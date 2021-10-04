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Siemens Digital Industries Software
Siemens PLM Software


04.10.2021 Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 1
29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 1
16.09.2021 Atos приобретает компанию IDEAL GRP 3
28.07.2021 ПО Foran для проектирования и строительства судов войдет в портфолио «Сименс» 2
27.07.2021 «Сименс» представила комплекс решений для цифровой трансформации авиакосмической отрасли 3
16.07.2021 Siemens Digital Industries Software и Макро ЕМС займутся внедрением цифровых технологий управления производством электроники 2
13.07.2021 Система Mindsphere помогла объединить свыше 50 газозаправочных станций Totalenergies 2
29.04.2021 «Сименс» и SAP вместе будут разрабатывать решения для управления жизненным циклом 1
28.04.2021 OneSpin Solution станет частью «Сименс» 2
31.03.2021 M1Cloud представил VDI для удаленной работы с виртуальной графикой в облачной среде 1
01.03.2021 Siemens, IBM и Red Hat запускают гибридное облако для промышленного интернета вещей 2
22.12.2020 «Лукойл» и «Сименс» внедрят платформу для разработки рецептур и контроля качества продукции 1
15.07.2020 «Дочка» «Ланита» откроет десятки магазинов Xiaomi по всей России 1
14.11.2019 Российские разработчики военных вертолетов меняют САПР одной страны НАТО на ПО другой страны НАТО 1
04.06.2019 «Ланит» создал компанию по тестированию софта — конкурента Epam, «Люксофта» и «Ай-теко» 1
11.04.2019 Siemens и SAS создадут платформу ИИ для промышленного интернета вещей 1
18.02.2019 Турецкий разработчик Mubitek выбрал российский C3D Toolkit для развития САПР штампов 1
26.10.2018 Huawei и Siemens представили решение Manufacturing Cloud Desktop 3
20.09.2018 «Сименс» объявила о приобретении Lightwork Design для развития технологий 3D-визуализации данных 3
01.06.2018 «Хайтэк» создал вычислительный комплекс для НПО «Энергомаш» 1
09.02.2018 «Сименс» представила в России опыт цифровой трансформации предприятий 1
30.01.2017 «Ланит» обучит команду Bauman Racing Team работе с Siemens PLM Software 3
19.12.2016 Государственный фонд ФРИИ вложил 125 миллионов в облачную платформу для машиностроения 1
28.10.2016 Microsoft анонсировала Windows 10 Creators Update, Surface Studio, Surface Dial и Surface Book 1
21.06.2016 «Борлас» и Datadvance интегрировали pSeven и Teamcenter для работы с инженерными данными 1
08.06.2016 «Борлас» помог «АЭМ-технологиям» оптимизировать работу конструкторов и технологов «Атоммаша» 1
24.05.2016 «Борлас» представит комплексное решение для работы со сложными 3D-моделями 1
14.04.2016 «Борлас» поможет оснастить лабораторию САПР для обучения специалистов в Хабаровском крае 1
19.02.2016 Siemens PLM Software, «Ланит» и МГТУ им. Н.Э. Баумана начнут готовить специалистов в области PLM 7
17.12.2015 Stack Group и Nvidia представили совместное решение VDI GRID для работы c 3D-приложениями в «облаке» 1
09.09.2015 Корейцы купили российское геометрическое ядро для САПР 1
08.06.2015 РФЯЦ-ВНИИЭФ лицензировал геометрическое ядро C3D для применения в собственных программных продуктах 1
14.05.2015 «Авиаагрегат» внедрит систему сквозной конструкторско-технологической подготовки производства на базе ПО Siemens 1
12.05.2015 Шведы купили у «Аскона» геометрическое ядро 1
24.02.2015 «Ланит» представил новое решение для разработки отчетов в среде Teamcenter 2
02.12.2014 НИТУ «МИСиС», «Борлас» и Siemens PLM Software будут совместно готовить PLM-специалистов нового поколения 3
16.10.2014 «Сименс» приобретает компанию Camstar 1
09.06.2014 НАМИ разработает президентский лимузин с помощью цифровых технологий 2
29.05.2014 Toyota расширяет применение системы на базе Teamcenter 1
06.05.2014 ОАК и «Авиационное оборудование» переходят на единую систему проектирования и обработки данных 1

Публикаций - 79, упоминаний - 148

Siemens Digital Industries Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Siemens AG - Сименс Россия 665 6
Ланит ГК 1159 5
Microsoft Corporation 11127 5
SAP SE 3216 5
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 4
Huawei 2732 2
Citrix Systems 571 2
Ericsson 862 2
Oracle Corporation 3356 2
HP Inc. 2926 2
Intel Corporation 4192 2
Inventive Retail Group 63 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Базис-центр 4 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
Samsung Electronics 5702 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 2
Lenovo Group 1639 1
IBM 3551 1
Ланит холдинг 3 1
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 72 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Ланит Экспертиза 1 1
Nvidia Corp 2030 1
Lightwork Design 1 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 17 1
Инталев 168 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
Аплана Группа компаний 102 1
SAS Institute 596 1
VMware 1829 1
Dell EMC 2413 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Xiaomi 904 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Luxoft - Люксофт 233 1
re:Store 106 2
Lego 84 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
The North Face 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
X5 Group 599 1
Вертолеты России 114 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Nike 87 1
Ростех Камов Конструкторское бюро 16 1
Лукойл ЛЛК-Интернешнл 1 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 11
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 311 1
Usability testing - Тестирования эргономичности интерфейсов 43 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
OpenStack 347 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Kubernetes 307 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
2D - 2-Dimensional 297 1
Аскон Компас-3D 63 2
Autodesk AutoCAD 177 2
Siemens MindSphere 22 2
Nvidia GRID vGPU 37 1
Cisco Videoscape 3 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Huawei FusionAccess Desktop Cloud 1 1
Huawei Desktop Protocol - HDP 1 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 3 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 27 1
Siemens NX Software 8 1
Siemens NX Advanced Sheet Metal 1 1
Dassault Systemes - Catia 30 1
Siemens PLM Software Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 9 1
Mentor Graphics Capital Harness and Xpedition 1 1
РЖД Цифровая железная дорога 7 1
Nvidia VDI GRID 3 1
SAP AIN - SAP Asset Intelligence Network 3 1
SAP IAM - SAP Intelligent Asset Management - SAP EAM - SAP Enterprise Asset Management 5 1
SAP EPPM - SAP Enterprise Portfolio and Project Management 5 1
SAP ASPM - SAP Asset Strategy and Performance Management 2 1
Cisco CRS-3 5 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
Apple iPhone 11 152 1
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Microsoft Windows 854 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 1
Яндекс.Маркет 439 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 1
Veeam Backup&Replication 90 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
Huawei Connect 11 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Microsoft Surface - Планшет 305 1
Google Android 10751 1
Nvidia GeForce GTX 2073 1
Осеевский Михаил 221 1
Дворкович Аркадий 169 1
Мальков Антон 26 1
Генс Филипп 29 1
Катаев Александр 36 1
Улюкаев Алексей 27 1
Кавешников Константин 1 1
Горшкова Алена 1 1
Савенков Денис 5 1
Черных Сергей 8 1
Fang Frank - Фан Фрэнк 1 1
Hemmelgarn Tony - Хеммелгарн Тони 1 1
Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 10 1
Косов Александр 5 1
Александров Анатолий 9 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 5
Европа 3774 4
Украина 3378 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Европа Западная 616 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Индия - Республика 2175 2
Восточная Европа 1682 2
Европа Юго-Восточная 37 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Саров 92 1
Россия - Ижевск 308 1
Россия - Томск 450 1
Россия - Калининград 674 1
Россия - Уфа 646 1
Россия - Челябинск 774 1
Турция - Турецкая республика 954 1
Россия - Иннополис 292 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Ведомости 259 1
N+1 - Издание 94 1
CNews Analytics 1991 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
TelecomDaily ИАА 112 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Форум по цифровой трансформации 3 1
НРБ - Неделя российского бизнеса 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
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