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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Tele2 Теле2 Россия СкайЛинк П-Ком Персональные коммуникации Сотовая сеть СОНЕТ



16.11.2015 К 2018 г. Москва объединит сервисы, большие данные и персональные коммуникации
10.04.2003 «Мегафон» мешает «Сонету»
13.02.2002 Компания "Персональные коммуникации" посвящает всем влюбленным "Сонет Святого Валентина"
28.02.2001 "Персональные коммуникации" подвела итоги года и сообщила планы по развитию CDMA-сети "Сонет"
15.05.2000 Компания "Персональные Коммуникации" намерена расширить зону обслуживания абонентов и модернизировать оборудование сети "Сонет"

Публикаций - 99, упоминаний - 133

Tele2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Сонет 156 68
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 24
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 22
МТС - Система Телеком 223 18
АФК Система ПАО 1638 12
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1283 10
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 196 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 9
Комстар ОТС - МТУ-Информ 180 8
Комстар ОТС - Телмос 99 7
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Комстар ОТС - Голден Лайн 61 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 5
Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 316 5
Microsoft Corporation 22497 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 3
Lenovo Motorola 3463 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Samsung Electronics 9333 3
Qualcomm Technologies 1639 3
Siemens AG - Siemens Group 2311 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 2
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 2
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 2
Intel Corporation 11262 2
Ростелеком - Связьинвест 1698 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 2
Центел - Центральный телеграф 404 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
Philips 1960 2
Sony 6145 2
Deutsche Telekom 905 2
NEC 1740 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 2
AMT Group - АМТ-Груп 272 2
Программный продукт ГК 3960 1
Toshiba Corporation 2830 1
Airbnb 76 1
ПраймКонсалт - Прайм консалтинг 7 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 1
Рапида НКО - платежные система 140 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 1
ADV Group 5 1
Студия Артемия Лебедева 69 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Hilton Hotels & Resorts 28 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 1
eBay Inc 1576 1
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 1
AliExpress 327 1
Uber 287 1
Nordea - Нордеа Банк 77 1
Евросеть Техмаркет 76 1
Альфа-Групп 613 1
Евросеть 1393 1
Альфа-Банк 1476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Федеральное казначейство России 1345 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
Правительство Москвы 1640 1
ЕСПЧ - Европейский суд по правам человека - ECHR - European Court of Human Rights 5 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 16 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 34 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 20
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 17
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 167 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 5
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 128 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 411 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 2
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MRAM - eMRAM - Magnetoresistive random-access memory - Энергонезависимая магниторезистивная память с произвольным доступом 40 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 1
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 5208 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 1
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Сервер - Серверные платформы 10956 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 1
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PoC - Push to Talk Over Cellular 20 1
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Nokia Alcatel-Lucent - SoftSwitch 25 1
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Мобильные сети связи и передачи информации 77 1
МегаФон - GSMЛайт 46 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 750 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 1
ЦФТ Faktura 159 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 1
1С:Управление торговлей 331 1
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 1
1С:CRM 51 1
Nokia Alcatel-Lucent NGN - Next Generation Network 5 1
Microsoft ActiveX 140 1
Abbyy Compreno 20 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 1
DeviceLock DLP 76 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 106 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 1
IBM Watson 144 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 1
Nokia 7650 62 1
Benefon Dragon 12 1
Костров Владимир 9 6
Лагутин Владимир 38 4
Морозюк Владимир 12 4
Смирнов Михаил 61 3
Сусов Михаил 26 3
Рабовский Семен 30 3
Шадаев Максут 460 2
Васин Владислав 15 2
Сидоров Василий 50 2
Филатов Андрей 105 2
Ермолаев Артем 348 2
Мацоцкий Сергей 173 2
Елистратов Николай 90 2
Богачев Игорь 174 2
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Шамзон Светлана 31 2
Бойко Елена 174 2
Хомич Игорь 30 2
Рейман Леонид 1009 2
Румянцева Ольга 62 2
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Гуральников Сергей 162 2
Грибанов Юрий 26 1
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Волков Владимир 46 1
Новицкий Евгений 32 1
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Витчинка Дмитрий 8 1
Косинов Михаил 14 1
Вахонин Сергей 9 1
Шокуров Егор 6 1
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Устюжанин Виктор 12 1
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Греф Герман 345 1
Малис Александр 155 1
Николаев Александр 17 1
Нестеров Александр 27 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 54
Россия - РФ - Российская федерация 108428 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 31
Россия - ЦФО - Тульская область 965 29
Россия - ЦФО - Владимирская область 593 26
Россия - ЦФО - Ярославская область 674 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 475 4
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Европа 12319 3
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Германия - Берлин 635 1
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Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 342 1
Япония 10069 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 2
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 597 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1550 1
Конституция Российской Федерации 44 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
Мертвые души 32 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
Известия ИД 307 1
ComNews - Медиа-бизнес 89 1
Dagens Industri 10 1
Время новостей 28 1
IDC - International Data Corporation 4671 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
Gartner - Dataquest 340 1
Datamonitor 83 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 81 3
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
CeBIT 454 1
Связь-Экспокомм 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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