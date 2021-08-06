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КРЭТ
Концерн Радиоэлектронные Технологии


06.08.2021 КРЭТ разработал навигатор для точного приземления парашютистов 3
23.07.2021 КРЭТ впервые представил коммутатор на отечественном процессоре 2
01.06.2021 КРЭТ в партнерстве с Sitronics Group создаст электрозарядную инфраструктуру Нижнего Новгорода 1
14.05.2021 ИТ-«дочку» «Ростеха» заставили заплатить 90 миллионов за «самовозгорающиеся» аппараты ИВЛ 2
27.04.2021 В России появится сеть зарядок для электромобилей. За ней стоит сын «радиоэлектронного вице-премьера» Борисова 2
11.03.2021 «РТ-Техприемка» переведет работу с рекламациями в «цифру» 1
25.12.2020 КРЭТ начинает поставку электронных ценников в российский ритейл 1
16.10.2020 В России начинается производство доступных бионических протезов 3
02.09.2020 «Ростех» и «Ростелеком» создадут единый цифровой контур для отечественного авиастроения 3
24.08.2020 Ростех проведет цифровую трансформацию гидрометеорологической службы в России 1
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 2
18.03.2020 Ростех создаст комплекс бортового оборудования для дирижаблей нового поколения 2
20.02.2020 КРЭТ разработал цифровые ценники для торговых сетей 3
15.11.2019 Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса 2
15.10.2019 «Радиоэлектронные технологии» начали серийное производство кардиорегистраторов Ritmer 4
26.07.2019 Ростех создал домашний агрокомплекс с управлением со смартфона. Цена 1
25.07.2019 Разработка Ростеха позволит Росгидромету точнее прогнозировать погоду 2
11.07.2019 «Галактика» представила президенту РФ свою платформу цифровизации 1
26.06.2019 Ростех разработал портативную метеостанцию 2
17.05.2019 «Ростех» представил новую продукцию в сфере вертолетостроения 2
27.02.2019 США грозят российским ИТ-компаниям новыми санкциями 3
12.10.2018 В топ50 компаний радиоэлектронной отрасли вошли 22 предприятия Ростеха 2
17.08.2018 Ростех инвестирует 3 млрд рублей в развитие промышленной 3D-печати 1
17.08.2018 «Ростех» инвестирует 3 миллиарда в 3D-печать 1
23.04.2018 «Галактика» объявила о переходе на импортозамещающий стек и о рекордном росте 1
20.04.2018 Системы «Галактики» «поженят» с СУБД PostgreSQL в пику Oracle и Microsoft 2
19.02.2018 «КРЭТ» создаст инфраструктуру электрических зарядных станций по всей России 6
23.01.2018 Глава Минкомсвязи пригрозил Microsoft потерей миллиардов долларов в России 2
05.12.2017 Oracle из-за санкций ужесточила условия работы с ВЭБ, ВТБ, Сбербанком, «Газпромом», «Лукойлом», «Ростехом» 2
29.11.2017 В единую базу электронных компонентов «Росэлектроники» включено 50 тыс. изделий 1
27.10.2017 Объявлены радиоэлектронные и ИТ-компании – кандидаты на новые санкции США 3
22.09.2017 X-Com автоматизировала работу сотрудников концерна «Радиоэлектронные технологии» 1
04.07.2017 Доля женщин среди топ-менеджеров в российской радиоэлектронике доросла до 3% 1
26.05.2017 «РТ-Информ» разработал каталог продукции для ИТ-отрасли 1
09.02.2017 «РТ-Информ» представит дорожную карту развития централизованных ИС «Ростеха» 1
24.01.2017 «АМТ-Груп» внедрила InfoDiode на государственном Рязанском приборном заводе 1
22.09.2016 Разработка института РАН проникла в ОС Tizen 1
06.11.2015 КРЭТ и РКС будут сотрудничать в области разработки и реализации программ импортозамещения защищенных информационных технологий и систем 5
28.10.2015 Решения КРЭТ позволяют России реализовывать асимметричную стратегию ограничения доступа к определенным территориям 1
10.09.2015 КРЭТ в первом полугодии 2015 г. увеличил выручку почти в 1,4 раза 1

