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Microsoft Surface Pro X
Планшет


23.09.2021 Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo 3
30.08.2021 Планшет Microsoft Surface Go 3 получит очень неожиданный процессор Intel 2
21.12.2020 Intel теряет крупных клиентов. Microsoft будет делать собственные процессоры 2
15.06.2020 Новейшие процессоры Intel вызывают «крушение» Windows 10 и macOS 2
26.02.2020 Чиновникам запретили покупать дорогие ноутбуки 3
30.01.2020 Квартальная выручка Microsoft достигла $36,9 млрд на успехах Azure и Windows 2
03.10.2019 Microsoft выпустила смартфон на Android и новую Windows 10
19.07.2019 У Microsoft рекордно выросли выручка и прибыль 2
12.07.2019 Весь мир закупается ПК в страхе перед будущим ростом цен 1
03.10.2018 Microsoft выпустил новые ПК, планшет и ноутбук Surface. Цены, фото, видео 3
28.08.2018 Российский рынок ПК рванул вверх на 22%. В топ-5 лидеров важные перестановки 1
13.07.2018 Глобальный рынок ПК вырос впервые за 6 лет 1
12.07.2018 Самые ожидаемые планшеты 2
10.07.2018 Microsoft выпустила свой дешевый планшет. Видео 2
03.05.2018 Топ-7 самых производительных планшетов 3
17.04.2018 Лучшие Windows-планшеты. Выбор ZOOM 5
28.02.2018 Топ-7 планшетов 2017 года. Выбор ZOOM 1
01.02.2018 Налоговые реформы Трампа превратили успешный квартал Microsoft в убыточный 1
19.10.2017 HP представила рабочую станцию HP ZBook x2 с отсоединяемой клавиатурой 1
29.08.2017 История Microsoft Surface: достойные конкуренты Apple? 1
01.08.2017 7 лучших планшетов на Windows. Выбор ZOOM 7
24.07.2017 Лучшие альтернативы iPad Pro. Выбор ZOOM 5
24.05.2017 Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air с увеличенным временем автономной работы. Видео 22
19.05.2017 Новые планшеты Microsoft Surface Pro рассекречены еще до анонса. Фото 11
03.05.2017 Microsoft выходит на рынок образования с 1000-долларовыми ноутбуками. Видео. Цены 2
02.05.2017 В Сети появились первые изображения «убийцы Chromebook» Microsoft. Фото 1
29.03.2017 Топ-8 планшетов с хорошей камерой. Выбор ZOOM 2
17.03.2017 Началось производство первого «настоящего» ноутбука Microsoft 3
16.03.2017 Самые ожидаемые планшеты 2017 года 1
21.02.2017 Лучшие планшеты с клавиатурой. Выбор ZOOM 3
08.02.2017 Топ-7 самых мощных планшетов 5
21.12.2016 Microsoft получила от Пентагона заказ на миллиард долларов 1
13.12.2016 Microsoft отрапортовала о массовом бегстве пользователей с MacBook на Surface 2
01.12.2016 В России начались продажи «революционного» смартфона по версии главы Microsoft 1
28.11.2016 Глава Microsoft пообещал выпустить «революционный смартфон» 1
22.11.2016 Глава Microsoft придумал ответ Тиму Куку, обозвавшему планшет MS Surface «гибридом тостера и холодильника» 5
14.11.2016 Топ планшетов 10-12” с лучшим соотношением габаритов экрана и корпуса 3
31.10.2016 Microsoft заплатит огромную скидку желающим обменять MacBook на Surface 2
21.10.2016 Акции Microsoft после финотчета взлетели выше исторического максимума 1
17.10.2016 PTC представила большое обновление AR-платформы Vuforia 1

Публикаций - 105, упоминаний - 359

Microsoft Surface Pro X упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 87
Apple Inc - Эппл Рус 7707 29
Samsung Electronics 5677 17
Lenovo Group 1637 16
Google LLC 7154 12
Intel Corporation 4180 8
Dell EMC 2405 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 6
HP Inc. 2914 6
Nvidia Corp 2024 6
Acer Group 1363 6
Harman Kardon 167 3
Xiaomi 904 3
AMD - Advanced Micro Devices 1672 3
Merlion iRU - Деловой офис 66 2
Qualcomm Technologies 1003 2
Continuum Innovation 39 2
Twitter 2204 2
Microsoft More Personal Computing 8 1
Huawei 2730 1
IBM 3544 1
SAP SE 3215 1
LG Innotek 8 1
Telefonica - Telefónica España 170 1
Wacom 69 1
PassMark Software 17 1
JetBrains 40 1
Microsoft Productivity and Business Processes - подразделение "Бизнес и предприятие" 6 1
PTC Vuforia 5 1
Best Buy 111 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Oracle Corporation 3350 1
Parallels Holdings 471 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 1
Merlion - Мерлион 275 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 350 1
Nokia Corporation 2439 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
LinkedIn 520 2
Barnes & Noble 52 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 33
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 14
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 9
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 439 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 7
USB Type-C - USB-C 901 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 7
ARM64 - Архитектура процессора 1018 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 5
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 5
USB Type-A - USB-A 148 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 2
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 174 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
IGZO IPS TFT - Indium Galium Zink Oxide - Оксид индия, галлия и цинка - Полупроводниковый материал для сенсорных панелей 35 2
Lightning 131 2
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 39 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
Microsoft Windows API 68 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 131 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
Nano-SIM 121 1
Dolby Audio Premium 18 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
Global LTE WWAN - Wireless Wide Area Network - стандарт беспроводной связи 35 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
Smartphone - Смартфон 773 1
Intel-SA-00086 - уязвимость 5 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 1
Microsoft Windows 10 6645 55
Microsoft Surface - Планшет 305 37
Microsoft Windows 8 1228 36
Apple iPad 3263 20
Apple iPad Pro 226 19
Google Android 10751 18
Apple iOS 5742 14
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 14
Microsoft Windows 7 1662 14
Nvidia GeForce GTX 2067 12
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 11
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 10
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 10
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 9
Intel Core - Семейство процессоров 863 9
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 8
Microsoft Surface Book - Серия ноутбуков 49 7
Apple iPhone 6 547 7
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 7
Huawei MediaPad - серия планшетов 40 7
Microsoft Azure 1171 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 5
Microsoft Surface Pen 27 5
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 354 5
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Intel Core i - Cерия процессоров 352 5
Microsoft Windows 853 5
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 5
Microsoft Office 365 769 4
Lenovo Tab - серия планшетов 24 4
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 41 4
Intel HD Graphics - графический процессор 43 4
Apple iPad mini 375 4
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2079 3
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 3
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 13
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 2
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 24 2
Виноградова Наталья 49 1
Panay Panos - Панай Панос 14 1
Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 18 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 152 1
Spencer Phil - Спенсер Фил 5 1
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 11 1
Chou Jay - Чоу Джей 10 1
Hood Amy - Гуд Эми 11 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 28
Россия - Российская федерация - РФ 57420 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 6
Япония 2788 5
Франция - Французская Республика 2126 5
Германия - Федеративная Республика 3643 5
Италия - Итальянская Республика 1388 2
США - Сан-Франциско 694 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Австрия - Австрийская Республика 528 2
Китай - Тайвань 591 2
Канада 1304 2
Индия - Республика 2173 2
Малайзия 341 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Европа 3759 1
США - Нью-Йорк 1093 1
Южная Корея - Республика 1461 1
Чехия - Прага 67 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Новая Зеландия 292 1
Ирландия - Республика 363 1
Таиланд - Королевство 361 1
Сингапур - Республика 808 1
Нидерланды 975 1
Северная Америка 1413 1
Испания - Королевство 1255 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Дания - Королевство 371 1
Норвегия - Королевство 429 1
Швеция - Королевство 754 1
Специальный административный район Гонконг 550 1
Финляндия - Финляндская Республика 817 1
Бельгия - Королевство 398 1
Польша - Республика 829 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
Русский язык 983 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 14
All Things Digital 156 4
ZDnet 381 3
PCWorld - PC World 36 2
The Verge - Издание 448 1
Bloomberg 785 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
Wired - Издание 119 1
VentureBeat 79 1
TechPowerUp 13 1
Ars Technica 227 1
IDC - International Data Corporation 2720 4
Gartner 2192 3
NPD DisplaySearch 195 2
CNews Analytics 1990 1
ABI Research 181 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
IDC Devices&Displays 1 1
IDC Mobile Device Trackers 1 1
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 7 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 2
Microsoft Build - конференция 30 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762785, в очереди разбора - 666473.
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