 8
Intel Corporation 11016 8
ФОРС - Центр разработки 307 7
Amazon Inc - Amazon.com 2567 6
SAP SE 4415 6
Oracle Россия и СНГ 216 6
Salesforce.com 349 6
GitHub 462 5
Google LLC 9822 5
Ovum 99 5
IBM - International Business Machines Corp 8811 4
Alibaba Cloud 26 4
Linxdatacenter - Связь ВСД 102 4
Fortinet 315 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7913 4
AMD - Advanced Micro Devices 3550 4
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6383 3
Dell EMC 4648 3
ФОРС Дистрибуция 14 3
Oracle Siebel 324 3
Commvault 165 3
Box inc - box.com - box.net 137 3
Oracle - Sun Microsystems 2173 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2283 2
AT&T Inc 1555 2
SUSE 319 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 490 2
NetApp - Network Appliance 606 2
Ericsson 2685 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8611 2
Twitter 2335 2
Veeam Software 267 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 466 2
Canonical 180 2
Megaport 4 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1039 2
Фаберлик - Faberlic 68 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2012 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 142 3
X5 Group 660 3
Открытие ФК - Росгосстрах 261 3
Ингосстрах СПАО 282 3
Открытие ФК 2003 3
Альфа-Банк 1340 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5022 2
Мосводоканал 51 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 56 2
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр 24 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 88 1
ТрансКонтейнер 30 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 787 1
Aldo Coppola 2 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 95 1
РесурсТранс 16 1
FICO 38 1
Еврохим МХК 68 1
Vimeo - Видеохостинг 62 1
Снежная Королева 43 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 8 1
AgroScout 1 1
УЭК - Универсальная электронная карта 556 1
AkzoNobel - Акзо Нобель 4 1
Castorama - Касторама 19 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
Magnum Cash&Carry 1 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 18 1
Adidas 125 1
Уралсиб Банк 467 1
Почта Банк 310 1
Норникель - Норильский никель 277 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 922 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 224 1
Лента - Сеть розничной торговли 432 1
Auchan Holding - Ашан 176 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 745 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7547 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2075 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1548 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2316 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2096 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1165 1
Президент Российской Федерации 3003 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 803 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1875 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 839 1
Федеральное казначейство России 1139 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 129 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
Колумбийская федерация муниципалитетов 1 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 20 5
Linux Foundation 164 3
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 2
OSI - Open Source Initiative 55 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 158 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1739 1
Руссофт - Russoft 353 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 205 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
OpenJDK Community 7 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3245 70
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7338 61
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1347 55
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12502 36
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5614 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2381 25
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 141 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2386 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30469 13
Big Data - Большие данные 1889 12
Kubernetes 384 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1411 10
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 355 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7181 9
Public cloud - Публичное облако 122 9
Масштабируемость - Scalability 1265 9
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 432 8
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 86 8
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1804 8
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 17 8
DBaaS - Database as a Service - Базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис 68 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2624 7
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 201 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6137 7
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 393 7
DevOps - Development и Operations 369 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7415 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 650 6
NoSQL - not only SQL СУБД 93 6
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 95 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6688 6
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 813 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1155 5
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 208 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 225 5
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 440 5
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 188 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1780 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 561 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1212 4
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 49 32
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 360 30
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 27 26
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 129 25
Oracle Java - язык программирования 2501 22
AWS - Amazon Web Services 622 19
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS 23 18
Microsoft Azure 1230 16
Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 16 15
Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud 22 15
Oracle Management Cloud 17 14
Oracle PaaS - Oracle iPaaS 18 14
Orecle Exadata Database Machine X 95 13
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 15 13
Google Cloud Platform - GCP 229 11
Linux OS 7438 11
Oracle Integration Cloud 11 10
SQL - Язык программирования 568 10
Oracle Engineered Systems 42 9
Oracle Cloud Applications 18 9
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 8
Oracle Universal Credits 9 8
Oracle Analytics Cloud 10 8
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud 34 8
Oracle Fusion Middleware 201 8
Intel x86 - архитектура процессора 1268 8
Oracle HCM Cloud 14 7
Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 7 7
Oracle WebLogic 107 7
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 7
Oracle SaaS 11 7
Oracle Autonomous Database Cloud 9 7
Oracle Fusion ERP 18 6
VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 123 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 915 6
Oracle СУБД 161 6
Oracle Autonomous Transaction Processing 10 6
Docker - Платформа распределённых приложений 160 5
Microsoft Office 365 811 5
IBM Cloud 90 5
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 16
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 13
Zavery Amit - Завери Амит 10 9
Hurd Mark - Херд Марк 95 7
Жуков Олег 22 6
Johnson Don - Джонсон Дон 6 6
Catz Safra Ada - Кац Сафра 40 6
Лановенко Валерий 45 5
Юдин Дмитрий 13 4
Daheb Steve - Дахеб Стив 6 4
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 4
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 3
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 3
Захаров Алексей 36 3
Капленко Валерий 10 3
Пачикин Андрей 5 2
Леандров Александр 3 2
Миронова Елена 7 2
Соколова Ольга 21 2
Ng Rondy - Нг Ронди 7 2
Cormier Paul - Пол Кормье 20 2
Buffomante Tony - Баффоманте Тони 2 2
Illsley Roy - Иллсли Рой 3 2
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 2
Driel Jeroen Van - Дриел Ерун Ван 2 2
Chobanyan Gerard - Цобанян Джерард 2 2
Rivkin Mark - Ривкин Марк 14 2
Еремин Андрей 11 2
Pawlik Greg - Павлик Грег 4 2
Ильин Евгений 8 2
Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 2
Захаров Павел 59 2
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 2
Клепиков Алексей 80 2
Чонг Хенг Хан 2 2
Xie Michael - Се Майкл 7 2
Тамбовский Андрей 8 2
Генс Георгий 72 1
Лоиз Хуан 1 1
Халяпин Сергей 81 1
Россия - Российская федерация - РФ 101142 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12237 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44274 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31733 18
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1650 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 10
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 7
Япония 9484 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11920 6
Европа 9824 6
Индия - Республика 4160 5
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1201 5
Казахстан - Республика 4364 5
Германия - Федеративная Республика 8226 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12397 3
США - Калифорния - Санта-Клара 149 3
Швеция - Стокгольм 357 3
Швеция - Королевство 1893 3
Беларусь - Белоруссия 3345 3
Великобритания - Лондон 1981 3
Канада 3073 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10778 3
Сингапур - Республика 1550 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5036 2
Америка Северная 2631 2
Украина 5842 2
Бразилия - Сан-Паулу 144 2
Франция - Французская Республика 5390 2
США - Торонто 264 2
Ближний Восток 2525 2
Африка - Африканский регион 2767 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 384 2
Того - Тоголезская Республика 8093 2
Оман Султанат 86 2
Азия - Азиатский регион 3486 2
Чили - Республика 431 2
Италия - Итальянская Республика 3063 2
Америка 1946 2
США - Калифорния 3352 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 402 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5125 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3682 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2783 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5815 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4110 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1357 4
ИТ-аналитика 38 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1889 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 408 3
Человеческий фактор 455 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 2
BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 3 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 76 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2084 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 82 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 152 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 147 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1565 1
Слепые зоны 16 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1516 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 321 1
Русский язык 3848 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 272 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 300 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 874 1
Банковский сектор экономики 1104 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 208 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 746 1
Страхование - Страховое дело 405 1
Экономический эффект 554 1
Oracle SLA 1 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 13 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 763 1
Торговля розничная 391 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 125 1
Аутсорсинг 664 1
The Register 1271 2
Bloomberg 988 2
Business Insider 187 2
ZDnet 574 1
Tom’s Hardware 116 1
WSJ - The Wall Street Journal 1215 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 243 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 80 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 545 1
Silicon 450 1
InfoWorld 56 1
IDC - International Data Corporation 4569 19
Gartner 3265 14
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 106 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 20 2
Oracle and KPMG Cloud Threat Report 3 2
Gartner Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service 2 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2745 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 641 1
451 Research Group 45 1
IDC Public Cloud Services Tracker 1 1
IDC Research 11 1
Mordor Intelligence 14 1
Ovum’s Decision Matrix: Selecting an Enterprise Mobile Application Development Platform 1 1
Omdia 16 1
Fortune Global 100 138 1
Gartner Magic Quadrant for Web Content Management 1 1
Oracle Academy 8 3
МЭИ - Московский энергетический институт 79 1
МЭИ - ИДДО НИУ - Институт дистанционного и дополнительного образования 1 1
University of Toronto - Университет Торонто 94 1
Oracle OpenWorld 63 14
Oracle Modern Cloud Day 8 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 760 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 164 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 537 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 1
Чёрная пятница (распродажи) 87 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
VMworld 29 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор линейки Aruba Instant On: точки доступа для малого бизнеса

Умные часы для спортсменов: выбор ZOOM

Самые дорогие камеры на рынке в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022