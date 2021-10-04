Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Siemens Digital Industries Software
Siemens PLM Software
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Публикаций - 79, упоминаний - 148
Siemens Digital Industries Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
|NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
|Ведомости 259 1
|N+1 - Издание 94 1
|CNews Analytics 1991 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru