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LTE-смартфон


20.03.2020 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83% 2
11.03.2020 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 на Северо-Западе достигла 84% 1
06.03.2020 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 83% 2
07.02.2020 Tele2 нарастил выручку от продаж смартфонов на 23% за год 1
01.04.2019 Tele2 подвела итоги интеграции с «Ростелекомом» 1
30.01.2019 Доля LTE-смартфонов в сети Tele2 превысила 70% 1
25.12.2018 «Билайн» увеличил продажи смартфонов в кредит за год в три раза 1
26.10.2018 Tele2 объявил о старте продаж смартфонов российского производителя INOI 3
17.10.2018 Tele2 сфокусируется на продажах 4G-устройств 1
29.08.2018 2Test анонсировала LTE-смартфон для служб быстрого реагирования 2
06.08.2018 Tele2 определил лидеров по потреблению интернета 1
08.06.2018 Tele2 покрыла 61 регион России сетями LTE 1
22.03.2018 Российский рынок смартфонов достиг докризисных продаж вопреки падению доходов граждан 1
08.08.2017 «Мегафон» запустил гигабитную LTE-сеть 1
23.03.2017 «Билайн» проанализировал предпочтения абонентов при выборе устройств в 2016 году 3
20.03.2017 МТС запустила сеть LTE в Беломорске и Пряже 1
13.03.2017 Ускоренный мобильный интернет МТС появился в главном дворце Воронежской области 1
22.02.2017 Назначен новый генеральный директор Alcatel в России и СНГ 1
21.02.2017 В России взрывной рост продаж 4G-смартфонов 1
20.02.2017 Россия: объем рынка смартфонов в 2016 году вырос на 4,4% 1
15.02.2017 Бывший акционер «Яндекса» и «Mail.ru» вынул $1,1 млрд из Apple, чтобы вложиться в Google и Microsoft 1
19.01.2017 Жители Мордовии дарили друг другу LTE-смартфоны и спутниковые тарелки 2
18.01.2017 Самым популярным новогодним подарком в Чечне стал 4G-смартфон 1
17.01.2017 LTE-гаджеты стали самыми популярными подарками у жителей Сибири 2
13.01.2017 Конец кризиса: Рынок смартфонов в России рванул вверх благодаря продажам дорогих устройств 3
13.01.2017 Россия: продажи смартфонов в 2016 г. выросли на 26,3% 2
11.01.2017 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске 1
30.12.2016 Объем трафика в LTE-сети «Мегафона» на Северо-Западе России вырос за год на 40% 2
29.12.2016 «Билайн» запустил сеть LTE в Магнитогорске 1
28.12.2016 МТС запустила LTE в 9 административных центрах Калининградской области 1
13.12.2016 МТС увеличил покрытие сети LTE в Нижегородской области 1
03.11.2016 МТС представил квартальные итоги розничных продаж 4G-устройств в Кировской области 2
28.10.2016 МТС подвел итоги продаж 4G-устройств в своей рознице в Чувашии за 3 квартал 2016 2
23.08.2016 Сеть 4G МТС появилась в 14 населенных пунктах Вологодской области 1
19.08.2016 Продажи 4G-смартфонов в пермской рознице МТС выросли за первое полугодие 2016 г. в 2 раза 2
16.08.2016 МТС обеспечила сетью 4G более половины жителей Нижегородской области 1
04.08.2016 МТС развивает LTE на «голосовых» частотах в Саратовской области 1
21.07.2016 МТС в 4 раза расширила покрытие сети LTE-1800 в Мурманской области 1
20.07.2016 В Удмуртии 4G-смартфоны впервые обогнали по продажам устройства с поддержкой 3G 1
13.07.2016 Чувашия обогнала все регионы Поволжья по доле LTE-смартфонов в продажах «умных» устройств 3

Публикаций - 138, упоминаний - 215

LTE-смартфон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 80
Samsung Electronics 5666 58
Apple Inc - Эппл Рус 7701 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 19
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 10
Microsoft Corporation 11077 8
Lenovo Group 1636 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
Xiaomi 904 5
Oysters 17 4
Verizon Wireless - Cellco Partnership 175 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Huawei 2730 2
Micromax - Микромакс системс 39 2
ZTE Corporation 550 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 27 1
СМАРТС Волгоград-GSM 15 1
LG Electronics 1847 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 1
Google LLC 7148 1
Nokia Corporation 2434 1
Sony 2362 1
Alphabet 74 1
Canon 568 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Lenovo Motorola Solutions 100 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
INOI - ИНОЙ 30 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Правительство РФ 2203 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
РПЦ Вологодская епархия - Кирилло-Белозерский монастырь - Кириллов монастырь 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 85
3G - Стандарт мобильной связи 3731 16
Smartphone - Смартфон 773 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 212 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 92 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 1
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 1
Google Android 10751 29
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 15
Apple iOS 5742 14
Microsoft Windows Phone OS 1472 9
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 9
Apple iPhone 5 710 8
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 5
Apple iPad mini 375 5
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 5
Samsung Galaxy Note 558 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
Ланит Treolan Irbis 67 2
Huawei Honor 7 - Серия смартфонов 29 2
Apple iPhone 6 547 2
Samsung Electronics Bada 171 1
Apple iPhone 3 383 1
Lenovo Motorola LEX L - серия смартфонов 1 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
Microsoft DirectX 327 1
Samsung Electronics TouchWiz 167 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Symbian OS 776 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Samsung Galaxy 345 1
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 1
HTC One - серия смартфонов 137 1
Cyanogen OS 19 1
Nvidia GeForce GTX 2062 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 1
WhatsApp Messenger 654 1
Apple iPhone 8 157 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 1
Apple iPhone 7 246 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Lenovo A - Серия смартфонов 17 1
Чернышов Михаил 32 4
Бобиков Дмитрий 14 3
Широков Алексей 15 2
Кузнецов Александр 75 2
Соловенчук Александр 44 2
Семенов Максим 20 2
Аршинов Александр 1 1
Смагаринский Юрий 23 1
Дьяков Александр 1 1
Курова Мария 6 1
Низомиддинов Олег 12 1
Седов Владимир 11 1
Чернов Григорий 17 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Трохин Александр 18 1
Чуб Александр 22 1
Сергеев Андрей 5 1
Богатов Сергей 1 1
Павлов Владимир 13 1
Майстренко Игорь 44 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 7
Россия - ПФО - Казань 1515 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 6
Япония 2780 5
Россия - Кировск - Кировская область 304 5
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 5
Россия - СФО - Новосибирск 1967 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
Россия - Республика Тыва 143 4
Россия - Кемеровская область 467 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 4
Россия - Калининградская область 537 4
Россия - Республика Мордовия 387 3
Россия - Дзержинск 64 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Индия - Республика 2169 3
Россия - ПФО - Самара 1288 3
Россия - Ростовская область 862 2
Европа 3752 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - Вятский край - Вятка 8 2
Россия - Республика Хакасия 249 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Россия - Волгоградская область 398 2
Россия - Саров 92 2
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Россия - Курская область 338 1
Россия - Томская область - Стрежевой 12 1
Россия - Салават 18 1
Россия - Мордовия - Ковылкино 10 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
IHS iSuppli 274 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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