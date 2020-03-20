Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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LTE-смартфон
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 138, упоминаний - 215
LTE-смартфон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 80
|Samsung Electronics 5666 58
|Apple Inc - Эппл Рус 7701 24
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 19
|МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 12
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 10
|Microsoft Corporation 11077 8
|Lenovo Group 1636 7
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
|Xiaomi 904 5
|Oysters 17 4
|Verizon Wireless - Cellco Partnership 175 3
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
|Huawei 2730 2
|Micromax - Микромакс системс 39 2
|ZTE Corporation 550 1
|2Test - Алькор-Коммьюникейшин 27 1
|СМАРТС Волгоград-GSM 15 1
|LG Electronics 1847 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 1
|VK - Mail.ru Group 2483 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 1
|Google LLC 7148 1
|Nokia Corporation 2434 1
|Sony 2362 1
|Alphabet 74 1
|Canon 568 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|Lenovo Motorola Solutions 100 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|INOI - ИНОЙ 30 1
|Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 2
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
|Чернышов Михаил 32 4
|Бобиков Дмитрий 14 3
|Широков Алексей 15 2
|Кузнецов Александр 75 2
|Соловенчук Александр 44 2
|Семенов Максим 20 2
|Аршинов Александр 1 1
|Смагаринский Юрий 23 1
|Дьяков Александр 1 1
|Курова Мария 6 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Седов Владимир 11 1
|Чернов Григорий 17 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Трохин Александр 18 1
|Чуб Александр 22 1
|Сергеев Андрей 5 1
|Богатов Сергей 1 1
|Павлов Владимир 13 1
|Майстренко Игорь 44 1
|EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 1
|ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
|IDC Russia - IDC Россия 115 1
|IHS iSuppli 274 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru