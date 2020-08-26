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AB InBev Efes
АБ ИнБев Эфес


26.08.2020 Пивоваренная компания AB InBev Efes при поддержке Accenture запустила центр роботизации 3
05.08.2020 BUD Light установил в Москве «умные» билборды, реагирующие на погоду 2
22.05.2020 Пивоваренная компания AB InBev Efes создала платформу управления персоналом 9
28.04.2020 Минпромторг отобрал пять решений Naumen для организации удаленной работы предприятий промышленности 1
19.02.2020 Как отказаться от регламентов и научиться управлять бизнес-процессами по-взрослому 5
27.01.2020 Конференция CNews «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами» состоится 11 февраля 1
10.01.2020 Конференция CNews «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами» состоится 11 февраля 2
26.09.2019 Accenture помогла пивоваренным компаниям AB InBev и Anadolu Efes завершить слияние бизнесов 4
10.04.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 3
27.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 2
11.03.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 2
07.03.2019 Accenture разработала блокчейн-решение для участников морских грузоперевозок 1
18.02.2019 Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля 2
10.12.2018 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 2019 года 2
29.11.2018 Блокчейн и нейросети помогают увеличивать продажи в ритейле 1
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 1
16.04.2018 Efes Rus внедрила цифровое рабочее пространство с VMware Horizon 3
30.03.2018 «Корус Консалтинг» и QUBData завершили оптимизацию аналитических приложений компании Efes Rus на платформе QlikView 1
10.04.2017 Logistix автоматизировала склад IspiritGroup 1
13.12.2016 Efes Rus переносит управление данными в облако SAP HEC 6
23.09.2016 Efes Rus автоматизировала управление качеством производства с помощью «1С:Предприятия 8» 11
17.02.2016 Efes Rus автоматизировала процесс закрытия отчетного периода на базе SAP Financial Closing Cockpit AddOn 4
25.06.2015 Efes Rus вместе с Molga Consulting разработала программу мотивации персонала 8
29.01.2015 «Системные Технологии» автоматизируют работу торговых агентов Efes Rus 3
27.01.2015 В Efes Rus создан единый кадровый расчетный центр 4
25.09.2014 Efes Rus при поддержке АКЦ «Телеком-Экспресс» запускает обновленную «горячую линию» 1
16.09.2014 Efes Rus оптимизировала оперативную обработку данных сотрудников с помощью Molga Consulting 1
08.04.2014 Повысить эффективность производства – не дороже нового станка? Опыт IBS 1
25.03.2014 «Андэк» провела аудит ИБ бизнес-партнеров Efes Rus 5
14.02.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
24.01.2014 Accenture помогла Efes Rus оптимизировать логистику с помощью SAP Transportation Management 4
23.12.2013 IBS автоматизировала процессы ТОРО Efes Rus на базе SAP ERP 10
28.10.2013 «Телеком-Экспресс» запустил обновленный сервис ИТ поддержки сотрудников Efes Rus 8
24.07.2012 В руководстве ALPE consulting новые назначения 1
31.10.2011 Артак Оганесян: Тестировщику полезно услышать крики пользователей 2
08.09.2011 Leta оценила уровень соответствия обработки ПДн «Пивоварни Москва-Эфес» требованиям законодательства РФ 2
11.09.2008 Efes в России автоматизировала службу ИТ-поддержки на базе Naumen Service Desk 6

Публикаций - 37, упоминаний - 124

AB InBev Efes упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3228 11
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 5
Accenture - Аксенчер 533 4
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 4
Selectel - Селектел 137 4
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 3
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 2
Yandex - Яндекс 4106 2
IBM 3575 2
КСК Технологии 27 2
Газпромнефть Бизнес-сервис ОЦО 8 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Ланит Омни 17 1
Oracle Siebel 132 1
Comindware - Колловэар 51 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
OpenText 161 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
Google LLC 7198 1
Trialink - Триалинк ГК 5 1
K2 - К2РУ - SourceCode 35 1
QUBData 2 1
ST - Системные технологии 17 1
Microsoft Corporation 11226 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Amazon Inc - Amazon.com 1478 1
Alibaba Group 298 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 1
3799 1
Ланит ГК 1164 1
VMware 1832 1
Qlik 63 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
SAP CIS - САП СНГ 758 1
Naumen - Наумен 344 1
Эвотор - Evotor 105 1
Галактика - Корпорация 253 1
ELMA 106 1
Спортмастер 116 4
Росгосстрах 182 4
Ригла - аптечная сеть 47 4
Адамас - Ювелирный завод 56 4
Абрау-Дюрсо 9 4
YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша 11 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 3
Открытие ФК 538 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Норникель - Норильский никель 178 3
ЕВРАЗ Металл Инпром 9 3
Paulig Group - Паулиг РУС 24 3
Procter&Gamble - P&G 94 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
X5 Group 601 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Почта России ПАО 1580 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Coca-Cola Company 113 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 1
Черкизово ГК 73 1
КМЗ - Копейский машиностроительный завод 2 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Мегаполис ТК 91 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 4 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 14 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 3 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Уралкалий ПАО 62 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Уралсиб Банк 390 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
Ингосстрах СПАО 210 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Счётная палата РФ 462 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 7
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 29 1
Умный магазин - Smartstore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 11 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 7 1
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 430 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
DevOps - Development и Operations 297 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
Яндекс.Маршрутизация 22 1
VMware Horizon 55 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 14 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA 14 1
SAP FCC - SAP Financial Closing Cockpit 7 1
Яндекс.Погода 9 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 13 1
Naumen Inventory 4 1
OpenUI5 - SAPUI5 - SAP User Inteface HTML5 - открытый JavaScript фреймворк 6 1
SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 4 1
SAP EFM - SAP Employee File Management 2 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Accenture Liquid Studio 11 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 1
Qlikview 97 1
VMware vSphere 281 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Naumen Contact Center 71 1
Naumen Service Desk 104 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Microsoft Outlook 651 1
Яндекс.Маркет 439 1
Microsoft Office 1954 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
Паныч Инга 7 6
Дёмкин Владимир 6 6
Мелингер Станислав 12 4
Усик Сергей 7 4
Теличева Наталья 125 4
Горбунов Вадим 12 4
Невмержицкая Александра 3 3
Батюшенков Дмитрий 6 3
Кастильо Игорь 24 3
Рогозина Ольга 4 3
Кукаркин Кирилл 6 3
Чаплинская Светлана 6 3
Смирнова Олеся 11 3
Тарасов Максим 5 3
Стыщенко Иван 5 3
Десятов Роман 13 2
Беренов Александр 4 2
Сплат-Косметика - Splat 12 2
Холинов Андрей 18 2
Рыжонков Дмитрий 3 2
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