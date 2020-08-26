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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
AB InBev Efes
АБ ИнБев Эфес
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 124
AB InBev Efes упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Паныч Инга 7 6
|Дёмкин Владимир 6 6
|Мелингер Станислав 12 4
|Усик Сергей 7 4
|Теличева Наталья 125 4
|Горбунов Вадим 12 4
|Невмержицкая Александра 3 3
|Батюшенков Дмитрий 6 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Рогозина Ольга 4 3
|Кукаркин Кирилл 6 3
|Чаплинская Светлана 6 3
|Смирнова Олеся 11 3
|Тарасов Максим 5 3
|Стыщенко Иван 5 3
|Десятов Роман 13 2
|Беренов Александр 4 2
|Сплат-Косметика - Splat 12 2
|Холинов Андрей 18 2
|Рыжонков Дмитрий 3 2
|Волков Сергей 25 2
|Дубровская Ольга 4 2
|Потапкин Михаил 26 2
|Алтухов Сергей 8 2
|Заборов Михаил 2 2
|Ягнятинский Евгений 32 2
|Румянцев Антон 46 2
|Лащев Сергей 2 2
|Копаев Геннадий 16 2
|Никеров Антон 2 1
|Свердлов Алексей 19 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Хмелевский Николай 7 1
|Хрипунов Павел 19 1
|Шуваев Ярослав 9 1
|Спевак Сергей 12 1
|Белайчук Анатолий 20 1
|Катюшин Денис 7 1
|Крылов Алексей 4 1
|Родионов Максим 5 1
|Gartner 2200 1
|Forrester Research 388 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru