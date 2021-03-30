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ACL
Access Control List
Access List
Список правил контроля и фильтрации трафика


30.03.2021 Вышла новая версия универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation 1
04.02.2021 TP-Link представила новый мультигигабитный коммутатор в линейке Omada. Фото 1
17.11.2020 Подтверждена совместимость почтового сервера Tegu и ОС «Альт Сервер 9» 1
05.12.2019 В ПО «Касперского» и Trend Micro найдена «дыра» для захвата ПК 1
27.08.2019 Бесплатный антивирус под Windows стал свободной точкой входа на ПК для злоумышленников 2
02.07.2019 Сотни миллионов ПК под ударом: Их можно взломать софтом, который призван их «лечить» 2
22.08.2018 Positive Technologies обнаружила уязвимости в системах управления производственными процессами 1
25.07.2018 «Смарт-софт» выпустила новую версию Traffic Inspector Next Generation 1
26.06.2018 Роман Ройфман: Наши продукты для облаков – это как собственный автомобиль, каршеринг и такси 1
23.03.2018 Российские власти ради эксперимента готовятся заблокировать 15 млн IP-адресов Amazon 1
26.05.2017 NetApp представила новую версию ПО StorageGRID Webscale для объектного хранения данных 1
22.05.2017 «Техносерв» запустила облачное хранилище данных на собственной платформе 1
27.10.2016 D-Link представил коммутатор с увеличенным количеством медных портов 1
05.08.2015 Qtech начал производство новой серии коммутаторов для сегментов Enterprise/SOHO 1
08.06.2015 D-Link расширил линейку гигабитных коммутаторов для операторских сетей Metro Ethernet 1
18.05.2015 Qtech представил обновленную модель мультисервисного мультиплексора 1
10.12.2014 ОС Asustor Data Master теперь доступна для всех NAS от Asustor 1
28.11.2014 В линейке ZyXEL появился новый гигабитный управляемый коммутатор MGS3520-28 1
31.07.2013 Выбор ZOOM: ТОП-4 лучших роутера для дома 1
10.04.2013 "Саперион": что умеет современная ЕСМ 1
03.04.2013 Netgear представил новую серию управляемых коммутаторов для СМБ 1
26.12.2012 Qtech выпустил бюджетный коммутатор для мультисервисных сетей 1
06.11.2012 Synology предлагает СМБ-компаниям 2-портовый NAS-сервер для гибкого расширения СХД 1
12.07.2012 Qtech выпустил коммутатор для построения сетей агрегации малых и средних операторов связи 1
21.05.2012 D-Link представил новую серию настраиваемых коммутаторов DGS-1500-XX с расширенным функционалом 1
29.07.2011 D-Link выпустил новые управляемые стекируемые коммутаторы L2 с поддержкой PoE для СМБ 1
12.07.2011 Qtech расширил линейку Metro Ethernet-коммутаторов QSW 1
05.07.2011 Synology выводит на рынок NAS-сервер DiskStation DS2411+ для СМБ 1
09.06.2011 D-Link представил новый управляемый коммутатор серии xStack для сетей Metro Ethernet 1
19.04.2011 D-Link представил новый управляемый коммутатор серии Web Smart для СМБ 1
30.11.2010 TP-Link представила управляемый коммутатор TL-SL5428E с поддержкой Gigabit Ethernet 1
12.07.2010 D-Link выпустил новую линейку гигабитных коммутаторов серии Web Smart DGS-1210 с поддержкой Green Ethernet 1
13.05.2008 D-Link пополнил линейку управляемых коммутаторов 1
29.04.2008 Netgear представила 3 новых интеллектуальных коммутатора 2
31.10.2007 ИТ-инфраструктура будущего. Версия Intel 1
13.02.2007 Netgear выпустила стекируемые гигабитные интеллектуальные коммутаторы 1

Публикаций - 36, упоминаний - 39

ACL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SEC Consult Services 933 3
SafeBreach Labs 6 3
Bitdefender 102 2
Amazon Inc - Amazon.com 1480 2
Lenovo Group 1645 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
D-Link 191 1
NEC 436 1
Trend Micro 350 1
Avira 43 1
Zello 20 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 1
Brocade Communications Systems 145 1
SAP SE 3230 1
VK - Mail.ru Group 2492 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
MSI - Micro-Star International 283 1
Google LLC 7210 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 7 1
PC-Doctor 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Smart-Soft - Смарт-Софт 43 1
TRENDnet 51 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 397 1
NetApp 486 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 1
Dell EMC 2433 1
Western Digital Corporation - WDC 315 1
Alibaba Group 298 1
Microsoft Corporation 11253 1
NortonLifeLock (Symantec) 805 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1229 1
IBM 3586 1
1С-Битрикс 351 1
AMD - Advanced Micro Devices 1692 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 367 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Fujitsu 751 1
Avast Software 120 1
Базальт СПО 206 1
Lego 84 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 137 10
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 167 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 7
Web Interface - Веб-интерфейс 178 7
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 155 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 5
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 41 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 3
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 50 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 2
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 217 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 387 2
Webserver - Вебсервер 20 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
OpenStack 347 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 46 1
Persistent memory - Энергонезависимая память 6 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 9 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 1
Open Systems Interconnection model - сетевая модель OSI 35 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 22 1
Snapshot - Снимок файловой системы или экрана - Моментальный снимок, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 27 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 15 1
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени 7 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 70 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 45 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 147 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 267 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 4
Microsoft Windows 10 6707 3
AWS - Amazon Web Services 569 3
Linux OS 4296 2
Trend Micro Maximum Security 1 1
NetApp ONTAP Cloud Volumes 15 1
NetApp StorageGRID 19 1
FreeBSD OPNsense OS 10 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Amazon EFS - Amazon Elastic File System 1 1
Dell SupportAssist 13 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 350 1
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 10 1
Microsoft Azure File Storage 1 1
Bitdefender Antivirus Free 1 1
Amazon Rekognition 5 1
NetApp Private Storage 9 1
Netapp StorageGRID Webscale 9 1
МБК лаб Tegu - почтовый сервер 4 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации 5 1
NetApp ONTAP FabricPool 5 1
Dell Alienware AlienFX 7 1
Corsair Diagnostics 1 1
Autodesk Desktop Application 1 1
Schneider Electric Modicon - серия программируемых контроллеров 1 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
NetApp ONTAP 34 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Google Android 10752 1
Microsoft Windows 866 1
Apple - App Store 2199 1
Microsoft Azure 1171 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Microsoft SQL Server 799 1
Apple iCloud 200 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 795 1
Мельникова Анастасия 166 2
Мелких Александр 2 1
Макаров Станислав 111 1
Potnis Amita - Потнис Амита 3 1
Hadar Peleg - Хадар Пелег 3 1
Сухих Ян 6 1
Чернышов Кирилл 1 1
Курнаков Иван 2 1
Дорфман Антон 1 1
Максимов Никита 1 1
Стенников Алексей 3 1
Назаров Владимир 12 1
Демидов Александр 14 1
Кулин Филипп 39 1
Климарев Михаил 46 1
Смирнов Алексей 142 1
Ройфман Роман 14 1
Зайцев Михаил 145 1
Иванов Олег 124 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Европа 3804 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций 1 1
РосКомСвобода 75 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
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