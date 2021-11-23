Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бесконтактный датчик
Сенсорный выключатель
Proximity sensor
Публикаций - 64, упоминаний - 64
Бесконтактный датчик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Президент Российской Федерации 2451 1
|Роснано 626 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2382 1
|Мэр города Москвы 42 1
|U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 524 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 1
|Собянин Сергей 221 2
|Бобровников Борис 98 2
|Шакиров Булат 1 1
|Андронов Андрей 6 1
|Маркелов Виктор 17 1
|Григорьев Василий 20 1
|Reger Joseph - Регер Джозеф 9 1
|Витязь Александр 43 1
|Горыня Кирилл 22 1
|Макаров Андрей 22 1
|Романов Илья 19 1
|Пожидаев Николай 31 1
|Воронова Дарья 7 1
|Черников Константин 5 1
|Györgydeák Péter - Гьёргидеак Петер 1 1
|Можаев Сергей 2 1
|Грачева Мария 9 1
|Деменюк Юлия 11 1
|Малых Дмитрий 24 1
|Зайцев Михаил 155 1
|Точилов Мария 9 1
|Масленникова Анастасия 35 1
|Reyers Oliver - Райерс Оливье 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1383 2
|Прайм - Агентство экономической информации 647 1
|Bloomberg 984 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171087, в очереди разбора - 1008221.
Создано именных указателей - 67272.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171087, в очереди разбора - 1008221.
Создано именных указателей - 67272.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru