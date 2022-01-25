Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle Cloud Infrastructure
OCI
Oracle IaaS Cloud
Публикаций - 193, упоминаний - 463
Oracle Cloud Infrastructure упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Oracle Academy 8 3
|МЭИ - Московский энергетический институт 79 1
|МЭИ - ИДДО НИУ - Институт дистанционного и дополнительного образования 1 1
|University of Toronto - Университет Торонто 94 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1173596, в очереди разбора - 999729.
Создано именных указателей - 69577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru