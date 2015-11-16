Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Tele2 Теле2 Россия СкайЛинк П-Ком Персональные коммуникации Сотовая сеть СОНЕТ
Публикаций - 99, упоминаний - 133
Tele2 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Костров Владимир 9 6
|Лагутин Владимир 38 4
|Морозюк Владимир 12 4
|Смирнов Михаил 61 3
|Сусов Михаил 26 3
|Рабовский Семен 30 3
|Шадаев Максут 460 2
|Васин Владислав 15 2
|Сидоров Василий 50 2
|Филатов Андрей 105 2
|Ермолаев Артем 348 2
|Мацоцкий Сергей 173 2
|Елистратов Николай 90 2
|Богачев Игорь 174 2
|Гаттаров Руслан 141 2
|Шамзон Светлана 31 2
|Бойко Елена 174 2
|Хомич Игорь 30 2
|Рейман Леонид 1009 2
|Румянцева Ольга 62 2
|Бетсис Павел 96 2
|Гуральников Сергей 162 2
|Грибанов Юрий 26 1
|Притула Павел 33 1
|Тихонов Андрей 34 1
|Домбровский Юрий 59 1
|Волков Владимир 46 1
|Новицкий Евгений 32 1
|Петров Владимир 15 1
|Витчинка Дмитрий 8 1
|Косинов Михаил 14 1
|Вахонин Сергей 9 1
|Шокуров Егор 6 1
|Малышев Александр 34 1
|Устюжанин Виктор 12 1
|Ершова Элеонора 64 1
|Греф Герман 345 1
|Малис Александр 155 1
|Николаев Александр 17 1
|Нестеров Александр 27 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
|Известия ИД 307 1
|ComNews - Медиа-бизнес 89 1
|Dagens Industri 10 1
|Время новостей 28 1
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
|AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
|Gartner - Dataquest 340 1
|Datamonitor 83 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
|МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182363, в очереди разбора - 964722.
Создано именных указателей - 76649.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1182363, в очереди разбора - 964722.
Создано именных указателей - 76649.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru