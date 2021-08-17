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РЕЛЭКС Линтер
Linter
СУБД


17.08.2021 СУБД «Линтер бастион» вошла в экосистему ПО на базе ОС «Альт» 6
26.05.2021 «Гарда БД» поддерживает предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид» 1
17.08.2020 Разработчик платформы Polycode протестировал совместимость с новыми версиями СУБД Postgres Pro Standard 1
13.05.2020 Обновленная «Гарда БД» теперь может блокировать локальные подключения к базам данных 1
22.04.2020 ФНС потратит 9,5 миллиарда, чтобы усилить системы на «железе» и ПО Oracle. Российское просят не предлагать 1
20.05.2019 «Гарда БД» научилась защищать платформу SAP HANA 1
06.09.2018 «Гарда технологии» выпустила новую версию системы защиты баз данных «Гарда БД» 1
05.06.2018 Для российских процессоров «Комдив» пишут СУБД и военную геосистему за 100 миллионов 1
09.02.2018 На уход Oracle из российской нефтянки конкурирующие СУБД ответили парадом скидок 1
01.02.2018 ДИТ закупает российское ПО. За бортом остались Dr.Web, «Альт Линукс», Postgres, InfoWatch и «Байкал» 1
31.10.2017 «МФИ Софт» применила машинное обучение для защиты БД 1
23.10.2017 «Водный реестр» переедет с Microsoft и Apache на отечественный софт 1
14.06.2017 Федеральной налоговой службе поставят «русский Hadoop» для работы с большими данными 1
19.05.2017 ФНС отказалась от российского ПО для больших данных. 900 млн будут потрачены на зарубежный софт 1
10.05.2017 Платформа визуального управленческого контроля Luxms BI включена в единый реестр российского ПО 1
03.03.2017 Создатели атомной бомбы вместе с Postgres Professional выпустили СУБД для работы с гостайной 1
30.01.2017 «Релэкс» обновила линейку СУБД «Линтер» 6
02.11.2016 «МФИ Софт» анонсировала новую версию системы защиты баз данных «Гарда БД» 1
18.10.2016 В России появились 23 национальных ОС 2
24.08.2016 Система «Гарда БД» обзавелась поддержкой СУБД IBM Netezza 1
14.06.2016 Рынок BI: от анализа отчетности к оптимизации бизнес-процессов 1
03.06.2016 Бизнес не хочет «импортозамещать» BI 1
20.05.2016 СУБД «Линтер Бастион» протестирована на отечественном сервере Rikor EcoServer 3
11.05.2016 Платформа Luxms BI протестирована на ПАК корпоративной виртуализации «ЕС2015-Терем» 1
07.04.2016 Российская платформа визуального контроля Luxms BI интегрирована с СУБД «Линтер Бастион» 1
21.03.2016 СУБД «Линтер Бастион» рекомендована для применения с ОС «Роса» 4
18.02.2016 «Ай-Теко» и «Релэкс» протестировали связку ПАК «ЕС2015-Терем» — СУБД «Линтер Бастион» 2
04.02.2016 «Роснефть» мигрирует на PostgreSQL и подыскивает «импортозамещающую» ОС 1
15.12.2015 Тестируется новая версия российской ОС - «убийцы Windows» 1
02.11.2015 «Рикор» и «Релэкс» планируют поставлять российским заказчикам многофункциональные ПАК 1
28.09.2015 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1
02.07.2015 Импортозамещающие СУБД: желания и возможности 4
25.06.2015 Система «ИВК Портал» полностью совместима с новейшей Java-машиной 1
11.06.2015 Кто будет создавать национальные ОС и СУБД. Минкомсвязи определилось с победителями 1
04.06.2015 Разработчики отечественных САПР попросили денег у Минкомсвязи 1
01.06.2015 «НТЦ Релэкс» получит грант «Сколково» в размере 32 млн руб. на разработку СУБД нового поколения 3
18.12.2014 Открытая СУБД может быть создана при поддержке правительств РФ и других стран БРИКС 2
03.12.2014 «Прогноз» и Naumen будут совместно замещать импортное ПО 1
19.11.2014 «Прогноз» интегрирует свое ПО с отечественной СУБД «Линтер» 2
10.11.2014 «Альт Линукс СПТ 6.0» и СУБД «Линтер Бастион» протестированы на совместимость 1

Публикаций - 42, упоминаний - 66

РЕЛЭКС Линтер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 24 15
Oracle Corporation 3363 12
Teradata 166 9
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 9
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 6
ALT Linux - Альт Линукс 138 5
3779 5
Diasoft - Диасофт 354 4
Базальт СПО 206 4
Luxms 14 4
Microsoft Corporation 11168 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Гарда Технологии 38 3
Huawei 2733 3
МФИ Софт 103 3
Крипто-ПРО 200 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
SAP SE 3220 3
Parallels Holdings 472 2
NVision Group - Энвижн Груп 546 2
Yandex - Яндекс 4103 2
РТ-Информ 112 2
Softline - Софтлайн 1475 2
Ланит Интеграция 101 2
Nginx - Энджайникс 100 2
Ланит ГК 1160 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 375 2
Samsung Electronics 5730 2
Сервионика - Servionica 164 2
Jolla - Sailfish Holding 58 2
Рикор Холдинг - Rikor 70 2
Docsvision - ДоксВижн 780 2
Raidix - Рэйдикс 129 2
Mirantis - Мирантис 21 2
Cisco Systems 2056 2
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 2
Red Hat 668 2
VMware 1830 2
Polymatica - Полиматика 41 2
Синтез 5 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Роснефть НК 367 2
РусГидро ПАО 129 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Сухой - Авиационный холдинг 65 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Интер РАО ПАО 159 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Сбербанк страхование 47 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
Polylog - Агентство Полилог 1 1
Тракторные заводы Концерн 24 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Вертолеты России 114 1
МТС банк 254 1
Hyundai Motor 146 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 1
Металлинвестбанк 39 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Газпром ПАО 524 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Почта России ПАО 1579 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Правительство РФ 2208 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Минцифры РФ - Департамент развития отрасли информационных технологий 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Федеральное казначейство России 766 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
МФЦ Мои документы Москвы 6 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 50 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 4
OpenStack 347 3
ARM64 - Архитектура процессора 1020 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 2
NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 6 2
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 149 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
Wiki - Вики - режим Википедии 35 1
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 26 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 66 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 1
Apache License 24 1
RDBMS - Relational Database Management System - Реляционная СУБД 11 1
Офисные приложения 7 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 303 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 24
Microsoft SQL Server 798 12
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 47 8
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 44 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 7
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 23 7
IBM Netezza 16 6
IBM DB2 151 6
Гарда БД 26 6
Luxms BI 13 5
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Embarcadero Interbase 14 4
Linux OS 4276 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 4
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
TmaxSoft Tibero 40 3
Apache Hive - система управления базами данных 37 3
ФНС РФ ЦОД 22 3
iTeco ЕС2015-Терем - ПАК корпоративной виртуализации для организации корпоративных систем VDI/VPS 6 3
ReactOS 9 3
Diasoft FA# 53 3
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Microsoft Windows 856 3
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
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РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 2
РАН - Российская академия наук 317 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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