Публикаций - 69, упоминаний - 168

КРЭТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 17
Microsoft Corporation 11127 7
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 4
Oracle Corporation 3356 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 3
Ростех Технодинамика 23 3
Галактика - Корпорация 249 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 2
Цифровое оружие и защита 4 2
СТЦ - Специальный Технологический Центр 8 2
Высокоточные комплексы НПО 9 2
Новатор ОКБ - Опытное конструкторское бюро «Новатор» имени Люльева Л.В. 7 2
Ангстрем-Т 95 2
РТИ 122 2
Базальт СПО 206 2
3761 2
АФК Система ПАО 996 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Микрон - Micron 365 2
Nortel Networks 223 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 1
Корус Консалтинг ГК 807 1
Ангстрем-М 21 1
Ростех Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие 13 1
ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 10 1
BDO Unicon - БДО Юникон Бизнес Солюшнс 11 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
Syrus Systems - Сайрус системс 2 1
IBM 3551 1
SAP SE 3216 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 53 1
Bentley Systems 43 1
Ситроникс - Sitronics 563 1
Октава - Тульский завод 9 1
RRC 67 1
Cisco Systems 2049 1
Lenovo Group 1639 1
Samsung Electronics 5702 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 7
Транснефть 159 4
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 4
Вертолеты России 114 4
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 3
СтройГазМонтаж 12 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 2
ИнвестКапиталБанк 15 2
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 2
Туполев ПАО 17 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Стройтрансгаз 15 2
Авиа Групп 4 2
Зест -лизинговая компания 6 2
Трансойл 12 2
Сахатранс 6 2
Аброс ИК 7 2
Русское время - Часовой дом 4 2
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 9 1
Электрошеринг Холдинговая Компания 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Техбионик 1 1
Газпром ПАО 524 1
Аэрофлот 493 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
LinkedIn 521 1
Квант НПО - Научно-производственное объединение 1 1
Роснефть НК 367 1
Газпром нефть 382 1
Восточный Банк 108 1
ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 2 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 2
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
Правительство Краснодарского края 12 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 1
Президент США 105 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 107 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
Союз машиностроителей России 26 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2981 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
3D-печать 135 1
Конденсатор - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 3 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Галактика EAM 24 2
Галактика ERP 63 2
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 15 2
Autodesk Navisworks 14 1
ИСП РАН Svace 7 1
Pervasive - Btrieve СУБД 5 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 13 1
Галактика ECM 4 1
Техбионик SmartLi - серия модульных бионических протезов 3 1
AMT InfoDiode 14 1
Радиоэлектронные технологии Ritmer - Телемедицинский кардиорегистратор 1 1
Autodesk 3ds Max 53 1
Галактика ESB - Галактика Enterprise Service Bus 6 1
Autodesk AutoCAD 177 1
Галактика MES 4 1
Java - Язык программирования 1178 1
Google Android 10751 1
Linux OS 4267 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Колесов Николай 19 4
Евтушенко Олег 125 4
Сердюков Анатолий 54 3
Морозова Анастасия 27 2
Рыжов Алексей 18 2
Моторин Максим 2 2
Черных Дмитрий 13 2
Янукович Виктор 18 2
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
Путин Владимир 1828 2
Рейман Леонид 413 2
Воеводин Александр 1 1
Муравьев Станислав 1 1
Welch Dale - Уэлш Дейл 1 1
Shaheen Jeanne - Шейхин Джинн 3 1
Артяков Владимир 3 1
Гуриев Марат 10 1
Atallah Naji - Аталлах Наджи 1 1
Olszewski Jarek - Ольшевский Ярек 1 1
Дубовицкий Николай 5 1
Becker Johannes - Беккер Йоханнес 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Гацко Геннадий 14 1
Бугаенко Александр 1 1
Маркин Сергей 2 1
Куйвашев Евгений 10 1
Леликов Дмитрий 4 1
Козак Дмитрий 10 1
Рязанцев Олег 2 1
Чернышев Владимир 1 1
Зверев Владимир 2 1
Мантуров Денис 56 1
Солодухин Константин 89 1
Мальков Антон 26 1
Борисов Юрий 91 1
Назаров Александр 35 1
Сахненко Сергей 71 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Никифоров Николай 1126 1
Осеевский Михаил 221 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Индия - Республика 2175 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Украина 3378 2
Ближний Восток 1475 2
Африка 1491 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Европа 3774 2
Россия - Сургут 197 1
Швейцария - Давос 35 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
США - Редмонд 105 1
Восточная Европа 1682 1
Москва - Зеленоград 28 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Россия - Московская область - Одинцовский район - Кубинка 25 1
Иран - Исламская Республика Иран 375 1
Арктика 141 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Краснодарский край 915 1
Россия - Краснодар 1040 1
Россия - Тюмень 497 1
Специальный административный район Гонконг 552 1
Россия - Свердловская область 807 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 841 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Земля - планета Солнечной системы 874 1
Казахстан - Республика 2641 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Космодром Байконур 97 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Конституция США 18 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
NYT - The New York Times 509 3
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Электроника: Наука, Технология, Бизнес 3 1
ЦНИИ Электроника - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
Галактика Business Day 1 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765745, в очереди разбора - 669431.
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