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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РЕЛЭКС Линтер
Linter
СУБД
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 66
РЕЛЭКС Линтер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Добрушский Сергей 4 2
|Сушкевич Антон 56 2
|Варов Константин 24 2
|Бартунов Олег 32 2
|Предтеченский Петр 18 2
|Колчин Вячеслав 5 1
|Пешков Анатолий 1 1
|Алексеев Сергей 5 1
|Маркин Сергей 2 1
|Кириченко Сергей 2 1
|Сотниченко Сергей 5 1
|Попов Иван 1 1
|Литвинов Игорь 7 1
|Бойченко Игорь 1 1
|Беленков Олег 1 1
|Шестаков Сергей 16 1
|Богомолов Андрей 19 1
|Раевский Роман 12 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Краснопольский Андрей 8 1
|Брагин Алексей 5 1
|Решетков Александр 5 1
|Речицкий Александр 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Гусев Дмитрий 48 1
|Путин Владимир 1828 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Волков Сергей 25 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Каштанов Дмитрий 27 1
|Богачев Игорь 172 1
|Иванов Борис 49 1
|Баланова Светлана 29 1
|Григорьев Олег 2 1
|Яппаров Тагир 72 1
|Петров Сергей 51 1
|Черногоров Андрей 62 1
|Ходаков Сергей 40 1
|Железняков Андрей 2 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|РИА Новости 654 1
|Из рук в руки - irr.ru 25 1
|CNews Analytics 1991 1
|TAdviser Report 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769810, в очереди разбора - 673493.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru