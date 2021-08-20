Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Иннополис ОЭЗ ТВТ
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа


20.08.2021 IVA Technologies и ОМП подписали меморандум о разработке корпоративного мессенджера для ОС «Аврора» 1
11.03.2021 К 2030 году количество «мужских» и «женских» стартапов в ОЭЗ «Иннополис» сравняется 5
10.03.2021 Schneider Electric поставила решение по энергообеспечению здания технопарка в ОЭЗ «Иннополис» 1
15.02.2021 В ОЭЗ «Иннополис» приняли еще восемь стартапов 1
28.01.2021 Резиденты ОЭЗ «Иннополис» представили Президенту Татарстана решение для быстрого развертывания частного облака 1
04.12.2020 В ОЭЗ «Иннополис» появится центр разработки программных продуктов ГК Astra Linux 2
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1
30.11.2020 В ОЭЗ «Иннополис» разработают систему беспилотного движения в метро и единую платформу для зарядки электромобилей 3
23.11.2020 Маркетологи ОЭЗ «Иннополис» возьмут новичков-фаундеров под свое крыло 2
21.09.2020 Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1
11.09.2020 «Росатом» строит гигантский ЦОД в Иннополисе 1
26.06.2020 Резидент ОЭЗ «Иннополис» разработал виртуальный бизнес-смартфон 1
28.04.2020 «Акронис инфозащита» открывает центр разработки в ОЭЗ «Иннополис» 3
14.02.2020 «Сёрчинформ интеграция» защищает ОЭЗ «Иннополис» от внутренних угроз 1
30.01.2020 На место Максута Шадаева в «РТ лабс» назначили сына главы «Гознака» 1
28.11.2019 Идут испытания самолета, в который вложился экс-глава Минкомсвязи. Видео 1
21.12.2018 CNews назвал регионы России, где ИТ-компании платят меньше налогов 1
14.12.2018 МТС представила в Татарстане решение «умного города» на сети NB-IoT 1
22.10.2018 «Иннополис» признан неэффективной экономической зоной 2
04.10.2018 В Казани обсудили вопросы цифровой трансформации 1
11.09.2017 «Иннодата» получила резидентство в Иннополисе 1
23.06.2017 InfoWatch открыла офис дочерней компании в Иннополисе 2
24.05.2017 Дочерняя компания «Ростелекома» открыла офис в Иннополисе 2
23.05.2017 «МойОфис Стандартный» локализован на татарский язык 1
07.04.2017 Проект «дочки» «РТ Лабс» одобрен Наблюдательным советом ОЭЗ «Иннополис» 1
04.04.2017 «СКБ Контур» открывает дочернюю компанию в ОЭЗ «Иннополис» 1
10.01.2017 В «Иннополисе» будут разрабатывать платформы для мобильной коммерции 1
12.12.2016 Университет «Иннополис» и «ICL Системные технологии» создали интерактивный сервис для работы со студентами 3
09.09.2016 «Мегафон» подключил к скоростному интернету резидентов «Иннополиса» 2
22.06.2016 Татарстан стал первым пилотным регионом по переходу на отечественное офисное ПО 1
16.06.2016 В Иннополисе реализуют инфраструктуру «умного города» с применением технологий MasterCard 1
01.06.2016 В проект Cognitive Technologies в «Иннополисе» будет вложено 0,8 млрд руб. 1
24.05.2016 У ИИ — женское лицо: итоги конкурса на лучший образ искусственного интеллекта 1
22.04.2016 «ICL Системные Технологии» откроют в «Иннополисе» центр компетенции ИБ АСУ ТП 1
13.04.2016 В России будет создан виртуальный полигон для тестирования беспилотников при поддержке Минобрнауки России 1
24.03.2016 Письмо генпрокурору: Соратник министра связи получил акции «Иннополиса» за счет доли России 1
09.03.2016 Как выглядит искусственный интеллект? Ответ даст конкурс 1
15.01.2016 В разработки с/х роботов инвестируют миллионы рублей 1
14.09.2015 «Национальный Центр Информатизации» стал резидентом «Иннополиса» 1
09.06.2015 Huawei и «Ай-Теко» договорились о совместной разработке решений на базе Иннополиса 1

Публикаций - 41, упоминаний - 57

Иннополис ОЭЗ ТВТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 3
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 3
Yandex - Яндекс 4103 2
InfoWatch - Инфовотч 615 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Moxa 12 1
CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 9 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 6 1
Ростех ГНЦ ОНПП Технология им. А.Г. Ромашина - Обнинское научно-производственное предприятие Технология 2 1
Advantek Engineering - Адвантек Инжиниринг 1 1
Schneider Electric Центр Инноваций 3 1
InnoSTage - Инностейдж 5 1
Test IT - Тест Айти 3 1
Сумма Технологий 10 1
Рэйлнекст Ctrl@Traffic 1 1
Рэйлнекст 1 1
Klinkmann - Клинкманн 4 1
Дигинавис - Diginavis 4 1
Такснет - Taxnet 4 1
КонсОМ СКС Групп 4 1
РТЛабс 145 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Facebook 3768 1
Fortinet 288 1
Telegram Group 702 1
СКБ Контур 416 1
Schneider Electric 409 1
Selectel - Селектел 137 1
Visiology - Визиолоджи 31 1
IXcellerate - Икселерейт 60 1
Rittal 24 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 25 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 2
Иннополис Сити АО 6 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
Иннополис ОАО 7 1
РТК Радиология 3 1
Транснефтьэнерго 5 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация 1 1
Развитие Иннополиса 3 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
РТС - Фондовая биржа 168 1
Danone - Данон 45 1
Точка 124 1
Алроса АК 81 1
PepsiCo - Пепсико 96 1
Газпром нефть 382 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство экономики РТ - Минэкономики Татарстана 4 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 4 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
АИР Республики Татарстан - Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан 1 1
Моглино ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 1 1
Ульяновск ПОЭЗ - Ульяновск Портовая особая экономическая зона - Инвестиционная компания 1 1
Байкальская гавань ОЭЗ ТРТ - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 1 1
Бирюзовая Катунь ОЭЗ ТРТ - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 1 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Счётная палата РФ 461 1
Правительство РФ 2208 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
APM - Asset Performance Management - Системы управления эффективностью активов 8 1
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами 7 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
OpenStack 347 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 390 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 43 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Apple iOS 5742 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
InnoSTage CyberART 4 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
Linux OS 4276 1
Microsoft Windows 10 6676 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Apple AirPods - Наушники 70 1
WhatsApp Messenger 654 1
Apple - App Store 2198 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Google Android 10751 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Носов Игорь 13 6
Шайхутдинов Роман 107 6
Никифоров Николай 1126 4
Ускова Ольга 128 4
Минниханов Рустам 89 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Халимов Ренат 5 2
Дегтярев Алексей 54 1
Зварковский Михаил 2 1
Коробейников Сергей 1 1
Трачук Аркадий 4 1
Цветков Сергей 9 1
Минуллина Талия 3 1
Гурова Вера 4 1
Керейник Юрий 1 1
Шестаков Александр 35 1
Бажин Владимир 1 1
Андреев Александр 12 1
Гришин Константин 1 1
Сафронов Павел 1 1
Лобзин Алексей 1 1
Сильченко Ален 1 1
Бадаев Алексей 12 1
Дудниченко Алексей 1 1
Пушин Вячеслав 1 1
Кушер Александра 1 1
Вышемирский Сергей 1 1
Басистый Дмитрий 4 1
Сивидов Алексей 31 1
Biao Wan - Бяо Вань 20 1
Яковлев Анатолий 1 1
Виноградов Владимир 2 1
Амиров Алексей 1 1
Лейхнер Алексей 1 1
Пылков Александр 1 1
Александров Юрий 3 1
Шадаев Максут 384 1
Чемезов Сергей 121 1
Трачук Алексей 2 1
Вахмянин Иван 20 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 26
Россия - ПФО - Казань 1522 12
Россия - Иннополис 292 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Великобритания - Кембридж 71 1
Россия - Кольцово 24 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Калининградская область 542 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Алабуга ОЭЗ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 19 1
Россия - Ярославль 407 1
Россия - Липецкая область 293 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Краснодар 1041 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Бельгия - Королевство 399 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Восточная Европа 1691 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 85 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
CNews Analytics 1991 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
GeekBrains 40 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769403, в очереди разбора - 673087.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще