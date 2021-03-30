Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ACL
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Публикаций - 36, упоминаний - 39
ACL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
|Мельникова Анастасия 166 2
|Мелких Александр 2 1
|Макаров Станислав 111 1
|Potnis Amita - Потнис Амита 3 1
|Hadar Peleg - Хадар Пелег 3 1
|Сухих Ян 6 1
|Чернышов Кирилл 1 1
|Курнаков Иван 2 1
|Дорфман Антон 1 1
|Максимов Никита 1 1
|Стенников Алексей 3 1
|Назаров Владимир 12 1
|Демидов Александр 14 1
|Кулин Филипп 39 1
|Климарев Михаил 46 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Ройфман Роман 14 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Иванов Олег 124 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru