Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Surface Pro X
Планшет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 105, упоминаний - 359
Microsoft Surface Pro X упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|LinkedIn 520 2
|Barnes & Noble 52 1
|Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
|Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 14
|All Things Digital 156 4
|ZDnet 381 3
|PCWorld - PC World 36 2
|The Verge - Издание 448 1
|Bloomberg 785 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
|Wired - Издание 119 1
|VentureBeat 79 1
|TechPowerUp 13 1
|Ars Technica 227 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762785, в очереди разбора - 666473.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762785, в очереди разбора - 666473.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru