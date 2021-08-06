Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
КРЭТ
Концерн Радиоэлектронные Технологии
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 168
КРЭТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
|Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
|Союз машиностроителей России 26 1
|Колесов Николай 19 4
|Евтушенко Олег 125 4
|Сердюков Анатолий 54 3
|Морозова Анастасия 27 2
|Рыжов Алексей 18 2
|Моторин Максим 2 2
|Черных Дмитрий 13 2
|Янукович Виктор 18 2
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
|Путин Владимир 1828 2
|Рейман Леонид 413 2
|Воеводин Александр 1 1
|Муравьев Станислав 1 1
|Welch Dale - Уэлш Дейл 1 1
|Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
|Артяков Владимир 3 1
|Гуриев Марат 10 1
|Atallah Naji - Аталлах Наджи 1 1
|Olszewski Jarek - Ольшевский Ярек 1 1
|Дубовицкий Николай 5 1
|Becker Johannes - Беккер Йоханнес 2 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Гацко Геннадий 14 1
|Бугаенко Александр 1 1
|Маркин Сергей 2 1
|Куйвашев Евгений 10 1
|Леликов Дмитрий 4 1
|Козак Дмитрий 10 1
|Рязанцев Олег 2 1
|Чернышев Владимир 1 1
|Зверев Владимир 2 1
|Мантуров Денис 56 1
|Солодухин Константин 89 1
|Мальков Антон 26 1
|Борисов Юрий 91 1
|Назаров Александр 35 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Осеевский Михаил 221 1
|NYT - The New York Times 509 3
|Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Электроника: Наука, Технология, Бизнес 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru