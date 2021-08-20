Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Иннополис ОЭЗ ТВТ
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 41, упоминаний - 57
Иннополис ОЭЗ ТВТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Носов Игорь 13 6
|Шайхутдинов Роман 107 6
|Никифоров Николай 1126 4
|Ускова Ольга 128 4
|Минниханов Рустам 89 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Халимов Ренат 5 2
|Дегтярев Алексей 54 1
|Зварковский Михаил 2 1
|Коробейников Сергей 1 1
|Трачук Аркадий 4 1
|Цветков Сергей 9 1
|Минуллина Талия 3 1
|Гурова Вера 4 1
|Керейник Юрий 1 1
|Шестаков Александр 35 1
|Бажин Владимир 1 1
|Андреев Александр 12 1
|Гришин Константин 1 1
|Сафронов Павел 1 1
|Лобзин Алексей 1 1
|Сильченко Ален 1 1
|Бадаев Алексей 12 1
|Дудниченко Алексей 1 1
|Пушин Вячеслав 1 1
|Кушер Александра 1 1
|Вышемирский Сергей 1 1
|Басистый Дмитрий 4 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Biao Wan - Бяо Вань 20 1
|Яковлев Анатолий 1 1
|Виноградов Владимир 2 1
|Амиров Алексей 1 1
|Лейхнер Алексей 1 1
|Пылков Александр 1 1
|Александров Юрий 3 1
|Шадаев Максут 384 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Трачук Алексей 2 1
|Вахмянин Иван 20 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769403, в очереди разбора - 673087.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769403, в очереди разбора - 673087.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru