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Бесконтактный датчик
Сенсорный выключатель
Proximity sensor



23.11.2021 Ribbon расширяет рамки соглашения с Westcon-Comstor в Азиатско-Тихоокеанском регионе 1
08.09.2021 Visionlabs реализовала биометрический контроль доступа в головном офисе «МТС банка» 1
08.07.2021 Lenovo представляет в России ультратонкий ноутбук Yoga Slim 7 Pro. Цена 1
05.07.2021 «Актив» запустила новую линейку продуктов «Рутокен ЭЦП 3.0» для мобильных устройств 1
01.06.2021 В России оцифровали технологию повышения производительности труда 1
20.05.2021 «Cбер» и «Макдоналдс» внедрили технологию безналичных пожертвований на киосках самообслуживания 1
15.04.2021 MR Group и разработчик супераппов «Домиленд» объявили о стратегическом партнерстве 1
08.04.2021 Новые решения Cisco формируют будущее трудовой сферы и обеспечивают безопасное возвращение в офис 1
11.03.2021 Цифровые решения «Ситроникс» и Visionlabs внедрены в учебные учреждения Мурманска 1
26.10.2020 «Актив» представляет решения для мобильной электронной подписи: смарт-карты Рутокен ЭЦП 3.0 NFC 1
21.09.2020 В Москве строится первый цифровой жилой квартал 1
30.07.2020 ГК «Элемент» поставит санитарно-эпидемиологические комплексы в региональные филиалы МТС 1
23.07.2020 Jaguar Land Rover разрабатывает бесконтактный сенсорный экран 1
29.06.2020 Accenture разработала посткризисное решение для ритейла «Бесконтактный магазин» 1
20.05.2020 В России разработали бесконтактный контроль защиты медиков инфекционных отделений 1
24.04.2020 Elari выпустила бесконтактный инфракрасный термометр Smartcare 1
24.03.2020 «КРОК» предоставила заказчикам комплекс решений для удаленной работы 1
23.03.2020 «Крок» предоставил заказчикам комплекс решений для удаленной работы 1
18.03.2020 Сбербанк предложил бесконтактную технологию приема оплаты при помощи смартфона 1
10.03.2020 Следим за здоровьем: полезные гаджеты в аптечку 1
16.07.2019 Fujitsu обновила функции биометрической аутентификации PalmSecure 1
16.07.2019 Клиентам ВТБ стала доступна оплата смартфоном с помощью Mir Pay 1
09.07.2019 Google Pay стал доступен держателям карт Mastercard «Почта банка» 1
10.09.2018 «Ангстрем» разработал первый отечественный микроидентификатор для чипирования животных 1
24.05.2018 Машины BMW нашпигованы «дырами», которые не закроют еще год 1
02.04.2018 Альфа-Банк разработал новое устройство бесконтактной оплаты – PayBelt 1
05.03.2018 Touch Bank запустил платежный сервис Google Pay в России 1
16.11.2017 «Почта Банк» подключил платежный сервис Android Pay 1
10.11.2017 Рассекречены характеристики крохотных компьютеров Fujitsu 1
27.02.2017 Panasonic представила 12-дюймовый защищенный ноутбук-трансформер Toughbook CF-33. Фото 1
22.12.2016 Доступно новое оборудование для идентификации водителей в системе «Скаут» 1
26.08.2016 HP привезла в Россию сверхтонкий и могучий ноутбук. Фото 1
22.03.2016 Доля смартфонов в сети Tele2 продолжает активно расти 1
11.03.2016 Panasonic представила обновленный планшет Toughpad FZ-M1 mk2 1
02.02.2016 Банковский чип «Ангстрем» внесен в единый каталог российских интегральных схем и полупроводниковых приборов 1
11.01.2016 Новый мобильный компьютер от Zebra Technologies повышает производительность труда персонала 1
16.12.2015 «Яндекс.Деньги» выпустят серию собственных карточных продуктов 1
19.08.2015 «Делайт 2000» займется поставкой в Россию ультратонких полиэкранов из светодиодных модулей Planar DirectLight 1
24.12.2014 Самые ожидаемые планшеты 2015 года 1
09.07.2014 BMW создает беспроводной зарядник для электромобилей 1

Публикаций - 64, упоминаний - 64

Бесконтактный датчик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 683 4
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 222 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2482 3
Apple Inc 10275 3
Lenovo Group 2010 3
VisionLabs - ВижнЛабс 117 2
Intel Corporation 10894 2
Microsoft Corporation 21555 2
Nvidia Corp 3036 2
Samsung Electronics 9035 2
PAX Technology 19 2
Крок - Croc 1580 2
Google LLC 9666 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 235 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 189 2
Xiaomi 1008 1
Fujitsu Client Computing 2 1
Unicorn - Юникорн 9 1
Cisco Meraki 12 1
Dell EMC 4503 1
Amazon Inc - Amazon.com 2554 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 1
AMD - Advanced Micro Devices 3517 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7581 1
VAIO 247 1
NeXus 226 1
MediaTek 372 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 1
Sony 5836 1
ITG - INLINE Technologies Group 150 1
Делайт 2000 - DeLight 38 1
Ситроникс - Sitronics 916 1
Технологии Будущего 86 1
Lenovo Motorola 3364 1
Verifone 53 1
Philips 1775 1
СКАУТ 70 1
HP Inc. 5146 1
РСТ-Инвент - RST Invent 17 1
ГКС - Группа компаний Систематика 283 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1637 7
Visa International 1666 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4972 3
ПриватБанк 188 2
Почта Банк 306 2
BMW 378 2
Альфа-Банк 1328 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 738 1
UMA - United Music Agency 31 1
Jaguar Cars 109 1
Jaguar Land Rover 76 1
Точка 317 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 1
McDonald’s - Макдоналдс 181 1
MR Group 7 1
МТС банк 265 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1983 1
Президент Российской Федерации 2451 1
Роснано 626 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2382 1
Мэр города Москвы 42 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 524 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 3630 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 986 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 4388 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6349 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10173 4
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8966 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12439 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4939 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 4676 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4191 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2033 3
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2094 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 1279 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 556 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3098 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1568 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 725 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 674 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3044 2
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 1812 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 789 2
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 1910 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1341 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3571 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 339 2
DDR - Double data rate 2083 2
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 16 2
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 93 2
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 18 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1497 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1535 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 296 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6718 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 748 1
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 219 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1058 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2930 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 5495 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 307 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 22520 1
Google Android 11618 15
Microsoft Windows 10 10705 6
Apple iOS 6263 5
ЭЛАР ПланСкан 83 4
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 162 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 346 4
Apple macOS 1301 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 801 3
Intel RealSense 22 3
Apple iPad 3560 3
Google Play - Google Store - Android Market 2653 3
Linux OS 7356 3
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 101 2
Крок - Цифровой рабочий 53 2
Microsoft Kinect 190 2
Intel Core - Семейство процессоров 1149 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 72 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 872 2
VisionLabs Luna Platform - СКУД 53 1
Microsoft Windows 7 1760 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2876 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1204 1
Intel Celeron - Серия процессоров 915 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5945 1
Intel Gemini Lake 7 1
Visa payWave 58 1
HTC One - серия смартфонов 156 1
Apple macOS X - Rhapsody 1450 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 515 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1284 1
Intel Core i - Cерия процессоров 339 1
Intel Evo 45 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 138 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 213 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 685 1
Apple iPad Pro 253 1
Fujitsu PalmSecure ID Engine - Biometric Authentication 24 1
Signal-COM CSP 10 1
Fujitsu Futro 5 1
СКАУТ Контроль спецтехники 9 1
Собянин Сергей 221 2
Бобровников Борис 98 2
Шакиров Булат 1 1
Андронов Андрей 6 1
Маркелов Виктор 17 1
Григорьев Василий 20 1
Reger Joseph - Регер Джозеф 9 1
Витязь Александр 43 1
Горыня Кирилл 22 1
Макаров Андрей 22 1
Романов Илья 19 1
Пожидаев Николай 31 1
Воронова Дарья 7 1
Черников Константин 5 1
Györgydeák Péter - Гьёргидеак Петер 1 1
Можаев Сергей 2 1
Грачева Мария 9 1
Деменюк Юлия 11 1
Малых Дмитрий 24 1
Зайцев Михаил 155 1
Точилов Мария 9 1
Масленникова Анастасия 35 1
Reyers Oliver - Райерс Оливье 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 94774 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 29816 7
Того - Тоголезская Республика 3527 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11688 2
Индия - Республика 4120 2
Европа 8362 2
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1236 1
Китай - Шанхай 609 1
США - Нью-Йорк 2588 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 114 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 185 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 495 1
Африка - Африканский регион 2707 1
Ближний Восток 2508 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 448 1
Украина 5718 1
Латвия - Латвийская Республика 680 1
Австрия - Вена 215 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11951 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12149 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1644 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 795 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2141 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11817 1
Малайзия 740 1
Индонезия - Республика 771 1
Филиппины - Республика 450 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1999 1
Япония 8311 1
Южная Корея - Республика 3539 1
Новая Зеландия 619 1
Сингапур - Республика 1532 1
Китай - Тайвань 1594 1
Таиланд - Королевство 664 1
Австралия - Австралийский Союз 2666 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1181 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5457 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1315 1
Торговля розничная 324 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 147 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 19 1
Транспорт 323 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5096 1
CNews - ZOOM.CNews 1383 2
Прайм - Агентство экономической информации 647 1
Bloomberg 984 1
Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 552 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 211 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171087, в очереди разбора - 1008221.
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